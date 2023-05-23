Как приготовить полезные булочки синнабон? Пошаговый рецепт

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Знаменитые булочки с корицей завоевали сердца (и желудки) многих. Но если частенько злоупотреблять такими сладостями, парой лишних кило не отделаться — среди неприятных последствий и проблемы с кожей, и сахарная зависимость, и даже диабет.
Но что делать, если совсем отказаться от сладкого не получается? Для начала можно заменить привычные десерты на более полезные альтернативы. Вместе с нутрициологом Лидией Квашниной подготовили рецепт домашних булочек синнабон. По вкусу они напоминают оригинальную выпечку, зато вредных ингредиентов в них значительно меньше.
Для начала стоит уменьшить в рецепте количество сахара, сократив до 50 г в общей сложности (тесто, начинка и крем), и заменить его на кокосовый. Это не убережет от лишних калорий и фруктозы, но уменьшит количество рафинированных продуктов в рационе. Сливочное масло нужно заменить на кокосовое. Вместо пшеничной муки высшего сорта используйте цельнозерновую, можно смешать ее с овсяной или мукой из зеленой гречки, отрубями. Это снизит калорийность и увеличит количество клетчатки.
Что касается крема, его лучше сделать из творожного сыра, смешав с темным шоколадом. Если не боитесь экспериментировать, можно в тесто добавить тыквенное пюре или тертую морковь, цуккини, что добавит клетчатки в состав и снизит гликемическую нагрузку.
Для теста:
Для начинки:
Для крема:
1. В миску разбить яйцо, добавить сахар, соль и взбить.
2. Добавить творог, смешать до однородной консистенции.
3. Всыпать просеянную муку и замесить тесто. Положить в холодильник на 15 минут.
4. После на силиконовом коврике раскатать из теста пласт толщиной примерно 3 мм (должно получиться около 25х25 см).
5. Равномерно смазать пласт кокосовым маслом, посыпать смесью сахара и корицы, распределяя по всей поверхности.
6. Свернуть тесто в рулет, нарезать на равные части (по 4-5 см).
7. Выложить булочки в форму, оставляя между ними расстояние.
8. Поставить в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут.
9. Для крема смешать сыр с сахаром, добавить жидкое кокосовое масло. Взбить миксером до однородной консистенции
10. Достать булочки из духовки и смазать кремом. Готово!
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