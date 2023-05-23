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Сегодня, 21:00

Как приготовить полезные булочки синнабон? Пошаговый рецепт

Лидия Квашнина
Нутрициолог
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Булочки синнабон
Фото Freepik/freepik
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Знаменитые булочки с корицей завоевали сердца (и желудки) многих. Но если частенько злоупотреблять такими сладостями, парой лишних кило не отделаться — среди неприятных последствий и проблемы с кожей, и сахарная зависимость, и даже диабет.

Но что делать, если совсем отказаться от сладкого не получается? Для начала можно заменить привычные десерты на более полезные альтернативы. Вместе с нутрициологом Лидией Квашниной подготовили рецепт домашних булочек синнабон. По вкусу они напоминают оригинальную выпечку, зато вредных ингредиентов в них значительно меньше.

Как сделать булочки синнабон полезнее

Для начала стоит уменьшить в рецепте количество сахара, сократив до 50 г в общей сложности (тесто, начинка и крем), и заменить его на кокосовый. Это не убережет от лишних калорий и фруктозы, но уменьшит количество рафинированных продуктов в рационе. Сливочное масло нужно заменить на кокосовое. Вместо пшеничной муки высшего сорта используйте цельнозерновую, можно смешать ее с овсяной или мукой из зеленой гречки, отрубями. Это снизит калорийность и увеличит количество клетчатки.

Булочки синнабон с кремом

Что касается крема, его лучше сделать из творожного сыра, смешав с темным шоколадом. Если не боитесь экспериментировать, можно в тесто добавить тыквенное пюре или тертую морковь, цуккини, что добавит клетчатки в состав и снизит гликемическую нагрузку.

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Как приготовить полезные булочки синнабон

Ингредиенты

Для теста:

  • яйцо куриное — 1 шт.;
  • кокосовый сахар — 30 г;
  • творог в брикете — 150 г;
  • мука цельнозерновая пшеничная — 90 г;
  • мука овсяная или мука из зеленой гречки — 90 г;
  • разрыхлитель — 5 г;
  • соль — щепотка.

Для начинки:

  • кокосовое масло — 20 г;
  • корица — 2 ст. л.;
  • кокосовый сахар — 10 г.

Для крема:

  • творожный сыр или рикотта — 50 г;
  • кокосовое масло — 10 г;
  • кокосовый сахар — 10 г.
Булочки с корицей

Приготовление

1. В миску разбить яйцо, добавить сахар, соль и взбить.

2. Добавить творог, смешать до однородной консистенции.

3. Всыпать просеянную муку и замесить тесто. Положить в холодильник на 15 минут.

4. После на силиконовом коврике раскатать из теста пласт толщиной примерно 3 мм (должно получиться около 25х25 см).

5. Равномерно смазать пласт кокосовым маслом, посыпать смесью сахара и корицы, распределяя по всей поверхности.

6. Свернуть тесто в рулет, нарезать на равные части (по 4-5 см).

7. Выложить булочки в форму, оставляя между ними расстояние.

8. Поставить в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут.

9. Для крема смешать сыр с сахаром, добавить жидкое кокосовое масло. Взбить миксером до однородной консистенции

10. Достать булочки из духовки и смазать кремом. Готово!

А вообще мой совет — постепенно снижать пристрастие к сладкому вкусу и включать в рацион меньше сладких блюд. Я бы сделала начинку с творогом, корицей и ягодами (например, черникой или малиной, вишней), а крем — из горького шоколада с кокосовым молоком.
Лидия Квашнина
Нутрициолог
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