Как приготовить нежные венские вафли: рецепт от нутрициолога

Сегодня, 10:00
Практически у каждой страны есть собственный рецепт вафель. И Австрия не исключение. Венские вафли отличаются тем, что они мягкие, пышные и воздушные. Поделились с вами классическим рецептом австрийского десерта и рассказали, как приготовить к нему вкусные сладкие соусы.
Перед тем, как вылить тесто, смажьте вафельницу маслом. Лучше взять сливочное, чтобы придать десерту приятный привкус, но можно использовать и растительное.
Не пересушивайте вафли. В современных вафельницах есть специальная функция определения готовности. Когда прибор сигнализирует о конце времени приготовления, сразу выкладывайте вафли на тарелку, не дожидаясь, пока прибор остынет. Определить готовность вафель можно и самостоятельно. Для этого слегка приподнимите крышку. Если она поднимается легко и вы не чувствуете, что тесто прилипает, то блюдо готово.
Не перемешивайте тесто слишком долго. Иначе вы высвободите из муки клейковину, которая делает выпечку менее пышной и более плотной. Достаточно просто смешать все ингредиенты до однородности.
Используйте правильные панели для выпекания. В комплектацию многих вафельниц входят несколько видов выпекающих поверхностей для разных видов вафель. Для некоторых моделей панель для венских нужно приобрести отдельно.
Если вы хотите, чтобы выпечка получилась с аппетитной корочкой, после приготовления подсушите вафли в духовке. Для этого разогрейте духовку до 250°С и положите вафли на решетку на 2-3 минуты.
Ингредиенты:
сахар — 100 г;
яйца куриные — 3 шт.;
масло сливочное — 200 г;
молоко — 1 стакан;
разрыхлитель — 1 ч.л.;
мука пшеничная — 350 грамм;
ванильный сахар — 1 пакетик.
Способ приготовления:
Взбить масло, сахар и ванильный сахар до получения однородной массы.
Добавить по одному яйцу, тщательно взбивая.
Затем добавить молоко и перемешать.
Просеять муку с разрыхлителем и постепенно добавить к масляной смеси, тщательно перемешивая.
Нагреть вафельницу и смазать ее маслом.
Выкладывать тесто на вафельницу небольшими порциями и готовить до золотисто-коричневого цвета.
Ингредиенты:
темный шоколад — 100 г;
сливки — 50 мл.
Способ приготовления:
Нагреть сливки в маленькой кастрюле до появления пара.
Снять с огня и добавить шоколад.
Перемешать до полного растворения шоколада.
Можно добавить нарезанные бананы: этот топинг с ними хорошо сочетается.
Ингредиенты:
сахар — 100 г;
вода — 50 мл;
сливочное масло — 50 г;
сливки — 100 мл.
Способ приготовления:
Смешать сахар и воду в сковороде.
Довести до кипения и дать сахарной массе карамелизироваться до золотистого цвета.
Добавить сливочное масло и перемешать, затем аккуратно влить сливки.
К соусу можно добавить бананы и грецкие орехи.
Ингредиенты:
ягоды (клубника, малина, черника) — 200 г;
вода — 50 мл;
сахар — 50 г.
Способ приготовления:
Смешать ягоды, воду и сахар в небольшой кастрюле.
Довести до кипения и варить 5-7 минут, пока ягоды не начнут развариваться.
Протереть через сито для получения однородной массы.
При желании подавать вместе со взбитыми сливками и орехами.
Ингредиенты:
молоко — 200 мл;
сахар — 1 ст. л.;
ванильный экстракт — 1 ч. л.;
желток — 1 шт.
Способ приготовления:
Нагреть молоко с сахаром и ванилью в кастрюле.
Взбить желток в отдельной миске.
Постепенно влить горячее молоко в желток, постоянно помешивая.
Вернуть массу на огонь и варить до загустения.
Ингредиенты:
грецкие орехи — 100 г;
сгущенное молоко — 100 мл;
кокосовая стружка — по желанию.
Способ приготовления:
По желанию измельчить грецкие орехи в блендере до мелкой крошки.
Выложить орехи, кокосовую стружку и сгущенное молоко на тарелку. При желании можно смешать все ингредиенты.