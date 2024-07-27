Как приготовить нежные венские вафли: рецепт от нутрициолога

Практически у каждой страны есть собственный рецепт вафель. И Австрия не исключение. Венские вафли отличаются тем, что они мягкие, пышные и воздушные. Поделились с вами классическим рецептом австрийского десерта и рассказали, как приготовить к нему вкусные сладкие соусы.

Перед тем, как вылить тесто, смажьте вафельницу маслом. Лучше взять сливочное, чтобы придать десерту приятный привкус, но можно использовать и растительное.

Не пересушивайте вафли. В современных вафельницах есть специальная функция определения готовности. Когда прибор сигнализирует о конце времени приготовления, сразу выкладывайте вафли на тарелку, не дожидаясь, пока прибор остынет. Определить готовность вафель можно и самостоятельно. Для этого слегка приподнимите крышку. Если она поднимается легко и вы не чувствуете, что тесто прилипает, то блюдо готово.

Не перемешивайте тесто слишком долго. Иначе вы высвободите из муки клейковину, которая делает выпечку менее пышной и более плотной. Достаточно просто смешать все ингредиенты до однородности.

Используйте правильные панели для выпекания. В комплектацию многих вафельниц входят несколько видов выпекающих поверхностей для разных видов вафель. Для некоторых моделей панель для венских нужно приобрести отдельно.