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Рецепт венских вафель: как приготовить вкусные венские вафли дома
Питание и еда

Сегодня, 10:00

4 мин.

Как приготовить нежные венские вафли: рецепт от нутрициолога

Татьяна Пищева
Автор
Ульяна Беликова
Интегративный нутрициолог
Вафли с ягодами
Фото istockphoto.com/tasha_lyubina
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Практически у каждой страны есть собственный рецепт вафель. И Австрия не исключение. Венские вафли отличаются тем, что они мягкие, пышные и воздушные. Поделились с вами классическим рецептом австрийского десерта и рассказали, как приготовить к нему вкусные сладкие соусы.

Секреты приготовления венских вафель

  1. Перед тем, как вылить тесто, смажьте вафельницу маслом. Лучше взять сливочное, чтобы придать десерту приятный привкус, но можно использовать и растительное.

  2. Не пересушивайте вафли. В современных вафельницах есть специальная функция определения готовности. Когда прибор сигнализирует о конце времени приготовления, сразу выкладывайте вафли на тарелку, не дожидаясь, пока прибор остынет. Определить готовность вафель можно и самостоятельно. Для этого слегка приподнимите крышку. Если она поднимается легко и вы не чувствуете, что тесто прилипает, то блюдо готово.

  3. Не перемешивайте тесто слишком долго. Иначе вы высвободите из муки клейковину, которая делает выпечку менее пышной и более плотной. Достаточно просто смешать все ингредиенты до однородности.

  4. Используйте правильные панели для выпекания. В комплектацию многих вафельниц входят несколько видов выпекающих поверхностей для разных видов вафель. Для некоторых моделей панель для венских нужно приобрести отдельно.

  5. Если вы хотите, чтобы выпечка получилась с аппетитной корочкой, после приготовления подсушите вафли в духовке. Для этого разогрейте духовку до 250°С и положите вафли на решетку на 2-3 минуты.

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Рецепт нежных венских вафель

Ингредиенты:

  • сахар — 100 г;

  • яйца куриные — 3 шт.;

  • масло сливочное — 200 г;

  • молоко — 1 стакан;

  • разрыхлитель — 1 ч.л.;

  • мука пшеничная — 350 грамм;

  • ванильный сахар — 1 пакетик.

Фото istockphoto.com/sandoclr

Способ приготовления:

  1. Взбить масло, сахар и ванильный сахар до получения однородной массы.

  2. Добавить по одному яйцу, тщательно взбивая.

  3. Затем добавить молоко и перемешать.

  4. Просеять муку с разрыхлителем и постепенно добавить к масляной смеси, тщательно перемешивая.

  5. Нагреть вафельницу и смазать ее маслом.

  6. Выкладывать тесто на вафельницу небольшими порциями и готовить до золотисто-коричневого цвета.

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Рецепты вкусных топингов (соусов) к вафлям

Шоколадный соус

Ингредиенты:

  • темный шоколад — 100 г;

  • сливки — 50 мл.

Фото istockphoto.com/Qwart

Способ приготовления:

  1. Нагреть сливки в маленькой кастрюле до появления пара.

  2. Снять с огня и добавить шоколад.

  3. Перемешать до полного растворения шоколада.

  4. Можно добавить нарезанные бананы: этот топинг с ними хорошо сочетается.

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Карамельный соус

Ингредиенты:

  • сахар — 100 г;

  • вода — 50 мл;

  • сливочное масло — 50 г;

  • сливки — 100 мл.

Фото istockphoto.com/Liudmila Zavialova

Способ приготовления:

  1. Смешать сахар и воду в сковороде.

  2. Довести до кипения и дать сахарной массе карамелизироваться до золотистого цвета.

  3. Добавить сливочное масло и перемешать, затем аккуратно влить сливки.

  4. К соусу можно добавить бананы и грецкие орехи.

Ягодный соус

Ингредиенты:

  • ягоды (клубника, малина, черника) — 200 г;

  • вода — 50 мл;

  • сахар — 50 г.

Фото istockphoto.com/Liudmila Zavialova

Способ приготовления:

  1. Смешать ягоды, воду и сахар в небольшой кастрюле.

  2. Довести до кипения и варить 5-7 минут, пока ягоды не начнут развариваться.

  3. Протереть через сито для получения однородной массы.

  4. При желании подавать вместе со взбитыми сливками и орехами.

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Ванильный соус

Ингредиенты:

  • молоко — 200 мл;

  • сахар — 1 ст. л.;

  • ванильный экстракт — 1 ч. л.;

  • желток — 1 шт.

Фото istockphoto.com/Dmitrii Ivanov

Способ приготовления:

  1. Нагреть молоко с сахаром и ванилью в кастрюле.

  2. Взбить желток в отдельной миске.

  3. Постепенно влить горячее молоко в желток, постоянно помешивая.

  4. Вернуть массу на огонь и варить до загустения.

Ореховый соус

Ингредиенты:

  • грецкие орехи — 100 г;

  • сгущенное молоко — 100 мл;

  • кокосовая стружка — по желанию.

Вафля с грецкими орехами
Фото istockphoto.com/izhairguns

Способ приготовления:

  1. По желанию измельчить грецкие орехи в блендере до мелкой крошки.

  2. Выложить орехи, кокосовую стружку и сгущенное молоко на тарелку. При желании можно смешать все ингредиенты.

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