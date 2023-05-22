2 рецепта вкусного протеинового завтрака. Они помогут зарядиться энергией и поддержать форму

Начинать утро нужно с плотного завтрака с высоким содержанием белка. Так можно задать энергичный тон на весь день. Сытный завтрак особенно важен тем, кто покидает дом надолго и не уверен, что сможет пообедать вовремя.

Болтунья с овощами

Этот рецепт сочетает в себе питательную силу яиц, свежих овощей и трав.

Ингредиенты:

2 больших яйца;

1 столовая ложка оливкового масла;

1/2 средней луковицы, нарезанной кубиками;

1 сладкий перец, нарезанный кубиками (любого цвета на ваш выбор);

1 стакан листьев шпината;

1/4 чайной ложки чесночного порошка;

соль и перец по вкусу;

свежая зелень для украшения (например, петрушка или зеленый лук).



Дополнительные начинки: ломтики авокадо, помидоры черри, сыр фета.

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Приготовление:

Нагрейте оливковое масло в сковороде на среднем огне. Добавьте нарезанный кубиками лук и болгарский перец и обжаривайте около 3-4 минут, пока они не станут мягкими.

Пока овощи готовятся, разбейте яйца в миску и хорошо взбейте их венчиком.

Отодвиньте обжаренный лук и болгарский перец на одну сторону сковороды, освободив место для яиц.

Вылейте взбитые яйца на пустую сторону сковороды и дайте им схватиться в течение минуты.

Лопаткой аккуратно взбейте яйца, соединив их с обжаренными овощами.

Добавьте листья шпината в сковороду и посыпьте чесночным порошком, солью и перцем. Перемешайте все вместе и продолжайте готовить, пока шпинат не ужарится, а яйца не будут полностью приготовлены, но все еще будут влажными.

Снимите сковороду с огня и переложите яичницу-болтунью и овощную смесь в сервировочную посуду.

Украсьте свежей зеленью по вашему выбору, например петрушкой или зеленым луком, чтобы добавить аромата.

По желанию: добавьте ломтики авокадо, помидоры черри или раскрошенный сыр фета для дополнительной текстуры и вкуса.

Подавайте насыщенный белком завтрак, пока он еще теплый, и наслаждайтесь питательным и сытным началом дня!

Советы:

Не стесняйтесь разнообразить свою тарелку для завтрака, добавив другие овощи, такие как кабачки или грибы.

Если вы предпочитаете более острый вкус, добавьте щепотку хлопьев красного перца или немного острого соуса.

Чтобы получить дополнительную дозу питательных веществ, подавайте яичницу-болтунью и овощи на подушке из киноа или коричневого риса.

Ароматный запеченный лосось с лимоном

Если вы любите морепродукты и ищете простое в приготовлении блюдо, обязательно попробуйте этот рецепт запеченного лосося. Благодаря пикантной смеси трав и лимонному оттенку это блюдо подчеркивает естественный вкус лосося, сохраняя его влажным и нежным. Приготовьтесь поразить свои вкусовые рецепторы этим полезным рецептом!

Ингредиенты:

4 филе лосося;

2 столовые ложки оливкового масла;

2 зубчика чеснока (измельчить);

цедра 1 лимона;

сок 1 лимона;

2 столовые ложки свежего нарезанного укропа;

2 столовые ложки свежей нарезанной петрушки;

соль и перец по вкусу;

дольки лимона (для украшения);

веточки свежего укропа (для украшения).

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Приготовление:

Разогрейте духовку до 200°C. Застелите противень пергаментной бумагой или слегка смажьте его маслом, чтобы ничего не прилипало.

В небольшой миске смешайте оливковое масло, измельченный чеснок, лимонную цедру, лимонный сок, нарезанный укроп и нарезанную петрушку. Хорошо перемешайте, чтобы получился ароматный маринад из трав.

Выложите филе лосося на подготовленный противень кожей вниз. Приправьте филе солью и перцем по вкусу.

Сбрызните лосось маринадом с травами, чтобы каждое филе было покрыто равномерно. Используйте кисточку или заднюю часть ложки, чтобы распределить маринад по поверхности рыбы.

При желании положите несколько ломтиков лимона поверх каждого филе лосося, чтобы добавить цитрусового аромата.

Запекайте лосось в предварительно разогретой духовке около 12-15 минут или пока рыба не будет легко протыкаться вилкой и не достигнет желаемой степени готовности. Время приготовления может варьироваться в зависимости от толщины филе.

После приготовления достаньте лосось из духовки и дайте ему отдохнуть в течение нескольких минут перед подачей на стол. Это позволяет сокам перераспределяться и усиливать вкус.

Подавайте запеченный лосось горячим, украсив веточками свежего укропа. Сочетайте его с тушеными овощами или другим полезным гарниром для полноценного и сбалансированного питания.

Советы:

Выбирайте свежее филе лосося, чтобы получить лучший вкус и текстуру. Филе с кожей помогает удерживать влагу в процессе запекания.

Если вы предпочитаете хрустящую текстуру, можете поджарить лосось в течение последних 1-2 минут приготовления. Внимательно следите за этим, чтобы предотвратить переваривание.

Не стесняйтесь изменять маринад с травами, добавляя другие — базилик, тимьян или кинзу — в соответствии с вашими вкусовыми предпочтениями.

Для дополнительного удобства можете замариновать лосось в смеси трав за 30-60 минут до запекания, чтобы ароматы проникли в рыбу.

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