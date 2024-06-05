8 летних безалкогольных коктейлей: рецепты от бармена

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Лето — самое подходящее время, чтобы насладиться освежающими напитками. В этой статье рассказали о том, как приготовить безалкогольные коктейли, которые понравятся и взрослым, и детям.

Апельсиновый айс-ти

Ингредиенты

зеленый чай — 3 г;

вода — 200 мл;

сахар — 1 ч. л.;

апельсиновый сок — 50 мл;

сок лимона — 1 ст. л.;

мята — 5-6 листочков;

лед — по вкусу;

лимон — по вкусу.

Фото istockphoto.com/bhofack2

Способ приготовления

Заварить зеленый чай в горячей воде, добавить сахар и убрать в холодильник для остывания. Мелко нарезать мяту и слегка размять листья, чтобы мята дала сок. Выжать сок лимона. В остывший чай добавить мяту, лимонный сок. Украсить лимоном, по желанию можно добавить лед.

Безалкогольный мохито

Ингредиенты

лайм — половина фрукта;

газированная вода — 300 мл;

сахар — 1 ст. л.;

мята — 8-10 листьев;

лед — по вкусу.

Фото istockphoto.com/a_namenko

Способ приготовления

Нарезать лайм, положить в стакан листочки мяты. Слегка размять лайм и мяту, чтобы они дали сок. Залить газированной водой, добавить сахар и размешать до растворения сахара. По желанию можно добавить лед, если вода недостаточно холодная. Украсить дольками лайма и мятой.

Безалкогольная пина колада

Ингредиенты

ананасовый сок — 100 мл;

кокосовые сливки (можно заменить обычными сливками 20-30% жирности) — 30 мл;

лед — по вкусу;

кокосовая стружка — по вкусу;

дольки ананаса — по вкусу.

Фото istockphoto.com/Rothphoto_Online

Способ приготовления

Взбить блендером или венчиком сливки вместе с ананасовым соком до кремообразной консистенции. Вылить напиток в высокий бокал. Украсить кокосовой стружкой и кусочком ананаса.

Холодный фруктовый пунш

Ингредиенты

ананасовый сок — 50 мл;

вишневый сок — 50 мл;

апельсиновый сок — 50 мл;

лимонный сок — 50 мл;

вишня — 5-10 ягод;

апельсин — половина фрукта.

Фото istockphoto.com/ClarkandCompany

Способ приготовления

Перемешать фруктовые соки. Вылить жидкость в высокий стакан. Апельсин и ягоды нарезать, добавить в стакан. По желанию можно добавить лед и украсить кружочком апельсина.

Вишневый айс-ти с имбирем

Ингредиенты

черный чай — 3 г;

вода — 300 мл;

имбирь — по вкусу;

сахар — 2 ч. л.;

замороженная вишня — 50 г;

мед — по вкусу;

лед — по вкусу.

Фото istockphoto.com/Anna-r

Способ приготовления

Заварить чай, добавить в него сахар. Размешать и убрать напиток в холодильник для остывания. Очистить и нарезать имбирь на маленькие кусочки. Замороженную вишню залить небольшим количеством воды комнатной температуры, дать ей немного подтаять. В остывший чай добавить вишню, имбирь и по желанию лед.

Имбирный лимонад

Ингредиенты

свежевыжатый лимонный сок — 1 ст. л.;

тертый имбирь — 1 ст. л.;

сахар — 1 ст. л.;

вода — 200 мл;

лед — по вкусу.

Фото istockphoto.com/Mizina

Способ приготовления

В стакане смешать лимонный сок, тертый имбирь и сахар. Добавить лед. Залить все водой и хорошо перемешать, пока сахар полностью не растворится. Украсить напиток долькой лимона и любой зеленью.

Безалкогольная « Маргарита »

Ингредиенты

апельсиновый сок — 200 мл;

вода газированная — 100 мл;

лайм — половина фрукта;

мята — 2 веточки;

сахар — 1 ч. л.

соль — для украшения.

Фото istockphoto.com/ClarkandCompany

Способ приготовления

Высыпать соль на плоскую тарелку. Края бокалов смочить соком лайма и обмакнуть в соль. Измельчить листья мяты, чтобы они дали сок. В бокал вылить апельсиновый сок, добавить мяту и сахар. Добавить газированную воду. В напиток добавить дольки лайма. По желанию украсить веточкой мяты.

Безалкогольный дайкири

Ингредиенты

клубника (замороженная или свежая) — 200 г;

лайм — половина фрукта;

сахар — 1 ч. ложка;

лед — по вкусу.

Фото istockphoto.com/bhofack2

Способ приготовления