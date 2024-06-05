8 летних безалкогольных коктейлей: рецепты от бармена

Сегодня, 06:00
Лето — самое подходящее время, чтобы насладиться освежающими напитками. В этой статье рассказали о том, как приготовить безалкогольные коктейли, которые понравятся и взрослым, и детям.
зеленый чай — 3 г;
вода — 200 мл;
сахар — 1 ч. л.;
апельсиновый сок — 50 мл;
сок лимона — 1 ст. л.;
мята — 5-6 листочков;
лед — по вкусу;
лимон — по вкусу.
Заварить зеленый чай в горячей воде, добавить сахар и убрать в холодильник для остывания.
Мелко нарезать мяту и слегка размять листья, чтобы мята дала сок.
Выжать сок лимона.
В остывший чай добавить мяту, лимонный сок.
Украсить лимоном, по желанию можно добавить лед.
лайм — половина фрукта;
газированная вода — 300 мл;
сахар — 1 ст. л.;
мята — 8-10 листьев;
лед — по вкусу.
Нарезать лайм, положить в стакан листочки мяты.
Слегка размять лайм и мяту, чтобы они дали сок.
Залить газированной водой, добавить сахар и размешать до растворения сахара.
По желанию можно добавить лед, если вода недостаточно холодная.
Украсить дольками лайма и мятой.
ананасовый сок — 100 мл;
кокосовые сливки (можно заменить обычными сливками 20-30% жирности) — 30 мл;
лед — по вкусу;
кокосовая стружка — по вкусу;
дольки ананаса — по вкусу.
Взбить блендером или венчиком сливки вместе с ананасовым соком до кремообразной консистенции.
Вылить напиток в высокий бокал.
Украсить кокосовой стружкой и кусочком ананаса.
ананасовый сок — 50 мл;
вишневый сок — 50 мл;
апельсиновый сок — 50 мл;
лимонный сок — 50 мл;
вишня — 5-10 ягод;
апельсин — половина фрукта.
Перемешать фруктовые соки.
Вылить жидкость в высокий стакан.
Апельсин и ягоды нарезать, добавить в стакан.
По желанию можно добавить лед и украсить кружочком апельсина.
черный чай — 3 г;
вода — 300 мл;
имбирь — по вкусу;
сахар — 2 ч. л.;
замороженная вишня — 50 г;
мед — по вкусу;
лед — по вкусу.
Заварить чай, добавить в него сахар.
Размешать и убрать напиток в холодильник для остывания.
Очистить и нарезать имбирь на маленькие кусочки.
Замороженную вишню залить небольшим количеством воды комнатной температуры, дать ей немного подтаять.
В остывший чай добавить вишню, имбирь и по желанию лед.
свежевыжатый лимонный сок — 1 ст. л.;
тертый имбирь — 1 ст. л.;
сахар — 1 ст. л.;
вода — 200 мл;
лед — по вкусу.
В стакане смешать лимонный сок, тертый имбирь и сахар.
Добавить лед.
Залить все водой и хорошо перемешать, пока сахар полностью не растворится.
Украсить напиток долькой лимона и любой зеленью.
апельсиновый сок — 200 мл;
вода газированная — 100 мл;
лайм — половина фрукта;
мята — 2 веточки;
сахар — 1 ч. л.
соль — для украшения.
Высыпать соль на плоскую тарелку.
Края бокалов смочить соком лайма и обмакнуть в соль.
Измельчить листья мяты, чтобы они дали сок.
В бокал вылить апельсиновый сок, добавить мяту и сахар.
Добавить газированную воду.
В напиток добавить дольки лайма.
По желанию украсить веточкой мяты.
клубника (замороженная или свежая) — 200 г;
лайм — половина фрукта;
сахар — 1 ч. ложка;
лед — по вкусу.
Выжать сок из половинки лайма.
В блендере измельчить клубнику вместе с сахаром и соком лайма.
Добавить лед в напиток. Затем измельчить массу. Для получения более плотной консистенции, похожей на мороженое, добавьте побольше льда.
Перелить напиток в бокал и украсить долькой лайма или кусочком клубники.