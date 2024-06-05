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Рецепты безалкогольных коктейлей на лето: летние коктейли рецепты от бармена
Питание и еда

Сегодня, 06:00

4 мин.

8 летних безалкогольных коктейлей: рецепты от бармена

Татьяна Пищева
Автор
Игорь Мякинин
Бармен
Летние коктейли.
Фото istockphoto.com/Rimma_Bondarenko
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Лето — самое подходящее время, чтобы насладиться освежающими напитками. В этой статье рассказали о том, как приготовить безалкогольные коктейли, которые понравятся и взрослым, и детям.

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Апельсиновый айс-ти

Ингредиенты

  • зеленый чай — 3 г;

  • вода — 200 мл;

  • сахар — 1 ч. л.;

  • апельсиновый сок — 50 мл;

  • сок лимона — 1 ст. л.;

  • мята — 5-6 листочков;

  • лед — по вкусу;

  • лимон — по вкусу.

Напиток в стакане
Фото istockphoto.com/bhofack2

Способ приготовления

  1. Заварить зеленый чай в горячей воде, добавить сахар и убрать в холодильник для остывания.

  2. Мелко нарезать мяту и слегка размять листья, чтобы мята дала сок.

  3. Выжать сок лимона.

  4. В остывший чай добавить мяту, лимонный сок.

  5. Украсить лимоном, по желанию можно добавить лед.

Безалкогольный мохито

Ингредиенты

  • лайм — половина фрукта;

  • газированная вода — 300 мл;

  • сахар — 1 ст. л.;

  • мята — 8-10 листьев;

  • лед — по вкусу.

Мохито
Фото istockphoto.com/a_namenko

Способ приготовления

  1. Нарезать лайм, положить в стакан листочки мяты.

  2. Слегка размять лайм и мяту, чтобы они дали сок.

  3. Залить газированной водой, добавить сахар и размешать до растворения сахара.

  4. По желанию можно добавить лед, если вода недостаточно холодная.

  5. Украсить дольками лайма и мятой.

Безалкогольная пина колада

Ингредиенты

  • ананасовый сок — 100 мл;

  • кокосовые сливки (можно заменить обычными сливками 20-30% жирности) — 30 мл;

  • лед — по вкусу;

  • кокосовая стружка — по вкусу;

  • дольки ананаса — по вкусу.

Пина колада
Фото istockphoto.com/Rothphoto_Online

Способ приготовления

  1. Взбить блендером или венчиком сливки вместе с ананасовым соком до кремообразной консистенции.

  2. Вылить напиток в высокий бокал.

  3. Украсить кокосовой стружкой и кусочком ананаса.

Холодный фруктовый пунш

Ингредиенты

  • ананасовый сок — 50 мл;

  • вишневый сок — 50 мл;

  • апельсиновый сок — 50 мл;

  • лимонный сок — 50 мл;

  • вишня — 5-10 ягод;

  • апельсин — половина фрукта.

Безалкогольный негрони
Фото istockphoto.com/ClarkandCompany

Способ приготовления

  1. Перемешать фруктовые соки.

  2. Вылить жидкость в высокий стакан.

  3. Апельсин и ягоды нарезать, добавить в стакан.

  4. По желанию можно добавить лед и украсить кружочком апельсина.

Вишневый айс-ти с имбирем

Ингредиенты

  • черный чай — 3 г;

  • вода — 300 мл;

  • имбирь — по вкусу;

  • сахар — 2 ч. л.;

  • замороженная вишня — 50 г;

  • мед — по вкусу;

  • лед — по вкусу.

Холодный чай со льдом
Фото istockphoto.com/Anna-r

Способ приготовления

  1. Заварить чай, добавить в него сахар.

  2. Размешать и убрать напиток в холодильник для остывания.

  3. Очистить и нарезать имбирь на маленькие кусочки.

  4. Замороженную вишню залить небольшим количеством воды комнатной температуры, дать ей немного подтаять.

  5. В остывший чай добавить вишню, имбирь и по желанию лед.

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Имбирный лимонад

Ингредиенты

  • свежевыжатый лимонный сок — 1 ст. л.;

  • тертый имбирь — 1 ст. л.;

  • сахар — 1 ст. л.;

  • вода — 200 мл;

  • лед — по вкусу.

Лимонный напиток
Фото istockphoto.com/Mizina

Способ приготовления

  1. В стакане смешать лимонный сок, тертый имбирь и сахар.

  2. Добавить лед.

  3. Залить все водой и хорошо перемешать, пока сахар полностью не растворится.

  4. Украсить напиток долькой лимона и любой зеленью.

Безалкогольная «Маргарита»

Ингредиенты

  • апельсиновый сок — 200 мл;

  • вода газированная — 100 мл;

  • лайм — половина фрукта;

  • мята — 2 веточки;

  • сахар — 1 ч. л.

  • соль — для украшения.

Имбирный лимонад
Фото istockphoto.com/ClarkandCompany

Способ приготовления

  1. Высыпать соль на плоскую тарелку.

  2. Края бокалов смочить соком лайма и обмакнуть в соль.

  3. Измельчить листья мяты, чтобы они дали сок.

  4. В бокал вылить апельсиновый сок, добавить мяту и сахар.

  5. Добавить газированную воду.

  6. В напиток добавить дольки лайма.

  7. По желанию украсить веточкой мяты.

Безалкогольный дайкири

Ингредиенты

  • клубника (замороженная или свежая) — 200 г;

  • лайм — половина фрукта;

  • сахар — 1 ч. ложка;

  • лед — по вкусу.

Клубничный дайкири
Фото istockphoto.com/bhofack2

Способ приготовления

  1. Выжать сок из половинки лайма.

  2. В блендере измельчить клубнику вместе с сахаром и соком лайма.

  3. Добавить лед в напиток. Затем измельчить массу. Для получения более плотной консистенции, похожей на мороженое, добавьте побольше льда.

  4. Перелить напиток в бокал и украсить долькой лайма или кусочком клубники.

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