С любовью из СССР: 5 советских блюд, которые вам захочется приготовить

В советские годы были созданы сотни блюд, которые готовятся и сегодня. Торт «Прага», пирожное «Картошка», макароны по-флотски, салат «Мимоза», сельдь «под шубой» и всеми любимое «пюре с котлетой» придуманы в СССР.

Вместе с Сергеем Носовым, бренд-шефом ресторанного холдинга, делимся рецептами популярных советских блюд.

Закуска из помидоров с сыром

Закуска из помидоров с сыром

Ингредиенты:

Способ приготовления:

На каждый кружочек томата положить по столовой ложке сырной начинки и аккуратно распределить ее по поверхности.

Помидоры вымыть, обсушить и нарезать кружочками толщиной не менее 0,5 см. Можно просто нарезать их пополам.

Добавить майонез, соль, перец и измельченный чеснок, все перемешать.

Ингредиенты:

Способ приготовления:

Смешать сыр с майонезом, рубленым чесноком и зеленью.

Обжарить на сливочном масле с двух сторон до румяной корочки.

Ингредиенты:

Способ приготовления:

Готовую рыбу аккуратно достать из бульона, выложить на сервировочную тарелку, сверху полить соусом.

Приготовить соус: растопить в сотейнике сливочное масло и смешать его с мелко нарезанными яйцами, зеленым луком и зеленью, добавить соль и перец.

Бульон довести до кипения и отварить в нем куски филе судака до готовности (5-7 минут).

Готовый бульон процедить, добавить белое вино, снова довести до кипения. Добавить соль.

Довести до кипения, убавить огонь и варить час.

Ингредиенты:

Способ приготовления:

С батона срезать корочку.

Половину хлеба нарезать на маленькие кубики и подсушить в духовке.

Остальной хлеб залить молоком и сливками, дать пропитаться.

Лук очистить, нарезать небольшими кубиками, обжарить на растительном масле до слегка золотистого цвета, остудить.

Куриное филе смешать с луком и замоченным хлебом (его предварительно немного отжать). Пропустить через мясорубку.

Добавить в фарш яйца, соль, перец. Хорошо перемешать.

Сливочное масло убрать в морозилку на 10-15 минут. Затем натереть его на крупной терке, добавить к фаршу, аккуратно перемешать.

Сформовать котлеты и обвалять в хлебных кубиках.

Обжарить котлеты на смеси растительного и сливочного масел с двух сторон до румяной корочки.

Переложить котлеты на противень и довести до готовности в духовке при температуре 180 градусов в течении 8-10 минут.