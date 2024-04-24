С любовью из СССР: 5 советских блюд, которые вам захочется приготовить

Сегодня, 07:00
В советские годы были созданы сотни блюд, которые готовятся и сегодня. Торт «Прага», пирожное «Картошка», макароны по-флотски, салат «Мимоза», сельдь «под шубой» и всеми любимое «пюре с котлетой» придуманы в СССР.
Вместе с Сергеем Носовым, бренд-шефом ресторанного холдинга, делимся рецептами популярных советских блюд.
Ингредиенты:
помидоры (плотные, среднего размера) — 6 шт.;
твердый сыр — 120 г;
чеснок — 10 г;
майонез — 50 г;
соль, черный перец — по вкусу;
зелень — для украшения.
Способ приготовления:
Натереть сыр на мелкой терке.
Добавить майонез, соль, перец и измельченный чеснок, все перемешать.
Помидоры вымыть, обсушить и нарезать кружочками толщиной не менее 0,5 см. Можно просто нарезать их пополам.
Выложить помидоры на плоское блюдо.
На каждый кружочек томата положить по столовой ложке сырной начинки и аккуратно распределить ее по поверхности.
Украсить зеленью.
Ингредиенты:
шпроты — 160 г;
бородинский хлеб — 8 кусков;
сливочное масло — 20 г;
свежий огурец — 100 г;
твердый сыр — 40 г;
майонез — 80 г;
чеснок — 10 г;
зелень — 5 г.
Способ приготовления:
Хлеб нарезать на ломтики толщиной 5-7 мм.
Обжарить на сливочном масле с двух сторон до румяной корочки.
Тонко нарезать огурец.
Сыр натереть на терке.
Измельчить чеснок, мелко нарезать зелень.
Смешать сыр с майонезом, рубленым чесноком и зеленью.
Получившимся соусом смазать каждый ломтик хлеба.
Сверху выложить огурец и шпроты.
Ингредиенты:
филе судака — 300 г;
вода — 1 л;
морковь — 100 г;
репчатый лук — 100 г;
лук-порей — 50 г;
душистый перец — 4 шт.;
тимьян — 2 веточки;
розмарин — 2 веточки;
белое вино — 150 мл;
соль — по вкусу;
сливочное масло — 50 г;
яйца вареные — 2 шт.;
зеленый лук — 20 г;
зелень — по вкусу;
соль, перец — по вкусу.
Способ приготовления:
Очистить морковь и репчатый лук.
Залить литром воды морковь, репчатый лук, лук-порей, душистый перец, ветки тимьяна и розмарина.
Довести до кипения, убавить огонь и варить час.
Готовый бульон процедить, добавить белое вино, снова довести до кипения. Добавить соль.
Бульон довести до кипения и отварить в нем куски филе судака до готовности (5-7 минут).
Приготовить соус: растопить в сотейнике сливочное масло и смешать его с мелко нарезанными яйцами, зеленым луком и зеленью, добавить соль и перец.
Готовую рыбу аккуратно достать из бульона, выложить на сервировочную тарелку, сверху полить соусом.
Ингредиенты:
куриное филе — 750 г;
батон — 400 г;
сливочное масло — 100 г;
репчатый лук — 150 г;
растительное масло — 50 мл;
сливки 33% — 80 мл;
молоко — 80 мл;
яйца — 2 шт.;
черный перец (молотый) — щепотка;
соль — щепотка.
Способ приготовления:
С батона срезать корочку.
Половину хлеба нарезать на маленькие кубики и подсушить в духовке.
Остальной хлеб залить молоком и сливками, дать пропитаться.
Лук очистить, нарезать небольшими кубиками, обжарить на растительном масле до слегка золотистого цвета, остудить.
Куриное филе смешать с луком и замоченным хлебом (его предварительно немного отжать). Пропустить через мясорубку.
Добавить в фарш яйца, соль, перец. Хорошо перемешать.
Сливочное масло убрать в морозилку на 10-15 минут. Затем натереть его на крупной терке, добавить к фаршу, аккуратно перемешать.
Сформовать котлеты и обвалять в хлебных кубиках.
Обжарить котлеты на смеси растительного и сливочного масел с двух сторон до румяной корочки.
Переложить котлеты на противень и довести до готовности в духовке при температуре 180 градусов в течении 8-10 минут.
Подавать горячими. Лучше всего — с салатом из свежих овощей.
Ингредиенты:
мука — 200 г;
вода — 0,5 л;
сухие дрожжи — 5 г;
сахар — 75 г;
соль — 2 г;
растительное масло — 50 мл;
мука — 200 г;
сахар — 250 г;
вода — 1 л;
ваниль (стручок) — 0,5 шт.;
сливочное масло — 75 г.
Способ приготовления:
Смешать дрожжи, муку, сахар, добавить теплую воду и замесить тесто.
Добавить соль и растительное масло, перемешать.
Накрыть тесто и оставить в теплом месте на 30 минут.
Приготовить крем: в сотейнике смешать сахар и муку, залить водой и поставить на медленный огонь.
Варить крем, помешивая, до закипания.
После закипания снять с огня.
Ножом аккуратно разрезать ванильный стручок, достать семечки, добавить их и сливочное масло к крему, тщательно перемешать до однородной консистенции, чтобы не было комков.
Оставить остывать, накрыв полотенцем.
Поднявшееся тесто перемешать, разделить на шарики весом примерно 70 граммов.
Каждый шарик немного раскатать, добавить крем и защипнуть края, чтобы крем оказался полностью внутри (без дырочек).
Приплюснуть каждый пончик и обжарить в большом количестве масла на среднем огне до золотистого цвета.
При подаче посыпать сахарной пудрой.