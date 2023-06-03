Ленивый ужин: 5 простых бюджетных рецептов для всей семьи

Сытный ужин на всю семью необязательно должен быть дорогим и сложным, особенно если он сделан из доступного круглый год продукта — картофеля.

Делимся пятью вкусными и быстрыми рецептами, которые подойдут для всех членов семьи.

Запеченный картофель с сыром

Это сытное блюдо, которое легко готовить, можно использовать самостоятельно или как гарнир к мясу или рыбе.

Ингредиенты:

средний по размеру картофель — 8 шт. (желательно примерно одного размера);

твердый сыр — 80 г;

сливочное масло — 40 г;

чеснок (если его едят все в семье) — 1-2 зубчика;

растительное масло — 2 ст. л.;

соль и зелень — по вкусу.

Фото Freepik/dashu83

Приготовление:

Тщательно промойте картофель со щеткой, кожуру снимать не нужно. Форму для запекания смажьте растительным маслом, положите в нее картофель, проткните каждый клубень вилкой с нескольких сторон. Форму закройте фольгой и поставьте в духовку при 180 градусах, запекайте 40-50 минут до полной готовности. Приготовьте начинку: натрите сыр, мелко нашинкуйте зелень и чеснок, добавьте сливочное масло и тщательно перемешайте до однородной массы. Сделайте надрезы в готовом картофеле и положите в них начинку. Поставьте в духовку еще на 5-7 минут. Достаньте картофель и подайте на стол.

Картофельный суп с беконом или ветчиной

Те, кто не ест мясо или хочет сделать суп более легким, могут заменить мясо фасолью.

Ингредиенты:

картофель — 3 шт.;

лук-порей — 600 г;

ветчина — 400 г;

куриный или овощной бульон — 1 л;

масло сливочное — 2 ст. л.;

сливки 15% — 75 мл;

соль, перец и зелень — по вкусу.

Фото Istockphoto.com

Приготовление:

Обжарьте в большой кастрюле на сливочном масле нарезанный лук-порей. Нарежьте ломтиками картофель. Добавьте к луку картофель и бульон, доведите до кипения на среднем огне. Снизьте температуру плиты, накройте крышкой и варите около 25 минут. Полученную смесь измельчите при помощи блендера. Нарежьте кубиками ветчину. В кастрюлю залейте смесь и добавьте ветчину, влейте сливки, посолите по вкусу. Доведите до кипения и подайте на стол.

Картофельный салат с грибами и солеными огурцами

Можно добавить к блюду белок — например, варенные сосиски.

Ингредиенты:

картофель — 5-6 шт.;

соленые или маринованные огурцы — 3-4 шт.;

свежий лук (если его едят дети) —1 шт.;

соленые или жареные грибы — 100-150 г;

подсолнечное масло — несколько столовых ложек;

соль, перец, зелень — по вкусу.

Фото Istockphoto.com

Приготовление:

Отварите картофель в мундире. Мелко нарежьте лук, огурцы, грибы и картофель. Соедините в глубокой посуде ингредиенты, добавьте подсолнечное масло. Салат готов!

Картофельный пирог-запеканка с беконом

Это сытный и бюджетный вариант из продуктов, которые у большинства всегда есть в холодильнике. Отлично будет смотреться и на праздничном столе на большое количество человек.

Ингредиенты:

картофель — 1,5 кг;

копченый бекон (можно заменить любой доступной ветчиной, салом или отварной грудкой) — 250 г;

лук — 2 шт.;

яйца— 3 шт.;

мука — 3 ст. л.;

сливочное масло — 1 ст. л.;

любые специи — по вкусу.

Фото Freepik/dashu83

Приготовление:

Лук и мясо (бекон, ветчина, сало или грудка) нарежьте кубиками и обжарьте на сливочном масле до золотистого цвета, добавьте специи. Очистите и промойте картофель, натрите на мелкой терке и добавьте вареные яйца, муку и остывшую мясную начинку с луком. Перемешайте, добавьте соль или перец и выложите на смазанную маслом форму для выпечки. Если такой нет, подойдет обычная сковорода. Разогрейте духовку до 200 градусов и выпекайте 1,5 часа. Подавать можно со сметаной или другим соусом по вкусу.

Пирожное «Картошка»

Да, это блюдо не из картофеля, но какое-никакое отношение к нему имеет. К тому же, это достаточно простой и вкусный десерт. Никаких сложных ингредиентов, только продукты, которые доступны в практически любом магазине.

Ингредиенты:

любое песочное печенье — 300 г;

сгущенное молоко — 3/4 стакана;

размягченное сливочное масло — 100 г;

какао-порошок — 2 ст. л.

Фото Istockphoto.com/nata_vkusidey

Приготовление:

Раздавите печенье скалкой или с помощью блендера — должна получиться мелкая крошка. Добавьте к печенью сгущенное молоко, сливочное масло и какао. Перемешайте ложкой, а затем вымесите руками до получения однородной массы. Вылепите из получившейся массы пирожные в виде картофелин. По желанию можно украсить ореховой крошкой или сахарной пудрой.

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