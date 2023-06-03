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Сегодня, 21:00

Ленивый ужин: 5 простых бюджетных рецептов для всей семьи

Сергей Михеев
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Картофельный суп с беконом и сливками
Фото Freepik/KamranAydinov
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Сытный ужин на всю семью необязательно должен быть дорогим и сложным, особенно если он сделан из доступного круглый год продукта — картофеля.

Делимся пятью вкусными и быстрыми рецептами, которые подойдут для всех членов семьи.

Это сытное блюдо, которое легко готовить, можно использовать самостоятельно или как гарнир к мясу или рыбе.

Ингредиенты:

  • средний по размеру картофель — 8 шт. (желательно примерно одного размера);

  • твердый сыр — 80 г;

  • сливочное масло — 40 г;

  • чеснок (если его едят все в семье) — 1-2 зубчика;

  • растительное масло — 2 ст. л.;

  • соль и зелень — по вкусу.

Запеченный картофель с сыром
Фото Freepik/dashu83

Приготовление:

  1. Тщательно промойте картофель со щеткой, кожуру снимать не нужно.

  2. Форму для запекания смажьте растительным маслом, положите в нее картофель, проткните каждый клубень вилкой с нескольких сторон.

  3. Форму закройте фольгой и поставьте в духовку при 180 градусах, запекайте 40-50 минут до полной готовности.

  4. Приготовьте начинку: натрите сыр, мелко нашинкуйте зелень и чеснок, добавьте сливочное масло и тщательно перемешайте до однородной массы.

  5. Сделайте надрезы в готовом картофеле и положите в них начинку. Поставьте в духовку еще на 5-7 минут.

  6. Достаньте картофель и подайте на стол.

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Картофельный суп с беконом или ветчиной

Те, кто не ест мясо или хочет сделать суп более легким, могут заменить мясо фасолью.

Ингредиенты:

  • картофель — 3 шт.;

  • лук-порей — 600 г;

  • ветчина — 400 г;

  • куриный или овощной бульон — 1 л;

  • масло сливочное — 2 ст. л.;

  • сливки 15% — 75 мл;

  • соль, перец и зелень — по вкусу.

Картофельный суп с беконом и сливками
Фото Istockphoto.com

Приготовление:

  1. Обжарьте в большой кастрюле на сливочном масле нарезанный лук-порей.

  2. Нарежьте ломтиками картофель.

  3. Добавьте к луку картофель и бульон, доведите до кипения на среднем огне.

  4. Снизьте температуру плиты, накройте крышкой и варите около 25 минут.

  5. Полученную смесь измельчите при помощи блендера.

  6. Нарежьте кубиками ветчину.

  7. В кастрюлю залейте смесь и добавьте ветчину, влейте сливки, посолите по вкусу.

  8. Доведите до кипения и подайте на стол.

Картофельный салат с грибами и солеными огурцами

Можно добавить к блюду белок — например, варенные сосиски.

Ингредиенты:

  • картофель — 5-6 шт.;

  • соленые или маринованные огурцы — 3-4 шт.;

  • свежий лук (если его едят дети) —1 шт.;

  • соленые или жареные грибы — 100-150 г;

  • подсолнечное масло — несколько столовых ложек;

  • соль, перец, зелень — по вкусу.

Картофельный салат с грибами и огурцами
Фото Istockphoto.com

Приготовление:

  1. Отварите картофель в мундире.

  2. Мелко нарежьте лук, огурцы, грибы и картофель.

  3. Соедините в глубокой посуде ингредиенты, добавьте подсолнечное масло.

  4. Салат готов!

Картофельный пирог-запеканка с беконом

Это сытный и бюджетный вариант из продуктов, которые у большинства всегда есть в холодильнике. Отлично будет смотреться и на праздничном столе на большое количество человек.

Ингредиенты:

  • картофель — 1,5 кг;

  • копченый бекон (можно заменить любой доступной ветчиной, салом или отварной грудкой) — 250 г;

  • лук — 2 шт.;

  • яйца— 3 шт.;

  • мука — 3 ст. л.;

  • сливочное масло — 1 ст. л.;

  • любые специи — по вкусу.

Картофельный пирог-запеканка с беконом
Фото Freepik/dashu83

Приготовление:

  1. Лук и мясо (бекон, ветчина, сало или грудка) нарежьте кубиками и обжарьте на сливочном масле до золотистого цвета, добавьте специи.

  2. Очистите и промойте картофель, натрите на мелкой терке и добавьте вареные яйца, муку и остывшую мясную начинку с луком.

  3. Перемешайте, добавьте соль или перец и выложите на смазанную маслом форму для выпечки. Если такой нет, подойдет обычная сковорода.

  4. Разогрейте духовку до 200 градусов и выпекайте 1,5 часа. Подавать можно со сметаной или другим соусом по вкусу.

Да, это блюдо не из картофеля, но какое-никакое отношение к нему имеет. К тому же, это достаточно простой и вкусный десерт. Никаких сложных ингредиентов, только продукты, которые доступны в практически любом магазине.

Ингредиенты:

  • любое песочное печенье — 300 г;

  • сгущенное молоко — 3/4 стакана;

  • размягченное сливочное масло — 100 г;

  • какао-порошок — 2 ст. л.

Пирожное «Картошка»
Фото Istockphoto.com/nata_vkusidey

Приготовление:

  1. Раздавите печенье скалкой или с помощью блендера — должна получиться мелкая крошка.

  2. Добавьте к печенью сгущенное молоко, сливочное масло и какао. Перемешайте ложкой, а затем вымесите руками до получения однородной массы.

  3. Вылепите из получившейся массы пирожные в виде картофелин. По желанию можно украсить ореховой крошкой или сахарной пудрой.

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