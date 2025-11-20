Видео
Рецепты из дорам: рецепты корейских блюд
Питание и еда

Сегодня, 19:15

9 мин.

Прямиком из дорам: 6 лучших рецептов из корейской кухни

Мария Стельмах
Врач-терапевт, эндокринолог, диетолог
Дарья Хромова
Автор
Кадр из сериала «Винченцо», кадр из сериала «Необычный адвокат»
Фото Кадр из сериала «Винченцо», кадр из сериала «Необычный адвокат»

Корейские дорамы славятся сценами с невероятно аппетитными блюдами. Но знали ли вы, что можете устроить подобный ужин в домашних условиях? Собрали для вас рецепты прямиком из корейских дорам, а эксперт-диетолог рассказала, чем полезны эти блюда, а чем — не очень.

Пибимпап из дорамы «Потомки солнца»

Сейчас это одно из самых популярных блюд корейской традиционной кухни. Впервые оно было упомянуто в конце XIX века. Пибимпап представляет собой рис, перемешанный с разными ингредиентами, что делает это блюдо очень питательным. Вы могли видеть пибимпап в дораме «Потомки солнца».

Ингредиенты:

  • мясо — 200 г
  • морковь — 140 г
  • яйца — 4 шт.
  • рис — 220 г
  • соевые ростки — 140 г
  • соевый соус — 60 мл
  • чеснок — по вкусу
  • шпинат — 1 пучок
  • растительное масло — 3 ст. л.
  • кунжутное масло — 3 ч. л.
  • соль — по вкусу
Кадр из сериала «Потомки солнца», реж. Ли Ын Бок, Пэк Сан Хун, Ю Джон Сон, SBS
Фото Кадр из сериала «Потомки солнца», реж. Ли Ын Бок, Пэк Сан Хун, Ю Джон Сон, SBS

Способ приготовления:

  1. Отварить рис в течение 15 минут.
  2. В промытые шпинат и соевые ростки добавить кунжутное масло и чеснок по вкусу, затем перемешать и оставить мариноваться на время готовки остальных ингредиентов.
  3. Нарезать морковь и мясо соломкой, а затем по отдельности обжарить на растительном масле.
  4. Обжарить или отварить яйца в зависимости от личных вкусовых предпочтений — возможны оба варианта.
  5. Готовый рис разложить по тарелкам, затем слоями выложить все остальные ингредиенты. Самый верхний — это яйца.
  6. Блюдо нужно перемешать с соевым соусом прямо перед употреблением.
Пибимпап — очень питательное блюдо. Курица и яйца обеспечивают полный набор аминокислот, а овощи — витаминов и, что самое важное, клетчатки.
Мария Стельмах
Врач-терапевт, эндокринолог, диетолог
Как приготовить кимчи.Кимчи: рецепты и тонкости приготовления главного корейского блюда

Жареная курочка по-корейски из дорамы «Фея тяжелой атлетики»

А кто не любит вкусную курочку? Корейцы разработали целый рецепт, по которому можно приготовить сочное и хрустящее блюдо для застолья. Спортсменки из «Феи тяжелой атлетики» любили проводить время за разговорами и поеданием такого блюда.

Ингредиенты:

  • курица — 1 кг
  • мука — 300 г
  • картофельный крахмал — 100 г
  • теплая вода — 1 стакан
  • растительное масло — 5 ст. л.
  • соль — по вкусу
  • перец — по вкусу
  • кунжут — по вкусу
Кадр из сериала «Фея тяжелой атлетики», реж. О Хен Джон/ Netflix
Фото Кадр из сериала «Фея тяжелой атлетики», реж. О Хен Джон/ Netflix

Способ приготовления:

  1. Филе нарезать кубиками.
  2. Смешать все ингредиенты для панировки в отдельной емкости: муку, крахмал, соль, перец.
  3. Курицу обвалять в панировке, затем опустить в теплую воду, затем опять обвалять.
  4. Поочередно обжарить мясо в горячем растительном масле до золотистой хрустящей корочки.
  5. Подавать блюдо можно с медовым соусом.
Курица — отличный источник животного белка, а также витаминов группы B. Однако не стоит перебарщивать с употреблением этого блюда! Мясо обжаривается в большом количестве масла, что делает его очень жирным и калорийным.
Мария Стельмах
Врач-терапевт, эндокринолог, диетолог

Чачжанмен из дорамы «Мой сосед — кумихо»

Вряд ли можно забыть насыщенный вкус чачжанмена. Он совсем не похож на другие блюда традиционной корейской кухни, а потому безумно популярен среди населения. Все благодаря пасте из черных бобов. Главному герою дорамы «Мой сосед — кумихо» — мистическому лису — пришлось попробовать много земных блюд, прежде чем стать человеком. В том числе и эту лапшу.

Ингредиенты:

  • мясо — 120 г
  • пшеничная лапша — 170 г
  • соус мирин — 1 ст. л.
  • паста из черных бобов чунчжан — 4 ст. л.
  • горячая вода — 350 мл
  • кукурузный крахмал — 1 ст. л.
  • тростниковый сахар — 1 ч. л.
  • кунжутное масло — 1 ч. л.
  • морковь — 1 шт.
  • репчатый лук — 1 шт.
  • растительное масло — 3 ст. л.
  • соль — по вкусу
  • перец — по вкусу
Кадр из дорамы «Мой сосед — кумихо», реж. Нам Сон У, Studio Dragon
Фото Кадр из дорамы «Мой сосед — кумихо», реж. Нам Сон У, Studio Dragon

Способ приготовления:

  1. Подготовить маринад для мяса: смешать соль, перец и соус мирин вместе. В качестве альтернативы соусу мирин можно смешать столовую ложку уксуса с чайной ложкой сахара.
  2. Мясо нарезать брусочками, а затем замариновать на 40 минут.
  3. Нарезать лук и морковь соломкой.
  4. Обжарить мясо и овощи на сковороде, а затем постепенно вмешать пасту из черных бобов в них. Довести до готовности, а затем добавить к массе разведенный в трех столовых ложках теплой воды кукурузный крахмал вместе с сахаром, перцем и кунжутным маслом.
  5. Отварить лапшу в соответствии с инструкцией, указанной на упаковке.
  6. Добавить лапшу в массу с мясом, овощами и соусом. Довести до готовности.
Мясо и небольшое количество овощей обеспечивают организм белком и клетчаткой. Но в чачжанмене очень большое содержание соли: паста чунчжан и соус мирин могут способствовать повышению артериального давления и задержке жидкости.
Мария Стельмах
Врач-терапевт, эндокринолог, диетолог
Лиса из&nbsp;Blackpink любит кимчи.Рыбьи глаза и свиные кишки — разбираем с нутрициологом любимые блюда корейских звезд

Токпокки из дорамы «Винченцо»

Еще одно популярное корейское блюдо, распространившееся по всему миру. Это пресные рисовые пирожки в различных соусах (традиционно — остром), которые каждый может приготовить дома. В дораме «Винченцо» главный герой в одной из сцен насладился токпокки.

Ингредиенты:

  • рисовая мука — 300 г
  • вода — 200 мл
  • масло кунжутное — 2 ст. л.
  • морковь — 2 шт.
  • лук репчатый — 2 шт.
  • томатная паста — 3 ст. л.
  • мед — 3 ч. л.
  • сахар — 2 ч. л.
  • соль — по вкусу
  • чеснок — по вкусу
  • перец — по вкусу
  • паприка — по вкусу
Кадр из сериала «Винченцо», реж. Ю Джо Мен/ Netflix
Фото Кадр из сериала «Винченцо», реж. Ю Джо Мен/ Netflix

Способ приготовления:

  1. Соединить рисовую муку и соль в одной емкости. Затем добавить воду комнатной температуры и перемешивать до образования комков. Продолжить замешивать массу.
  2. Переложить ее в пароварку или на сито над кастрюлей с кипящей водой на 20 минут, а затем охладить, после чего добавить в тесто кунжутное масло и замесить.
  3. Раскатать тесто в длинный жгут, а затем нарезать маленькими брусочками.
  4. Нарезать лук, морковь, чеснок и начать обжаривать их.
  5. Приготовить заправку: смешать перец, паприку, соль, сахар, мед и две столовые ложки воды, а затем дать настояться, пока все остальное готовится.
  6. Добавить в сковороду к овощам рисовые клецки и томатную пасту, залить все водой так, чтобы все ингредиенты были покрыты ею.
  7. Добавить ко всей массе заправку, а потом на маленьком огне тушить все в течение 15 минут.
Эти рисовые колбаски заряжают человека энергией благодаря чистым углеводам в составе. Но это блюдо очень калорийно — все из-за сахара и меда. Помимо того, у пирожков очень высокий гликемический индекс.
Мария Стельмах
Врач-терапевт, эндокринолог, диетолог

Кимбап из дорамы «Необычный адвокат»

Это почти суши, но немного в другом формате. Совершенно разные, иногда не совсем сочетаемые ингредиенты заворачиваются в листы нори с рисом. Как и в дораме «Необычный адвокат», многие корейцы готовят это блюдо для того, чтобы съесть его на ходу.

Ингредиенты:

  • рис круглозерный — 400 г
  • листы нори — 6 шт.
  • ветчина — 150 г
  • огурец — 2 шт.
  • морковь по-корейски — 100 г
  • яйца куриные — 2 шт.
  • масло кунжутное — 2 ст. л
  • масло растительное — 1 ч. л.
  • соль — по вкусу
Кадр из сериала «Необычный адвокат», реж. Ю Ин Щик/Netflix
Фото Кадр из сериала «Необычный адвокат», реж. Ю Ин Щик/Netflix

Способ приготовления:

  1. Отварить рис в течение 15 минут, затем дать остыть и добавить в него кунжутное масло.
  2. Взбить яйца венчиком, а затем обжарить их на растительном масле. Готовый омлет нарезать соломкой.
  3. Нарезать огурец и ветчину длинными ломтиками.
  4. Выложить некоторое количество остывшего риса на лист нори, а затем распределить подготовленные ингредиенты на него.
  5. С помощью циновки закатать рулет, а затем повторить те же действия до тех пор, пока не закончатся ингредиенты.
Самый полезный компонент этого блюда — это листья нори. Они богаты йодом, антиоксидантами, клетчаткой, витаминами A, C, E и группы B, а также полезными минералами.
Мария Стельмах
Врач-терапевт, эндокринолог, диетолог

Дальгона из «Игры в кальмара»

Кажется, почти все смотрели «Игру в кальмара». Помните ли вы испытание, где участникам нужно было идеально вырезать фигурку из карамельной конфеты только с помощью иголки за определенное время? Этот рецепт расскажет, как сделать дальгону в домашних условиях.

Ингредиенты:

  • сахар — 90 г
  • сода — 3 щепотки
  • сахарная пудра — 30 г
Кадр из сериала «Игра в кальмара», реж. Хван Дон Хек/ Netflix
Фото Кадр из сериала «Игра в кальмара», реж. Хван Дон Хек/ Netflix

Способ приготовления:

  1. Сначала нужно подготовить поверхность для формирования конфеты — насыпьте и распределите сахарную пудру по плоской доске.
  2. Для приготовления дальгоны нужен половник. В него засыпать примерно 10 г сахара на одну конфету.
  3. Включить конфорку на слабом огне и начать постепенно нагревать сахар, помешивая его. Нужно, чтобы все его кусочки растворились.
  4. Как только весь сахар растворится, добавить в него щепотку соли и перемешивать, пока вся масса не станет светлее.
  5. Вылить карамельную массу на доску с сахарной пудрой.
  6. Прижать конфету любой емкостью с плоским дном, чтобы расплющить ее. А затем с помощью формы вырезать фигуру на ней. Главное — все успеть, пока карамель не застыла!
Как и любой продукт, богатый сахаром, дальгона дает быстрый заряд энергии. Но в то же время это самый главный недостаток блюда. Чрезмерное употребление сахара может привести к набору лишнего веса и ожирению, а также повышает риск развития диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.
Мария Стельмах
Врач-терапевт, эндокринолог, диетолог
Кадр из&nbsp;клипа BTS &laquo;Dynamite&raquo;.Почему Чонгук из BTS ест курицу с пивом и не толстеет? Отвечает нутрициолог
Рецепты
