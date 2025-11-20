Прямиком из дорам: 6 лучших рецептов из корейской кухни

Корейские дорамы славятся сценами с невероятно аппетитными блюдами. Но знали ли вы, что можете устроить подобный ужин в домашних условиях? Собрали для вас рецепты прямиком из корейских дорам, а эксперт-диетолог рассказала, чем полезны эти блюда, а чем — не очень.

Пибимпап из дорамы «Потомки солнца»

Сейчас это одно из самых популярных блюд корейской традиционной кухни. Впервые оно было упомянуто в конце XIX века. Пибимпап представляет собой рис, перемешанный с разными ингредиентами, что делает это блюдо очень питательным. Вы могли видеть пибимпап в дораме «Потомки солнца».

Ингредиенты:

мясо — 200 г

морковь — 140 г

яйца — 4 шт.

рис — 220 г

соевые ростки — 140 г

соевый соус — 60 мл

чеснок — по вкусу

шпинат — 1 пучок

растительное масло — 3 ст. л.

кунжутное масло — 3 ч. л.

соль — по вкусу

Фото Кадр из сериала «Потомки солнца», реж. Ли Ын Бок, Пэк Сан Хун, Ю Джон Сон, SBS

Способ приготовления:

Отварить рис в течение 15 минут. В промытые шпинат и соевые ростки добавить кунжутное масло и чеснок по вкусу, затем перемешать и оставить мариноваться на время готовки остальных ингредиентов. Нарезать морковь и мясо соломкой, а затем по отдельности обжарить на растительном масле. Обжарить или отварить яйца в зависимости от личных вкусовых предпочтений — возможны оба варианта. Готовый рис разложить по тарелкам, затем слоями выложить все остальные ингредиенты. Самый верхний — это яйца. Блюдо нужно перемешать с соевым соусом прямо перед употреблением.

Жареная курочка по-корейски из дорамы «Фея тяжелой атлетики»

А кто не любит вкусную курочку? Корейцы разработали целый рецепт, по которому можно приготовить сочное и хрустящее блюдо для застолья. Спортсменки из «Феи тяжелой атлетики» любили проводить время за разговорами и поеданием такого блюда.

Ингредиенты:

курица — 1 кг

мука — 300 г

картофельный крахмал — 100 г

теплая вода — 1 стакан

растительное масло — 5 ст. л.

соль — по вкусу

перец — по вкусу

кунжут — по вкусу

Фото Кадр из сериала «Фея тяжелой атлетики», реж. О Хен Джон/ Netflix

Способ приготовления:

Филе нарезать кубиками. Смешать все ингредиенты для панировки в отдельной емкости: муку, крахмал, соль, перец. Курицу обвалять в панировке, затем опустить в теплую воду, затем опять обвалять. Поочередно обжарить мясо в горячем растительном масле до золотистой хрустящей корочки. Подавать блюдо можно с медовым соусом.

Чачжанмен из дорамы «Мой сосед — кумихо»

Вряд ли можно забыть насыщенный вкус чачжанмена. Он совсем не похож на другие блюда традиционной корейской кухни, а потому безумно популярен среди населения. Все благодаря пасте из черных бобов. Главному герою дорамы «Мой сосед — кумихо» — мистическому лису — пришлось попробовать много земных блюд, прежде чем стать человеком. В том числе и эту лапшу.

Ингредиенты:

мясо — 120 г

пшеничная лапша — 170 г

соус мирин — 1 ст. л.

паста из черных бобов чунчжан — 4 ст. л.

горячая вода — 350 мл

кукурузный крахмал — 1 ст. л.

тростниковый сахар — 1 ч. л.

кунжутное масло — 1 ч. л.

морковь — 1 шт.

репчатый лук — 1 шт.

растительное масло — 3 ст. л.

соль — по вкусу

перец — по вкусу

Фото Кадр из дорамы «Мой сосед — кумихо», реж. Нам Сон У, Studio Dragon

Способ приготовления:

Подготовить маринад для мяса: смешать соль, перец и соус мирин вместе. В качестве альтернативы соусу мирин можно смешать столовую ложку уксуса с чайной ложкой сахара. Мясо нарезать брусочками, а затем замариновать на 40 минут. Нарезать лук и морковь соломкой. Обжарить мясо и овощи на сковороде, а затем постепенно вмешать пасту из черных бобов в них. Довести до готовности, а затем добавить к массе разведенный в трех столовых ложках теплой воды кукурузный крахмал вместе с сахаром, перцем и кунжутным маслом. Отварить лапшу в соответствии с инструкцией, указанной на упаковке. Добавить лапшу в массу с мясом, овощами и соусом. Довести до готовности.

Токпокки из дорамы «Винченцо»

Еще одно популярное корейское блюдо, распространившееся по всему миру. Это пресные рисовые пирожки в различных соусах (традиционно — остром), которые каждый может приготовить дома. В дораме «Винченцо» главный герой в одной из сцен насладился токпокки.

Ингредиенты:

рисовая мука — 300 г

вода — 200 мл

масло кунжутное — 2 ст. л.

морковь — 2 шт.

лук репчатый — 2 шт.

томатная паста — 3 ст. л.

мед — 3 ч. л.

сахар — 2 ч. л.

соль — по вкусу

чеснок — по вкусу

перец — по вкусу

паприка — по вкусу

Фото Кадр из сериала «Винченцо», реж. Ю Джо Мен/ Netflix

Способ приготовления:

Соединить рисовую муку и соль в одной емкости. Затем добавить воду комнатной температуры и перемешивать до образования комков. Продолжить замешивать массу. Переложить ее в пароварку или на сито над кастрюлей с кипящей водой на 20 минут, а затем охладить, после чего добавить в тесто кунжутное масло и замесить. Раскатать тесто в длинный жгут, а затем нарезать маленькими брусочками. Нарезать лук, морковь, чеснок и начать обжаривать их. Приготовить заправку: смешать перец, паприку, соль, сахар, мед и две столовые ложки воды, а затем дать настояться, пока все остальное готовится. Добавить в сковороду к овощам рисовые клецки и томатную пасту, залить все водой так, чтобы все ингредиенты были покрыты ею. Добавить ко всей массе заправку, а потом на маленьком огне тушить все в течение 15 минут.

Кимбап из дорамы «Необычный адвокат»

Это почти суши, но немного в другом формате. Совершенно разные, иногда не совсем сочетаемые ингредиенты заворачиваются в листы нори с рисом. Как и в дораме «Необычный адвокат», многие корейцы готовят это блюдо для того, чтобы съесть его на ходу.

Ингредиенты:

рис круглозерный — 400 г

листы нори — 6 шт.

ветчина — 150 г

огурец — 2 шт.

морковь по-корейски — 100 г

яйца куриные — 2 шт.

масло кунжутное — 2 ст. л

масло растительное — 1 ч. л.

соль — по вкусу

Фото Кадр из сериала «Необычный адвокат», реж. Ю Ин Щик/Netflix

Способ приготовления:

Отварить рис в течение 15 минут, затем дать остыть и добавить в него кунжутное масло. Взбить яйца венчиком, а затем обжарить их на растительном масле. Готовый омлет нарезать соломкой. Нарезать огурец и ветчину длинными ломтиками. Выложить некоторое количество остывшего риса на лист нори, а затем распределить подготовленные ингредиенты на него. С помощью циновки закатать рулет, а затем повторить те же действия до тех пор, пока не закончатся ингредиенты.

Дальгона из «Игры в кальмара»

Кажется, почти все смотрели «Игру в кальмара». Помните ли вы испытание, где участникам нужно было идеально вырезать фигурку из карамельной конфеты только с помощью иголки за определенное время? Этот рецепт расскажет, как сделать дальгону в домашних условиях.

Ингредиенты:

сахар — 90 г

сода — 3 щепотки

сахарная пудра — 30 г

Фото Кадр из сериала «Игра в кальмара», реж. Хван Дон Хек/ Netflix

Способ приготовления: