Прямиком из дорам: 6 лучших рецептов из корейской кухни

Корейские дорамы славятся сценами с невероятно аппетитными блюдами. Но знали ли вы, что можете устроить подобный ужин в домашних условиях? Собрали для вас рецепты прямиком из корейских дорам, а эксперт-диетолог рассказала, чем полезны эти блюда, а чем — не очень.
Пибимпап из дорамы «Потомки солнца»
Сейчас это одно из самых популярных блюд корейской традиционной кухни. Впервые оно было упомянуто в конце XIX века. Пибимпап представляет собой рис, перемешанный с разными ингредиентами, что делает это блюдо очень питательным. Вы могли видеть пибимпап в дораме «Потомки солнца».
Ингредиенты:
- мясо — 200 г
- морковь — 140 г
- яйца — 4 шт.
- рис — 220 г
- соевые ростки — 140 г
- соевый соус — 60 мл
- чеснок — по вкусу
- шпинат — 1 пучок
- растительное масло — 3 ст. л.
- кунжутное масло — 3 ч. л.
- соль — по вкусу
Фото Кадр из сериала «Потомки солнца», реж. Ли Ын Бок, Пэк Сан Хун, Ю Джон Сон, SBS
Способ приготовления:
- Отварить рис в течение 15 минут.
- В промытые шпинат и соевые ростки добавить кунжутное масло и чеснок по вкусу, затем перемешать и оставить мариноваться на время готовки остальных ингредиентов.
- Нарезать морковь и мясо соломкой, а затем по отдельности обжарить на растительном масле.
- Обжарить или отварить яйца в зависимости от личных вкусовых предпочтений — возможны оба варианта.
- Готовый рис разложить по тарелкам, затем слоями выложить все остальные ингредиенты. Самый верхний — это яйца.
- Блюдо нужно перемешать с соевым соусом прямо перед употреблением.
Жареная курочка по-корейски из дорамы «Фея тяжелой атлетики»
А кто не любит вкусную курочку? Корейцы разработали целый рецепт, по которому можно приготовить сочное и хрустящее блюдо для застолья. Спортсменки из «Феи тяжелой атлетики» любили проводить время за разговорами и поеданием такого блюда.
Ингредиенты:
- курица — 1 кг
- мука — 300 г
- картофельный крахмал — 100 г
- теплая вода — 1 стакан
- растительное масло — 5 ст. л.
- соль — по вкусу
- перец — по вкусу
- кунжут — по вкусу
Фото Кадр из сериала «Фея тяжелой атлетики», реж. О Хен Джон/ Netflix
Способ приготовления:
- Филе нарезать кубиками.
- Смешать все ингредиенты для панировки в отдельной емкости: муку, крахмал, соль, перец.
- Курицу обвалять в панировке, затем опустить в теплую воду, затем опять обвалять.
- Поочередно обжарить мясо в горячем растительном масле до золотистой хрустящей корочки.
- Подавать блюдо можно с медовым соусом.
Чачжанмен из дорамы «Мой сосед — кумихо»
Вряд ли можно забыть насыщенный вкус чачжанмена. Он совсем не похож на другие блюда традиционной корейской кухни, а потому безумно популярен среди населения. Все благодаря пасте из черных бобов. Главному герою дорамы «Мой сосед — кумихо» — мистическому лису — пришлось попробовать много земных блюд, прежде чем стать человеком. В том числе и эту лапшу.
Ингредиенты:
- мясо — 120 г
- пшеничная лапша — 170 г
- соус мирин — 1 ст. л.
- паста из черных бобов чунчжан — 4 ст. л.
- горячая вода — 350 мл
- кукурузный крахмал — 1 ст. л.
- тростниковый сахар — 1 ч. л.
- кунжутное масло — 1 ч. л.
- морковь — 1 шт.
- репчатый лук — 1 шт.
- растительное масло — 3 ст. л.
- соль — по вкусу
- перец — по вкусу
Фото Кадр из дорамы «Мой сосед — кумихо», реж. Нам Сон У, Studio Dragon
Способ приготовления:
- Подготовить маринад для мяса: смешать соль, перец и соус мирин вместе. В качестве альтернативы соусу мирин можно смешать столовую ложку уксуса с чайной ложкой сахара.
- Мясо нарезать брусочками, а затем замариновать на 40 минут.
- Нарезать лук и морковь соломкой.
- Обжарить мясо и овощи на сковороде, а затем постепенно вмешать пасту из черных бобов в них. Довести до готовности, а затем добавить к массе разведенный в трех столовых ложках теплой воды кукурузный крахмал вместе с сахаром, перцем и кунжутным маслом.
- Отварить лапшу в соответствии с инструкцией, указанной на упаковке.
- Добавить лапшу в массу с мясом, овощами и соусом. Довести до готовности.
Токпокки из дорамы «Винченцо»
Еще одно популярное корейское блюдо, распространившееся по всему миру. Это пресные рисовые пирожки в различных соусах (традиционно — остром), которые каждый может приготовить дома. В дораме «Винченцо» главный герой в одной из сцен насладился токпокки.
Ингредиенты:
- рисовая мука — 300 г
- вода — 200 мл
- масло кунжутное — 2 ст. л.
- морковь — 2 шт.
- лук репчатый — 2 шт.
- томатная паста — 3 ст. л.
- мед — 3 ч. л.
- сахар — 2 ч. л.
- соль — по вкусу
- чеснок — по вкусу
- перец — по вкусу
- паприка — по вкусу
Фото Кадр из сериала «Винченцо», реж. Ю Джо Мен/ Netflix
Способ приготовления:
- Соединить рисовую муку и соль в одной емкости. Затем добавить воду комнатной температуры и перемешивать до образования комков. Продолжить замешивать массу.
- Переложить ее в пароварку или на сито над кастрюлей с кипящей водой на 20 минут, а затем охладить, после чего добавить в тесто кунжутное масло и замесить.
- Раскатать тесто в длинный жгут, а затем нарезать маленькими брусочками.
- Нарезать лук, морковь, чеснок и начать обжаривать их.
- Приготовить заправку: смешать перец, паприку, соль, сахар, мед и две столовые ложки воды, а затем дать настояться, пока все остальное готовится.
- Добавить в сковороду к овощам рисовые клецки и томатную пасту, залить все водой так, чтобы все ингредиенты были покрыты ею.
- Добавить ко всей массе заправку, а потом на маленьком огне тушить все в течение 15 минут.
Кимбап из дорамы «Необычный адвокат»
Это почти суши, но немного в другом формате. Совершенно разные, иногда не совсем сочетаемые ингредиенты заворачиваются в листы нори с рисом. Как и в дораме «Необычный адвокат», многие корейцы готовят это блюдо для того, чтобы съесть его на ходу.
Ингредиенты:
- рис круглозерный — 400 г
- листы нори — 6 шт.
- ветчина — 150 г
- огурец — 2 шт.
- морковь по-корейски — 100 г
- яйца куриные — 2 шт.
- масло кунжутное — 2 ст. л
- масло растительное — 1 ч. л.
- соль — по вкусу
Фото Кадр из сериала «Необычный адвокат», реж. Ю Ин Щик/Netflix
Способ приготовления:
- Отварить рис в течение 15 минут, затем дать остыть и добавить в него кунжутное масло.
- Взбить яйца венчиком, а затем обжарить их на растительном масле. Готовый омлет нарезать соломкой.
- Нарезать огурец и ветчину длинными ломтиками.
- Выложить некоторое количество остывшего риса на лист нори, а затем распределить подготовленные ингредиенты на него.
- С помощью циновки закатать рулет, а затем повторить те же действия до тех пор, пока не закончатся ингредиенты.
Дальгона из «Игры в кальмара»
Кажется, почти все смотрели «Игру в кальмара». Помните ли вы испытание, где участникам нужно было идеально вырезать фигурку из карамельной конфеты только с помощью иголки за определенное время? Этот рецепт расскажет, как сделать дальгону в домашних условиях.
Ингредиенты:
- сахар — 90 г
- сода — 3 щепотки
- сахарная пудра — 30 г
Фото Кадр из сериала «Игра в кальмара», реж. Хван Дон Хек/ Netflix
Способ приготовления:
- Сначала нужно подготовить поверхность для формирования конфеты — насыпьте и распределите сахарную пудру по плоской доске.
- Для приготовления дальгоны нужен половник. В него засыпать примерно 10 г сахара на одну конфету.
- Включить конфорку на слабом огне и начать постепенно нагревать сахар, помешивая его. Нужно, чтобы все его кусочки растворились.
- Как только весь сахар растворится, добавить в него щепотку соли и перемешивать, пока вся масса не станет светлее.
- Вылить карамельную массу на доску с сахарной пудрой.
- Прижать конфету любой емкостью с плоским дном, чтобы расплющить ее. А затем с помощью формы вырезать фигуру на ней. Главное — все успеть, пока карамель не застыла!