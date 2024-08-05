Белковый взрыв: 5 необычных рецептов из яиц

Куриные яйца — полезный и привычный продукт, который практически всегда есть в доме. По питательности они не уступают мясу. Два яйца могут возместить треть дневной нормы белка. Кроме того, они содержат витамины группы B, А, E, кальций и другие полезные вещества.
Из яиц можно приготовить множество блюд. Но зачастую многие ограничиваются классической глазуньей, скрэмблом или яйцами пашот. Чтобы вы не повторяли давно изученные рецепты, бренд-шеф медиаплатформы о еде Сергей Кузнецов подготовил пять оригинальных блюд, главным ингредиентом которых являются куриные яйца.
Как выбрать и хранить яйца
Яйца бывают диетическими (Д) и столовыми (С). Отличаются они сроками реализации: у первых — семь дней, у вторых — 25. Диетическое яйцо после окончания этого срока становится столовым.
Перед покупкой убедитесь, что яйца целые и без трещин. Также посмотрите на дату изготовления. Проверить продукт на свежесть в магазине можно при помощи овоскопа — прибора для определения качества яиц. Обычно он стоит недалеко от кассы. При просвечивании через овоскоп вы увидите, есть ли трещины. Дома это можно сделать, опустив яйца в воду: несвежие всплывут.
Рецепты из яиц
Омлет «Пуляр»
Ингредиенты:
- яйца — 4 шт.;
- сливочное масло — 5 г;
- зелень (укроп, петрушка, кинза) — по вкусу;
- соль — по вкусу.
Фото istockphoto.com/PamelaJoeMcFarlane
Способ приготовления
- Разбить яйца и отделить желтки от белков.
- Добавить в желтки щепотку соли и хорошо перемешать венчиком или вилкой. В белки также добавить щепотку соли, но взбивать уже миксером, чтобы появились устойчивые пики.
- Разогреть сковороду на слабом огне и смазать маленьким кусочком сливочного масла.
- Сначала влить в сковороду желтки и распределить их по всей поверхности, формируя тонкий блинчик.
- Выложить сверху взбитые белки и разровнять их силиконовой лопаткой по всей желтковой массе. Накрыть крышкой и жарить на слабом огне три минуты.
- Положить готовый омлет на тарелку. Разрезать пополам и одной половиной омлета накрыть вторую.
- Подавть блюдо горячим, украсив зеленью. При желании блюдо можно дополнить: например, хлебом и нарезанным авокадо.
Яйцо по-шотландски
Ингредиенты:
- яйца — 6 шт.;
- фарш — 500 г;
- смесь сухих трав (орегано, майоран) — 1/2 ч. л.;
- чесночный порошок — 1/2 ч. л.;
- мука — 2 ст. л.;
- панировочные сухари — 200 г;
- соль — по вкусу;
- черный перец — по вкусу;
- свежая зелень — по желанию.
Фарш рекомендуется сделать самостоятельно из 400 г куриного бедра и 100 г бекона.
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Способ приготовления
- Положить четыре сырых яйца в кипящую воду на семь минут, чтобы белок успел свариться, а желток остался мягким. Затем охладить и очистить.
- В отдельной емкости взбить вилкой или венчиком два оставшихся яйца.
- Смешать фарш с приправами: сухими травами, чесночным порошком, солью и перцем.
- Разделить мясную смесь на четыре части и придать им плоскую форму.
- Обвалять очищенные яйца в муке, затем завернуть каждое в фарш как в лаваш.
- Запанировать каждую заготовку в муке, затем окунуть во взбитые яйца и хорошенько обвалять в панировочных сухарях. Чтобы корочка получилась плотнее, можно еще раз окунуть в сырые яйца и затем в сухари.
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Разогреть фритюрницу до 180 °C и равномерно обжарить заготовки в течение 4-7 минут до золотистой корочки. Если фритюрницы нет, можно сделать ее самостоятельно из подручных средств. Для этого нужно взять высокую кастрюлю объемом 1,5-2 литра, налить туда не менее 300-400 г масла. Для определения температуры можно использовать термометр, а для приготовления яиц — шумовку или щипцы с дырками.
- Готовые яйца по-шотландски выложить на бумажную салфетку, чтобы убрать излишки жира. Перед подачей украсить свежей зеленью.
Чирбули (яичница по-грузински)
Ингредиенты:
- яйца — 5 шт.;
- помидоры — 4 шт.;
- лук репчатый — 1 шт.;
- орехи грецкие — 30 г;
- чеснок — 4-5 зубчиков;
- томатная паста — 1 ст. л.;
- масло растительное — 2 ст. л.;
- масло сливочное — 10 г;
- лук зеленый — 3 пера;
- вода — 1/2 стакана;
- зелень (укроп, петрушка, кинза) — по вкусу;
- соль — по вкусу.
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Способ приготовления
- Очистить луковицу и чеснок от шелухи, мелко нарезать. Измельчить орехи ножом или блендером, а затем смешать их с чесноком и луком.
- Помыть помидоры и нарезать их кубиками.
- Налить растительное масло в разогретую сковороду и растопить в нем сливочное масло. Выложить лук и обжарить в течение нескольких минут до золотистой корочки.
- Добавить чеснок и орехи и жарить получившуюся смесь еще минуту. Положить томатную пасту и хорошо перемешать.
- Выложить в сковороду помидоры и влить воду. Когда содержимое закипит, уменьшить огонь и тушить на маленьком огне пять минут. Посолить по вкусу.
- Когда масса в сковороде станет однородной, влить в нее яйца по одному таким образом, чтобы желтки остались целыми. Накрыть сковороду крышкой и жарить до готовности яиц. При этом желток должен остаться немного жидким.
- Посыпать готовое блюдо свежей зеленью и подавать к столу прямо в сковороде.
Тамагояки
Ингредиенты:
- яйца — 2 шт.;
- соевый соус — 1 ст. л.;
- сухой рыбный бульон хондаши — 2 щепотки (можно заменить 1/2 ч. л. рыбного соуса);
- мирин — 1 ч. л.;
- сливочное масло — 5 г;
- кунжутное масло — 5 г;
- маринованный имбирь — 30 г;
- зеленый лук — 5 г;
- кунжут — по вкусу.
Чтобы придать омлету интересный цвет, можно использовать пюре шпината (1 ч. л.) или чернила каракатицы (1/2 ч. л.).
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Способ приготовления
- В отдельную емкость разбить яйца, добавить соевый соус, бульон и мирин, после чего хорошо перемешать.
- Нагреть сковороду на среднем огне, выложить в нее сливочное и кунжутное масло. Как только масло хорошо разогреется и начнет шкворчать, влить часть омлета и равномерно распределить по сковороде, чтобы получился блинчик.
- Пока омлет готовится, поднять поджаренный блинчик с одной стороны и свернуть в рулет прямо в сковороде. Понемногу подливать массу в сковороду на освободившееся место, чтобы получилось несколько слоев: таким образом у вас постепенно будет формироваться большая трубочка.
- Когда вся омлетная масса окажется на сковороде, в самом конце свернуть омлет в трубочку и переложить на тарелку.
- Перед подачей украсить блюдо тонко нашинкованным луком, семенами кунжута и маринованным имбирем.
Сабайон с ягодами
Ингредиенты:
- яйца (желтки) — 4 шт.;
- игристое вино просекко — 50 г;
- белое сухое вино — 150 г;
- сахар — 50 г;
- листья кафирского лайма — 1 шт. (или лемонграсс — 1 шт.);
- бадьян —1 шт.;
- цедра апельсина — 2 г;
- печенье савоярди или амаретти — 6-8 шт;
- клубника — 250 г;
- сок красного апельсина — 20 г;
- сок лайма — 10 г;
- сахар тростниковый — 40 г;
- оливковое масло — 20 г;
- зеленый базилик — 15 г.
Фото istockphoto.com/Instants
Способ приготовления
- Подготовить ягодную начинку. Нарезать клубнику мелкими кубиками, нашинковать базилик тонкой соломкой. Снять с цитрусовых цедру, выжать сок и добавить вместе с цедрой к клубнике. Смешать клубнику со всеми ингредиентами. Выложить ягодную начинку в подготовленные креманки.
- Для крема смешать в сотейнике сухое вино с сахаром, добавить цедру апельсина, бадьян и лист лайма (или лемонграсса). Поставить на огонь и варить, пока масса не уменьшится в объеме на 50%. У вас получится винный сироп. Нужно его процедить и дать слегка остыть.
- Подготовить водяную баню. Вылить желток в широкую миску и начать взбивать. В процессе нужно постепенно добавлять сироп. Затем необходимо поставить миску на прогретую водяную баню. И, активно взбивая, заварить желточный крем до пышной устойчивой массы. Когда на креме при взбивании от венчика будет оставаться «рисунок», постепенно начать вливать игристое вино.
- Разложить теплый крем в подготовленные креманки поверх ягодной начинки. Перед подачей украсить печеньем или ягодами.