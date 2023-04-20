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Сегодня, 16:00

5 рецептов полезных крем-супов от нутрициолога, которые легко приготовить дома

Валерия Шиянова
Автор
Валентина Салман
Нутрициолог
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Проверка фактов

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Крем-суп на столе
Фото Istockphoto/AnnaPustynnikova
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Крем-суп — это вид супа, в котором все ингредиенты перемалываются в пюре при помощи блендера: получается густой суп с кремовой консистенцией. Такие супы очень полезны для работы желудка, а еще их просто готовить.

Сертифицированный нутрициолог Валентина Салман поделилась рецептами вкусных и полезных крем-супов.

Морковный крем-суп

Ингредиенты:

  • сливочное масло или масло гхи — 2 ст. л.;

  • морковь — 500 г;

  • картофель — 300 г;

  • овощной бульон или вода — 500 мл;

  • жирное кокосовое молоко — 200 мл;

  • любимые специи по вкусу (можно взять имбирь и мускатный орех).

Морковный крем-суп
Istockphoto/Stefan Tomic

Приготовление:

Растопить масло в сотейнике и добавить туда очищенные и нарезанные кубиками морковь и картофель, пассеровать 2-3 минуты. Залить овощи горячим бульоном (или водой) и варить под закрытой крышкой около 15 минут, пока они не станут мягкими. Добавить кокосовое молоко, любимые специи и соль по вкусу. Взбить блендером до получения однородной массы.

Крем-суп из шампиньонов

Ингредиенты:

  • шампиньоны — 150 г;

  • картофель — 150 г;

  • кокосовые сливки — 200 мл;

  • соль, перец — по вкусу;

  • лук -—1/2 шт.;

  • чеснок — 1 зубчик.

Грибной крем-суп
Istockphoto/kajakiki

Приготовление:

Порезать лук и чеснок, слегка обжарить. Нарезать шампиньоны и картофель. Варить на бульоне или воде. Добавить лук, чеснок и кокосовые сливки. Довести еще раз до кипения. Все взбить блендером.

Суп-пюре из цветной капусты

Ингредиенты:

  • цветная капуста (подойдет замороженная) — 300 г;

  • кабачок (цукини) — 1 шт.;

  • сметана — 2 ст. л.;

  • репчатый лук — 1/2 шт.;

  • сливочное масло или масло гхи — 1 ст. л.;

  • зубчик чеснока — 1 шт.;

  • ваши любимые специи (хорошо подойдут кумин и кориандр);

  • овощной бульон или вода — 1 л.

Крем суп из цветной капусты
Istockphoto/Fascinadora

Приготовление:

В кастрюлю положить масло и добавить нарезанный лук. К нему — специи, и пассеровать вместе. Нарезать кабачок и капусту. Добавить к луку. Залить бульоном (или водой) до уровня овощей. Варить около 10 минут до готовности на среднем огне под крышкой. Взбить все в блендере, добавив сметану, чеснок и соль по вкусу. Подавать с зеленью и любыми семечками.

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Свекольный крем-суп

Ингредиенты:

  • бульон — 1 л;

  • вареная свекла — 2-3 шт.;

  • яйца — 2 шт.;

  • огурцы — 3 шт.;

  • перья лука;

  • соль, перец — по вкусу.

Свекольный крем-суп
Istockphoto/anetaflis

Приготовление:

Нарезать свеклу и отварить ее в бульоне. Остудить и взбить блендером. Отварить яйца и почистить. Нарезать яйца, огурцы и лук. Добавить в жидкую часть, не взбивая.

Суп-пюре из батата с курицей и имбирем

Ингредиенты:

  • батат — 500 г;

  • лук репчатый — 1 шт.;

  • чеснок — 2 зубчика;

  • свежий корень имбиря — 30 г;

  • куриная грудка — 2 шт.;

  • кокосовые сливки — 5 ст. л.;

  • апельсин — 1 шт;

  • сливочное масло или масло гхи — 1 ст. л;

  • соль — по вкусу.

Крем-суп из батата
Istockphoto/Nataly Hanin

Приготовление:

  1. Куриные грудки ополоснуть, промокнуть салфеткой. В большой кастрюле разогреть кокосовое масло.
  2. Половину батата отложить, вторую — почистить, ополоснуть и нарезать крупными кубиками.
  3. Чеснок, лук, корень имбиря почистить и нарезать кубиками. Батат, лук, чеснок и имбирь немного пассеровать в масле (3-4 минуты).
  4. Добавить литр воды, положить куриные грудки. Довести до кипения и варить под крышкой 40 минут.
  5. Остальную половину батата тщательно помыть и порезать тонкими кружочками. На сковороде разогреть немного масла и слегка обжарить кусочки батата, посолить по вкусу.
  6. Куриные грудки достать из супа и немного остудить. Порезать мясо кубиками.
  7. Добавить к супу сливки и сок одного апельсина. В блендере взбить суп до состояния пюре. Посолить по вкусу.
  8. Перед подачей добавить цельные кусочки батата и курицы.
Самые полезные супы. 3 самых полезных супа, по мнению нутрициолога

Приятного аппетита!

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