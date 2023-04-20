5 рецептов полезных крем-супов от нутрициолога, которые легко приготовить дома

Сегодня, 16:00
Фактчекинг - проверка фактических данных в тексте для установления их достоверности и корректности, вычленение и исправление или удаление сомнительной информации из материала.
Крем-суп — это вид супа, в котором все ингредиенты перемалываются в пюре при помощи блендера: получается густой суп с кремовой консистенцией. Такие супы очень полезны для работы желудка, а еще их просто готовить.
Сертифицированный нутрициолог Валентина Салман поделилась рецептами вкусных и полезных крем-супов.
Ингредиенты:
сливочное масло или масло гхи — 2 ст. л.;
морковь — 500 г;
картофель — 300 г;
овощной бульон или вода — 500 мл;
жирное кокосовое молоко — 200 мл;
любимые специи по вкусу (можно взять имбирь и мускатный орех).
Приготовление:
Растопить масло в сотейнике и добавить туда очищенные и нарезанные кубиками морковь и картофель, пассеровать 2-3 минуты. Залить овощи горячим бульоном (или водой) и варить под закрытой крышкой около 15 минут, пока они не станут мягкими. Добавить кокосовое молоко, любимые специи и соль по вкусу. Взбить блендером до получения однородной массы.
Ингредиенты:
шампиньоны — 150 г;
картофель — 150 г;
кокосовые сливки — 200 мл;
соль, перец — по вкусу;
лук -—1/2 шт.;
чеснок — 1 зубчик.
Приготовление:
Порезать лук и чеснок, слегка обжарить. Нарезать шампиньоны и картофель. Варить на бульоне или воде. Добавить лук, чеснок и кокосовые сливки. Довести еще раз до кипения. Все взбить блендером.
Ингредиенты:
цветная капуста (подойдет замороженная) — 300 г;
кабачок (цукини) — 1 шт.;
сметана — 2 ст. л.;
репчатый лук — 1/2 шт.;
сливочное масло или масло гхи — 1 ст. л.;
зубчик чеснока — 1 шт.;
ваши любимые специи (хорошо подойдут кумин и кориандр);
овощной бульон или вода — 1 л.
Приготовление:
В кастрюлю положить масло и добавить нарезанный лук. К нему — специи, и пассеровать вместе. Нарезать кабачок и капусту. Добавить к луку. Залить бульоном (или водой) до уровня овощей. Варить около 10 минут до готовности на среднем огне под крышкой. Взбить все в блендере, добавив сметану, чеснок и соль по вкусу. Подавать с зеленью и любыми семечками.
Ингредиенты:
бульон — 1 л;
вареная свекла — 2-3 шт.;
яйца — 2 шт.;
огурцы — 3 шт.;
перья лука;
соль, перец — по вкусу.
Приготовление:
Нарезать свеклу и отварить ее в бульоне. Остудить и взбить блендером. Отварить яйца и почистить. Нарезать яйца, огурцы и лук. Добавить в жидкую часть, не взбивая.
Ингредиенты:
батат — 500 г;
лук репчатый — 1 шт.;
чеснок — 2 зубчика;
свежий корень имбиря — 30 г;
куриная грудка — 2 шт.;
кокосовые сливки — 5 ст. л.;
апельсин — 1 шт;
сливочное масло или масло гхи — 1 ст. л;
соль — по вкусу.
Приготовление:
Приятного аппетита!
У нас появилась почтовая рассылка! Каждую неделю вместе с одним из наших экспертов предлагаем вам бросить себе «здоровый» вызов: попробовать новую полезную привычку или отказаться от какой-нибудь вредной. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!