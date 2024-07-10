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Рецепты курицы в духовке: как приготовить курицу с луком и чесноком
Питание и еда

Сегодня, 06:00

5 мин.

Как приготовить курицу с луком и чесноком в духовке: 3 рецепта

Татьяна Пищева
Автор
Лидия Квашнина
Нутрициолог
Запеченная курица
Фото istockphoto.com/CHUNYIP WONG
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Курицу может вкусно приготовить даже начинающий кулинар. Также у этого продукта высокая питательная ценность. Вместе с нутрициологом Лидией Квашниной поделились тремя рецептами курицы, которые точно станут любимыми у всей семьи.

Как приготовить курицу вкуснее

  • Выбирайте охлажденное мясо, а не замороженное.

При заморозке образуются кристаллы льда, которые разрушают структуру клеток мяса. В результате этого курица теряет естественную текстуру и становится менее приятной на вкус.

  • Добавьте свежевыжатый лимонный сок до и после приготовления.

Лимонный сок придаст куриному мясу приятную кислинку и сделает вкус более ярким.

  • Смажьте курицу маслом.

Это нужно сделать для образования аппетитной корочки. В масле также лучше растворяются специи и соль.

  • Добавьте немного воды в противень для запекания.

Чтобы курица равномерно приготовилась со всех сторон, необходимо добавить немного жидкости. По мере приготовления вода напитается соками мяса и ароматом специй. Жидкость потом можно использовать как соус к гарниру.

  • Не готовьте курицу слишком долго.

Чтобы курица получилась вкусно, важно не передержать ее в духовке. Если вы увлекаетесь кулинарией, то специальный термометр может стать для вас отличным приобретением. С помощью него можно определить, готова ли курица, не разрезая ее. Температура мяса в самом толстом месте должна быть от 75°С до 83°С. Если у вас нет термометра, сделайте на мясе небольшой разрез. Слегка надавите: если сок прозрачный, без крови и розоватого оттенка, значит, курица готова.

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Рецепты курицы с луком и чесноком

Рецепт курицы с луком и чесноком: классический рецепт

Ингредиенты

  • целая курица — 1 шт. (около 1,5-2 кг);

  • лук — 2 средних луковицы;

  • чеснок — 4-5 зубчиков;

  • оливковое масло — 4 ст. л.;

  • вода — половина стакана;

  • соль и перец — по вкусу;

  • зелень (петрушка, укроп) — для украшения.

Запеченные куриные ножки
Фото istockphoto.com/hamikus

Способ приготовления

  1. Вымыть курицу внутри и снаружи, затем обсушить бумажными полотенцами.

  2. Разрезать курицу на куски (ножки, бедрышки, грудки).

  3. Смазать каждый из кусочков оливковым маслом. Посолить и поперчить курицу.

  4. Измельчить чеснок и натереть им курицу. Можно добавить другие специи по вкусу.

  5. Выложить курицу в форму для запекания. Залить мясо водой.

  6. Нарезать лук полукольцами и положить к курице.

  7. Закрыть форму фольгой.

  8. Запекать при температуре 180°С на протяжении двух часов.

  9. После приготовления по желанию посыпать зеленью.

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Курица с луком и чесноком в сливочном соусе на рисе

Этот рецепт отлично подойдет для большой семьи: он рассчитан на восемь средних порций. В нем используется большое количество чеснока, однако в процессе приготовления его резкий вкус и запах компенсируются сливочным соусом.

Ингредиенты

  • курица — 1 кг;

  • рис пропаренный — 250 г;

  • масло сливочное — 50 г;

  • лук репчатый — 100 г;

  • молоко жирностью 3% — 500 мл;

  • сметана — 200 г;

  • чеснок — 50 г;

  • петрушка — 30 г;

  • масло растительное — 1 ст. л.;

  • соль — по вкусу;

  • перец черный — по вкусу.

Курица в сливочном соусе
Фото istockphoto.com/LauriPatterson

Способ приготовления

  1. Лук мелко нарезать и обжарить на сливочном масле до золотистого цвета.

  2. Промыть рис. Выложить его в смазанную растительным маслом форму и смешать с жареным луком.

  3. Налить немного воды так, чтобы она только показывалась из-под риса, но не покрывала его полностью. Это делается для того, чтобы рис пропитался соком курицы.

  4. Курицу посолить, поперчить, выложить сверху на рис.

  5. Поставить форму в разогретую до 180°С духовку. Оставить в духовке до готовности риса (примерно на 40-50 минут). По мере приготовления необходимо несколько раз долить воду.

  6. Приготовить соус: молоко смешать со сметаной и измельченным чесноком.

  7. После того как рис приготовился, форму достать из духовки и залить все соусом. Увеличить температуру до 220°С. Поставить курицу и рис обратно в духовку.

  8. Как только соус начинает активно кипеть, достать курицу и рис из духовки. По желанию посыпать зеленью.

  9. Перед подачей дать немного остыть.

Курица со свежей зеленью, луком и чесноком в духовке

Ингредиенты

  • куриные бедрышки — 5 шт.;

  • оливковое масло — 2 ст. л.;

  • зелень — 200-300 г;

  • лук — 1 средняя луковица.

  • соль — по вкусу;

  • перец — по вкусу;

  • специи — по вкусу.

Курица с лимоном
Фото istockphoto.com/Stanislav Ostranitsa

Способ приготовления

  1. Посолить и поперчить курицу, выложить ее в форму для запекания, смазанную маслом. Закрыть форму фольгой.

  2. Разогреть духовку до 180°С, запекать курицу на протяжении 30 минут.

  3. Затем снять фольгу, увеличить температуру до 220°С и запекать до образования аппетитной корочки.

  4. Пока готовится курица, сделать заправку. Нарезать зелень, лук. Слегка размять их пестиком с небольшим количеством соли.

  5. Готовую курицу смешать с зеленой заправкой.

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