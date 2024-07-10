Как приготовить курицу с луком и чесноком в духовке: 3 рецепта

Сегодня, 06:00
Курицу может вкусно приготовить даже начинающий кулинар. Также у этого продукта высокая питательная ценность. Вместе с нутрициологом Лидией Квашниной поделились тремя рецептами курицы, которые точно станут любимыми у всей семьи.
Выбирайте охлажденное мясо, а не замороженное.
При заморозке образуются кристаллы льда, которые разрушают структуру клеток мяса. В результате этого курица теряет естественную текстуру и становится менее приятной на вкус.
Добавьте свежевыжатый лимонный сок до и после приготовления.
Лимонный сок придаст куриному мясу приятную кислинку и сделает вкус более ярким.
Смажьте курицу маслом.
Это нужно сделать для образования аппетитной корочки. В масле также лучше растворяются специи и соль.
Добавьте немного воды в противень для запекания.
Чтобы курица равномерно приготовилась со всех сторон, необходимо добавить немного жидкости. По мере приготовления вода напитается соками мяса и ароматом специй. Жидкость потом можно использовать как соус к гарниру.
Не готовьте курицу слишком долго.
Чтобы курица получилась вкусно, важно не передержать ее в духовке. Если вы увлекаетесь кулинарией, то специальный термометр может стать для вас отличным приобретением. С помощью него можно определить, готова ли курица, не разрезая ее. Температура мяса в самом толстом месте должна быть от 75°С до 83°С. Если у вас нет термометра, сделайте на мясе небольшой разрез. Слегка надавите: если сок прозрачный, без крови и розоватого оттенка, значит, курица готова.
Ингредиенты
целая курица — 1 шт. (около 1,5-2 кг);
лук — 2 средних луковицы;
чеснок — 4-5 зубчиков;
оливковое масло — 4 ст. л.;
вода — половина стакана;
соль и перец — по вкусу;
зелень (петрушка, укроп) — для украшения.
Способ приготовления
Вымыть курицу внутри и снаружи, затем обсушить бумажными полотенцами.
Разрезать курицу на куски (ножки, бедрышки, грудки).
Смазать каждый из кусочков оливковым маслом. Посолить и поперчить курицу.
Измельчить чеснок и натереть им курицу. Можно добавить другие специи по вкусу.
Выложить курицу в форму для запекания. Залить мясо водой.
Нарезать лук полукольцами и положить к курице.
Закрыть форму фольгой.
Запекать при температуре 180°С на протяжении двух часов.
После приготовления по желанию посыпать зеленью.
Этот рецепт отлично подойдет для большой семьи: он рассчитан на восемь средних порций. В нем используется большое количество чеснока, однако в процессе приготовления его резкий вкус и запах компенсируются сливочным соусом.
Ингредиенты
курица — 1 кг;
рис пропаренный — 250 г;
масло сливочное — 50 г;
лук репчатый — 100 г;
молоко жирностью 3% — 500 мл;
сметана — 200 г;
чеснок — 50 г;
петрушка — 30 г;
масло растительное — 1 ст. л.;
соль — по вкусу;
перец черный — по вкусу.
Способ приготовления
Лук мелко нарезать и обжарить на сливочном масле до золотистого цвета.
Промыть рис. Выложить его в смазанную растительным маслом форму и смешать с жареным луком.
Налить немного воды так, чтобы она только показывалась из-под риса, но не покрывала его полностью. Это делается для того, чтобы рис пропитался соком курицы.
Курицу посолить, поперчить, выложить сверху на рис.
Поставить форму в разогретую до 180°С духовку. Оставить в духовке до готовности риса (примерно на 40-50 минут). По мере приготовления необходимо несколько раз долить воду.
Приготовить соус: молоко смешать со сметаной и измельченным чесноком.
После того как рис приготовился, форму достать из духовки и залить все соусом. Увеличить температуру до 220°С. Поставить курицу и рис обратно в духовку.
Как только соус начинает активно кипеть, достать курицу и рис из духовки. По желанию посыпать зеленью.
Перед подачей дать немного остыть.
Ингредиенты
куриные бедрышки — 5 шт.;
оливковое масло — 2 ст. л.;
зелень — 200-300 г;
лук — 1 средняя луковица.
соль — по вкусу;
перец — по вкусу;
специи — по вкусу.
Способ приготовления
Посолить и поперчить курицу, выложить ее в форму для запекания, смазанную маслом. Закрыть форму фольгой.
Разогреть духовку до 180°С, запекать курицу на протяжении 30 минут.
Затем снять фольгу, увеличить температуру до 220°С и запекать до образования аппетитной корочки.
Пока готовится курица, сделать заправку. Нарезать зелень, лук. Слегка размять их пестиком с небольшим количеством соли.
Готовую курицу смешать с зеленой заправкой.