3 любимых блюда шеф-поваров

Сегодня, 13:00
Наверное, многие хоть раз задумывались, готовят ли повара как в ресторане, когда приходят домой. Ведь после смены на работе может не оставаться сил на что-то изысканное.
Попросили шеф-поваров из трех разных ресторанов поделиться рецептами их любимых блюд.
Ингредиенты:
сливки жирностью 33% — 500 мл;
молоко — 100 мл;
стручок ванили — 5 г;
сахар — 35 г;
соль — 1 г;
желатин — 6 г;
манго — 300 г;
апельсин сицилийский — 200 г;
куриные яйца — по желанию.
Способ приготовления:
Замочить желатин.
Ваниль разрезать вдоль, достать семена тыльной стороной ножа.
Соединить в сотейнике сливки, молоко, сахар, соль и ваниль, нагреть смесь до 60 °С.
Ввести желатин (быстрорастворимый желатин замешать одновременно со всеми ингредиентами).
После растворения желатина 10-15 минут подождать, затем процедить готовую базу через мелкое сито или кулинарное полотенце, чтобы убрать семена ванили.
Измельчить погружным блендером манго с соком и цедрой апельсина. При необходимости добавить сахар и соль.
Протереть смесь через сито, проверяя однородность консистенции.
Далее панакоту и «желток» можно выложить на тарелку. Если хочется сделать десерт более реалистичным, можно использовать другую подачу. Вскрыть яйца, залить скорлупу кипятком, оставить на 15-20 минут.
Остудить скорлупу и вычистить внутреннюю пленку.
Залить панакоту на 2/3 объема скорлупы, оставить в холодильнике до застывания.
Вырезать отверстие по центру, оставляя 2-3 мм стенок внизу и по бокам.
Залить «желток» и остаток панакоты, оставить в холодильнике до застывания.
Текстуру и плотность «белка» можно менять, добавляя разное количество желатина.Михаил ПавловШеф-повар
Ингредиенты:
профитроли без начинки (можно испечь самостоятельно из заварного теста или купить в кондитерском магазине) — 3 шт.;
груша сорта «конференция» — 1 шт.;
креветки аргентинские очищенные — 100 г;
соус сладкий чили — 20 г;
сыр творожный — 20 г;
масло сливочное — 20 г;
свежий огурец — 1 шт.
Способ приготовления:
Нарезать мелкими кубиками очищенные креветки.
Грушу помыть, очистить от кожуры, порезать мелкими кубиками.
Разогреть в сковороде сливочное масло.
Обжарить креветки в масле 3-5 минут.
Добавить к креветкам грушу и сладкий соус чили и обжаривать еще 1-2 минуты.
Смесь снять с огня и остудить до комнатной температуры.
Ножом снять верхнюю «крышечку» профитролей.
Смазать дно профитролей сливочным сыром, далее наполнить их смесью креветок и груши.
Нарезать огурец соломкой, выложить огурец поверх смеси из креветок и груши.
Накрыть срезанными «крышечками» готовые профитроли.
Сладкий соус чили добавляет пикантности и остроты, а груша — свежести и сочности. Важно использовать аргентинские креветки: они больше по размеру.Никита ЖдановШеф-повар
Холодец — очень простое блюдо, но именно оно пробуждает во мне воспоминания о домашнем уюте и детстве.Александр ГуряевБренд-шеф
Ингредиенты:
говядина (низкосортные отрубы из мышечной ткани и костей с большим количеством коллагена: кости, хвост, губы) — 1,5 кг;
копченая свинина — 500 г;
репчатый лук — 2 шт.;
свежий чеснок — 3 зубчика;
морковь — 3 шт.;
лавровый лист — 2 шт.;
черный перец — 10 горошин;
соль — по вкусу;
зелень (для украшения) — по вкусу.
Способ приготовления:
Подготовить мясо: при необходимости опалить ножки, вырезать лишний жир: он препятствует застыванию блюда.
Тщательно промыть мясо и кости и оставить их на несколько часов вымачиваться в холодной воде, чтобы из мяса вышла вся кровь, а бульон получился прозрачным и красивым.
Переложить чистые мясо и кости, кроме говяжьей ноги, в объемную кастрюлю и залить большим количеством воды так, чтобы она на 10 см была выше уровня мяса.
Довести бульон до кипения, убавить огонь.
Через два часа очистить морковь и лук, добавить в бульон, не нарезая на куски.
Вместе с овощами положить лавровый лист, соль и перец горошком.
Приоткрыть крышку и варить мясо на медленном огне. Примерно через шесть часов кости станут мягкими, а бульон приобретет желеобразную консистенцию.
Отдельно отварить говяжью ногу для получения более крепкого бульона.
Добавить говяжий бульон к основной массе.
Вынуть мясо из кастрюли, нарезать его небольшими кубиками и приправить солью по вкусу.
Бульон процедить через сито.
Измельчить чеснок.
В красивую глубокую посуду выложить мясо, затем тертый чеснок, залить все бульоном.
Поставить готовое блюдо в холодильник или другое холодное место до полного застывания.
Через несколько часов украсить холодец зеленью и подавать к столу.