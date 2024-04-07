5 рецептов вкусных постных супов: советы шеф-повара и нутрициолога

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Даже во время Великого поста можно питаться полноценно и разнообразно. Из разрешенных продуктов можно приготовить немало вкусных блюд. Для сбалансированного питания точно подойдут супы — они легки в приготовлении и дают чувство сытости на целый день.

Нутрициолог Александра Степаненко и лидер направления технологий сети ресторанов японской и азиатской кухни Максим Каплунов поделились рецептами постных супов.

Тыквенный крем-суп с цукини

Ингредиенты:

тыква (предпочтителен сорт баттернат) — 250 г;

цукини (можно использовать кабачок) — 200 г;

вода — 1,5 л;

лук репчатый — 1 шт.;

чеснок свежий — 2 зубчика;

соль, специи (куркума, молотый имбирь, черный перец) — по вкусу;

семена кунжута — 10 г;

семена тыквы — 10 г;

масло тыквы — 1 ч. л.

Фото www.istockphoto.com/Jelena Irikova

Способ приготовления:

Помыть и очистить от кожуры все овощи. Нарезать кубиками тыкву и цукини. Порезать лук полукольцами. Вскипятить воду. Опустить в кипящую воду тыкву, цукини и лук. Через пять минут добавить специи, оставить варить еще на 15-20 минут. Добавить в суп измельченный чеснок, посолить. Измельчить массу в блендере. Разлить суп по тарелкам, по желанию украсить семенами тыквы или кунжутом.

Суп минестроне

Ингредиенты:

овощной бульон или вода — 1,5 л;

лук репчатый — 1 шт.;

лук-порей — 1 шт.;

кабачок — 1 шт.;

перец красный болгарский — 1 шт.;

картофель средний — 1 шт.;

сельдерей — 2 стебля;

перец чили (по желанию) — 1 шт.;

морковь — 3 шт.;

зеленый горошек (свежий или замороженный) — 200 г;

чеснок — 3 зубчика;

томатное пюре — 150 г;

белая фасоль консервированная — 1 стакан;

масло оливковое рафинированное (для тушения) — 2 ч. л.;

орегано рубленое — 2 ч. л.;

соль, приправы (базилик, перец черный молотый) — по вкусу.

Фото www.istockphoto.com/svariophoto

Способ приготовления:

В глубокой сковороде или кастрюле нагреть масло. Мелко нарезать репчатый лук и сельдерей. Обжарить лук, сельдерей и перец чили 2-3 минуты. Помыть и почистить овощи: морковь, картофель, лук-порей, кабачок, сладкий перец. Нарезать овощи кубиками. Добавить овощи и горошек в кастрюлю с луком и сельдереем, готовить около пяти минут. Добавить нарезанный чеснок. Влить кипящий овощной бульон или воду, добавить томатный соус, перемешать и варить 10-15 минут. Положить фасоль и варить суп еще пять минут. Посолить, поперчить, добавить базилик. Разлить по тарелкам и по желанию посыпать суп рубленым базиликом.

Суп из цветной капусты с куркумой

Ингредиенты:

цветная капуста — 500 г;

лук-шалот — 1 шт.;

куркума — 1 ч. л.;

масло оливковое рафинированное — 2 ст. л.;

соль, черный перец, зелень — по вкусу;

семена кунжута — 10 г.

Фото www.istockphoto.com/KarinaUrmantseva

Способ приготовления:

Нарезать лук-шалот небольшими кусочками. Разогреть в глубокой сковороде или кастрюле масло. Обжарить лук-шалот в масле до прозрачного состояния. Мелко нарезать цветную капусту. Добавить капусту к луку, тушить все вместе 2-3 минуты, постоянно помешивая. Долить воды так, чтобы она покрыла цветную капусту, закрыть крышкой и оставить на 15 минут на среднем огне. Снять крышку, увеличить огонь, посолить, добавить куркуму и варить еще пять минут. Измельчить массу в блендере. Разлить по тарелкам и посыпать свежемолотым черным перцем. По желанию украсить соцветиями капусты или семенами кунжута и рубленой зеленью.

Суп-пюре из чечевицы с зирой

Ингредиенты:

чечевица красная или желтая — 2/3 стакана;

картофель средний — 1 шт.;

лук репчатый — 1/2 шт.;

морковь — 1/2 шт.;

масло оливковое для тушения рафинированное (можно не использовать) — 1 ч. л.;

перец болгарский красный — 1 шт.;

помидор — 1 шт.;

зира, соль, чеснок и зелень — по вкусу;

семена льна — 10 г.

Фото www.istockphoto.com/ASIFE

Способ приготовления:

Чечевицу замочить на ночь в лимонной воде (на литр две столовые ложки лимонного сока или яблочного уксуса). Утром воду слить, чечевицу промыть. Очистить и нашинковать лук. Очистить и натереть на крупной терке морковь. В кастрюлю с толстым дном налить масло и начать тушить лук с морковью. Очистить и порезать кубиками картофель, добавить его к луку и моркови, оставить тушиться. Помыть, очистить и нарезать на кусочки перец. Добавить перец и чечевицу к овощам в кастрюле. Залить их кипятком так, чтобы вода покрывала сверху все овощи, плюс 100 мл. Помидор очистить от кожицы, порезать на кубики, добавить к супу. Готовить до мягкости картофеля. Растолочь в ступке зиру, добавить в суп. Измельчить массу в блендере, посолить, поперчить, добавить измельченный чеснок. Разлить суп по тарелкам, украсить рубленой зеленью. Подавать можно с лепешками.

Грибной крем-суп с грибами муэр

Ингредиенты:

бульон — 500 мл;

шампиньоны — 450 г;

лук репчатый — 1 шт.;

грибы муэр — 10 г;

соевый соус — 3 ст. л.;

растительные сливки 10% — 300 мл;

соль, перец, масло для жарки — по вкусу;

масло кунжутное — 3-5 мл.

Фото www.istockphoto.com/Irina Kozmova

Способ приготовления: