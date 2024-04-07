5 рецептов вкусных постных супов: советы шеф-повара и нутрициолога

Даже во время Великого поста можно питаться полноценно и разнообразно. Из разрешенных продуктов можно приготовить немало вкусных блюд. Для сбалансированного питания точно подойдут супы — они легки в приготовлении и дают чувство сытости на целый день.
Нутрициолог Александра Степаненко и лидер направления технологий сети ресторанов японской и азиатской кухни Максим Каплунов поделились рецептами постных супов.
Ингредиенты:
тыква (предпочтителен сорт баттернат) — 250 г;
цукини (можно использовать кабачок) — 200 г;
вода — 1,5 л;
лук репчатый — 1 шт.;
чеснок свежий — 2 зубчика;
соль, специи (куркума, молотый имбирь, черный перец) — по вкусу;
семена кунжута — 10 г;
семена тыквы — 10 г;
масло тыквы — 1 ч. л.
Способ приготовления:
Помыть и очистить от кожуры все овощи.
Нарезать кубиками тыкву и цукини.
Порезать лук полукольцами.
Вскипятить воду.
Опустить в кипящую воду тыкву, цукини и лук.
Через пять минут добавить специи, оставить варить еще на 15-20 минут.
Добавить в суп измельченный чеснок, посолить.
Измельчить массу в блендере.
Разлить суп по тарелкам, по желанию украсить семенами тыквы или кунжутом.
Ингредиенты:
овощной бульон или вода — 1,5 л;
лук репчатый — 1 шт.;
лук-порей — 1 шт.;
кабачок — 1 шт.;
перец красный болгарский — 1 шт.;
картофель средний — 1 шт.;
сельдерей — 2 стебля;
перец чили (по желанию) — 1 шт.;
морковь — 3 шт.;
зеленый горошек (свежий или замороженный) — 200 г;
чеснок — 3 зубчика;
томатное пюре — 150 г;
белая фасоль консервированная — 1 стакан;
масло оливковое рафинированное (для тушения) — 2 ч. л.;
орегано рубленое — 2 ч. л.;
соль, приправы (базилик, перец черный молотый) — по вкусу.
Способ приготовления:
В глубокой сковороде или кастрюле нагреть масло.
Мелко нарезать репчатый лук и сельдерей.
Обжарить лук, сельдерей и перец чили 2-3 минуты.
Помыть и почистить овощи: морковь, картофель, лук-порей, кабачок, сладкий перец.
Нарезать овощи кубиками.
Добавить овощи и горошек в кастрюлю с луком и сельдереем, готовить около пяти минут.
Добавить нарезанный чеснок.
Влить кипящий овощной бульон или воду, добавить томатный соус, перемешать и варить 10-15 минут.
Положить фасоль и варить суп еще пять минут.
Посолить, поперчить, добавить базилик.
Разлить по тарелкам и по желанию посыпать суп рубленым базиликом.
Вместо орегано можно использовать любую другую зелень, которая вам нравится. В 100 г этого супа 34 ккал, 1,2 г белков, 0,7 г жиров, 5,5 г углеводов.
Ингредиенты:
цветная капуста — 500 г;
лук-шалот — 1 шт.;
куркума — 1 ч. л.;
масло оливковое рафинированное — 2 ст. л.;
соль, черный перец, зелень — по вкусу;
семена кунжута — 10 г.
Способ приготовления:
Нарезать лук-шалот небольшими кусочками.
Разогреть в глубокой сковороде или кастрюле масло.
Обжарить лук-шалот в масле до прозрачного состояния.
Мелко нарезать цветную капусту.
Добавить капусту к луку, тушить все вместе 2-3 минуты, постоянно помешивая.
Долить воды так, чтобы она покрыла цветную капусту, закрыть крышкой и оставить на 15 минут на среднем огне.
Снять крышку, увеличить огонь, посолить, добавить куркуму и варить еще пять минут.
Измельчить массу в блендере.
Разлить по тарелкам и посыпать свежемолотым черным перцем.
По желанию украсить соцветиями капусты или семенами кунжута и рубленой зеленью.
В 100 г этого супа 93,3 ккал, 2,7 г белков, 6,5 г жиров, 5,5 г углеводов.
Ингредиенты:
чечевица красная или желтая — 2/3 стакана;
картофель средний — 1 шт.;
лук репчатый — 1/2 шт.;
морковь — 1/2 шт.;
масло оливковое для тушения рафинированное (можно не использовать) — 1 ч. л.;
перец болгарский красный — 1 шт.;
помидор — 1 шт.;
зира, соль, чеснок и зелень — по вкусу;
семена льна — 10 г.
Способ приготовления:
Чечевицу замочить на ночь в лимонной воде (на литр две столовые ложки лимонного сока или яблочного уксуса). Утром воду слить, чечевицу промыть.
Очистить и нашинковать лук.
Очистить и натереть на крупной терке морковь.
В кастрюлю с толстым дном налить масло и начать тушить лук с морковью.
Очистить и порезать кубиками картофель, добавить его к луку и моркови, оставить тушиться.
Помыть, очистить и нарезать на кусочки перец.
Добавить перец и чечевицу к овощам в кастрюле.
Залить их кипятком так, чтобы вода покрывала сверху все овощи, плюс 100 мл.
Помидор очистить от кожицы, порезать на кубики, добавить к супу. Готовить до мягкости картофеля.
Растолочь в ступке зиру, добавить в суп.
Измельчить массу в блендере, посолить, поперчить, добавить измельченный чеснок.
Разлить суп по тарелкам, украсить рубленой зеленью. Подавать можно с лепешками.
В дни, когда масло не разрешено, тушить овощи можно на воде. В 100 г этого супа 134,4 ккал, 7,8 г белков, 2,5 г жиров, 19,7 г углеводов.
Ингредиенты:
бульон — 500 мл;
шампиньоны — 450 г;
лук репчатый — 1 шт.;
грибы муэр — 10 г;
соевый соус — 3 ст. л.;
растительные сливки 10% — 300 мл;
соль, перец, масло для жарки — по вкусу;
масло кунжутное — 3-5 мл.
Способ приготовления:
Сварить бульон с добавлением лаврового листа, зелени и перца любым привычным способом.
Тонко нарезать грибы и лук.
Разогреть в сковороде масло для жарки, обжарить лук и грибы в течение 5-7 минут, посолить.
Грибы переложить в бульон.
Влить растительные сливки и соевый соус в кастрюлю с супом.
Взбить блендером.
Слегка полить суп кунжутным маслом для аромата и сервировать по тарелкам. По желанию можно украсить зеленью.
Указанного количества ингредиентов хватит на две порции. По желанию кроме грибов муэр можно посыпать готовый суп мелко нарезанным зеленым луком.