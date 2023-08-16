Что приготовить из арбуза? 10 идей для вкусных блюд

Сложно найти человека, который бы не любил арбуз, особенно летом. Его аромат и вкус ни с чем не спутаешь. Однако есть арбуз можно не только в свежем виде и не только летом. Расскажем, что можно приготовить из арбуза.

Арбузный лимонад

Из арбуза можно приготовить ароматный и вкусный освежающий лимонад.

Ингредиенты:

арбузная мякоть без косточек — 500 г;

газированная вода — 400 мл;

сок лимона — 2 ст. л.;

мед — 2 ч. л.

Фото Freepik

Способ приготовления:

Мякоть арбуза нарезать кусочками и положить в блендер. Добавить лимонный сок и мед. Взбивать 1-2 минуты. Перелить в охлажденный сочник, добавить газированную воду и перемешать.

Арбузный сорбет

Отличный вариант, чтобы освежиться в жару, — сорбет из арбуза.

Ингредиенты:

арбузная мякоть без косточек — 400 г;

лимон — 2 шт.;

кокосовая стружка — 2 ст. л.

Фото Istockphoto.com/Nadezhda_Nesterova

Способ приготовления:

Мякоть арбуза нарезать кусочками и положить в миску. От лимона отрезать два тонких кружочка, добавить к арбузу и поставить в морозилку примерно на 2-3 часа. Достать смесь из морозилки, переложить в блендер и взбивать 2-3 минуты. Из остатков лимона выжать сок, долить в арбузную массу и еще раз взбить блендером. Готовый сорбет подают, присыпав кокосовой стружкой.

Арбузное варенье

Десертами из арбуза можно наслаждаться круглый год.

Ингредиенты:

арбузная мякоть — 400 г;

сахар — 350 г;

лимон — 1 шт.;

вода — 1,25 стакана.

Фото istockphoto.com/Rimma_Bondarenko

Способ приготовления:

От лимона отделить цедру и выдавить сок. Мякоть арбуза нарезать кусочками, залить водой и проварить, накрыв крышкой, в течение получаса. Затем добавить 200 г сахара. В стакане сделать сироп, смешав воду, 150 г сахара и сок лимона. Лимонную цедру добавить к арбузной мякоти и залить сиропом. Варенье варить на слабом огне примерно 30-40 минут до загустения. Готовое варенье разлить по заранее подготовленным (стерилизованным) банкам и закатать крышками.

Арбузный мармелад

Из арбуза можно приготовить вкусный, а главное, натуральный мармелад.

Ингредиенты:

сок арбуза — 500 мл;

сахар — 150 г;

агар-агар — 10 г.

Фото Freepik/luis_molinero

Способ приготовления:

В арбузный сок добавить агар-агар и сахар и, помешивая, довести до кипения. Затем уменьшить огонь и варить еще 10 минут. Убрать с поверхности образовавшуюся пену, перелить смесь в неглубокую форму и дождаться, пока она остынет. Затем поместить форму в холодильник. Когда смесь окончательно застынет, ее нужно нарезать кубиками и обвалять в сахаре.

Молочный коктейль из арбуза

Из арбуза можно приготовить даже молочный коктейль.

Ингредиенты:

арбузная мякоть без косточек — 400 г;

молоко — 200 мл;

мед — 1 ч. л.;

корица — щепотка.

Фото Freepik/mrsiraphol

Способ приготовления:

Мякоть арбуза взбить в блендере, добавить мед и половину корицы и еще раз взбить. Залить 200 мл молока и снова перебить в блендере. Подавая коктейль, можно добавить в бокалы кусочки льда и листики мяты.

Арбузный сок в банках

Чтобы наслаждаться вкусом арбуза даже зимой, его можно закрутить в банки в виде сока.

Ингредиенты:

мякоть арбуза без косточек — 3,5 кг;

сахар — 200 г;

лимонная кислота — 1 ч. л.

Фото Freepik

Способ приготовления:

Мякоть арбуза порезать кусочками, перебить в блендере, а затем процедить через марлю. Либо пропустить через соковыжималку. Перелить полученный арбузный сок в эмалированную кастрюлю, добавить сахар, лимонную кислоту и, помешивая, на умеренном огне довести до кипения. Убрать с поверхности образовавшуюся пену и проварить еще пару минут. Разлить готовый сок по заранее подготовленным стерильным банкам, закатать крышками, перевернуть и хорошо укутать до полного остывания.

Арбузная панна котта

Ингредиенты:

арбузная мякоть — 200 г;

молоко — 500 мл;

сгущенное молоко — 150 г;

желатин — 20 г;

сахар — 20 г.

Фото Istockphoto.com/jacekbieniek

Способ приготовления:

Развести 10 г желатина в небольшом количестве воды комнатной температуры и подождать примерно 20 минут. Половину мякоти арбуза перебить в блендере. Молоко довести до кипения и растворить в нем набухший желатин. Добавить к смеси арбуз из блендера, сгущенное молоко, хорошенько перемешать и процедить через мелкое сито. Полученную смесь разлить по формам и поставить в холодильник на 1,5-2 часа, чтобы она начала «схватываться». Далее развести вторую часть желатина в небольшом количестве воды комнатной температуры и подождать примерно 20 минут. Оставшуюся мякоть арбуза также взбить в блендере. Смесь с желатином поставить на водяную баню, прогреть до жидкого состояния и соединить с арбузом и сахаром. Достать формы с молочной панна коттой из холодильника, залить сверху полученную смесь и поставить в холодильник до полного застывания.

Арбуз в кляре

Возможно, вы удивитесь, но арбуз можно даже обжаривать.

Ингредиенты:

арбузная мякоть без косточек — 450 г;

картофельный крахмал — 3 ч. л.;

яичные белки — 2 шт.;

пшеничная мука — 80-100 г;

масло растительное — 100 мл;

сахарная пудра — 2 ч. л.

Фото Freepik

Способ приготовления:

Арбуз нарезать треугольниками. Белки взбить до состояния пены, добавить крахмал и тщательно перемешать. Обмакнуть кусочки арбуза в кляр, обвалять в муке. На сковороде разогреть растительное масло, положить ломтики арбуза и обжарить по паре минут с каждой стороны до золотистой корочки. Готовые кусочки арбуза выложить на бумажное полотенце, а когда уйдет лишнее масло, присыпать сахарной пудрой.

Арбузный суп

Из арбуза получается очень необычный, но вкусный суп.

Ингредиенты:

арбузная мякоть без косточек — 400 г;

огурец — 2 шт.;

помидоры — 6 шт.;

листья базилика;

лимонный сок — 1/4 стакана;

зеленый лук;

соль.

Фото Freepik/jcomp

Способ приготовления:

Арбузную мякоть порезать кубиками и взбить в блендере. Также в блендере измельчить полтора огурца, помидоры, базилик, лимонный сок и половину чайной ложки соли и вылить к арбузному пюре. Оставшийся арбуз и огурец порезать кубиками и вместе с мелкорубленым зеленым луком тоже добавить к арбузному пюре. Готовый суп накрыть крышкой и поставить в холодильник, чтобы остудить. Съесть такой суп нужно за сутки, иначе он испортится.

Мармелад из арбузных корок

Даже арбузные корки можно не выбрасывать — из них получается отличный десерт.

Ингредиенты:

арбузные корки — 500 г;

сахар — 600 г;

вода — 500 мл;

лимонный сок — 30 мл;

ванильный сахар — 10 г;

кардамон — 4 зернышка;

сода — 1/2 ч. л.;

сахарная пудра — 50 г.

Фото Istockphoto.com/Yana Tatevosian

Способ приготовления:

Арбузные корки очистить от зеленой кожуры, нарезать мелкими кубиками и положить в глубокую миску. В отдельную емкость налить воды, добавить соду, перемешать, влить ее к арбузным кубикам и оставить на 5-6 часов. Слить воду с кубиков через дуршлаг и ополоснуть их под проточной водой. Высыпать арбузные кубики в кастрюлю с толстым дном и залить холодной водой. Добавить половину сахара и, помешивая, довести до кипения. Затем убавить огонь и варить еще 20 минут. Далее оставить кубики в сиропе на 5-6 часов, снова повторить процедуру. После остывания всыпать остаток сахара, перемешать, добавить ванильный сахар, кардамон, лимонный сок и довести на среднем огне до кипения. Затем убавить огонь до минимума и, помешивая, варить около получаса. Получившиеся полупрозрачные кубики нужно откинуть на дуршлаг, чтобы сироп полностью стек. Подсохшие кубики выложить на бумагу для выпечки и оставить досушиваться на 1-1,5 часа. Затем перевернуть и сушить еще столько же. Готовый мармелад пересыпать сахарной пудрой, хорошенько перемешать и убрать в герметичную емкость.

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