5 интересных рецептов с мандаринами к новогоднему столу

Мандарины — один из главных символов новогодних праздников. Нутрициолог поделилась рецептами интересных блюд и напитков с этим фруктом, которые точно украсят праздничный стол и удивят гостей.

Ингредиенты:

Способ приготовления:

Готовый мандариновый глинтвейн можно подавать в стаканах, украшенных дольками мандарина или корицей.

После этого добавить мед и перемешать до полного растворения.

Нагреть смесь на среднем огне до кипения, затем уменьшить температуру и дать глинтвейну настояться на медленном огне около 15-20 минут.

Разрезать мандарины пополам и выжать их сок в кастрюлю с вишневым соком. Затем добавить выжатые половинки мандаринов.

В большой кастрюле смешать вишневый сок, палочку корицы, гвоздику и звездочки аниса.

Салат с креветками, авокадо и мандаринами

Салат с креветками, авокадо и мандаринами

Ингредиенты:

соль и свежемолотый черный перец — по вкусу.

креветки (очищенные и отваренные) — 300 г;

Способ приготовления:

В отдельной миске смешать оливковое масло, оставшийся сок лимона, соль и перец. Перемешать, чтобы получилась заправка.

В большой миске смешать креветки, авокадо, мандарины, красный лук и кинзу.

Очистить мандарины от кожуры и пленок, разделить на дольки.

Очистить авокадо от кожуры, убрать косточки. Затем нарезать фрукты кубиками среднего размера. После обработать авокадо соком лимона, чтобы избежать потемнения.

Ингредиенты:

веточка розмарина и тимьяна — по вкусу.

соль и свежемолотый черный перец — по вкусу;

Способ приготовления:

Когда утка будет готова, выложить ее на подогретое блюдо и украсить дольками мандарина, розмарином и тимьяном.

Поставить сковороду на средний огонь, довести до кипения. Затем уменьшить температуру до минимума, накрыть крышкой и готовить около 1,5-2 часов, периодически переворачивая куски утки.

Залить утку маринадом из соевого соуса, меда, чеснока и оливкового масла. Добавить в сковороду веточки розмарина и тимьяна.

Переложить обжаренные куски утки в большую глубокую сковороду или кастрюлю. Выложить на них дольки мандарина.

Разогреть сковороду на среднем огне. Обжарить куски утки с каждой стороны до золотистой корочки.

Мандарины очистить от кожуры и разделить на дольки.

В миске смешать соевый соус, мед, оливковое масло, выжать в эту смесь чеснок через пресс. Посолить и поперчить по вкусу.

Подготовить утку, промыть ее, обсушить бумажными полотенцами. Нарезать утку на части: отделить бедра, крылья, грудку.

Ингредиенты:

мандарины или другие фрукты для украшения.

Способ приготовления:

Если у вас нет готового мандаринового сока, нужно приготовить его: очистить мандарины от кожуры, извлечь сок с помощью соковыжималки.

В небольшой миске залить желатин лимонным соком и дать ему набухнуть в течение 5-7 минут.

В большой кастрюле смешать свежевыжатый мандариновый сок и сахар. Разогреть на среднем огне. Помешивать до тех пор, пока сахар полностью не растворится.

Добавить набухший желатин в кастрюлю с мандариновым соком. Постоянно помешивая, нагревать смесь до полного растворения желатина. Не доводить до кипения.

Остудить смесь до комнатной температуры.

Подготовить формы для желе — можно использовать одну большую форму или порционные формочки. Если хотите добавить фрукты для украшения, их необходимо выложить на дно форм.

Разлить охлажденную мандариновую смесь в формы. Поставить формы в холодильник и оставить на несколько часов (желательно на ночь), чтобы желе застыло.