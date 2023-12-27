5 интересных рецептов с мандаринами к новогоднему столу

Мандарины — один из главных символов новогодних праздников. Нутрициолог поделилась рецептами интересных блюд и напитков с этим фруктом, которые точно украсят праздничный стол и удивят гостей.
Ингредиенты:
вишневый сок — 1 л;
мандарины — 4-5 шт.;
корица — 1 палочка;
гвоздика — 4-5 головок;
анис — 2-3 звездочки;
мед — 2-3 ст. л.
Способ приготовления:
В большой кастрюле смешать вишневый сок, палочку корицы, гвоздику и звездочки аниса.
Разрезать мандарины пополам и выжать их сок в кастрюлю с вишневым соком. Затем добавить выжатые половинки мандаринов.
Нагреть смесь на среднем огне до кипения, затем уменьшить температуру и дать глинтвейну настояться на медленном огне около 15-20 минут.
После этого добавить мед и перемешать до полного растворения.
Готовый мандариновый глинтвейн можно подавать в стаканах, украшенных дольками мандарина или корицей.
Ингредиенты:
креветки (очищенные и отваренные) — 300 г;
авокадо — 2 шт.;
мандарины — 2 шт.;
красный лук — 1 шт.;
свежая кинза — небольшой пучок;
оливковое масло — 1/4 стакана;
сок лимона — 1 ст.л.;
соль и свежемолотый черный перец — по вкусу.
Способ приготовления:
Очистить авокадо от кожуры, убрать косточки. Затем нарезать фрукты кубиками среднего размера. После обработать авокадо соком лимона, чтобы избежать потемнения.
Очистить мандарины от кожуры и пленок, разделить на дольки.
Мелко нарезать красный лук и кинзу.
В большой миске смешать креветки, авокадо, мандарины, красный лук и кинзу.
В отдельной миске смешать оливковое масло, оставшийся сок лимона, соль и перец. Перемешать, чтобы получилась заправка.
Полить салат заправкой и аккуратно перемешать.
Подавать салат на тарелках, украсив свежими листьями (например, кинзы).
Ингредиенты:
утка (около 2-2,5 кг) — 1 шт.;
спелые мандарины — 4-5 шт.;
соевый соус — 3 ст. л.;
мед — 3 ст. л.;
оливковое масло — 2 ст. л.;
чеснок — 4 зубчика;
соль и свежемолотый черный перец — по вкусу;
веточка розмарина и тимьяна — по вкусу.
Способ приготовления:
Подготовить утку, промыть ее, обсушить бумажными полотенцами. Нарезать утку на части: отделить бедра, крылья, грудку.
В миске смешать соевый соус, мед, оливковое масло, выжать в эту смесь чеснок через пресс. Посолить и поперчить по вкусу.
Мандарины очистить от кожуры и разделить на дольки.
Разогреть сковороду на среднем огне. Обжарить куски утки с каждой стороны до золотистой корочки.
Переложить обжаренные куски утки в большую глубокую сковороду или кастрюлю. Выложить на них дольки мандарина.
Залить утку маринадом из соевого соуса, меда, чеснока и оливкового масла. Добавить в сковороду веточки розмарина и тимьяна.
Поставить сковороду на средний огонь, довести до кипения. Затем уменьшить температуру до минимума, накрыть крышкой и готовить около 1,5-2 часов, периодически переворачивая куски утки.
Когда утка будет готова, выложить ее на подогретое блюдо и украсить дольками мандарина, розмарином и тимьяном.
Ингредиенты:
свежевыжатый мандариновый сок — 500 мл;
сахар — 100 г;
желатин — 10 г;
лимонный сок — 2 ст. л.;
мандарины или другие фрукты для украшения.
Способ приготовления:
Если у вас нет готового мандаринового сока, нужно приготовить его: очистить мандарины от кожуры, извлечь сок с помощью соковыжималки.
В небольшой миске залить желатин лимонным соком и дать ему набухнуть в течение 5-7 минут.
В большой кастрюле смешать свежевыжатый мандариновый сок и сахар. Разогреть на среднем огне. Помешивать до тех пор, пока сахар полностью не растворится.
Добавить набухший желатин в кастрюлю с мандариновым соком. Постоянно помешивая, нагревать смесь до полного растворения желатина. Не доводить до кипения.
Остудить смесь до комнатной температуры.
Подготовить формы для желе — можно использовать одну большую форму или порционные формочки. Если хотите добавить фрукты для украшения, их необходимо выложить на дно форм.
Разлить охлажденную мандариновую смесь в формы. Поставить формы в холодильник и оставить на несколько часов (желательно на ночь), чтобы желе застыло.
Затем аккуратно вынуть блюдо из формы и украсить дольками мандарина или другими фруктами по вашему выбору.
Ингредиенты:
яйца — 2 шт.;
сахар — 200 г;
мука — 200 г;
сливочное масло — 100 г;
разрыхлитель — 1 ч. л.;
ванильный экстракт — 1 ч. л.;
спелые мандарины — 4-5 шт.
Способ приготовления:
Предварительно разогреть духовку до 180°C. Подготовить форму для выпечки, смазать ее маслом или выложить бумагой для выпечки.
В глубокой миске смешать яйца и сахар, взбить их до образования пышной массы.
Плавно добавить взбитые яйца и сахар, теплое сливочное масло, постепенно взбивая.
Просеять муку и разрыхлитель через сито в тесто, аккуратно перемешать до получения однородной консистенции.
Добавить ванильный экстракт и тщательно перемешать.
Мандарины очистить от кожуры и разделить на дольки. При желании можно оставить небольшое количество целых долек для украшения кекса.
Добавить дольки мандарина в тесто и аккуратно перемешать.
Перелить тесто в подготовленную форму для выпечки. Равномерно распределить его.
По желанию украсить поверхность кекса оставшимися целыми дольками мандарина.
Выпекать кекс в предварительно разогретой духовке при 180°C около 40-45 минут.
Когда кекс будет готов, достать его из духовки и дать остыть. Затем можно нарезать на порции.