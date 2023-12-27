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Рецепты с мандаринами от нутрициолога: закуски, напитки, десерты
Питание и еда

Сегодня, 13:00

6 мин.

5 интересных рецептов с мандаринами к новогоднему столу

Татьяна Пищева
Автор
Ульяна Беликова
Интегративный нутрициолог
Новогодняя композиция с мандаринами и еловой веткой
Фото Galina Tcarkova/www.istockphoto.com
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Мандарины — один из главных символов новогодних праздников. Нутрициолог поделилась рецептами интересных блюд и напитков с этим фруктом, которые точно украсят праздничный стол и удивят гостей.

Мандариновый глинтвейн на вишневом соке

Ингредиенты:

  • вишневый сок — 1 л;

  • мандарины — 4-5 шт.;

  • корица — 1 палочка;

  • гвоздика — 4-5 головок;

  • анис — 2-3 звездочки;

  • мед — 2-3 ст. л.

Мандариновый глинтвейн.
Фото www.istockphoto.com

Способ приготовления:

  1. В большой кастрюле смешать вишневый сок, палочку корицы, гвоздику и звездочки аниса.

  2. Разрезать мандарины пополам и выжать их сок в кастрюлю с вишневым соком. Затем добавить выжатые половинки мандаринов.

  3. Нагреть смесь на среднем огне до кипения, затем уменьшить температуру и дать глинтвейну настояться на медленном огне около 15-20 минут.

  4. После этого добавить мед и перемешать до полного растворения.

  5. Готовый мандариновый глинтвейн можно подавать в стаканах, украшенных дольками мандарина или корицей.

Салат с креветками, авокадо и мандаринами

Ингредиенты:

  • креветки (очищенные и отваренные) — 300 г;

  • авокадо — 2 шт.;

  • мандарины — 2 шт.;

  • красный лук — 1 шт.;

  • свежая кинза — небольшой пучок;

  • оливковое масло — 1/4 стакана;

  • сок лимона — 1 ст.л.;

  • соль и свежемолотый черный перец — по вкусу.

Рецепты с мандаринами.
Фото DronG/www.istockphoto.com

Способ приготовления:

  1. Очистить авокадо от кожуры, убрать косточки. Затем нарезать фрукты кубиками среднего размера. После обработать авокадо соком лимона, чтобы избежать потемнения.

  2. Очистить мандарины от кожуры и пленок, разделить на дольки.

  3. Мелко нарезать красный лук и кинзу.

  4. В большой миске смешать креветки, авокадо, мандарины, красный лук и кинзу.

  5. В отдельной миске смешать оливковое масло, оставшийся сок лимона, соль и перец. Перемешать, чтобы получилась заправка.

  6. Полить салат заправкой и аккуратно перемешать.

  7. Подавать салат на тарелках, украсив свежими листьями (например, кинзы).

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Утка с мандаринами

Ингредиенты:

  • утка (около 2-2,5 кг) — 1 шт.;

  • спелые мандарины — 4-5 шт.;

  • соевый соус — 3 ст. л.;

  • мед — 3 ст. л.;

  • оливковое масло — 2 ст. л.;

  • чеснок — 4 зубчика;

  • соль и свежемолотый черный перец — по вкусу;

  • веточка розмарина и тимьяна — по вкусу.

Мясо с мандаринами
Фото Tetiana_Chudovska/www.istockphoto.com

Способ приготовления:

  1. Подготовить утку, промыть ее, обсушить бумажными полотенцами. Нарезать утку на части: отделить бедра, крылья, грудку.

  2. В миске смешать соевый соус, мед, оливковое масло, выжать в эту смесь чеснок через пресс. Посолить и поперчить по вкусу.

  3. Мандарины очистить от кожуры и разделить на дольки.

  4. Разогреть сковороду на среднем огне. Обжарить куски утки с каждой стороны до золотистой корочки.

  5. Переложить обжаренные куски утки в большую глубокую сковороду или кастрюлю. Выложить на них дольки мандарина.

  6. Залить утку маринадом из соевого соуса, меда, чеснока и оливкового масла. Добавить в сковороду веточки розмарина и тимьяна.

  7. Поставить сковороду на средний огонь, довести до кипения. Затем уменьшить температуру до минимума, накрыть крышкой и готовить около 1,5-2 часов, периодически переворачивая куски утки.

  8. Когда утка будет готова, выложить ее на подогретое блюдо и украсить дольками мандарина, розмарином и тимьяном.

Мандариновое желе

Ингредиенты:

  • свежевыжатый мандариновый сок — 500 мл;

  • сахар — 100 г;

  • желатин — 10 г;

  • лимонный сок — 2 ст. л.;

  • мандарины или другие фрукты для украшения.

Желе с мандаринами
Фото Roxiller/www.istockphoto.com

Способ приготовления:

  1. Если у вас нет готового мандаринового сока, нужно приготовить его: очистить мандарины от кожуры, извлечь сок с помощью соковыжималки.

  2. В небольшой миске залить желатин лимонным соком и дать ему набухнуть в течение 5-7 минут.

  3. В большой кастрюле смешать свежевыжатый мандариновый сок и сахар. Разогреть на среднем огне. Помешивать до тех пор, пока сахар полностью не растворится.

  4. Добавить набухший желатин в кастрюлю с мандариновым соком. Постоянно помешивая, нагревать смесь до полного растворения желатина. Не доводить до кипения.

  5. Остудить смесь до комнатной температуры.

  6. Подготовить формы для желе — можно использовать одну большую форму или порционные формочки. Если хотите добавить фрукты для украшения, их необходимо выложить на дно форм.

  7. Разлить охлажденную мандариновую смесь в формы. Поставить формы в холодильник и оставить на несколько часов (желательно на ночь), чтобы желе застыло.

  8. Затем аккуратно вынуть блюдо из формы и украсить дольками мандарина или другими фруктами по вашему выбору.

Ароматный кекс с мандаринами

Ингредиенты:

  • яйца — 2 шт.;

  • сахар — 200 г;

  • мука — 200 г;

  • сливочное масло — 100 г;

  • разрыхлитель — 1 ч. л.;

  • ванильный экстракт — 1 ч. л.;

  • спелые мандарины — 4-5 шт.

Выпечка с мандаринами
Фото Elena Moskalenko/www.istockphoto.com

Способ приготовления:

  1. Предварительно разогреть духовку до 180°C. Подготовить форму для выпечки, смазать ее маслом или выложить бумагой для выпечки.

  2. В глубокой миске смешать яйца и сахар, взбить их до образования пышной массы.

  3. Плавно добавить взбитые яйца и сахар, теплое сливочное масло, постепенно взбивая.

  4. Просеять муку и разрыхлитель через сито в тесто, аккуратно перемешать до получения однородной консистенции.

  5. Добавить ванильный экстракт и тщательно перемешать.

  6. Мандарины очистить от кожуры и разделить на дольки. При желании можно оставить небольшое количество целых долек для украшения кекса.

  7. Добавить дольки мандарина в тесто и аккуратно перемешать.

  8. Перелить тесто в подготовленную форму для выпечки. Равномерно распределить его.

  9. По желанию украсить поверхность кекса оставшимися целыми дольками мандарина.

  10. Выпекать кекс в предварительно разогретой духовке при 180°C около 40-45 минут.

  11. Когда кекс будет готов, достать его из духовки и дать остыть. Затем можно нарезать на порции.

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