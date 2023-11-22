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Сегодня, 13:35

4 вкусных и полезных салата, которые вы приготовите за 5 минут

Светлана Бутова
Автор, фитнес-инструктор, диетолог
Ника Сергунина
Нутрициолог
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Проверка фактов

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Салат на столе
Фото timolina/Freepik
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Салаты украсят и повседневный, и праздничный стол и помогут разнообразить рацион питания. Особенная их польза — большое количество клетчатки. Ведь, как правило, в рецептах салатов можно встретить много овощей и зелени. А они обеспечивают здоровье желудочно-кишечного тракта, улучшают пищеварение и обогащают организм полезными нутриентами. Рассказываем, как приготовить салаты, не затрачивая уйму времени.

Рецепты салатов

Салат из корнеплодов

Ингредиенты:

  • репа — 1 шт.;

  • редька — 1 шт.;

  • редис — 2-3 шт;

  • морковь — 1 шт.;

  • оливковое масло — по вкусу;

  • соль, специи — по вкусу;

  • сок лимона — 1-2 ч.л.

Фото Сгенерировано нейросетью Midjourney

Способ приготовления:

  1. Корнеплоды помыть, почистить.

  2. Натереть на терке и перемешать.

  3. Заправить лимонным соком, оливковым маслом, специями.

Корнеплоды богаты полезной клетчаткой, которая дает ощущение сытости. Репа и редис содержат витамин С и витамины группы В. В моркови есть бета-каротин, который, попадая в организм, превращается в витамин А, необходимый для глаз и здоровья слизистых оболочек.
Ника Сергунина
Нутрициолог
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Салат с печенью трески

Ингредиенты:

  • печень трески — 250 г;

  • яйца — 2 шт.;

  • капуста — 250 г;

  • кукуруза — 100 г;

  • чеснок — 2 зубчика;

  • зелень — 1 пучок;

  • горчица — 1 ст. л.;

  • сока лимона — 1 ч. л.

Салат с треской
Фото istockphoto.com

Способ приготовления:

  1. Яйца отварить и мелко порезать.

  2. Нашинковать капусту, мелко нарезать печень трески или размять вилкой.

  3. Измельчить зелень и чеснок.

  4. Добавить кукурузу и смешать все ингредиенты.

  5. Добавить горчицу, сок лимона.

Печень трески — отличный источник витамина А. Жир и холин в яйцах необходимы для здоровья желчного пузыря. А для щитовидной железы полезными будут селен и цинк.
Ника Сергунина
Нутрициолог
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Салат с фунчозой

Ингредиенты:

  • огурцы — 2 шт.;

  • гнезда фунчозы — 2 шт.;

  • пекинская капуста — 300 г;

  • морковь — 2 шт.;

  • семена кунжута — 1,5 ст. л.;

  • оливковое масло — 2 ст. л;

  • кунжутное масло — 2 ст. л.;

  • чеснок — 1/2 зубчика;

  • соль — по вкусу;

  • горох — по желанию.

Фото Сгенерировано нейросетью Midjourney

Способ приготовления:

  1. Заварить фунчозу в кипятке.

  2. Нарезать капусту соломкой.

  3. Натереть морковь тонкой соломкой.

  4. Натереть на крупной терке огурец.

  5. Смешать все.

  6. Полить маслами, добавить измельченный чеснок, семена кунжута, соль по вкусу.

У салата витаминно-минеральная польза. А фунчоза хороша тем, что не содержит глютен — не наносит вред здоровью людей с аллергией или пищевой непереносимостью.
Ника Сергунина
Нутрициолог

Салат овощной

Название этого блюда говорит само за себя.

Ингредиенты:

  • помидоры — 2-3 шт.;

  • огурцы — 2 шт.;

  • перец болгарский — 1 шт.;

  • нежирная сметана или йогурт без сахара — по вкусу;

  • свежая зелень — по вкусу;

  • соль — по вкусу.

Фото Сгенерировано нейросетью Midjourney

Способ приготовления:

  1. Этот салат по праву можно назвать быстрым. Сначала потребуется вымыть все овощи и зелень.
  2. Нарезать ингредиенты.
  3. Смешать — и готово!

И вовсе не обязательно ограничиваться этим списком ингредиентов. Вполне можно добавить другие полюбившиеся продукты. Например, редис или свежую пекинскую капусту.

Как приготовить полезный салат

Самый оптимальный вариант приготовить быстрый и полезный салат — использовать преимущественно сезонные овощи и зелень.

Труднодоступные экзотические продукты, которые применяют для приготовления изысканных блюд, не так уж просто раздобыть. А тот, кому все-таки удается их обнаружить, бывает неприятно удивлен стоимостью. Да и польза на самом деле сомнительна — заморские продукты проделали довольно длинный путь, прежде чем попасть на наши прилавки. Чтобы сохранить привлекательный вид, их, вероятнее всего, обработали специальными веществами.

В этом отношении ничем не хуже то, что растет в вашем регионе, а иногда и дома на подоконнике. Разумеется, в квартире не удастся вырастить, например, помидоры или огурцы в большом количестве. Но вот немного точно получится. Тем более что сейчас можно найти в продаже самоопыляемые сорта. Также много места для выращивания не займет микрозелень.

Впрочем, если сильно хочется экспериментов или рецептура блюда предполагает какой-нибудь диковинный продукт, то можно потратить время и силы на его поиски.

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