4 вкусных и полезных салата, которые вы приготовите за 5 минут

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Салаты украсят и повседневный, и праздничный стол и помогут разнообразить рацион питания. Особенная их польза — большое количество клетчатки. Ведь, как правило, в рецептах салатов можно встретить много овощей и зелени. А они обеспечивают здоровье желудочно-кишечного тракта, улучшают пищеварение и обогащают организм полезными нутриентами. Рассказываем, как приготовить салаты, не затрачивая уйму времени.
Ингредиенты:
репа — 1 шт.;
редька — 1 шт.;
редис — 2-3 шт;
морковь — 1 шт.;
оливковое масло — по вкусу;
соль, специи — по вкусу;
сок лимона — 1-2 ч.л.
Способ приготовления:
Корнеплоды помыть, почистить.
Натереть на терке и перемешать.
Заправить лимонным соком, оливковым маслом, специями.
Ингредиенты:
печень трески — 250 г;
яйца — 2 шт.;
капуста — 250 г;
кукуруза — 100 г;
чеснок — 2 зубчика;
зелень — 1 пучок;
горчица — 1 ст. л.;
сока лимона — 1 ч. л.
Способ приготовления:
Яйца отварить и мелко порезать.
Нашинковать капусту, мелко нарезать печень трески или размять вилкой.
Измельчить зелень и чеснок.
Добавить кукурузу и смешать все ингредиенты.
Добавить горчицу, сок лимона.
Печень трески — отличный источник витамина А. Жир и холин в яйцах необходимы для здоровья желчного пузыря. А для щитовидной железы полезными будут селен и цинк.Ника СергунинаНутрициолог
Ингредиенты:
огурцы — 2 шт.;
гнезда фунчозы — 2 шт.;
пекинская капуста — 300 г;
морковь — 2 шт.;
семена кунжута — 1,5 ст. л.;
оливковое масло — 2 ст. л;
кунжутное масло — 2 ст. л.;
чеснок — 1/2 зубчика;
соль — по вкусу;
горох — по желанию.
Способ приготовления:
Заварить фунчозу в кипятке.
Нарезать капусту соломкой.
Натереть морковь тонкой соломкой.
Натереть на крупной терке огурец.
Смешать все.
Полить маслами, добавить измельченный чеснок, семена кунжута, соль по вкусу.
У салата витаминно-минеральная польза. А фунчоза хороша тем, что не содержит глютен — не наносит вред здоровью людей с аллергией или пищевой непереносимостью.Ника СергунинаНутрициолог
Название этого блюда говорит само за себя.
Ингредиенты:
помидоры — 2-3 шт.;
огурцы — 2 шт.;
перец болгарский — 1 шт.;
нежирная сметана или йогурт без сахара — по вкусу;
свежая зелень — по вкусу;
соль — по вкусу.
Способ приготовления:
И вовсе не обязательно ограничиваться этим списком ингредиентов. Вполне можно добавить другие полюбившиеся продукты. Например, редис или свежую пекинскую капусту.
Самый оптимальный вариант приготовить быстрый и полезный салат — использовать преимущественно сезонные овощи и зелень.
Труднодоступные экзотические продукты, которые применяют для приготовления изысканных блюд, не так уж просто раздобыть. А тот, кому все-таки удается их обнаружить, бывает неприятно удивлен стоимостью. Да и польза на самом деле сомнительна — заморские продукты проделали довольно длинный путь, прежде чем попасть на наши прилавки. Чтобы сохранить привлекательный вид, их, вероятнее всего, обработали специальными веществами.
В этом отношении ничем не хуже то, что растет в вашем регионе, а иногда и дома на подоконнике. Разумеется, в квартире не удастся вырастить, например, помидоры или огурцы в большом количестве. Но вот немного точно получится. Тем более что сейчас можно найти в продаже самоопыляемые сорта. Также много места для выращивания не займет микрозелень.
Впрочем, если сильно хочется экспериментов или рецептура блюда предполагает какой-нибудь диковинный продукт, то можно потратить время и силы на его поиски.