Как приготовить шоколадные кейк-попсы: 3 простых рецепта

Многие слышали о таком интересном десерте, как кейк-попс. Его придумала блогер и кондитер из США Энджи Дадли. Мастер однажды спросила у подписчиков, что они скажут, если увидят леденец, но только из теста. Идею кондитера не поддержали, но это только раззадорило девушку. Сначала Энджи придумала название десерту, а уже потом стала искать способы его приготовить. Свои попытки она выкладывала в социальные сети. Подписчики оценили старания кондитера, и блог Энджи стал набирать популярность.

Сейчас без кейк-попсов не обходится ни один детский праздник. Ведь такой необычный десерт точно привлекает внимание, и его удобно есть на улице, в песочнице, парке. А приготовить сладость еще проще. Вместе с шеф-поваром Вячеславов Дегтевым делимся простыми рецептами кейк-попсов, которые сможет приготовить даже ребенок.

Что такое кейк-попс

«Кейк-попс» в переводе с английского означает «торт на палочке». Это миниатюрное пирожное, оформленное как леденец. Его совсем не сложно приготовить самому, ведь кроме продуктов, миксера и палочек ничего не потребуется.

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На любом застолье, будь то свадьба или день рождения, пирожные разбирают сразу же. Секрет их популярности — яркий дизайн, маленькая порция, отличный вкус и удобство. Ведь с таким десертом не нужны тарелка и вилка, его можно легко взять с собой.

Классический список ингредиентов, которые понадобятся для приготовления шоколадных кейк-попсов, включает:

шоколадный бисквит;

шоколадную глазурь;

пищевые красители и/или декоративную посыпку;

сгущенку.

Некоторые кейк-попсы делают из крошки печенья и плотного крема.

Секреты приготовления

Сам процесс приготовления кейк-попсов очень прост, но столкнуться с проблемами все же можно. Иногда шарики из теста могут плохо сидеть на палочках или ломаться, а глазурь — неравномерно распределяться. Чтобы этого не случилось, шеф-повар Вячеслав Дегтев дает несколько советов:

Жидкие ингредиенты лучше вводить постепенно, порциями, чтобы добиться нужной консистенции.

Чтобы понять готовность массы, нужно скатать шарик и слегка надавить на него. Если на поверхности появились трещины, следует добавить еще крема.

Важно добиться гладкой поверхности шарика, так как трещины помешают глазури ровно лечь.

Заготовки для десерта должны хорошо схватиться, поэтому их следует охладить. Если этого не сделать, шарик будет неплотно прилегать к палочке, спадать с нее или прокручиваться. Поэтому будущие кейк-попсы перед формовкой лучше подержать в холодильнике или в морозильной камере.

Готовить сладость нужно оперативно: важно не дать шарикам нагреться до комнатной температуры. Если не получается сделать все за раз, лучше убрать часть заготовок в холодильник.

Для глазури необходимо выбирать глубокую и узкую форму. В нее удобно полностью опускать шарик, а на бортиках будет оставаться меньше глазури. Отлично подойдет стакан.

Рецепт шоколадного бисквита

Ингредиенты:

яйцо — 4 шт.;

сахар — 120 г;

мука — 100 г;

какао — 20 г.

Фото Qwart/istockphoto.com

Способ приготовления:

Разделить яйца на белки и желтки. В отдельной чаше взбить белки, вводя постепенно сахар — в три приема. Должна получиться плотная меренга. По одному добавить во взбитый белок с сахаром желток, перемешивая на минимальной скорости миксера. Масса должна получиться воздушной и светлой. В отдельной чаше смешать просеянную муку и какао. В два приема добавить муку с какао в яично-белковую смесь, при помощи силиконовой лопатки перемешать тесто снизу вверх. Взять форму для выпекания (ориентировочно 16х10 см) и смазать небольшим количеством сливочного масла. Вылить тесто в форму и выпекать в разогретой до 160-170 градусов духовке в режиме «верх и низ» примерно 50 минут. Готовность проверить шпажкой: она должна быть сухой и чистой после протыкания бисквита.

3 рецепта шоколадных кейк-попсов

Классический рецепт шоколадных кейк-попсов

Ингредиенты (десять порций):

бисквитная шоколадная крошка — 200 г;

сливочное масло — 40 г;

вареная сгущенка — 50 г;

шоколад — 70 г;

растительное масло — 10 г.

Фото 5second/istockphoto.com

Способ приготовления:

Подготовить ингредиенты, они должны быть комнатной температуры. В глубокой миске смешать бисквитную шоколадную крошку, мягкое сливочное масло и сгущенку. Должна получиться однородная смесь, без комков бисквита и масла. Из полученной смеси сформировать шарики и прикрепить к ним шпажку, затем убрать в холодильник на 20-30 минут. Шоколад растопить на паровой бане, но стараться не перегреть его. Добавить к шоколаду растительное масло и перемешать, затем перелить в глубокую емкость. Достать шарики из холодильника и аккуратно окунуть в глазурь, посыпать присыпкой, после снова поместить кейк-попсы в холодильник примерно на три часа.

Шоколадные кейк-попсы с творожным сыром

Ингредиенты (десять порций):

шоколадная бисквитная крошка — 300 г;

творожный сыр — 100 г;

сливки 33% — 70 мл;

сахарная пудра — 40 г;

темный шоколад — 150 г;

растительное масло — 10 г.

Фото ALLEKO/istockphoto.com

Способ приготовления:

Творожный сыр и сливки охладить до комнатной температуры и соединить с пудрой, а затем пробить миксером. После добавить к ним бисквитную крошку и перемешать до однородной массы (без комочков). Скатать одинаковые шарики из полученной массы, закрепить на них шпажки и убрать в морозильную камеру на 30 минут. Для глазури растопить шоколад на паровой бане и добавить к нему растительное масло, все тщательно перемешать. Достать пирожные из холодильника, обмакнуть их в глазурь и дать стечь ее остаткам. Украсить готовую сладость по желанию и отправить кейк-попсы в холодильник на три часа.

Шоколадные кейк-попсы с вишневым джемом

Ингредиенты (десять порций):

шоколадная бисквитная крошка — 500 г;

сметана — 60 г;

вареная сгущенка — 30 г;

вишневый джем — 50 г;

темный шоколад — 200 г;

растительное масло — 20 г.

Фото Sunlight19/istockphoto.com

Способ приготовления: