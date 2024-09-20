Сытно и без мяса: 5 простых рецептов питательных салатов от шеф-повара

Мясо в рационе могут заменить и другие ингредиенты — например, фасоль, грибы и яйца. Шеф-повар поделился пятью рецептами простых питательных салатов, на приготовление которых не уйдет много времени, но насытят они надолго.
Картофельный салат
Ингредиенты:
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Способ приготовления:
- Картофель отварить в мундире, немного остудить и очистить, нарезать произвольными ломтиками.
- Добавить к картофелю порезанный зеленый лук и укроп.
- По желанию можно добавить тонкие полукольца репчатого лука.
- Посолить по вкусу и заправить подсолнечным маслом или обычным майонезом.
Яичный салат
Ингредиенты:
Фото istockphoto.com/HandmadePictures
Способ приготовления:
- Мелко порубить отварные яйца.
- Нарезать ломтиком соленые огурцы, порубить зеленый лук и другую зелень по вкусу.
- Заправить салат майонезом. Если не любите майонез, можно смешать сметану с горчицей — получится пикантно и похоже на вкус.
Салат с фасолью
Ингредиенты:
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консервированная фасоль — 1 банка;
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букет зелени (кинза, укроп, петрушка) — 200 г;
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чеснок — 1-2 дольки;
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сухарики из ржаного хлеба — 1 пачка;
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сыр — 100 г (по желанию);
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майонез — 1 ст. л.
Фото istockphoto.com/Belyaevskiy
Способ приготовления:
- Консервированную фасоль освободить от рассола.
- Букет зелени (петрушка, укроп, кинза) вместе с долькой чеснока мелко порубить.
- Ржаные сухарики (желательно с копченым вкусом: с беконом, с салями и т.п.) соединить с фасолью и зеленью.
- Далее добавить сыр.
- Заправить все майонезом.
Винегрет с грибами
Ингредиенты:
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свекла — 2 шт.;
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картофель — 4 шт.;
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морковь — 2 шт.;
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лук репчатый — 1 шт.;
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огурцы соленые — 200 г;
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квашеная капуста — 300 г;
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зеленый горошек — 0,5 банки;
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соленые грибы — 200 г;
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пряное масло — 2-3 ст. л.;
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соль — 0,5 ч. л.
Фото istockphoto.com/Ihor Smishko
Способ приготовления:
- Порубить овощи кубиком.
- Добавить квашеную капусту и зеленый горошек.
- Добавить к смеси соленые грибы. Можно любые: опята, рыжики, грузди, маслята.
- Заправить можно ароматным маслом — например, чесночным.
Панцанелла
Ингредиенты:
Фото istockphoto.com/Svetlana Monyakova
Способ приготовления:
- Несмотря на «модное» название, по сути это — обычный салат из свежих овощей (помидоры, огурцы, перец, оливки, зеленый салат). Изюминка блюда, которая делает его сытным, — черствый или специально подсушенный хлеб (типа чиабатты) и хорошее оливковое масло.
- Нарезать все овощи: это можно сделать так, как вам удобно — мелко или крупно.
- Порубить зелень, оливки нарезать на половинки, чеснок мелко нашинковать.
- Чиабатту нарезать или поломать небольшими кусками. Можно немного подсушить хлеб на сухой сковороде.
- Смешать все ингредиенты.
- Для пикантности добавить немного молотого перца и свежерубленного чеснока. Перемешать смесь и подавать к столу.