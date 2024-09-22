Сытные и легкие: 7 рецептов теплых салатов на любой вкус

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Осень — сезон сбора урожая. Если вы тоже не знаете, куда деть дачные кабачки и кому отдать еще один пакет огурцов, то пора осваивать рецепты теплых салатов. Ароматные и полезные, они станут основой для обеда или ужина, порадуют гостей и домочадцев аппетитным видом. Собрали семь интересных рецептов теплых салатов на любой вкус.

Теплый салат из баклажанов с перцем

Ингредиенты:

баклажаны — 2 шт.;

перцы сладкие — 2 шт.;

петрушка — 15 г;

укроп — 15 г;

кинза — 15 г;

базилик — 15 г;

чеснок — 1 зубчик;

растительное масло — 1 ст. л.;

соль, сахар — по вкусу;

уксус или сок лимона — 1 ч. л.

Фото istockphoto.com/Ryzhkov

Способ приготовления:

Пару средних баклажанов запечь на сильном жаре целиком — на решетке или шампуре. Перцы испечь на решетке до обугливания кожуры, и сразу поместить в пакет: пар поможет легче очистить овощ. Взять перцы и баклажаны (желательно еще горячими), избавиться от кожуры и произвольно порубить острым ножом. В ту же миску мелко порезать всю зелень, измельчить дольку чеснока и добавить заправку из растительного масла, соли, сахара, уксуса или сока лимона. Перемешать и подавать к столу.

Салат с кабачками и сметаной

Ингредиенты:

кабачки молодые — 2-3 шт.;

сметана — 1-2 ст.л.;

чеснок — 1-2 дольки;

зелень — по вкусу;

укроп — 1 пучок.

Фото istockphoto.com/vaaseenaa

Приготовление:

Молодые кабачки нужно нарезать кружочками примерно по сантиметру толщиной. Пожарить кабачки на гриле или на сковороде. В тарелку высыпать зелень (любую на ваш вкус) и кабачки. Заправить салат сметаной, смешанной с мелко рубленными чесноком и укропом. По желанию добавить любые орехи.

Салат «Ленивая шаурма»

Ингредиенты:

молодая капуста, айсберг или пекинский салат — 1 кочан;

помидоры — 200 г;

огурцы — 200 г;

корейская морковь — 100 г;

куриное бедро — 200 г;

кефир — 2 ст. л.;

майонез — 1 ч.л.;

зелень — по вкусу;

чеснок — 1-2 дольки.

Фото istockphoto.com/rlat

Приготовление:

Нарубить капусту, порезать ломтиками помидоры и огурцы, добавить немного корейской морковки для пикантности. Мясо куриного бедра слегка отбить, обжарить на гриле или сковороде, по готовности порезать на мелкие кусочки. Смешать соус из кефира, майонеза, зелени и чеснока. Все составляющие соединить в одной миске.

Салат из щавеля с рыбой

Ингредиенты:

листья щавеля — 100 г;

шпинат — 100 г;

филе рыбы (чир, сиг, треска, лосось) — 300 г;

авокадо — 1 шт.;

огурец — 1 шт.;

оливки — 4 шт.;

яйцо — 2 шт.;

конопляное масло — 2 ст.л.;

сок 1/2 лимона;

соль — 3 г;

перец — по вкусу.

Фото istockphoto.com/Angelika Mostova

Способ приготовления:

Листья щавеля и шпинат нарвать руками, сложить в миску. Огурец нарезать кружочками, авокадо — крупными слайсами. Все сложить в миску, добавить оливки. Запечь филе рыбы. Сделать заправку из сока лимона, соли, перца, масла, добавить в миску и перемешать. Сверху положить куски запеченной рыбы и четвертинки яйца.

Теплый винегрет с мидиями

Ингредиенты:

мидии — 100 г;

свекла — 50 г;

горошек зеленый замороженный — 50 г;

картофель — 50 г;

огурец — 40 г;

гречка — 80 г.

горчица в порошке — 5 г;

перец, соль — по вкусу;

апельсиновый сок — 10 г;

оливковое масло — 10 г.

Фото Олег Бровко / Flickr.com

Способ приготовления:

Картофель и свеклу запечь до состояния аль-денте (можно отварить), чуть остудить и нарезать мелким кубиком. Мидии и зеленый горошек отварить в подсоленной кипящей воде в течение пяти минут. Для заправки взбить вилкой в одной емкости горчицу в порошке, перец, соль, апельсиновый сок и оливковое масло. Гречку отварить до готовности. Все ингредиенты для салата смешать, полить сверху заправкой. Подавать с гречкой.

Салат с морепродуктами, булгуром и печеной тыквой

Ингредиенты:

креветки — 100 г;

помидоры черри — 100 г;

салат романо — 30 г;

бок чой — 30 г;

булгур — 40 г;

тыква — 1 шт.;

микрозелень мангольда — 20 г;

оливковое масло — 10 г;

оливки без косточки — 3 шт.;

чеснок — 1 зубчик;

соль — по вкусу.

Фото istockphoto.com/Ravsky

Способ приготовления:

Булгур отварить в подсоленной воде. Креветки отварить в подсоленной воде. Для заправки смешать в блендере оливковое масло, оливки, чеснок и соль. Зелень порвать руками, помидоры нарезать на половинки. Тыкву нарезать кубиками и запечь в духовке. Собрать салат: выложить зелень, булгур, помидоры, сверху печеную тыкву, креветки, все заправить.

Салат с мангольдом, запеченной свеклой и овощами

Ингредиенты:

мангольд — горсть;

запеченная свекла — 1 шт.;

огурец свежий — 1 шт.;

редис — 5 шт.;

красный лук — 1 шт.;

семена льна — 5 г;

семена горчицы — 1 ч.л.;

приправа смесь перцев — 1 ч.л.;

масло рыжиковое — 2 ст.л.;

сок лимона — 40 мл;

мед — 1 ч.л.;

соль — 3 г.

Фото IMAGO/Zoonar.com/Ольга Сергеева, Global Look Press

Способ приготовления: