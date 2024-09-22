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Рецепты теплых салатов на ужин: как приготовить теплый салат
Питание и еда

Сегодня, 10:00

5 мин.

Сытные и легкие: 7 рецептов теплых салатов на любой вкус

А. Соколова , А. Чернышев , Л. Квашнина , Е. Зиновьева
Теплый салат
Фото istockphoto.com/Lilechka75
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Осень — сезон сбора урожая. Если вы тоже не знаете, куда деть дачные кабачки и кому отдать еще один пакет огурцов, то пора осваивать рецепты теплых салатов. Ароматные и полезные, они станут основой для обеда или ужина, порадуют гостей и домочадцев аппетитным видом. Собрали семь интересных рецептов теплых салатов на любой вкус.

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Теплый салат из баклажанов с перцем

Ингредиенты:

  • баклажаны — 2 шт.;

  • перцы сладкие — 2 шт.;

  • петрушка — 15 г;

  • укроп — 15 г;

  • кинза — 15 г;

  • базилик — 15 г;

  • чеснок — 1 зубчик;

  • растительное масло — 1 ст. л.;

  • соль, сахар — по вкусу;

  • уксус или сок лимона — 1 ч. л.

Салат с жареными баклажанами
Фото istockphoto.com/Ryzhkov

Способ приготовления:

  1. Пару средних баклажанов запечь на сильном жаре целиком — на решетке или шампуре.
  2. Перцы испечь на решетке до обугливания кожуры, и сразу поместить в пакет: пар поможет легче очистить овощ.
  3. Взять перцы и баклажаны (желательно еще горячими), избавиться от кожуры и произвольно порубить острым ножом.
  4. В ту же миску мелко порезать всю зелень, измельчить дольку чеснока и добавить заправку из растительного масла, соли, сахара, уксуса или сока лимона.
  5. Перемешать и подавать к столу.

Салат с кабачками и сметаной

Ингредиенты:

  • кабачки молодые — 2-3 шт.;

  • сметана — 1-2 ст.л.;

  • чеснок — 1-2 дольки;

  • зелень — по вкусу;

  • укроп — 1 пучок.

Салат с кабачком
Фото istockphoto.com/vaaseenaa

Приготовление:

  1. Молодые кабачки нужно нарезать кружочками примерно по сантиметру толщиной.
  2. Пожарить кабачки на гриле или на сковороде.
  3. В тарелку высыпать зелень (любую на ваш вкус) и кабачки.
  4. Заправить салат сметаной, смешанной с мелко рубленными чесноком и укропом. По желанию добавить любые орехи.

Салат «Ленивая шаурма»

Ингредиенты:

  • молодая капуста, айсберг или пекинский салат — 1 кочан;

  • помидоры — 200 г;

  • огурцы — 200 г;

  • корейская морковь — 100 г;

  • куриное бедро — 200 г;

  • кефир — 2 ст. л.;

  • майонез — 1 ч.л.;

  • зелень — по вкусу;

  • чеснок — 1-2 дольки.

Салат Ленивая шаурма
Фото istockphoto.com/rlat

Приготовление:

  1. Нарубить капусту, порезать ломтиками помидоры и огурцы, добавить немного корейской морковки для пикантности.
  2. Мясо куриного бедра слегка отбить, обжарить на гриле или сковороде, по готовности порезать на мелкие кусочки.
  3. Смешать соус из кефира, майонеза, зелени и чеснока.
  4. Все составляющие соединить в одной миске.
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Салат из щавеля с рыбой

Ингредиенты:

  • листья щавеля — 100 г;

  • шпинат — 100 г;

  • филе рыбы (чир, сиг, треска, лосось) — 300 г;

  • авокадо — 1 шт.;

  • огурец — 1 шт.;

  • оливки — 4 шт.;

  • яйцо — 2 шт.;

  • конопляное масло — 2 ст.л.;

  • сок 1/2 лимона;

  • соль — 3 г;

  • перец — по вкусу.

Салат с запеченным лососем, авокадо
Фото istockphoto.com/Angelika Mostova

Способ приготовления:

  1. Листья щавеля и шпинат нарвать руками, сложить в миску.

  2. Огурец нарезать кружочками, авокадо — крупными слайсами. Все сложить в миску, добавить оливки.

  3. Запечь филе рыбы.

  4. Сделать заправку из сока лимона, соли, перца, масла, добавить в миску и перемешать.

  5. Сверху положить куски запеченной рыбы и четвертинки яйца.

Теплый винегрет с мидиями

Ингредиенты:

  • мидии — 100 г;

  • свекла — 50 г;

  • горошек зеленый замороженный — 50 г;

  • картофель — 50 г;

  • огурец — 40 г;

  • гречка — 80 г.

  • горчица в порошке — 5 г;

  • перец, соль — по вкусу;

  • апельсиновый сок — 10 г;

  • оливковое масло — 10 г.

Теплый винегрет с мидиями
Фото Олег Бровко / Flickr.com

Способ приготовления:

  1. Картофель и свеклу запечь до состояния аль-денте (можно отварить), чуть остудить и нарезать мелким кубиком.

  2. Мидии и зеленый горошек отварить в подсоленной кипящей воде в течение пяти минут.

  3. Для заправки взбить вилкой в одной емкости горчицу в порошке, перец, соль, апельсиновый сок и оливковое масло.

  4. Гречку отварить до готовности.

  5. Все ингредиенты для салата смешать, полить сверху заправкой. Подавать с гречкой.

Салат с морепродуктами, булгуром и печеной тыквой

Ингредиенты:

  • креветки — 100 г;

  • помидоры черри — 100 г;

  • салат романо — 30 г;

  • бок чой — 30 г;

  • булгур — 40 г;

  • тыква — 1 шт.;

  • микрозелень мангольда — 20 г;

  • оливковое масло — 10 г;

  • оливки без косточки — 3 шт.;

  • чеснок — 1 зубчик;

  • соль — по вкусу.

Салат из креветок
Фото istockphoto.com/Ravsky

Способ приготовления:

  1. Булгур отварить в подсоленной воде.

  2. Креветки отварить в подсоленной воде.

  3. Для заправки смешать в блендере оливковое масло, оливки, чеснок и соль.

  4. Зелень порвать руками, помидоры нарезать на половинки.

  5. Тыкву нарезать кубиками и запечь в духовке.

  6. Собрать салат: выложить зелень, булгур, помидоры, сверху печеную тыкву, креветки, все заправить.

Салат с мангольдом, запеченной свеклой и овощами

Ингредиенты:

  • мангольд — горсть;

  • запеченная свекла — 1 шт.;

  • огурец свежий — 1 шт.;

  • редис — 5 шт.;

  • красный лук — 1 шт.;

  • семена льна — 5 г;

  • семена горчицы — 1 ч.л.;

  • приправа смесь перцев — 1 ч.л.;

  • масло рыжиковое — 2 ст.л.;

  • сок лимона — 40 мл;

  • мед — 1 ч.л.;

  • соль — 3 г.

Салат с мангольдом.
Фото IMAGO/Zoonar.com/Ольга Сергеева, Global Look Press

Способ приготовления:

  1. Нарезать свеклу, огурцы и редис слайсами, а лук — полукольцами.

  2. Горчицу и перец перемолоть в кофемолке.

  3. Смешать масло, сок лимона, мед, соль, перец, горчицу.

  4. Замариновать овощи в заправке (свеклу лучше класть отдельно, чтобы остальные овощи не окрасились).

  5. На тарелку выложить листья мангольда, перемешать с маринованными огурцами, редисом и луком, выложить слайсы свеклы, сверху посыпать семенами льна или любой зеленью.

  6. Украсить края салата можно натертой свеклой.

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