Сытные и легкие: 7 рецептов теплых салатов на любой вкус

Сегодня, 10:00
Осень — сезон сбора урожая. Если вы тоже не знаете, куда деть дачные кабачки и кому отдать еще один пакет огурцов, то пора осваивать рецепты теплых салатов. Ароматные и полезные, они станут основой для обеда или ужина, порадуют гостей и домочадцев аппетитным видом. Собрали семь интересных рецептов теплых салатов на любой вкус.
баклажаны — 2 шт.;
перцы сладкие — 2 шт.;
петрушка — 15 г;
укроп — 15 г;
кинза — 15 г;
базилик — 15 г;
чеснок — 1 зубчик;
растительное масло — 1 ст. л.;
соль, сахар — по вкусу;
уксус или сок лимона — 1 ч. л.
кабачки молодые — 2-3 шт.;
сметана — 1-2 ст.л.;
чеснок — 1-2 дольки;
зелень — по вкусу;
укроп — 1 пучок.
молодая капуста, айсберг или пекинский салат — 1 кочан;
помидоры — 200 г;
огурцы — 200 г;
корейская морковь — 100 г;
куриное бедро — 200 г;
кефир — 2 ст. л.;
майонез — 1 ч.л.;
зелень — по вкусу;
чеснок — 1-2 дольки.
Ингредиенты:
листья щавеля — 100 г;
шпинат — 100 г;
филе рыбы (чир, сиг, треска, лосось) — 300 г;
авокадо — 1 шт.;
огурец — 1 шт.;
оливки — 4 шт.;
яйцо — 2 шт.;
конопляное масло — 2 ст.л.;
сок 1/2 лимона;
соль — 3 г;
перец — по вкусу.
Способ приготовления:
Листья щавеля и шпинат нарвать руками, сложить в миску.
Огурец нарезать кружочками, авокадо — крупными слайсами. Все сложить в миску, добавить оливки.
Запечь филе рыбы.
Сделать заправку из сока лимона, соли, перца, масла, добавить в миску и перемешать.
Сверху положить куски запеченной рыбы и четвертинки яйца.
Ингредиенты:
мидии — 100 г;
свекла — 50 г;
горошек зеленый замороженный — 50 г;
картофель — 50 г;
огурец — 40 г;
гречка — 80 г.
горчица в порошке — 5 г;
перец, соль — по вкусу;
апельсиновый сок — 10 г;
оливковое масло — 10 г.
Способ приготовления:
Картофель и свеклу запечь до состояния аль-денте (можно отварить), чуть остудить и нарезать мелким кубиком.
Мидии и зеленый горошек отварить в подсоленной кипящей воде в течение пяти минут.
Для заправки взбить вилкой в одной емкости горчицу в порошке, перец, соль, апельсиновый сок и оливковое масло.
Гречку отварить до готовности.
Все ингредиенты для салата смешать, полить сверху заправкой. Подавать с гречкой.
Ингредиенты:
креветки — 100 г;
помидоры черри — 100 г;
салат романо — 30 г;
бок чой — 30 г;
булгур — 40 г;
тыква — 1 шт.;
микрозелень мангольда — 20 г;
оливковое масло — 10 г;
оливки без косточки — 3 шт.;
чеснок — 1 зубчик;
соль — по вкусу.
Способ приготовления:
Булгур отварить в подсоленной воде.
Креветки отварить в подсоленной воде.
Для заправки смешать в блендере оливковое масло, оливки, чеснок и соль.
Зелень порвать руками, помидоры нарезать на половинки.
Тыкву нарезать кубиками и запечь в духовке.
Собрать салат: выложить зелень, булгур, помидоры, сверху печеную тыкву, креветки, все заправить.
Ингредиенты:
мангольд — горсть;
запеченная свекла — 1 шт.;
огурец свежий — 1 шт.;
редис — 5 шт.;
красный лук — 1 шт.;
семена льна — 5 г;
семена горчицы — 1 ч.л.;
приправа смесь перцев — 1 ч.л.;
масло рыжиковое — 2 ст.л.;
сок лимона — 40 мл;
мед — 1 ч.л.;
соль — 3 г.
Способ приготовления:
Нарезать свеклу, огурцы и редис слайсами, а лук — полукольцами.
Горчицу и перец перемолоть в кофемолке.
Смешать масло, сок лимона, мед, соль, перец, горчицу.
Замариновать овощи в заправке (свеклу лучше класть отдельно, чтобы остальные овощи не окрасились).
На тарелку выложить листья мангольда, перемешать с маринованными огурцами, редисом и луком, выложить слайсы свеклы, сверху посыпать семенами льна или любой зеленью.
Украсить края салата можно натертой свеклой.