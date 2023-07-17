Репа польза и вред для здоровья

Сегодня, 07:00
Фактчекинг - проверка фактических данных в тексте для установления их достоверности и корректности, вычленение и исправление или удаление сомнительной информации из материала.
Репа — популярный корнеплод семейства крестоцветных (капустные). Она известна человечеству на протяжении долгого времени. Считается, что впервые этот корнеплод появился в Юго-Западной Азии и потом быстро распространился по миру.
Репу легко спутать с брюквой. Традиционно она имеет приплюснутую форму, а брюква — заостренную. Кроме этого, у большинства сортов репы мякоть белая. Если она желтая, то скорее всего, это брюква.
На 100 г:
калорийность — 32 ккал;
белки — 1,5 г;
жиры — 0,1 г;
углеводы — 6,2 г.
Репа — источник большого количества полезных для организма витаминов таких как С, В1, В2, В5, РР, А. В репе содержится до 9% сахара. Кроме того, она богата легкоусвояемыми полисахаридами и большим количеством микроэлементов: калий, кальций, фосфор, хлор, сера, натрий, магний. Причем серы в репе больше, чем в любом другом популярном овоще. Этот элемент необходим для очистки крови.
Клетчатка, которой богата репа, способствует быстрому перевариванию, поддерживает метаболические процессы. Нерастворимая клетчатка впитывает в себя токсины и выводит вредные вещества, которые накопились в организме.
Причем глюкорафанин обладает противоопухолевыми свойствами. И именно он придает корнеплоду горьковатый вкус.
Кроме прочего, репа — низкокалорийный продукт, который не способствует набору лишнего веса.Лидия КвашнинаНутрициолог
В репе содержится лизоцим — вещество с антимикробной активностью. Этот корнеплод также считается природным антибиотиком, он способен бороться с различными заболеваниями, особенно кожи и слизистых оболочек.
Также репа:
обладает мочегонными свойствами;
помогает в профилактике рака молочной железы и простаты;
используется для лечения кашля, боли в горле и восстановления «севшего голоса»;
уменьшает аппетит, способствует снижению веса;
устраняет выпадение волос;
очищает кожу от угревой сыпи.
Репа активизирует деятельность печени и выделение желчи, препятствуя образованию желчных камней. Помимо этого, репа снижает артериальное давление за счет калия в составе.Лидия КвашнинаНутрициолог
Несмотря на то, что репа полезна, нельзя забывать, что в большом количестве она может негативно повлиять на нервную систему. Это приводит к раздражительности, повышенной усталости, упадку сил.
Чрезмерное потребление глюкозинолатов ухудшает выработку гормонов щитовидной железы, поэтому репу нежелательно употреблять людям с ее дисфункцией.Лидия КвашнинаНутрициолог
У людей с нарушенной кислотностью желудка, язвенной болезнью свежая репа может вызвать тошноту и изжогу. Также ограничить потребление репы стоит при склонности к аллергическим реакциям, осложненных формах диабета, хронической гипотонии, серьезных нарушениях работы почек и печени, склонности к метеоризму.
Кормящим матерям есть репу не рекомендуется, чтобы не вызвать у малыша негативную реакцию: аллергию, колики, запоры. Вводить репу в рацион ребенка советуют с двухлетнего возраста.Лидия КвашнинаНутрициолог
Репа активно применяется в народной медицине.
Рецепты с использованием репы помогают в профилактике различных болезней, однако не могут заменить поход к врачу.
Отвар из корнеплода улучшает сон, успокаивает сердцебиение, уменьшает зубную боль и воспаление десен.
Чтобы улучшить перистальтику кишечника, репу натирают на терке, отжимают сок и пьют по полстакана перед употреблением пищи.
Кашицу в виде компресса накладывают на больное место при болях в суставах.
Свежевыжатый сок пьют в качестве общеукрепляющего и отхаркивающего средства.
Иногда репу едят сырой в составе салатов, но чаще ее термически обрабатывают: запекают в духовке с пряностями, отвариваривают, делают из нее пюре.
Ингредиенты:
репа — 250 г;
капуста — 250 г;
морковь — 150-200 г;
укроп — 1/2 пучка;
петрушка — 1/2 пучка;
масло подсолнечное, ароматное — 50 г;
соль — по вкусу;
горчица зернистая.
Приготовление:
Ингредиенты:
репа — 250-300 г;
лук репчатый — 20 г;
сметана — 50 г;
соль и перец — по вкусу.
Приготовление:
Репа должна быть твердой, тяжелой, гладкой, без трещин и пятен. Следует выбирать репу диаметром не более 7 см, так как при большем размере овощ скорее всего будет горьким на вкус. Листья репы должны быть темно-зелеными и хрустящими, а мякоть корнеплода — белой.
Хранить репу следует в прохладном сухом месте при температуре не более +4°C и влажности, не превышающей 90%. В таких условиях корнеплод хранится около 10-14 дней, в холодильнике срок увеличивается до 30 дней. В подполе репа может храниться с осени до самой весны. Если очистить и нарезать овощ, его можно держать в морозилке несколько месяцев.
Перед тем как разместить плоды в отделении для овощей, их надо помыть, просушить и обернуть в защитный материал (пищевая пленка, пакет, газета или бумага).
У нас появилась почтовая рассылка! Каждую неделю вместе с одним из наших экспертов предлагаем вам бросить себе «здоровый» вызов: попробовать новую полезную привычку или отказаться от какой-нибудь вредной. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!