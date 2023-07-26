Рябина: польза и вред для здоровья

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Рябина — это привычное всем растение, ее ярко-красные ягоды ассоциируются с осенним временем и сбором урожая. Плоды рябины издавна использовались в кулинарии и народной медицине. Несмотря на то, что рябина не так популярна, как другие ягодные культуры, она обладает множеством полезных свойств и может стать отличным дополнением к вашему рациону. В этой статье мы расскажем о том, какие полезные свойства есть у рябины, как ее правильно употреблять в пищу и какие блюда можно приготовить из этой ягоды.
Калорийность рябины на 100 г продукта составляет 50 ккал. Белков — 1,5 г, жиров — 0,1 г, углеводов — 10,9 г.
Рябина не только радует яркими ягодами, но и может помочь поддержать организм. Она содержит множество полезных веществ, таких как витамины С, Е, К, а также каротиноиды и флавоноиды. Ягода также богата антиоксидантами. Антиоксиданты — это вещества, которые помогают защищать клетки организма от свободных радикалов, которые вызывают старение и различные заболевания. Кроме того, она имеет противовоспалительные свойства. Рябина может помочь укрепить иммунную систему, снизить уровень холестерина в крови, улучшить работу пищеварительной системы, а также справиться с проблемами с кровообращением и сердечно-сосудистой системой.
Рябина может быть вредна при употреблении в больших количествах или при неправильной обработке.
В рябине содержится токсичный амигдалин, поэтому в сыром виде ягоду есть не рекомендуется. Но от вредного воздействия избавляет заморозка. Низкие температуры разрушают гликозиды, и ягода становится неопасной для человекаНика СергунинаНутрициолог
Однако она может вызывать аллергические реакции у некоторых людей. Кроме того, употребление рябины в больших количествах может иметь мочегонный эффект, то есть приведет к усилению выделения жидкости из организма и обезвоживанию.
Благодаря своим полезным свойствам рябина широко используется в народной медицине как противовоспалительное средство. Она содержит большое количество витамина С, который помогает укреплять иммунную систему и бороться с инфекциями. Кроме того, рябина содержит флавоноиды и танины, которые обладают антиоксидантными свойствами и способствуют заживлению ран. Рябина также используется для лечения гриппа, простуды, бронхита, кашля и других респираторных заболеваний. Чаще всего рябину применяют в виде настоя или отвара.
Полезна эта ягода для пищеварения — пектины улучшают состояние ЖКТ, уменьшают газообразование, а сорбит вызывает легкий слабительный эффект. Это полезно при атонии кишечника и запоре. Рябина обладает желче- и мочегонным эффектом.
За счет влияния на сердечно-сосудистую систему рекомендуется ограничить потребление рябины людям с тромбозами и высокой свертываемостью крови, болезнями сердца (перенесенные ранее инфаркты, инсульты), пониженным артериальным давлением.Ника СергунинаНутрициолог
Ингредиенты:
Способ приготовления:
Вымойте ягоды рябины и удалите палочки и листья, затем положите ягоды в кастрюлю и добавьте сахар и лимонный сок. Поставьте кастрюлю на средний огонь и доведите содержимое до кипения, помешивая время от времени. Уменьшите огонь и продолжайте варить джем на медленном огне, помешивая каждые 10 минут, пока масса не загустеет. Это займет примерно 1-1,5 часа. Готовый джем из рябины разложите по стерилизованным банкам и закройте крышками. Храните банки в прохладном и сухом месте.
Из рябины можно приготовить вкуснейший соус к мясу.
Ингредиенты:
Способ приготовления:
Сначала обжарьте мелко нарезанный лук, затем добавьте к луку рябину и вино, дайте жидкости вскипеть. Добавьте бульон, соль и специи по вкусу. Уменьшите огонь и дайте соусу кипеть на медленном огне, пока он не загустеет, примерно 15-20 минут. После того, как соус загустеет, можно его слегка притереть блендером или пропустить через сито.
Однако примите во внимание, что после термообработки рябина потеряет некоторые свои полезные свойства.
Высокая температура приготовления влияет на содержание витамина С. Поэтому если и подвергать рябину термообработке, то не более 60-80 градусов. Например, можно сделать чай.Ника СергунинаНутрициолог
Ингредиенты:
Способ приготовления:
Сушеные ягоды залить их горячей, но не кипящей водой. Затем напитку нужно дать настояться в течение 15-20 минут, после чего процедить через марлю или сито.
Не собирайте рябину у оживленных дорог или промышленных предприятий. Такие места могут быть загрязнены токсичными веществами, такими как выхлопные газы, нефть и другие химические примеси. Эти вещества могут попадать на поверхность почвы и впитываться растениями. Лучше всего собирать рябину с деревьев, растущих в сельской местности. Ягоды созревают к первой половине сентября — спелые плоды имеют ярко-оранжевый цвет. На них не должно быть черных пятен и точек, а кожица не должна быть сморщенной — это значит, что ягоды сорвали давно и они начали терять влагу.
Рябину хранят как в свежем виде, так и в замороженном. В холодильнике она может пролежать 4-5 месяцев (только не забудьте тщательно перебрать ее и удалить гнилые ягоды). Но свежая рябина имеет горьковатый привкус. От него можно избавиться, заморозив ягоды. В морозильной камере они могут храниться до года. Также можно высушить рябину. Сушеные ягоды можно два года хранить в стеклянной посуде.
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