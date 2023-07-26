Рябина: польза и вред для здоровья

Рябина — это привычное всем растение, ее ярко-красные ягоды ассоциируются с осенним временем и сбором урожая. Плоды рябины издавна использовались в кулинарии и народной медицине. Несмотря на то, что рябина не так популярна, как другие ягодные культуры, она обладает множеством полезных свойств и может стать отличным дополнением к вашему рациону. В этой статье мы расскажем о том, какие полезные свойства есть у рябины, как ее правильно употреблять в пищу и какие блюда можно приготовить из этой ягоды.

Калорийность и бжу рябины

Калорийность рябины на 100 г продукта составляет 50 ккал. Белков — 1,5 г, жиров — 0,1 г, углеводов — 10,9 г.

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Польза рябины

Рябина не только радует яркими ягодами, но и может помочь поддержать организм. Она содержит множество полезных веществ, таких как витамины С, Е, К, а также каротиноиды и флавоноиды. Ягода также богата антиоксидантами. Антиоксиданты — это вещества, которые помогают защищать клетки организма от свободных радикалов, которые вызывают старение и различные заболевания. Кроме того, она имеет противовоспалительные свойства. Рябина может помочь укрепить иммунную систему, снизить уровень холестерина в крови, улучшить работу пищеварительной системы, а также справиться с проблемами с кровообращением и сердечно-сосудистой системой.

Вред рябины

Рябина может быть вредна при употреблении в больших количествах или при неправильной обработке.

Однако она может вызывать аллергические реакции у некоторых людей. Кроме того, употребление рябины в больших количествах может иметь мочегонный эффект, то есть приведет к усилению выделения жидкости из организма и обезвоживанию.

Рябина в медицине

Благодаря своим полезным свойствам рябина широко используется в народной медицине как противовоспалительное средство. Она содержит большое количество витамина С, который помогает укреплять иммунную систему и бороться с инфекциями. Кроме того, рябина содержит флавоноиды и танины, которые обладают антиоксидантными свойствами и способствуют заживлению ран. Рябина также используется для лечения гриппа, простуды, бронхита, кашля и других респираторных заболеваний. Чаще всего рябину применяют в виде настоя или отвара.

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Полезна эта ягода для пищеварения — пектины улучшают состояние ЖКТ, уменьшают газообразование, а сорбит вызывает легкий слабительный эффект. Это полезно при атонии кишечника и запоре. Рябина обладает желче- и мочегонным эффектом.

Рецепты из рябины

Джем из рябины

Ингредиенты:

свежие ягоды рябины — 500 г ;

сахар — 500 г ;

лимонный сок — 2 ст.л.

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Способ приготовления:

Вымойте ягоды рябины и удалите палочки и листья, затем положите ягоды в кастрюлю и добавьте сахар и лимонный сок. Поставьте кастрюлю на средний огонь и доведите содержимое до кипения, помешивая время от времени. Уменьшите огонь и продолжайте варить джем на медленном огне, помешивая каждые 10 минут, пока масса не загустеет. Это займет примерно 1-1,5 часа. Готовый джем из рябины разложите по стерилизованным банкам и закройте крышками. Храните банки в прохладном и сухом месте.

Соус из рябины

Из рябины можно приготовить вкуснейший соус к мясу.

Ингредиенты:

свежая или замороженная красная рябина — 1 ст.;

красное вино — 1/2 ст.;

куриный или говяжий бульон (можно заменить водой) — 1/2 ст.;

лук репчатый — 1 шт.

Способ приготовления:

Сначала обжарьте мелко нарезанный лук, затем добавьте к луку рябину и вино, дайте жидкости вскипеть. Добавьте бульон, соль и специи по вкусу. Уменьшите огонь и дайте соусу кипеть на медленном огне, пока он не загустеет, примерно 15-20 минут. После того, как соус загустеет, можно его слегка притереть блендером или пропустить через сито.

Однако примите во внимание, что после термообработки рябина потеряет некоторые свои полезные свойства.

Рябиновый чай

Ингредиенты:

сушеные ягоды — 2 ст.л.;

горячая вода — 500 мл.

Фото istockphoto.com

Способ приготовления:

Сушеные ягоды залить их горячей, но не кипящей водой. Затем напитку нужно дать настояться в течение 15-20 минут, после чего процедить через марлю или сито.

Как выбрать рябину

Не собирайте рябину у оживленных дорог или промышленных предприятий. Такие места могут быть загрязнены токсичными веществами, такими как выхлопные газы, нефть и другие химические примеси. Эти вещества могут попадать на поверхность почвы и впитываться растениями. Лучше всего собирать рябину с деревьев, растущих в сельской местности. Ягоды созревают к первой половине сентября — спелые плоды имеют ярко-оранжевый цвет. На них не должно быть черных пятен и точек, а кожица не должна быть сморщенной — это значит, что ягоды сорвали давно и они начали терять влагу.

Как хранить рябину

Рябину хранят как в свежем виде, так и в замороженном. В холодильнике она может пролежать 4-5 месяцев (только не забудьте тщательно перебрать ее и удалить гнилые ягоды). Но свежая рябина имеет горьковатый привкус. От него можно избавиться, заморозив ягоды. В морозильной камере они могут храниться до года. Также можно высушить рябину. Сушеные ягоды можно два года хранить в стеклянной посуде.

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