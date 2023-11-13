Рыжиковое масло: польза и вред для здоровья

Рыжиковое масло, оно же масло камелии (камелины), известно так же давно, как и льняное масло. Растение, из семян которого его добывают, родом из Евразии, но сейчас его успешно выращивают в Северной Америке.

В России рыжиковое масло известно с начала прошлого века. Широкого распространения оно не получило, не выдержав конкуренции с подсолнечным, конопляным и прованским (оливковым) маслами. Сейчас рыжиковое масло только обретает известность, встретить его можно далеко не в каждом магазине.

Из чего делается рыжиковое масло

По названию можно предположить, что масло производят из грибов рыжиков. Но это не так. На самом деле его делают из рыжика посевного (Сamelina sativa), растения семейства капустных.

Калорийность и БЖУ рыжикового масла

В 100 мл продукта 897 ккал и стандартный для растительного масла набор нутриентов.

В 100 г:

Белки — 0 г;

Жиры — 99,7 г;

Углеводы — 0 г.

Кроме того, в масле содержатся витамины, жирные кислоты и другие полезные вещества.

Польза рыжикового масла

Польза для женщин

Рыжиковое масло содержит фосфолипиды, и поэтому позитивно влияет на репродуктивную систему. Еще в составе есть Омега-3 и Омега-6 жирные кислоты, которые полезны для работы мозга. Эти же кислоты в сочетании с витамином Е, который содержится в любом растительном масле, поддерживают красоту изнутри: благодаря им кожа, волосы и ногти хорошо выглядят.

В составе также есть витамины А и Е — антиоксиданты. Они защищают клетки организма от повреждений.

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Польза для мужчин

Наличие антиоксидантов позволяет снизить уровень плохого холестерина и улучшить проницаемость сосудов. Включение масла в рацион может стать профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний, которым мужчины подвержены больше, чем женщины.

Польза для детей

Омега-3 положительно влияет на работу мозга и нервной системы, улучшает их работу, позволяет справляться с умственными нагрузками. При этом детям младшего возраста рыжиковое масло можно давать только с разрешения врача.

Вред рыжикового масла

Аллергия

Семена рыжика и масло из них могут вызывать аллергию. Людям, склонным к пищевой аллергии, нужно быть осторожными. Особенно это касается детей.

Лишний вес

Риск набора веса возникает только при злоупотреблении маслом. При умеренном потреблении оно не причинит вреда.

Рыжиковое масло в косметологии

Перед использованием любых домашних средств стоит проконсультироваться с врачом.

Уход за волосами

Рыжиковое масло можно использовать в качестве маски для восстановления сухих и поврежденных волос. Можно нанести продукт как на поврежденные кончики, так и на всю длину волос (отступая 5-7 см от корней).

Уход за кожей

Маслом можно смазывать очень сухие участки кожи, например, локти, пятки. Можно наносить его на лицо, чтобы бороться с мелкими морщинами. Долго оставлять масло на лице не рекомендуется, у него комедогенный эффект.

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Вкусные блюда с рыжиковым маслом

Греческий салат

Ингредиенты:

огурец — 1 шт.;

помидор — 1 шт. (или 10-12 черри);

болгарский перец — 1 шт.;

маслины — 10-15 шт.;

сладкий лук — 1/2 шт.;

рассольный сыр (фета или брынза) — 100 г.;

рыжиковое масло — 2 ст. л.;

зелень, приправы — по вкусу.

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Способ приготовления:

Помыть все овощи. Порубить огурец, перец и помидор удобным способом (в оригинале нужна крупная нарезка, но этим можно пренебречь). Очищенный лук порезать кольцами или полукольцами. Порезать небольшими кусками сыр. Смешать овощи с сыром, добавить маслины. Масло смешать с зеленью и приправами, полить полученной смесью салат.

Винегрет

Ингредиенты:

картофель — 4 шт.;

свекла — 3 шт.;

морковь — 3 шт.;

соленые или маринованные огурцы — 4 шт.;

консервированный горошек — 1/2 банки;

рыжиковое масло — 4 ст. л.;

бальзамический уксус или лимонный сок — 2 ст. л.;

соль — по вкусу.

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Способ приготовления:

Сварить и очистить картофель, морковь и свеклу. Порезать отварные овощи кубиками. Мелко порезать огурцы. Слить из горошка жидкость. Соединить горошек, огурцы, картофель, морковь и свеклу. Смешать масло с уксусом, при необходимости добавить соль. Полить салат заправкой и хорошо перемешать.

Рыжиковое масло придает знакомым салатам совершенно иной вкус. Оно хорошо сочетается не только с овощами, но и с рыбными блюдами. С ним можно даже мариновать сельдь.

Как выбрать рыжиковое масло

Чтобы выбрать качественное масло, достаточно изучить этикетку, чтобы ознакомиться с датой изготовления, страной происхождения масла, способом отжима.

Желательно, чтобы масло было в стеклянной бутылке с плотно закрывающейся крышкой.

Как хранить рыжиковое масло

Хранить масло следует в герметично закрытой емкости, в темном месте: на закрытой полке или в холодильнике.

Популярные вопросы

Какое масло полезнее рыжиковое или льняное

В льняном масле 57,2 % важных для здоровья сердца и мозга Омега-3 кислот. В рыжиковом их всего 33,5%. Зато в рыжиковом масле больше Омега-6 кислот, обеспечивающих здоровье кожи, снижение уровня холестерина, улучшение свертываемости крови, снижение воспаления, ослабления боли.

Как принимать рыжиковое масло в лечебных целях

Перед применением рыжикового масла в лечебных целях необходимо проконсультироваться с врачом.

Можно ли применять рыжиковое масло в период беременности

Тем не менее, перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.