Салаты из кабачков на зиму: 5 простых рецептов

Вместе с шеф-поваром Вячеславом Дегтевым рассказываем, как вкусно и просто приготовить салат из кабачков на зиму, который станет отличным дополнением к различным гарнирам.

Шеф-повар поделился несколькими секретами:

Чтобы удалить горечь из кабачка, можно поместить нарезанный овощ на пять минут в 12-процентный раствор пищевой соли (880 мл воды смешать с 120 г соли).

Кабачки перед приготовлением нужно хорошо промыть, убрать плодоножку. В некоторых рецептах овощ очищают от кожуры.

Для консервирования следует выбирать молодые плоды с еще не созревшими семенами или кабачки средней зрелости, так как у спелых овощей придется удалять мякоть с семенами.

Использовать для консервации салатов из кабачков только тщательно стерилизованные банки и крышки.

Нарезать кабачки следует непосредственно перед приготовлением, иначе они потеряют цвет и сочность.

Чтобы сохранить хруст кабачков, в большинстве рецептов используется сахар.

Рецепты салатов из кабачков на зиму

С перцем, помидорами, чесноком и петрушкой

С перцем, помидорами, чесноком и петрушкой

Ингредиенты (на 5-6 банок по 0,5 л):

Способ приготовления:

Разложить салат по стерильным банкам и закатать.

Добавить нарезанные овощи и кипятить в течение часа, иногда помешивая.

В пюре из помидоров, зелени и чеснока добавить соль, сахар, масло, уксус, лавровый лист, черный и душистый перец, затем довести до кипения на умеренном огне.

Кабачки очистить, убрать семечки, болгарский перец также очистить и убрать зерна, нарезать их на мелкие кубики.

Через мясорубку пропустить помидоры, красный перец, петрушку и чеснок в кастрюлю.

С морковью и томатной пастой

С морковью и томатной пастой

Ингредиенты (на 4 банки по 0,5 л):

Способ приготовления:

После остывания вернуть банки в обычное положение и поместить в темное место на хранение.

Разложить салат по банкам и закатать, перевернуть банки крышкой вниз и укутать.

После добавить измельченный чеснок, лавровый лист, влить уксус и еще проварить салат 5 минут.

Поставить кастрюлю на умеренный огонь, накрыть крышкой и варить овощи 30-35 минут, иногда помешивая.

Перемешать в кастрюле все ингредиенты и дать настояться 5 минут.

Развести томатную пасту водой, влить ее в кастрюлю с овощами и добавить соус чили.

Кабачки выложить в кастрюлю слоями, сверху выложить лук и затем морковь.

Лук очистить и нарезать на полукольца.

Морковь очистить и натереть на корейской терке.

Кабачки обмыть и нарезать на кружочки по 5 мм.

Ингредиенты (на 6 банок по 0,5 л):

Способ приготовления:

Морковь почистить и нашинковать соломкой, кабачки почистить и нарезать кружочками по одному сантиметру. Если семена в овоще стали жесткими, удалить их.

Болгарский перец очистить от семян и нарезать соломкой, лук — полукольцами.

Помидоры ошпарить кипятком, снять кожицу, красный перец нарезать и пропустить через мясорубку или измельчить блендером.

В кастрюлю налить 30 г масла, нагреть, затем положить лук и морковь.

Когда овощи станут мягкими, добавить кабачки и перец, посолить и тушить 5 минут.

После влить томаты, добавить сахар и чеснок и тушить овощную смесь еще 15-20 минут на маленьком огне.

За пару минут до готовности добавить уксус.

В стерильные банки разложить лавровый лист, лечо, накрыть крышками и отправить стерилизоваться на водяную баню.