Салаты из кабачков на зиму: 5 простых рецептов

Вместе с шеф-поваром Вячеславом Дегтевым рассказываем, как вкусно и просто приготовить салат из кабачков на зиму, который станет отличным дополнением к различным гарнирам.
Шеф-повар поделился несколькими секретами:
Для консервирования следует выбирать молодые плоды с еще не созревшими семенами или кабачки средней зрелости, так как у спелых овощей придется удалять мякоть с семенами.
Кабачки перед приготовлением нужно хорошо промыть, убрать плодоножку. В некоторых рецептах овощ очищают от кожуры.
Чтобы удалить горечь из кабачка, можно поместить нарезанный овощ на пять минут в 12-процентный раствор пищевой соли (880 мл воды смешать с 120 г соли).
Чтобы сохранить хруст кабачков, в большинстве рецептов используется сахар.
Нарезать кабачки следует непосредственно перед приготовлением, иначе они потеряют цвет и сочность.
Использовать для консервации салатов из кабачков только тщательно стерилизованные банки и крышки.
Ингредиенты (на 5-6 банок по 0,5 л):
кабачки — 3 кг;
помидоры — 1 кг;
болгарский перец — 1 кг;
петрушка — 200 г;
лавровый лист — 2 шт.;
красный перец — 50 г;
чеснок — 2 головки;
соль — 80 г;
сахар — 200 г;
растительное масло — 350 мл;
уксус 9% - 100 мл;
черный перец — 12 горошин;
душистый перец — 5 горошин.
Способ приготовления:
Через мясорубку пропустить помидоры, красный перец, петрушку и чеснок в кастрюлю.
Кабачки очистить, убрать семечки, болгарский перец также очистить и убрать зерна, нарезать их на мелкие кубики.
В пюре из помидоров, зелени и чеснока добавить соль, сахар, масло, уксус, лавровый лист, черный и душистый перец, затем довести до кипения на умеренном огне.
Добавить нарезанные овощи и кипятить в течение часа, иногда помешивая.
Разложить салат по стерильным банкам и закатать.
Ингредиенты (на 4 банки по 0,5 л):
кабачки — 1,5 кг;
морковь — 300 г;
лук репчатый — 100 г;
соус чили — 260 г;
лавровый лист — 3 шт.;
томатная паста — 75 г;
чеснок — 3-4 зубчика;
сахар — 50 г;
соль — 20 г;
растительное масло — 80 мл;
уксус 9% — 50 мл;
вода — 250 мл.
Способ приготовления:
Кабачки обмыть и нарезать на кружочки по 5 мм.
Морковь очистить и натереть на корейской терке.
Лук очистить и нарезать на полукольца.
Кабачки выложить в кастрюлю слоями, сверху выложить лук и затем морковь.
Добавить соль, сахар, после влить масло.
Развести томатную пасту водой, влить ее в кастрюлю с овощами и добавить соус чили.
Перемешать в кастрюле все ингредиенты и дать настояться 5 минут.
Поставить кастрюлю на умеренный огонь, накрыть крышкой и варить овощи 30-35 минут, иногда помешивая.
После добавить измельченный чеснок, лавровый лист, влить уксус и еще проварить салат 5 минут.
Разложить салат по банкам и закатать, перевернуть банки крышкой вниз и укутать.
После остывания вернуть банки в обычное положение и поместить в темное место на хранение.
Ингредиенты (на 6 банок по 0,5 л):
кабачки — 1 кг;
помидоры — 1 кг;
болгарский перец — 1 кг;
морковь — 500 г;
репчатый лук — 200 г;
красный перец — 50 г;
лавровый лист — 6 шт.;
чеснок — 2 зубчика;
уксус 9% — 20 мл;
растительное масло — 150 мл;
сахар — 1 ст.л.;
соль — 30 г.
Способ приготовления:
Морковь почистить и нашинковать соломкой, кабачки почистить и нарезать кружочками по одному сантиметру. Если семена в овоще стали жесткими, удалить их.
Болгарский перец очистить от семян и нарезать соломкой, лук — полукольцами.
Помидоры ошпарить кипятком, снять кожицу, красный перец нарезать и пропустить через мясорубку или измельчить блендером.
В кастрюлю налить 30 г масла, нагреть, затем положить лук и морковь.
Когда овощи станут мягкими, добавить кабачки и перец, посолить и тушить 5 минут.
После влить томаты, добавить сахар и чеснок и тушить овощную смесь еще 15-20 минут на маленьком огне.
За пару минут до готовности добавить уксус.
В стерильные банки разложить лавровый лист, лечо, накрыть крышками и отправить стерилизоваться на водяную баню.
За 5 минут до конца стерилизации добавить в банки оставшееся разогретое растительное масло, закатать, перевернуть вверх дном и укутать.
Ингредиенты (на 3 банки по 0,5 л):
кабачки — 3 кг;
соль — 1,5 ст.л.;
сахар — 1,5 ст.л.;
чеснок — 100 г;
лавровый лист — 3 шт.;
уксус 9% — 170 мл;
растительное масло — 200-250 мл.
Способ приготовления:
Кабачки вымыть и нарезать на кружочки толщиной один сантиметр.
Чеснок очистить и нарезать на тонкие пластины.
Кабачки, чеснок, сахар, соль, уксус и масло смешать в эмалированной посуде и оставить на три часа при комнатной температуре.
Поставить миску с овощем на средний огонь, довести до кипения, а затем тушить еще 25 минут на медленном огне.
Разложить лавровый лист и салат по стерильным банкам и закатать.
Ингредиенты (на 2 банки по 0,5 л):
кабачки — 800 г;
морковь — 200 г;
сладкий перец — 1 шт.;
растительное масло — 50 мл;
уксус 9% — 50 мл;
чеснок — 4 зубчика;
лавровый лист — 2 шт.;
перец красный молотый — 1/4 ч.л.;
перец черный молотый — 1/4 ч.л.;
кориандр молотый — 1 ч.л.;
сахар — 50 г;
соль — 25 г.
Способ приготовления:
Кабачки очистить от кожицы и натереть их на корейской терке в глубокую миску. Если овощ зрелый, то предварительно удалить семена.
Перец нарезать соломкой и добавить к кабачкам.
Морковь также натереть на корейской терке, а чеснок — на мелкой терке и добавить к кабачкам с перцем.
К овощам добавить соль, сахар, молотый кориандр, черный перец и красный острый перец.
Тщательно перемешать овощную смесь, затем влить уксус и масло, оставить на один час при комнатной температуре.
Разложить лавровый лист и овощной салат по чистым стерильным банкам и разлить сок от овощей в банки до самого верха.
Накрыть банки крышками и стерилизовать салат по-корейски 10 минут.
Затем банки закатать и перевернуть.