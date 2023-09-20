Сало: польза и вред для здоровья

В современном мире все больше людей обращают внимание на свое здоровье и стремятся к здоровому образу жизни. И один из важных аспектов здорового питания — правильный выбор продуктов. В этой статье расскажем о сале: такое ли оно вредное на самом деле, кому стоит добавить его в рацион и как правильно выбирать его в магазине.

Калорийность и БЖУ сала

Сало — это жирный продукт, и его калорийность достаточно высока. В 100 г сала содержится около 800 ккал. Однако если употреблять его в разумных количествах, это не должно стать проблемой.

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Кроме того, сало содержит белки и жиры, которые являются важными для организма. В 100 г сала содержится около 20 г белка и 90 г жира. Белки необходимы для роста и восстановления тканей, а жиры — для того, чтобы организм мог усваивать витамины и минералы.

Польза сала

Укрепляет кости, зубы и иммунную систему

Сало является источником витаминов A, D, E и K, которые необходимы для здоровья кожи, костей, зубов и нормальной работы иммунной системы.

Поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы

Сало содержит линолевую кислоту — одну из полезных жирных кислот. Она необходима для нормального функционирования организма, в частности, препятствует появлению холестериновых отложений на стенках сосудов и сокращает риск атеросклероза.

Сало долгое время считалось вредным продуктом из-за высокого содержания насыщенных жиров. Однако в последних исследованиях отходят от концепции «вредных» и «полезных» жиров из-за того, что такое деление некорректно упрощает пищевую ценность продукта.

Вред сала

Насыщенные жиры связаны с повышенным уровнем холестерина ЛПНП (липопротеинов низкой плотности), которые способствуют развитию атеросклероза.

Кроме того, повышенный уровень холестерина ЛПНП может способствовать развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Следовательно, употребление чрезмерного количества сала может увеличить риск возникновения таких болезней.

Кроме того, сало — калорийный продукт. Оно содержит значительное количество калорий, которые при избыточном употреблении могут привести к увеличению веса и ожирению. Что также увеличивает вероятность проблем со здоровьем, включая сердечно-сосудистые заболевания, диабет II типа и некоторые виды рака.

Фото Istockphoto.com/Denis_Vermenko

Кроме того, сало содержит трансжиры, хотя и в относительно небольших количествах. Известно, что трансжиры повышают уровень холестерина ЛПНП и снижают уровень холестерина ЛПВП (липопротеинов высокой плотности), который считается «хорошим». Для поддержания здоровья сердца рекомендуется избегать трансжиров.

Вкусные блюда с салом

Теплый салат с беконом и шпинатом

Бекон — это вырезка из свиного бока с прожилками сала, чем больше прожилок и чем они тоньше, тем вкуснее блюдо.

Ингредиенты:

бекон — 500 г;

шпинат — 300 г;

помидоры черри — 8-10 шт.;

оливковое масло — 2-3 ст. л.;

лимонный сок — 2-3 ч. л.

Фото Сгенерировано нейросетью Midjourney

Способ приготовления:

Н а сковороде обжарить нарезанный кубиками бекон до хрустящей корочки. Выложить бекон на бумажное полотенце или салфетку, чтобы убрать лишний жир. В той же сковороде обжарить свежий шпинат (предварительно промыв его и промокнув бумажным полотенцем), пока он не уменьшится в объеме. Смешать шпинат с беконом, помидорами черри и заправкой из оливкового масла и лимонного сока. Готово!

Салат из запеченной мускатной тыквы с заправкой из сала

Ингредиенты:

мускатная тыква — 300 г;

топленое сало —30-50 мл;

дижонская горчица — 1-2 ч. л.;

грецкие орехи — 30 г;

яблочный уксус — по вкусу;

зелень — по вкусу.

Фото Сгенерировано нейросетью Midjourney

Способ приготовления:

Нарезать мускатную тыкву кубиками и запекать до готовности в духовке при 200 градусах — примерно 20 минут. Смешать топленое сало, яблочный уксус и дижонскую горчицу, чтобы получилась пикантная заправка. Перемешать тыкву со смесью зелени, грецкими орехами и заправкой с салом, чтобы получился ароматный салат.

Как выбрать сало

Сало может быть свиным, говяжьим или бараньим. Каждый вид имеет свои особенности и свойства, которые следует учитывать при выборе.

Свиной жир, пожалуй, самый распространенный для приготовления сала. В нем много насыщенных жиров, что делает его одной из самых вкусных и ароматных разновидностей. Но также это и причина для ограничения его потребления.

В говяжьем сале меньше насыщенных жиров по сравнению со свиным салом.

Баранье обладает специфическим запахом и вкусом, поэтому такой продукт подойдет не всем.

Цвет сала должен быть светлым, белым или нежно-розовым, но никак не желтым. Шкурка — светлая и без щетины. Проверьте толщину сала, она должна быть 3-6 см. Если больше, скорее всего, животное было старым, а сало будет жестким.

Некоторые недобросовестные продавцы замораживают сало, чтобы скрыть неприятный запах (например, испорченного продукта). Попросите отрезать кусочек на пробу и нагрейте его — запах не должен быть кислым.

Как хранить сало

Сало лучше всего хранить в холодильнике при температуре 0...+4°C. Не рекомендуется хранить сало при температуре ниже 0°C, так как оно может замерзнуть и потерять структуру и вкус.

Также важно упаковать сало в непроницаемую упаковку, чтобы избежать попадания воздуха и сохранить его свежесть. Храните сало в отдельной упаковке, чтобы избежать смешения запахов и вкусов с другими продуктами.

Популярные вопросы

Можно ли есть сало каждый день

Хотя сало имеет свои преимущества, не рекомендуется есть его каждый день. Из-за высокого содержания жира чрезмерное употребление может привести к различным проблемам со здоровьем, упомянутым ранее.

Что вреднее: сало или сливочное масло

Спор о сале и сливочном масле часто возникает при обсуждении жиров в рационе. И сало, и сливочное масло содержат насыщенные жиры, но их больше. По данным Европейской кардиологической ассоциации, рекомендуется ограничить количество обоих продуктов в рационе как раз из-за их состава.

Фото Istockphoto.com/Daria Yakovleva

Как сало влияет на уровень холестерина в крови

Высокое содержание насыщенных жиров в сале повышает уровень «плохого» холестерина в крови. Однако важно учитывать в целом диету и другие факторы образа жизни. Нерегулярное добавление сала в пищу, сбалансированное питание и умеренные физические нагрузки помогут поддерживать здоровый уровень холестерина.

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