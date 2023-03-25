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Сегодня, 16:00

Какое мясо самое полезное? Отвечает нутрициолог

Анастасия Серебренникова
Автор
Елена Суханова
Нутрициолог
Проверка фактов
Проверка фактов

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Сочный стейк из свинины на тарелке
Фото Istockphoto.com/Nadezhda_Nesterova
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Мясо — основной источник белка, железа, цинка и витаминов группы В. Но если злоупотреблять этим продуктом, может возникнуть риск сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и других опасных недугов.

Чтобы получать от мяса только пользу, надо не просто употреблять его в меру и уметь правильно готовить, но и грамотно выбирать вид.

Как это сделать, рассказала нутрициолог Елена Суханова.

Чем может быть опасно мясо

Красное мясо, особенно свинина, может спровоцировать атеросклероз (очаговое поражение артерий) из-за избытка в нем насыщенных жиров, которые повышают уровень «плохого» холестерина.

Стейк на деревянной тарелке.
Freepik/KamranAydinov

В целом продукты животного происхождения могут способствовать развитию дисбактериоза кишечника и повреждению сосудов, что приводит к заболеваниям сердца.

Какие виды мяса самые полезные

Важно иметь в виду, что даже диетическими видами мяса нельзя злоупотреблять. Рацион следует разнообразить фруктами, овощами и крупами, ведь в мясе нет тех полезных питательных веществ, которые содержатся в растительных продуктах.

Вот виды мяса, которые принесут пользу организму, если употреблять их умеренно.

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Крольчатина

Мясо кролика не входит в повседневный рацион большинства людей. Это мясо считается диетическим и полезным, так как не содержит гормонов и антибиотиков, которые могут быть в составе свинины или говядины.

Крольчатина богата белками, железом, цинком, фосфором и витаминами группы В. Она содержит меньше жира и холестерина, чем свинина и говядина, поэтому легко усваивается. Уникальный аминокислотный профиль крольчатины полезнее для организма, чем у других видов мяса.
Елена Суханова
Нутрициолог

Похудение не единственная причина перейти на крольчатину. Исследование, опубликованное в январе 2015 года в издании International Journal of Pharmacy & Biomedical Research, доказывает, что крольчатина не менее питательна, чем рыба.

Курица и индейка

Любая птица богата белками и содержит меньше жиров, чем свинина и говядина. В то же время исследование американского журнала клинического питания доказывает, что потребление не только красного, но и белого мяса может повысить уровень холестерина в крови.

Индейка полезнее для организма, чем курица, поскольку содержит меньше жира, калорий и больше белка. Мясо этой птицы богато витамином В3, который помогает контролировать уровень холестерина в крови и улучшает функции нервной системы. В индейке содержится селен — антиоксидант, поддерживающий иммунную систему.
Елена Суханова
Нутрициолог

Баранина

Баранина — еще один отличный источник белка (25 г белка на 100 г мяса). Также это мясо содержит креатин, который помогает улучшить выносливость и способствует росту мышц.

Сколько мяса можно есть без вреда для здоровья

Конечно же, все зависит от индивидуальных особенностей организма. Также существуют противопоказания, если есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, сосудами или сердцем. Грамотную диету поможет составить специалист.

Мясо ягненка с соусом и жаренной брюссельской капустой
Istockphoto.com/grandriver

Что касается общих рекомендаций, безопасным количеством мяса в неделю кардиологи считают 350-500 г. Лучше употреблять те виды мяса, о которых мы писали выше.

Чтобы избежать негативных последствий для здоровья, следует заменять мясо на растительные источники белка: бобовые, сою, орехи. Важно увеличивать потребление растительных продуктов, ведь клетчатка, которая в них содержится, способствует снижению риска диабета II типа и сердечно-сосудистых заболеваний.

Важно, чтобы в рационе было достаточно белка, который содержится не только в мясе, но и в рыбе, молочных продуктах, а также в бобовых. В среднем человеку надо употреблять 0,8-1,2 г белка на 1 кг массы тела.
Елена Суханова
Нутрициолог

Для удобства составили таблицу, где указано количество белка в мясе и других продуктах на 100 г.

Курица, индейка, крольчатина

20 г

Нежирная свинина и говядина

18 г

Бобовые в сухом виде

20 г

Твердые сыры

20-28 г

Молодые сыры

17-22 г

Творог

15-22 г

Молоко

3 г

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Польза и вред
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