Какое мясо самое полезное? Отвечает нутрициолог

Мясо — основной источник белка, железа, цинка и витаминов группы В. Но если злоупотреблять этим продуктом, может возникнуть риск сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и других опасных недугов.

Чтобы получать от мяса только пользу, надо не просто употреблять его в меру и уметь правильно готовить, но и грамотно выбирать вид.

Как это сделать, рассказала нутрициолог Елена Суханова.

Чем может быть опасно мясо

Красное мясо, особенно свинина, может спровоцировать атеросклероз (очаговое поражение артерий) из-за избытка в нем насыщенных жиров, которые повышают уровень «плохого» холестерина.

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В целом продукты животного происхождения могут способствовать развитию дисбактериоза кишечника и повреждению сосудов, что приводит к заболеваниям сердца.

Какие виды мяса самые полезные

Важно иметь в виду, что даже диетическими видами мяса нельзя злоупотреблять. Рацион следует разнообразить фруктами, овощами и крупами, ведь в мясе нет тех полезных питательных веществ, которые содержатся в растительных продуктах.

Вот виды мяса, которые принесут пользу организму, если употреблять их умеренно.

Крольчатина

Мясо кролика не входит в повседневный рацион большинства людей. Это мясо считается диетическим и полезным, так как не содержит гормонов и антибиотиков, которые могут быть в составе свинины или говядины.

Похудение не единственная причина перейти на крольчатину. Исследование, опубликованное в январе 2015 года в издании International Journal of Pharmacy & Biomedical Research, доказывает, что крольчатина не менее питательна, чем рыба.

Курица и индейка

Любая птица богата белками и содержит меньше жиров, чем свинина и говядина. В то же время исследование американского журнала клинического питания доказывает, что потребление не только красного, но и белого мяса может повысить уровень холестерина в крови.

Баранина

Баранина — еще один отличный источник белка (25 г белка на 100 г мяса). Также это мясо содержит креатин, который помогает улучшить выносливость и способствует росту мышц.

Сколько мяса можно есть без вреда для здоровья

Конечно же, все зависит от индивидуальных особенностей организма. Также существуют противопоказания, если есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, сосудами или сердцем. Грамотную диету поможет составить специалист.

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Что касается общих рекомендаций, безопасным количеством мяса в неделю кардиологи считают 350-500 г. Лучше употреблять те виды мяса, о которых мы писали выше.

Чтобы избежать негативных последствий для здоровья, следует заменять мясо на растительные источники белка: бобовые, сою, орехи. Важно увеличивать потребление растительных продуктов, ведь клетчатка, которая в них содержится, способствует снижению риска диабета II типа и сердечно-сосудистых заболеваний.

Для удобства составили таблицу, где указано количество белка в мясе и других продуктах на 100 г.

Курица, индейка, крольчатина 20 г Нежирная свинина и говядина 18 г Бобовые в сухом виде 20 г Твердые сыры 20-28 г Молодые сыры 17-22 г Творог 15-22 г Молоко 3 г

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