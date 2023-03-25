Какое мясо самое полезное? Отвечает нутрициолог

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Мясо — основной источник белка, железа, цинка и витаминов группы В. Но если злоупотреблять этим продуктом, может возникнуть риск сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и других опасных недугов.
Чтобы получать от мяса только пользу, надо не просто употреблять его в меру и уметь правильно готовить, но и грамотно выбирать вид.
Как это сделать, рассказала нутрициолог Елена Суханова.
Красное мясо, особенно свинина, может спровоцировать атеросклероз (очаговое поражение артерий) из-за избытка в нем насыщенных жиров, которые повышают уровень «плохого» холестерина.
В целом продукты животного происхождения могут способствовать развитию дисбактериоза кишечника и повреждению сосудов, что приводит к заболеваниям сердца.
Важно иметь в виду, что даже диетическими видами мяса нельзя злоупотреблять. Рацион следует разнообразить фруктами, овощами и крупами, ведь в мясе нет тех полезных питательных веществ, которые содержатся в растительных продуктах.
Вот виды мяса, которые принесут пользу организму, если употреблять их умеренно.
Мясо кролика не входит в повседневный рацион большинства людей. Это мясо считается диетическим и полезным, так как не содержит гормонов и антибиотиков, которые могут быть в составе свинины или говядины.
Похудение не единственная причина перейти на крольчатину. Исследование, опубликованное в январе 2015 года в издании International Journal of Pharmacy & Biomedical Research, доказывает, что крольчатина не менее питательна, чем рыба.
Любая птица богата белками и содержит меньше жиров, чем свинина и говядина. В то же время исследование американского журнала клинического питания доказывает, что потребление не только красного, но и белого мяса может повысить уровень холестерина в крови.
Индейка полезнее для организма, чем курица, поскольку содержит меньше жира, калорий и больше белка. Мясо этой птицы богато витамином В3, который помогает контролировать уровень холестерина в крови и улучшает функции нервной системы. В индейке содержится селен — антиоксидант, поддерживающий иммунную систему.Елена СухановаНутрициолог
Баранина — еще один отличный источник белка (25 г белка на 100 г мяса). Также это мясо содержит креатин, который помогает улучшить выносливость и способствует росту мышц.
Конечно же, все зависит от индивидуальных особенностей организма. Также существуют противопоказания, если есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, сосудами или сердцем. Грамотную диету поможет составить специалист.
Что касается общих рекомендаций, безопасным количеством мяса в неделю кардиологи считают 350-500 г. Лучше употреблять те виды мяса, о которых мы писали выше.
Чтобы избежать негативных последствий для здоровья, следует заменять мясо на растительные источники белка: бобовые, сою, орехи. Важно увеличивать потребление растительных продуктов, ведь клетчатка, которая в них содержится, способствует снижению риска диабета II типа и сердечно-сосудистых заболеваний.
Важно, чтобы в рационе было достаточно белка, который содержится не только в мясе, но и в рыбе, молочных продуктах, а также в бобовых. В среднем человеку надо употреблять 0,8-1,2 г белка на 1 кг массы тела.Елена СухановаНутрициолог
Для удобства составили таблицу, где указано количество белка в мясе и других продуктах на 100 г.
|
Курица, индейка, крольчатина
|
20 г
|
Нежирная свинина и говядина
|
18 г
|
Бобовые в сухом виде
|
20 г
|
Твердые сыры
|
20-28 г
|
Молодые сыры
|
17-22 г
|
Творог
|
15-22 г
|
Молоко
|
3 г
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