5 самых низкокалорийных продуктов, которые не вредят диете

И делают процесс похудения эффективнее.

Диета — это особый тип и режим питания, когда рацион преимущественно состоит из малокалорийных продуктов. К ним относятся те, на переваривание которых организм затрачивает энергии больше, чем содержится в самом продукте (такое явление носит название отрицательной калорийности).

Продукты с пищевой ценностью менее 100 ккал на 100 г также считаются малокалорийными.

В списке диетических продуктов много овощей и фруктов, среди них я выделяю пять самых полезных и низкокалорийных.

Сельдерей

Не только помогает сбросить лишний вес, но и оздоравливает организм, улучшает водно-солевой баланс, нормализует уровень сахара в крови.

Овощ содержит витамины E, A, PP, С, К, витамины группы B, железо, магний, кальций, калий, фосфор, аминокислоты, клетчатку, эфирные масла.

В 100 г сельдерея всего 13 ккал, поэтому его можно добавить в рацион любой диеты.

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Сельдерей богат растительной клетчаткой, которая улучшает пищеварение, снижает аппетит и дает долгое чувство насыщения. Овощ обладает мягким слабительным и мочегонными свойствами, поэтому помогает очистить кишечник и избавиться от отеков.

Из сельдерея можно приготовить супы, салаты, смузи.

Регулярное употребление сельдерея положительно влияет на здоровье:

улучшает состояние кожи, волос и ногтей;

замедляет процессы старения;

улучшает перистальтику кишечника;

ускоряет усвоение белка (рекомендуется добавлять овощ в мясные блюда);

помогает бороться с усталостью и стрессом, эффективно бодрит и тонизирует (особенно полезно в жару);

укрепляет суставы;

снимает неприятные синдромы ПМС и менопаузы;

улучшает потенцию у мужчин, снижает риск развития простатита.

Огурцы

У огурца много полезных свойств, главное из них — овощ на 95% состоит из воды.

Огурцы хорошо восстанавливают запас влаги в организме, поддерживают гидратацию, необходимую для здоровья кишечника, предотвращения запоров и профилактики образования камней в почках.

Огурцы — низкокалорийный овощ, потому что на 100 г приходится всего 15 ккал. В огурцах почти нет питательных веществ, зато содержится много растительной клетчатки, немного витамина С, К, калия, натрия и железа.

Эти овощи делают процесс похудения эффективнее благодаря низкой калорийности, мочегонному и слабительному эффекту. Огурцы помогают избавиться от отеков и мягко очистить кишечник.

Сочетание воды и растительной клетчатки помогает быстрее насытиться и подавляет чрезмерный аппетит. Клетчатка ускоряет обменные процессы, улучшает пищеварение.

Огурцы рекомендуется есть свежими, можно готовить с ними овощные салаты, смузи, холодные супы и добавлять их к мясным блюдам — овощ помогает усваиваться животным белкам. Не рекомендуется совмещать огурцы с жирными продуктами.

Также не стоит их есть при обострении колита, дискинезии желчевыводящих путей и гастрите, при почечной недостаточности и острых гепатитах.

Баклажаны

Это питательный источник растительной клетчатки и витаминов. В 100 г овоща содержится всего 24 ккал, а если приготовить из него рагу, калорийность блюда не превысит 40 ккал.

Баклажаны богаты витаминами, минералами и разными нутриентами. В овоще содержатся кальций, железо, марганец, калий, цинк, фосфор и многие другие полезные вещества и витамины.

Баклажаны помогают выводить лишнюю воду из организма, оказывают легкое слабительное действие, очищая кишечник.

Freepik/azerbaijan_stockers

Овощ хорошо насыщает благодаря обилию клетчатки в кожуре и мякоти, стабилизирует водно-солевой баланс организма.

Для диетического меню баклажаны можно тушить, запекать, варить, готовить с ними супы, рагу, теплые салаты, икру, закуски. Они хорошо сочетаются с мясом, разными овощами, зеленью.

Главное правило приготовления баклажанов — их нельзя жарить, так как они активно впитывают масло. Такое блюдо поможет набрать килограммы, а не добиться желаемой стройности.

Не рекомендуется есть баклажаны при наличии заболеваний желудочно-кишечного тракта, печени и желчного пузыря. Злоупотребление баклажанами может вызвать обострение этих болезней.

Брокколи

Это один из сортов капусты, который содержит легкоусвояемый растительный белок, не уступающий по свойствам белку яиц.

Королева капусты (негласное название брокколи) содержит около 30 ккал на 100 г, богата неперевариваемой клетчаткой и аминокислотами.

Капуста ускоряет метаболизм, улучшает пищеварение, способствует выведению лишней воды из организма. Грубые пищевые волокна заполняют желудок, давая долгое чувство насыщения, отлично снижают аппетит.

Наличие незаменимых аминокислот также регулирует чувство голода, чем значительно ускоряет процесс похудения.

Брокколи подходит для приготовления салатов, хорошо сочетается с морепродуктами, птицей, мясом, яйцами.

Грейпфрут

Вкусный и ароматный цитрус отлично поднимает настроение и помогает похудеть. Калорийность 100 г мякоти грейпфрута не превышает 40 ккал.

Плоды богаты витаминами группы В, С, А, Е, Р, фитонцидами, калием, магнием, флавоноидами, органическими кислотами, пектином и клетчаткой.

Благодаря богатому составу грейпфрут активизирует жировой обмен, а цитрусовый пектин помогает усвоению белка.

Аромат грейпфрута снимает эмоциональное раздражение, которое часто появляется во время диеты, помогает справиться со слабостью и переутомлением.

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В цитрусе содержится вещество нарингин, которое придает горчинку фрукту и помогает снизить уровень холестерина.

Благодаря обилию клетчатки, эфирным маслам и органическим кислотам грейпфрут улучшает пищеварение, ускоряет усвоение пищи и обмен веществ, хорошо насыщает.

Фрукт можно употреблять в качестве самостоятельного десерта или добавлять в салаты из листовых овощей.

Грейпфрут укрепляет иммунитет, нормализует давление, улучшает работу печени и состав крови, выводит лишнюю воду из организма, помогая бороться с отеками.

Не рекомендуется злоупотреблять фруктом во время диеты, если у вас диагностирована повышенная кислотность желудка, заболевания почек и желудочно-кишечного тракта. Не забывайте о том, что цитрус может спровоцировать серьезную аллергическую реакцию.

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