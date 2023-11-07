Какие орехи самые полезные

Орехи — это один из самых полезных продуктов, который может быть включен в рацион и как перекус, и как часть сложных блюд. Это отличные источники белка, жиров и разнообразных компонентов, таких как витамины, минералы, антиоксиданты и другие полезные вещества. Собрали десять самых полезных орехов.

Миндаль

Миндаль — источник питательных веществ, богатый витамином Е, кальцием, железом, магнием, фосфором, цинком и полезными жирами. Они способствуют здоровью сердца, снижают кровяное давление и полезны для работы мозга.

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В 100 г:

Калории: 575 ккал

Белки: 21,15 г

Жиры: 49,93 г

Углеводы: 21,55 г

Грецкий орех

Грецкие орехи богаты жирными кислотами Омега-3, которые необходимы для здоровья мозга и помогают снизить риск сердечных заболеваний. Они также содержат антиоксиданты и могут помочь улучшить память и когнитивные функции.

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В 100 г:

Калории: 654 ккал

Белки: 15,23 г

Жиры: 65,21 г

Углеводы: 13,71 г

Фундук

Фундук богат витаминами и минералами: витамином Е, калием и магнием. Это отличный источник пищевых волокон и мононенасыщенных жиров, которые полезны для здоровья сердца.

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В 100 г:

Калории: 628 ккал

Белки: 14,95 г

Жиры: 60,75 г

Углеводы: 16,7 г

Кедровые орехи

Кедровые орехи — настоящий кладезь железа, магния и цинка. Они содержат полезные для сердца жирные кислоты и помогают контролировать вес, поскольку увеличивают чувство сытости и регулируют гормоны голода.

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В 100 г:

Калории: 552 ккал

Белки: 18,6 г

Жиры: 45,22 г

Углеводы: 22,41 г

Макадамия

Эти орехи богаты полезными мононенасыщенными жирами и являются хорошим источником клетчатки, железа,магния, фосфора и витамина В6. Орехи макадамии помогают снизить уровень вредного холестерина, поддержать здоровье мозга и улучшить пищеварение.

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В 100 г:

Калории: 718 ккал

Белки: 7,91 г

Жиры: 75,77 г

Углеводы: 13,82 г

Кешью

Хороший источник цинка и железа. Кешью поддерживают здоровую иммунную функцию, помогают в поддержании энергии и способствуют здоровью кожи и волос. Они также богаты полезными жирами.

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В 100 г:

Калории: 553 ккал

Белки: 18,22 г

Жиры: 43,85 г

Углеводы: 30,16 г

Бразильский орех

Эти орехи известны высоким содержанием селена, который важен для щитовидной железы и иммунной системы. Также он имеет антиоксидантные свойства. Всего несколько бразильских орехов в день могут удовлетворить ежедневную потребность в селене.

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В 100 г:

Калории: 656 ккал

Белки: 14,32 г

Жиры: 66,43 г

Углеводы: 12,27 г

Каштаны

Хотя технически каштаны не совсем орехи, они заслуживают упоминания за уникальный питательный профиль. В них мало жира, но при этом они содержат витамин С, калий и фолиевую кислоту. Каштаны — хороший источник энергии, который к тому же поддерживает работу мозга.

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В 100 г:

Калории: 182 ккал

Белки: 3,2 г

Жиры: 2,2 г

Углеводы: 33,8 г

Фисташки

Фисташки содержат антиоксиданты и клетчатку, которые поддерживают здоровье кишечника и способствуют лучшему пищеварению. Этой хороший источник белка, полезных жиров и витамина B6, который помогает в обмене веществ и гормональной регуляции.

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В 100 г:

Калории: 556 ккал

Белки: 20,0 г

Жиры: 50,0 г

Углеводы: 7,0 г

Пекан

Орехи богаты антиоксидантами и полезными жирами. Они содержат мононенасыщенные жиры, которые помогают снизить уровень плохого холестерина и риск сердечных заболеваний. Пекан также содержит важные минералы: например, медь.

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В 100 г: