Какие орехи самые полезные

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Орехи — это один из самых полезных продуктов, который может быть включен в рацион и как перекус, и как часть сложных блюд. Это отличные источники белка, жиров и разнообразных компонентов, таких как витамины, минералы, антиоксиданты и другие полезные вещества. Собрали десять самых полезных орехов.
Миндаль — источник питательных веществ, богатый витамином Е, кальцием, железом, магнием, фосфором, цинком и полезными жирами. Они способствуют здоровью сердца, снижают кровяное давление и полезны для работы мозга.
В 100 г:
Калории: 575 ккал
Белки: 21,15 г
Жиры: 49,93 г
Углеводы: 21,55 г
Грецкие орехи богаты жирными кислотами Омега-3, которые необходимы для здоровья мозга и помогают снизить риск сердечных заболеваний. Они также содержат антиоксиданты и могут помочь улучшить память и когнитивные функции.
В 100 г:
Калории: 654 ккал
Белки: 15,23 г
Жиры: 65,21 г
Углеводы: 13,71 г
Фундук богат витаминами и минералами: витамином Е, калием и магнием. Это отличный источник пищевых волокон и мононенасыщенных жиров, которые полезны для здоровья сердца.
В 100 г:
Калории: 628 ккал
Белки: 14,95 г
Жиры: 60,75 г
Углеводы: 16,7 г
Кедровые орехи — настоящий кладезь железа, магния и цинка. Они содержат полезные для сердца жирные кислоты и помогают контролировать вес, поскольку увеличивают чувство сытости и регулируют гормоны голода.
В 100 г:
Калории: 552 ккал
Белки: 18,6 г
Жиры: 45,22 г
Углеводы: 22,41 г
Эти орехи богаты полезными мононенасыщенными жирами и являются хорошим источником клетчатки, железа,магния, фосфора и витамина В6. Орехи макадамии помогают снизить уровень вредного холестерина, поддержать здоровье мозга и улучшить пищеварение.
В 100 г:
Калории: 718 ккал
Белки: 7,91 г
Жиры: 75,77 г
Углеводы: 13,82 г
Хороший источник цинка и железа. Кешью поддерживают здоровую иммунную функцию, помогают в поддержании энергии и способствуют здоровью кожи и волос. Они также богаты полезными жирами.
В 100 г:
Калории: 553 ккал
Белки: 18,22 г
Жиры: 43,85 г
Углеводы: 30,16 г
Эти орехи известны высоким содержанием селена, который важен для щитовидной железы и иммунной системы. Также он имеет антиоксидантные свойства. Всего несколько бразильских орехов в день могут удовлетворить ежедневную потребность в селене.
В 100 г:
Калории: 656 ккал
Белки: 14,32 г
Жиры: 66,43 г
Углеводы: 12,27 г
Хотя технически каштаны не совсем орехи, они заслуживают упоминания за уникальный питательный профиль. В них мало жира, но при этом они содержат витамин С, калий и фолиевую кислоту. Каштаны — хороший источник энергии, который к тому же поддерживает работу мозга.
В 100 г:
Калории: 182 ккал
Белки: 3,2 г
Жиры: 2,2 г
Углеводы: 33,8 г
Фисташки содержат антиоксиданты и клетчатку, которые поддерживают здоровье кишечника и способствуют лучшему пищеварению. Этой хороший источник белка, полезных жиров и витамина B6, который помогает в обмене веществ и гормональной регуляции.
В 100 г:
Орехи богаты антиоксидантами и полезными жирами. Они содержат мононенасыщенные жиры, которые помогают снизить уровень плохого холестерина и риск сердечных заболеваний. Пекан также содержит важные минералы: например, медь.
В 100 г:
Калории: 691 ккал
Белки: 9,17 г
Жиры: 71,97 г
Углеводы: 13,86 г