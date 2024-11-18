Детское питание и замороженные продукты: самые странные диеты голливудских звезд

Всем хочется верить в возможность быстро похудеть без вреда для здоровья. Знаменитости не исключение. Многим из них, особенно актерам, не раз приходилось резко сбрасывать вес в кратчайшие сроки ради карьеры. Диетолог-нутрициолог оценила самые странные диеты селебрити и рассказала, что будет, если так питаться.
Соковая диета, на которой сидят Блейк Лайвли и Николь Ричи.
Пить можно как фруктовые, так и овощные соки, но без мякоти. Есть твердую пищу запрещено.
Можно быстро потерять вес из-за ограничения калорий.
Свежевыжатые соки богаты витаминами, такими как C и A, а также антиоксидантами.
Отсутствие необходимости жевать плохо сказывается на пищеварении и на состоянии зубов.
Фруктовые соки обычно содержат много натурального сахара. Это вредно для зубной эмали. Кроме того, фруктоза вызывает колебания уровня сахара в крови. В перспективе это может привести к диабету второго типа.
Она также известна как лимонная диета. Ее пробовали Бейонсе и Наоми Кэмпбелл.
Особенность в том, что нужно пить специальный лимонад с кайенским перцем, кленовым сиропом и лимонным соком.
Можно быстро потерять вес.
Потеря веса связана с потерей жидкости, а не жира (поэтому вес вернется так же быстро, как ушел).
Острая пища и резкое ограничение калорий могут вызвать раздражение желудка и проблемы с пищеварением.
При диабете или заболеваниях желудочно-кишечного тракта такая диета может быть опасной.
Диета не обеспечивает разнообразия продуктов и может привести к дефициту витаминов и минералов. Это может вызывать анемию, остеопороз и другие проблемы со здоровьем.
Считается, что эту диету использовала Риз Уизерспун. Сама она в этом не признается и рассказывает, что просто перешла на здоровое питание.
Детское питание довольно разнообразное по составу, но небольшое по объему. Предполагается, что если в течение дня есть такие баночки и только вечером питаться «по-взрослому», то можно похудеть. В легком варианте диеты детское питание можно использовать как перекус.
Можно сбросить вес за счет ограничения калорий.
Широкий выбор блюд.
Организму взрослого может не хватить нужных питательных веществ.
Существует риск замедления обмена веществ.
Чаще всего для детей предлагается жидкая и полужидкая пища, вдобавок без соли и приправ.
Недостаток калорий может привести к тому, что тело начнет разрушать мышцы для получения энергии. А замедление обмена веществ из-за дефицита способно вызвать увеличение веса.
Этот тип питания известен с 80-х годов. Его придерживались модели и балерины. Много лет так питается Сара Джессика Паркер.
Идея в том, чтобы есть исключительно холодные или замороженные блюда. Такая еда дольше переваривается за счет того, что кровеносные сосуды в желудке и кишечнике сужаются, а активность пищеварительных ферментов уменьшается.
Длительное переваривание пищи позволяет долго не испытывать чувство голода.
Рацион остается сбалансированным.
Нет необходимости существенно ограничивать количество калорий.
Постоянное употребление исключительно холодных блюд может вызвать спазмы желудка.
Излишне медленное переваривание вредно для пищеварения.
У некоторых необходимость есть любимые блюда холодными может негативно сказаться на общем самочувствии и мотивации.
Людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта (гастрит, холецистит) диета противопоказана, поскольку возможно ухудшение состояния.
Диета была разработана для модели Линды Евангелисты.
Потребление калорий строго ограничено: не более 400 ккал в день. В основном это травяные чаи, вода с лимоном и другие напитки. Также возможен овощной суп и другие низкокалорийные продукты.
Можно быстро похудеть до требуемых значений.
Вероятность сбоя обмена веществ: организм начнет преобразовывать в жир любую пищу.
Риск истощения.
Угроза дефицита жизненно важных витаминов и минералов.
Вероятность развития анемии, остеопороза и других заболеваний.
Увеличение риска сердечно-сосудистых заболеваний из-за дефицита питательных веществ.
Результаты диеты краткросрочны, а последствия для здоровья долгосрочны. Проблемы со здоровьем появились и у Линды.
Этим методом сбрасывал вес Джонни Депп для фильма «Мрачные тени».
Рацион актера состоял из зеленого чая и небольшого количества клубники и ананасов.
В зеленом чае содержит катехины, которые способствуют естественному снижению веса.
Избыток зеленого чая может приводить к вымыванию из организма железа.
Скудный рацион не обеспечивает организм всеми необходимыми питательными веществами.
Такая диета опасна для здоровья. Она ведет к дефициту витаминов и минералов, а в перспективе и к железодефицитной анемии, которая проявляется в виде усталости, слабости и ухудшения иммунитета.
Эту диету использовал Кристиан Бэйл, чтобы похудеть для роли в фильме «Машинист».
Бэйл не стал оригинальным: он просто понизил калорийность рациона до 200-250 ккал в сутки. В его меню входили чашка кофе, яблоко и банка тунца.
Рацион содержит белки, жиры и углеводы.
На такой диете можно быстро похудеть.
При таком питании теряется не только жир, но и мышцы.
Организм недополучает нужные нутриенты, а также витамины и минералы.
В тунце содержатся тяжелые металлы, поэтому его не рекомендуется есть каждый день.
Порой кажется, что актеры соревнуются между собой, кто сильнее понизит калорийность рациона и скинет больше веса. Хоакин Феникс для роли в фильме «Джокер» похудел на 24 килограмма за несколько месяцев.
Феникс ел яблоки, салат и приготовленную на пару спаржу с уксусом. Все эти продукты он употреблял с таким расчетом, чтобы их энергетическая ценность не превышала 300 калорий. Вдобавок, чтобы не сорваться, актер не смотрел телевизор (из-за риска увидеть рекламу гамбургеров) и меньше общался с близкими.
В рационе присутствуют продукты, содержащие витамины.
Приготовление продуктов соответствовало рекомендациям по здоровому питанию.
Дефицит питательных веществ отрицательно сказался на общем самочувствии.
Физические и психологические ограничения серьезно подорвали ментальное здоровье актера.
Том Хэнкс, готовясь к роли «Изгой», питался похожим образом. Теперь у него сахарный диабет второго типа. Больше он не снимается в фильмах, для роли в которых нужно толстеть или худеть.
Ее придерживалась Мишель Пфайфер, когда состояла в секте.
Еда исключается. Питаться нужно только солнечной энергией, правильно дыша.
Можно научиться дыханию по системе йогов.
Питание солнечной энергией подходит только растениям. Человеческий организм не приспособлен к фотосинтезу. Отказ от еды может привести к смерти, поскольку системы организма перестанут работать.
Такие диеты дают эффект, но его цена слишком высока. Правильнее придерживаться полноценного, сбалансированного питания с учетом ваших потребностей и физической нагрузки.