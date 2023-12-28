4 самые вредные закуски на новогоднем столе и чем их заменить

Сегодня, 13:00
Многие угощения, которые принято готовить на новогодний стол, отличаются повышенной жирностью и калорийностью.
Нутрициологи Алена Денисова и Марина Мальцева рассказали, от каких закусок лучше отказаться, и посоветовали, чем их можно заменить.
Как правило, колбасную тарелку наполняют сервелатом, салями и другими видами копченых колбас. В этих продуктах содержатся трансжиры, сахар, консерванты и другие пищевые добавки, поэтому есть их (тем более на ночь) совсем неполезно.
Тем, кто не хочет лишать себя мясных закусок в новогоднюю ночь, подойдет, например, буженина домашнего приготовления.
Сливочное масло и белый багет или батон — не самое лучшее сочетание. Тем более если на столе будет достаточно других источников калорий.
В качестве основы бутерброда можно использовать цельнозерновой хлеб, а масло заменить творожным сыром.Алена ДенисоваНутрициолог
Кстати, вкус творожного сыра делает икру менее соленой и помогает справиться с легкой горчинкой.
Важно обращать внимание на состав самой красной икры: в качественном продукте не должно быть рафинированного масла и других добавок, кроме соли.Марина МальцеваНутрициолог
Популярны такие сочетания продуктов: белый хлеб, шпроты и огурец; белый хлеб, копченая колбаса и огурец; белый хлеб, несколько видов сыра и виноград.
Как и в случае с бутербродами, можно заменить батон на цельнозерновой или ржаной хлеб и использовать более здоровые и менее обработанные ингредиенты.Алена ДенисоваНутрициолог
Например, можно сделать такие канапе:
хлеб — творожный сыр — слабосоленая рыба — авокадо;
хлеб — творожный сыр — креветки — лимон;
хлеб — творожный сыр — помидоры — твердый сыр — оливки;
хлеб — творожный сыр — консервированный тунец;
хлеб — свежий огурец — листья салата — креветки — оливки.
В магазинных тарталетках могут быть трансжиры. Они делают продукт калорийным и небезопасным для здоровья.
Начинки, которыми чаще всего наполняют тарталетки, могут быть и полезными. Прежде всего, вред в этом блюде могут причинить жирные соусы, например майонез.
Вместо тарталеток можно использовать хрустящие хлебные гренки: обжаренные на антипригарной сковороде без масла ломтики хлеба. В качестве начинки подойдут творог с зеленью, креветками или авокадо.Алена ДенисоваНутрициолог