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Сегодня, 08:00

Какой шоколад полезнее: темный, молочный или белый? Объясняет нутрициолог

Мария Сальникова
Лидия Квашнина
Нутрициолог
Фото Istockphoto/Cavan Images
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И почему от некоторых видов лучше полностью отказаться.
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Шоколад — любимое лакомство детей и многих взрослых. Этому продукту отведены целые отделы в магазинах. Нутрициолог Лидия Квашнина рассказала, какие виды шоколада пойдут на пользу организму, а какие — навредят ему.

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Чем полезен шоколад

Полезные вещества содержатся в какао — главном ингредиенте шоколада. В какао содержатся:

  • микроэлементы: кальций, магний, железо, калий, медь, цинк, марганец;

  • витамины: В1, В3, А, Е, С;

  • биофлавониды — вещества, препятствующие возникновению и росту онкологических новообразований;

  • эпикатехин — химическое соединение, понижающее артериальное давление и улучшающее мозговой кровоток и краткосрочную память.

Способность шоколада улучшать настроение тоже связана со свойствами какао.

Фенилэтиламин в составе шоколада помогает справляться с физическими нагрузками и восстанавливать силы, анандамид улучшает настроение, подавляет тревожность и улучшает общее самочувствие.
Лидия Квашнина
Нутрициолог

От концентрации какао напрямую зависит польза шоколада: чем она больше, тем полезнее шоколад.

В какао содержатся полезные свойства. Фото Freepik/valeria_aksakova
Freepik/valeria_aksakova

Какой бывает шоколад

Темный и горький

Горьким называют шоколад, в котором содержится от 70% какао и малое количество сахара. За счет снижения доли последнего шоколад имеет специфический вкус — много съесть вряд ли получится. Это одна из причин, по которым на горьком шоколаде не располнеть.

Горький шоколад — самый полезный для здоровья, он улучшает работу сердечно-сосудистой системы, повышает умственную работоспособность.
Лидия Квашнина
Нутрициолог

Темный шоколад содержит от 40 до 70% какао. Кроме того, в нем значительно больше сахара, чем в горьком. Он довольно часто бывает с добавками. Изюм, орехи, сухофрукты, джемы, морская соль, кайенский перец, ламинария, вафельная крошка и прочее улучшают вкус и повышают калорийность десерта.

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Темный шоколад по питательной ценности уступает горькому, но его можно считать полезным, если не злоупотреблять им. Избыток может негативно сказаться на фигуре.
Лидия Квашнина
Нутрициолог

Молочный

В молочном шоколаде должно быть не менее 25% какао. Кроме него, такой шоколад содержит в лучшем случае сухое молоко и сахар. Достаточно часто вместо натуральных продуктов используются заменители молочного жира, трансжиры и другие вредные добавки.

Белый, молочный и темный шоколад. Фото Freepik/freepik
Freepik/freepik

В молочный шоколад даже чаще, чем в темный, добавляют орехи, изюм, печенье и так далее. За счет выраженного сладкого вкуса возникает соблазн съесть больше, чем требуется в день. С учетом того, что 100 г шоколада содержит около 500 ккал, есть его помногу может быть опасным для здоровья.

В молочном шоколаде нет пользы: почти нет какао, но большое количество простых углеводов. При злоупотреблении таким десертом увеличивается риск ожирения и сахарного диабета II типа.
Лидия Квашнина
Нутрициолог

Белый

В белом шоколаде нет тертого какао. Шоколадом этот десерт называется потому, что в него добавляют масло какао — продукт, остающийся после обработки какао-бобов. Основа белого шоколада — сухое молоко, сахар, какао-масло и ванилин.

Из-за большого количества быстрых углеводов белый шоколад однозначно вреден. От его употребления лучше отказаться и взрослым, и детям.
Лидия Квашнина
Нутрициолог

Если все же есть белый шоколад, да еще и в неограниченных количествах, могут возникнуть проблемы со здоровьем:

  • атеросклеротические отложения на стенках артерий;

  • риск инсульта;

  • риск инфаркта миокарда.

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Польза и вред
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