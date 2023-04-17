3 самых полезных супа, по мнению нутрициолога

Супы — незаменимая часть здорового рациона. Они содержат белки, витамины и минералы, которые помогают укреплять иммунную систему, поддерживать здоровье костей и мышц, а также улучшать пищеварение.

А еще употребление супов контролирует аппетит и уменьшает желание перекусывать между основными приемами пищи.

Вместе с нутрициологом Олесей Шмаковой разбираемся, какие супы самые полезные.

Какие супы самые полезные

Борщ

Ингредиенты:

Свекла

Капуста

Картофель

Морковь

Лук

Чеснок

Томатная паста

Говядина

Сметана и зелень для подачи

Istockphoto/lenazap

Борщ содержит целый спектр необходимых для здоровья элементов: провитамин А, витамины С, В1, В2, В3, В6, К и U.

Капуста — один из лидеров среди овощей по содержанию витамина С, который должен поступать в организм преимущественно из продуктов питания.

Кроме того, большое количество овощей (свекла, морковь, картофель) в борще — хороший способ получить дневную дозу клетчатки, которая хорошо сказывается на работе желудочно-кишечного тракта и понижает уровень холестерина в крови.

Рассольник

Ингредиенты:

Соленые огурцы

Картофель

Лук

Морковь

Перловая крупа

Томатная паста

Колбаса или говядина

Сметана и зелень для подачи

Istockphoto/JackF

Рассольник содержит ферментированные (соленые) огурцы, а их рассол — источник пробиотиков, которые являются одним из необходимых условий хорошей работы ЖКТ.

Борщ и рассольник при использовании жирных частей мяса могут быть вредны для людей с желчнокаменной болезнью и другими проблемами поджелудочной и желчного пузыря. Поэтому при наличии этих недугов следует заменить мясо на более диетические альтернативы.

Куриный суп

Ингредиенты:

Курица

Лук

Морковь

Картофель

Вермишель (по желанию)

Зелень (укроп, петрушка)

Istockphoto/creacart

Куриный бульон содержит аминокислоты, укрепляющие иммунитет. Кроме того, он способен стимулировать работу ЖКТ и улучшать перевариваемость пищи.

Как сделать суп еще полезнее

Бульоны для рассольника и борща лучше варить на мясе на кости на медленном огне более 12 часов. Костный бульон — источник коллагена, который называют белком молодости, красивой кожи и здоровых суставов.

Попробуйте сварить борщ на квашеной капусте (это ферментированный продукт). Ферментированные продукты — источник пробиотиков, которые очень важны для здорового желудка.

Картофель в супах можно заменить на кабачок. Для тех, кто следит за весом, — это прекрасный способ снизить калорийность блюда, а для людей с чувствительностью к крахмалу — решение проблем с пищеварением.

По той же причине макароны в курином супе можно заменить на безглютеновые крупы (например, на бурый рис, гречку и пшено).

Попробуйте засолить огурцы для рассольника и заквасить капусту для борща самостоятельно — так вы сможете контролировать количество соли. А еще вы точно будете знать, что капуста и огурцы не содержат консервантов и неизвестных добавок.

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