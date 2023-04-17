3 самых полезных супа, по мнению нутрициолога

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Супы — незаменимая часть здорового рациона. Они содержат белки, витамины и минералы, которые помогают укреплять иммунную систему, поддерживать здоровье костей и мышц, а также улучшать пищеварение.
А еще употребление супов контролирует аппетит и уменьшает желание перекусывать между основными приемами пищи.
Вместе с нутрициологом Олесей Шмаковой разбираемся, какие супы самые полезные.
Ингредиенты:
Свекла
Капуста
Картофель
Морковь
Лук
Чеснок
Томатная паста
Говядина
Сметана и зелень для подачи
Борщ содержит целый спектр необходимых для здоровья элементов: провитамин А, витамины С, В1, В2, В3, В6, К и U.
Капуста — один из лидеров среди овощей по содержанию витамина С, который должен поступать в организм преимущественно из продуктов питания.
Кроме того, большое количество овощей (свекла, морковь, картофель) в борще — хороший способ получить дневную дозу клетчатки, которая хорошо сказывается на работе желудочно-кишечного тракта и понижает уровень холестерина в крови.
Ингредиенты:
Соленые огурцы
Картофель
Лук
Морковь
Перловая крупа
Томатная паста
Колбаса или говядина
Сметана и зелень для подачи
Рассольник содержит ферментированные (соленые) огурцы, а их рассол — источник пробиотиков, которые являются одним из необходимых условий хорошей работы ЖКТ.
На пользу не пойдут маринованные в уксусе огурцы. Поэтому лучше использовать только огурцы натурального посола.Олеся Шмакова
Борщ и рассольник при использовании жирных частей мяса могут быть вредны для людей с желчнокаменной болезнью и другими проблемами поджелудочной и желчного пузыря. Поэтому при наличии этих недугов следует заменить мясо на более диетические альтернативы.
Ингредиенты:
Курица
Лук
Морковь
Картофель
Вермишель (по желанию)
Зелень (укроп, петрушка)
Куриный бульон содержит аминокислоты, укрепляющие иммунитет. Кроме того, он способен стимулировать работу ЖКТ и улучшать перевариваемость пищи.
Куриный бульон славится своими восстановительными свойствами и широко используется при простудах, в послеоперационный период и при расстройствах желудка.
Куриный белок активно участвует в строительстве новых клеток, а витамины группы B повышают иммунитет.Олеся ШмаковаСертифицированный нутрициолог
Важно помнить, что большое содержание крахмала (макароны и картофель) противопоказано при чувствительном кишечнике.
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