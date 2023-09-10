Семена чиа: польза и вред для здоровья

Семена чиа относятся к так называемым суперфудам. В нашей стране они стали популярны относительно недавно.

О том, чем и кому полезны семена чиа, рассказали эндокринолог Наталья Антонова и нутрициолог Анастасия Костомаха.

История семян чиа

Растение чиа — эндемик Южной Америки. Ацтеки использовали корень чиа для лечения туберкулеза. И это неудивительно, ведь чиа относится к роду шалфея, известного свойством исцелять бронхо-легочные заболевания. Семена чиа те же ацтеки употребляли в пищу, делая из них муку для лепешек и толокно. Небольшая горсть семян способна насытить на долгое время. Именно это свойство делает их популярным продуктом у веганов и у тех, кто хочет похудеть.

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Калорийность и БЖУ семян чиа

В 100 граммах семян содержится 486 ккал. Содержание нутриентов:

белки — 15 г;

жиры — 30 г;

углеводы — 50 г.

Польза семян чиа

Семена чиа богаты железом, кальцием, марганцем, медью, фосфором и витаминами С, А, К, РР. Кроме того, в них содержатся полиненасыщенные жирные кислоты.

Сохранение когнитивных способностей

Омега-3, содержащаяся в семенах, помогает сохранять память и когнитивные способности. Этому же способствует фосфор.

Улучшение работы сердца

Большое количество растительных жиров помогает снизить уровень холестерина, что благотворно сказывается на проницаемости сосудов. За счет улучшения кровообращения снижается нагрузка на сердце, уменьшается риск инфаркта.

Не менее важен для здоровья сердца и сосудов калий.

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Помощь в похудении

Пектин в составе семян чиа разбухает, увеличиваясь в объеме в несколько раз.

Вред семян чиа

Продуктов без противопоказаний не бывает. Семена чиа не исключение: они могут быть вредны для здоровья.

Риск набора веса

Стоит помнить о том, что полезные вещества в семенах содержатся в достаточно маленьких количествах. Поэтому нельзя пытаться «выжать» из семян всю возможную пользу и употреблять их слишком много. Иначе можно вместе похудения и витаминов получить лишний вес.

Проблемы со стороны желудочно-кишечного тракта

Большое количество семян чиа приведет к затруднению пищеварения. Возможны диарея и повышенное газообразование.

За счет таких побочных эффектов не рекомендуется есть семена чиа детям и беременным женщинам.

Нарушение свертывания крови

Употребление семян делает кровь более жидкой, и это не всегда хорошо.

Снижение давления

Семена чиа рекомендованы гипертоникам, поэтому людям с гипотонией лучше от них воздержаться.

Аллергия

При аллергии на кунжут реакция возникнет и на семяна чиа. Кормящим женщинам (для них обычно актуальна тема снижения веса) нежелательно есть семена чиа раньше, чем ребенку исполнится два месяца. И в любом случае рекомендуется следить за появлением аллергической реакции у малыша.

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Семена чиа в косметологии

Масло семян чиа можно не только принимать внутрь, но и наносить наружно. Оно полезно для кожи и волос.

Масло чиа для волос

Масло увлажняет волосы, делает их более послушными и упругими, а также придает блеск. Чтобы получить такой эффект, нужно наносить масло после мытья.

Впрочем, аналогичный эффект дает применение любого другого натурального масла.

Масла чиа против морщин

Масло чиа разглаживает кожу, питает и увлажняет ее. За счет этого уходят мелкие мимические морщинки. Точно так же, как после применения миндального или другого косметического масла.

Как правильно употреблять семена чиа

Семена чиа напоминают мак, но это не значит, что их можно есть ложку за ложкой.

Как принимать семена чиа для похудения

Поскольку в похудении основная задача состоит в том, чтобы есть меньше, не испытывая чувство голода, нужно употреблять разбухшие семена. Для этого их нужно предварительно замочить на пару часов. Либо можно выпить стакан воды после приема пищи с семенами.

Рецепты с семенами чиа

Можно использовать семена чиа в десертах, салатах, готовить выпечку на основе муки из семян.

Йогурт с чиа

Ингредиенты:

греческий йогурт — 1 упаковка (200 мл);

семена чиа — 2 ст. л.

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Способ приготовления:

Выложить йогурт в глубокую миску. Добавить семена чиа, перемешать. Оставить семена для набухания на 15 минут.

Салат с морковью и яблоком

Ингредиенты:

красное яблоко — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

сметана — 1 ст. л.;

семена чиа — 1 ч. л.

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Способ приготовления:

Очистить морковь, срезать кожуру с яблока, удалить семенные камеры. Натереть яблоко и морковь на крупной терке. Смешать в миске яблоко и морковь. Заправить салат сметаной, перемешать. Посыпать семенами чиа.

Как выбрать семена чиа

Нужно удостовериться, что упаковка с семенами целая, герметично закрытая. Также нужно проверить срок годности продукта. После этого стоит рассмотреть сами семена.

Как хранить семена чиа

Хранить семена нужно в сухом темном проветриваемом месте. Желательно не брать большие упаковки «про запас».

Фото istockphoto.com

Популярные вопросы

В России семена чиа только набирают популярность. Не всегда понятно, стоит ли их покупать, или лучше перейти на какой-то более знакомый продукт типа кедровых орехов.

Сколько семян чиа можно есть в день?

Злоупотреблять ими не стоит по причинам, перечисленным выше.

Когда лучше принимать семена чиа: утром или вечером?

Здесь все зависит от индивидуальных особенностей. Тем, у кого случается вздутие живота, лучше употреблять семена вечером. Людям без проблем с пищеварением можно есть семена чиа как вечером, так и утром.

Что лучше: семена льна или чиа?

На этот вопрос нет однозначного ответа, поскольку оба продукта приносят пользу организму и помогают снизить вес. Ориентироваться нужно на свой вкус и кошелек. Семена чиа практически безвкусные, зато более дорогие. Семена льна имеют специфический привкус, который не всем понравится.

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