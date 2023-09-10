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Сегодня, 06:00

Семена чиа: польза и вред для здоровья

Мария Сальникова
,
Анастасия Костомаха
Нутрициолог, травник
Проверка фактов
Проверка фактов

Фактчекинг - проверка фактических данных в тексте для установления их достоверности и корректности, вычленение и исправление или удаление сомнительной информации из материала.

Подробнее о проверке фактов
Наталья Антонова
Врач-эндокринолог
Проверка фактов
Проверка фактов

Фактчекинг - проверка фактических данных в тексте для установления их достоверности и корректности, вычленение и исправление или удаление сомнительной информации из материала.

Подробнее о проверке фактов
Семяна чиа в банке
Фото istockphoto.com
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Семена чиа относятся к так называемым суперфудам. В нашей стране они стали популярны относительно недавно.

О том, чем и кому полезны семена чиа, рассказали эндокринолог Наталья Антонова и нутрициолог Анастасия Костомаха.

История семян чиа

Растение чиа — эндемик Южной Америки. Ацтеки использовали корень чиа для лечения туберкулеза. И это неудивительно, ведь чиа относится к роду шалфея, известного свойством исцелять бронхо-легочные заболевания. Семена чиа те же ацтеки употребляли в пищу, делая из них муку для лепешек и толокно. Небольшая горсть семян способна насытить на долгое время. Именно это свойство делает их популярным продуктом у веганов и у тех, кто хочет похудеть.

Фото istockphoto.com

Калорийность и БЖУ семян чиа

В 100 граммах семян содержится 486 ккал. Содержание нутриентов:

  • белки — 15 г;
  • жиры — 30 г;
  • углеводы — 50 г.
Также в семенах содержится 30% пищевых волокон, благодаря чему надолго сохраняется чувство насыщения.
Наталья Антонова
Врач-эндокринолог

Польза семян чиа

Семена чиа богаты железом, кальцием, марганцем, медью, фосфором и витаминами С, А, К, РР. Кроме того, в них содержатся полиненасыщенные жирные кислоты.

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Сохранение когнитивных способностей

Омега-3, содержащаяся в семенах, помогает сохранять память и когнитивные способности. Этому же способствует фосфор.

Не допускать дефицит Омега-3 особенно важно пожилым людям.
Анастасия Костомаха
Нутрициолог, травник

Улучшение работы сердца

Большое количество растительных жиров помогает снизить уровень холестерина, что благотворно сказывается на проницаемости сосудов. За счет улучшения кровообращения снижается нагрузка на сердце, уменьшается риск инфаркта.

Не менее важен для здоровья сердца и сосудов калий.

Фото istockphoto.com

Помощь в похудении

Пектин в составе семян чиа разбухает, увеличиваясь в объеме в несколько раз.

В итоге мы получим желанный объем пищи без переедания и превышения калорий. Волокна обеспечат чувство сытости надолго.
Анастасия Костомаха
Нутрициолог, травник

Вред семян чиа

Продуктов без противопоказаний не бывает. Семена чиа не исключение: они могут быть вредны для здоровья.

Риск набора веса

Стоит помнить о том, что полезные вещества в семенах содержатся в достаточно маленьких количествах. Поэтому нельзя пытаться «выжать» из семян всю возможную пользу и употреблять их слишком много. Иначе можно вместе похудения и витаминов получить лишний вес.

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Проблемы со стороны желудочно-кишечного тракта

Большое количество семян чиа приведет к затруднению пищеварения. Возможны диарея и повышенное газообразование.

За счет таких побочных эффектов не рекомендуется есть семена чиа детям и беременным женщинам.

Нарушение свертывания крови

Употребление семян делает кровь более жидкой, и это не всегда хорошо.

Людям, принимающим аспирин, от семян чиа нужно отказаться — из-за возможности повысить риск кровотечения.
Наталья Антонова
Врач-эндокринолог

Снижение давления

Семена чиа рекомендованы гипертоникам, поэтому людям с гипотонией лучше от них воздержаться.

Аллергия

При аллергии на кунжут реакция возникнет и на семяна чиа. Кормящим женщинам (для них обычно актуальна тема снижения веса) нежелательно есть семена чиа раньше, чем ребенку исполнится два месяца. И в любом случае рекомендуется следить за появлением аллергической реакции у малыша.

Фото istockphoto.com

Семена чиа в косметологии

Масло семян чиа можно не только принимать внутрь, но и наносить наружно. Оно полезно для кожи и волос.

Масло чиа для волос

Масло увлажняет волосы, делает их более послушными и упругими, а также придает блеск. Чтобы получить такой эффект, нужно наносить масло после мытья.

Впрочем, аналогичный эффект дает применение любого другого натурального масла.

Масла чиа против морщин

Масло чиа разглаживает кожу, питает и увлажняет ее. За счет этого уходят мелкие мимические морщинки. Точно так же, как после применения миндального или другого косметического масла.

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Как правильно употреблять семена чиа

Семена чиа напоминают мак, но это не значит, что их можно есть ложку за ложкой.

Максимум полезных свойств можно получить, тщательно переломолов семена в кофемолке перед употреблением.
Наталья Антонова
Врач-эндокринолог

Как принимать семена чиа для похудения

Поскольку в похудении основная задача состоит в том, чтобы есть меньше, не испытывая чувство голода, нужно употреблять разбухшие семена. Для этого их нужно предварительно замочить на пару часов. Либо можно выпить стакан воды после приема пищи с семенами.

Рецепты с семенами чиа

Можно использовать семена чиа в десертах, салатах, готовить выпечку на основе муки из семян.

Йогурт с чиа

Ингредиенты:

  • греческий йогурт — 1 упаковка (200 мл);

  • семена чиа — 2 ст. л.

Фото istockphoto.com

Способ приготовления:

  1. Выложить йогурт в глубокую миску.

  2. Добавить семена чиа, перемешать.

  3. Оставить семена для набухания на 15 минут.

Получается очень сытное блюдо, наедитесь утром даже одним йогуртом!
Анастасия Костомаха
Нутрициолог, травник

Салат с морковью и яблоком

Ингредиенты:

  • красное яблоко — 1 шт.;

  • морковь — 1 шт.;

  • сметана — 1 ст. л.;

  • семена чиа — 1 ч. л.

Фото istockphoto.com

Способ приготовления:

  1. Очистить морковь, срезать кожуру с яблока, удалить семенные камеры.

  2. Натереть яблоко и морковь на крупной терке.

  3. Смешать в миске яблоко и морковь.

  4. Заправить салат сметаной, перемешать.

  5. Посыпать семенами чиа.

Не забудьте выпить стакан воды после еды. Волшебные свойства чиа активируются только жидкостью.
Анастасия Костомаха
Нутрициолог, травник

Как выбрать семена чиа

Нужно удостовериться, что упаковка с семенами целая, герметично закрытая. Также нужно проверить срок годности продукта. После этого стоит рассмотреть сами семена.

Коричневый оттенок семян говорит о незрелости продукта. Хорошие семена должны быть черного или белого цвета.
Анастасия Костомаха
Нутрициолог, травник

Как хранить семена чиа

Хранить семена нужно в сухом темном проветриваемом месте. Желательно не брать большие упаковки «про запас».

Продукт насыщен маслом, поэтому часто прогоркает и окисляется.
Анастасия Костомаха
Нутрициолог, травник
Фото istockphoto.com

Популярные вопросы

В России семена чиа только набирают популярность. Не всегда понятно, стоит ли их покупать, или лучше перейти на какой-то более знакомый продукт типа кедровых орехов.

Сколько семян чиа можно есть в день?

Злоупотреблять ими не стоит по причинам, перечисленным выше.

В день рекомендуется употреблять не более 2-3 столовых ложек продукта.
Наталья Антонова
Врач-эндокринолог

Когда лучше принимать семена чиа: утром или вечером?

Здесь все зависит от индивидуальных особенностей. Тем, у кого случается вздутие живота, лучше употреблять семена вечером. Людям без проблем с пищеварением можно есть семена чиа как вечером, так и утром.

Что лучше: семена льна или чиа?

На этот вопрос нет однозначного ответа, поскольку оба продукта приносят пользу организму и помогают снизить вес. Ориентироваться нужно на свой вкус и кошелек. Семена чиа практически безвкусные, зато более дорогие. Семена льна имеют специфический привкус, который не всем понравится.

Семена льна польза и&nbsp;вред для организма. Семена льна: польза и вред для организма

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