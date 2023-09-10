Семена чиа: польза и вред для здоровья

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Фактчекинг - проверка фактических данных в тексте для установления их достоверности и корректности, вычленение и исправление или удаление сомнительной информации из материала.
Семена чиа относятся к так называемым суперфудам. В нашей стране они стали популярны относительно недавно.
О том, чем и кому полезны семена чиа, рассказали эндокринолог Наталья Антонова и нутрициолог Анастасия Костомаха.
Растение чиа — эндемик Южной Америки. Ацтеки использовали корень чиа для лечения туберкулеза. И это неудивительно, ведь чиа относится к роду шалфея, известного свойством исцелять бронхо-легочные заболевания. Семена чиа те же ацтеки употребляли в пищу, делая из них муку для лепешек и толокно. Небольшая горсть семян способна насытить на долгое время. Именно это свойство делает их популярным продуктом у веганов и у тех, кто хочет похудеть.
В 100 граммах семян содержится 486 ккал. Содержание нутриентов:
Семена чиа богаты железом, кальцием, марганцем, медью, фосфором и витаминами С, А, К, РР. Кроме того, в них содержатся полиненасыщенные жирные кислоты.
Омега-3, содержащаяся в семенах, помогает сохранять память и когнитивные способности. Этому же способствует фосфор.
Не допускать дефицит Омега-3 особенно важно пожилым людям.Анастасия КостомахаНутрициолог, травник
Большое количество растительных жиров помогает снизить уровень холестерина, что благотворно сказывается на проницаемости сосудов. За счет улучшения кровообращения снижается нагрузка на сердце, уменьшается риск инфаркта.
Не менее важен для здоровья сердца и сосудов калий.
Пектин в составе семян чиа разбухает, увеличиваясь в объеме в несколько раз.
В итоге мы получим желанный объем пищи без переедания и превышения калорий. Волокна обеспечат чувство сытости надолго.Анастасия КостомахаНутрициолог, травник
Продуктов без противопоказаний не бывает. Семена чиа не исключение: они могут быть вредны для здоровья.
Стоит помнить о том, что полезные вещества в семенах содержатся в достаточно маленьких количествах. Поэтому нельзя пытаться «выжать» из семян всю возможную пользу и употреблять их слишком много. Иначе можно вместе похудения и витаминов получить лишний вес.
Большое количество семян чиа приведет к затруднению пищеварения. Возможны диарея и повышенное газообразование.
За счет таких побочных эффектов не рекомендуется есть семена чиа детям и беременным женщинам.
Употребление семян делает кровь более жидкой, и это не всегда хорошо.
Людям, принимающим аспирин, от семян чиа нужно отказаться — из-за возможности повысить риск кровотечения.Наталья АнтоноваВрач-эндокринолог
Семена чиа рекомендованы гипертоникам, поэтому людям с гипотонией лучше от них воздержаться.
При аллергии на кунжут реакция возникнет и на семяна чиа. Кормящим женщинам (для них обычно актуальна тема снижения веса) нежелательно есть семена чиа раньше, чем ребенку исполнится два месяца. И в любом случае рекомендуется следить за появлением аллергической реакции у малыша.
Масло семян чиа можно не только принимать внутрь, но и наносить наружно. Оно полезно для кожи и волос.
Масло увлажняет волосы, делает их более послушными и упругими, а также придает блеск. Чтобы получить такой эффект, нужно наносить масло после мытья.
Впрочем, аналогичный эффект дает применение любого другого натурального масла.
Масло чиа разглаживает кожу, питает и увлажняет ее. За счет этого уходят мелкие мимические морщинки. Точно так же, как после применения миндального или другого косметического масла.
Семена чиа напоминают мак, но это не значит, что их можно есть ложку за ложкой.
Максимум полезных свойств можно получить, тщательно переломолов семена в кофемолке перед употреблением.Наталья АнтоноваВрач-эндокринолог
Поскольку в похудении основная задача состоит в том, чтобы есть меньше, не испытывая чувство голода, нужно употреблять разбухшие семена. Для этого их нужно предварительно замочить на пару часов. Либо можно выпить стакан воды после приема пищи с семенами.
Можно использовать семена чиа в десертах, салатах, готовить выпечку на основе муки из семян.
Ингредиенты:
греческий йогурт — 1 упаковка (200 мл);
семена чиа — 2 ст. л.
Способ приготовления:
Выложить йогурт в глубокую миску.
Добавить семена чиа, перемешать.
Оставить семена для набухания на 15 минут.
Получается очень сытное блюдо, наедитесь утром даже одним йогуртом!Анастасия КостомахаНутрициолог, травник
Ингредиенты:
красное яблоко — 1 шт.;
морковь — 1 шт.;
сметана — 1 ст. л.;
семена чиа — 1 ч. л.
Способ приготовления:
Очистить морковь, срезать кожуру с яблока, удалить семенные камеры.
Натереть яблоко и морковь на крупной терке.
Смешать в миске яблоко и морковь.
Заправить салат сметаной, перемешать.
Посыпать семенами чиа.
Не забудьте выпить стакан воды после еды. Волшебные свойства чиа активируются только жидкостью.Анастасия КостомахаНутрициолог, травник
Нужно удостовериться, что упаковка с семенами целая, герметично закрытая. Также нужно проверить срок годности продукта. После этого стоит рассмотреть сами семена.
Коричневый оттенок семян говорит о незрелости продукта. Хорошие семена должны быть черного или белого цвета.Анастасия КостомахаНутрициолог, травник
Хранить семена нужно в сухом темном проветриваемом месте. Желательно не брать большие упаковки «про запас».
Продукт насыщен маслом, поэтому часто прогоркает и окисляется.Анастасия КостомахаНутрициолог, травник
В России семена чиа только набирают популярность. Не всегда понятно, стоит ли их покупать, или лучше перейти на какой-то более знакомый продукт типа кедровых орехов.
Злоупотреблять ими не стоит по причинам, перечисленным выше.
В день рекомендуется употреблять не более 2-3 столовых ложек продукта.Наталья АнтоноваВрач-эндокринолог
Здесь все зависит от индивидуальных особенностей. Тем, у кого случается вздутие живота, лучше употреблять семена вечером. Людям без проблем с пищеварением можно есть семена чиа как вечером, так и утром.
На этот вопрос нет однозначного ответа, поскольку оба продукта приносят пользу организму и помогают снизить вес. Ориентироваться нужно на свой вкус и кошелек. Семена чиа практически безвкусные, зато более дорогие. Семена льна имеют специфический привкус, который не всем понравится.
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