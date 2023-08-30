Семена льна: польза и вред для организма

В магазинах появляется все больше продуктов для здорового питания, назначение и польза которых не всегда очевидны: порошок сныти, сушеные ягоды годжи, семена лотоса и льна.

Нутрициолог Александра Степаненко рассказала, для чего нужны семена льна и как их правильно использовать.

Лен известен человечеству почти 10 000 лет. Из стеблей льна-долгунца производится ткань, а семена льна-кудряша употребляют в пищу: из них давят масло и пекут хлеб. Полезные свойства семян льна открывали постепенно. «Отец медицины» Гиппократ рекомендовал принимать отвар из семян льна против болей в желудке. С течением времени выявились и другие полезные свойства семян.

В советское время изо льна варили гель, чтобы с его помощью накручивать волосы. В наши дни семена льна используются и в косметических целях, и как добавка к пище.

Калорийность и БЖУ семян льна

Как и другие продукты, из которых добывают масло, семена льна калорийны и питательны. В 100 г содержится:

534 ккал;

18,3 г белков;

42 г жиров;

1,6 г углеводов;

27,3 г пищевых волокон;

7 г воды.

Польза семян льна для здоровья

Продукт богат витаминами и минеральными веществами, обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами.

Источник пищевых волокон

Растворимые волокна составляют 25%, а нерастворимые — 75% от семян льна.

Источник витаминов и минералов

В семенах льна содержатся:

фосфор (650 мг/100 г);

магний (350-431 мг/100 г);

кальций (236-250 мг/100 г);

калий (5600-9200 мг/кг);

витамины группы B;

витамин РР (ниацин);

витамин Е.

Антиканцерогенное средство

Льняное масло — один из богатых растительных источников альфа-линоленовой кислоты (ALA). Это вещество обладает противовоспалительными свойствами, оказывает антиканцерогенное действие на организм, то есть сокращает риск злокачественных опухолей и их метастазов.

Польза льняных семян для женщин

В семенах льны содержатся лигнаны — фитоэстрогены, химические соединения с действием, сходным с женскими гормонами эстрогенами. Лигнаны снижают риск возникновения рака молочной железы. Поэтому семена льна особенно полезны женщинам в постменопаузе.

Женщинам фертильного возраста семена льна тоже пойдут на пользу.

Польза льняных семян для мужчин

За счет Омега-3 жирных кислот семена льна способствуют укреплению иммунной и улучшению состояния сердечно-сосудистой системы. Употребление семян помогает снизить артериальное давление и уровень холестерина.

Польза льняных семян для детей

Льняные семена будут полезны растущему организму, поскольку улучшают развитие мозга и глаз, а также способствуют здоровью пищеварительной системы.

Вред семян льна

В большом количестве семена льна могут принест больше вреда, чем пользы.

Проблемы со стороны желудочно-кишечного тракта

Высокое содержание клетчатки может привести к различным неблагоприятным последствиям: от вздутия живота до непроходимости кишечника.

Кроме того, воздержаться от употребления семян стоит, если диагностированы панкреатит или холецистит.

Аллергия

У людей с аллергией на семечки подсолнечника, кунжут и другие злаковые может проявиться реакция и на льняные семена.

Влияние на камни в почках и желчном пузыре

Семена имеют желчегонный и мочегонный эффект, поэтому при желчекаменной или мочекаменной болезни стоит проконсультироваться с врачом о возможности употребления семян льна, а главное — о их допустимом количестве. Избыток может способствовать движению камней.

Фото Freepik

Семена льна в медицине

Семена льна наиболее часто применяются для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Лечение язвы желудка

Слизь, которая выделяется после заваривания семян, обволакивает стенки желудка, поэтому полезна при лечении язвы желудка и двенадцатиперстной кишки.

Лечение запоров

При запорах рекомендуется использовать отвар из семян льна. Он обладает мягким слабительным эффектом.

Использование в диетологии

Тем, кто придерживается правильного питания, стоит включить семечки льна в рацион из-за высокого содержания клетчатки и питательности этого продукта. При этом, лучше есть семена не целиком, а в измельченном виде — так они лучше усваиваются.

Блюда с семенами льна

Если семена измельчить, как рекомендуют производители, из полученной муки можно готовить каши или использовать ее для выпечки. В последнем случае нужно быть готовыми к тому, что у блюд будет немного непривычный привкус. Кроме того, целые семена можно добавлять в салаты и выпечку.

Банановый смузи

Смузи может заменить перекус во время полдника. По желанию в него можно добавить мед.

Ингредиенты:

банан — 1 шт;

кефир — 500 мл;

овсяные хлопья — 1 ч. л.;

семена льна — 1 ч. л.

Фото Istockphoto.com/Ravsky

Способ приготовления:

Нарезать банан кусочками. Положить в чашу блендера или в стакан. Залить банан кефиром. Добавить семена льна и овсяные хлопья. Взбить все ингредиенты до однородности. Разлить смузи по стаканам.

Льняные конфеты

Такой десерт подойдет не только худеющим, но и тем, кто не может позволить себе сладости в пост.

Ингредиенты:

льняная мука — 1/2 стакана;

вода — 3 ст. л.;

семена льна — 2 ст. л.;

мед — 5 ст. л.

Семена льна при желании можно заменить кунжутом, измельченными орехами или овсяными хлопьями.

Фото Istockphoto.com/Mikhail Dragunov

Способ приготовления:

Пересыпать муку в миску, добавить воду, перемешать Добавить мед. Тщательно вымесить полученную массу. Разделить полученное тесто на требуемое количество частей и скатать шарики. Обвалять шарики в льняных семечках. Убрать готовое печенье в холодильник для застывания.

Как выбрать семена льна

Нужно внимательно изучить состав. В упаковке не должно быть ничего, кроме собственно семян: ни соли, ни сахара. Также нужно убедиться, что семена без обжарки. Эту информацию производитель обычно так же указывает на упаковке.

Сама упаковка должна быть герметично закрытой: это гарантирует, что семена не прогоркли и не заплесневели.

Как хранить семена льна

Чтобы льняные семечки не слежались, не отсырели и не испортились другим способом, их нужно держать в сухих темных проветриваемых местах.

Прямые солнечные лучи, влажность выше 75% и температура выше +25°C — основные факторы, которые могут ускорить порчу продукта.

Популярные вопросы

Производитель обычно указывает только рекомендуемую норму семян (1-2 столовых ложки в сутки) и не дает указаний по способам использования. Отвечаем на вопросы, которые могут возникать.

Когда лучше принимать семена льна утром или вечером

Время употребления семян зависит от цели. Использовать их можно в любое время суток.

Можно ли заливать кипятком семена льна

Для лечения ряда заболеваний показан кисель из льняных семян или их отвар, поэтому заливать кипятком семена льна можно.

Если у вас появились проблемы со здоровьем, не занимайтесь самолечением — обратитесь к врачу, чтобы выявить причину недомогания и получить необходимое лечение.

Можно ли принимать льняное семя каждый день

Если нет противопоказаний, семена льна можно есть каждый день. Важно при этом не превышать рекомендованную норму.

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