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Сегодня, 06:00

Семена льна: польза и вред для организма

Мария Сальникова
Александра Степаненко
Нутрициолог
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Проверка фактов

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Семена льна в белой миске на светлом фоне
Фото Сгенерировано нейросетью Midjourney
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В магазинах появляется все больше продуктов для здорового питания, назначение и польза которых не всегда очевидны: порошок сныти, сушеные ягоды годжи, семена лотоса и льна.

Нутрициолог Александра Степаненко рассказала, для чего нужны семена льна и как их правильно использовать.

Лен известен человечеству почти 10 000 лет. Из стеблей льна-долгунца производится ткань, а семена льна-кудряша употребляют в пищу: из них давят масло и пекут хлеб. Полезные свойства семян льна открывали постепенно. «Отец медицины» Гиппократ рекомендовал принимать отвар из семян льна против болей в желудке. С течением времени выявились и другие полезные свойства семян.

В советское время изо льна варили гель, чтобы с его помощью накручивать волосы. В наши дни семена льна используются и в косметических целях, и как добавка к пище.

Калорийность и БЖУ семян льна

Как и другие продукты, из которых добывают масло, семена льна калорийны и питательны. В 100 г содержится:

  • 534 ккал;

  • 18,3 г белков;

  • 42 г жиров;

  • 1,6 г углеводов;

  • 27,3 г пищевых волокон;

  • 7 г воды.

Польза семян льна для здоровья

Продукт богат витаминами и минеральными веществами, обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами.

Источник пищевых волокон

Растворимые волокна составляют 25%, а нерастворимые — 75% от семян льна.

Растворимая клетчатка играет важную роль в снижении гликемии, поглощении холестерина и триглицеридов, что является ключевым фактором в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и диабета. Нерастворимая клетчатка помогает предотвращать запоры.
Александра Степаненко
Нутрициолог

Источник витаминов и минералов

В семенах льна содержатся:

  • фосфор (650 мг/100 г);

  • магний (350-431 мг/100 г);

  • кальций (236-250 мг/100 г);

  • калий (5600-9200 мг/кг);

  • витамины группы B;

  • витамин РР (ниацин);

  • витамин Е.

Витамин Е — антиоксидант, который обеспечивает защиту клеточных белков и жиров от окисления и способствует выведению натрия с мочой, что может приводить к снижению артериального давления, риска сердечно-сосудистых заболеваний и болезни Альцгеймера.
Александра Степаненко
Нутрициолог

Антиканцерогенное средство

Льняное масло — один из богатых растительных источников альфа-линоленовой кислоты (ALA). Это вещество обладает противовоспалительными свойствами, оказывает антиканцерогенное действие на организм, то есть сокращает риск злокачественных опухолей и их метастазов.

Также альфа-линоленовая кислота из семян льна оказывает положительное влияние на уровень липидов в крови.
Александра Степаненко
Нутрициолог

Польза льняных семян для женщин

В семенах льны содержатся лигнаны — фитоэстрогены, химические соединения с действием, сходным с женскими гормонами эстрогенами. Лигнаны снижают риск возникновения рака молочной железы. Поэтому семена льна особенно полезны женщинам в постменопаузе.

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Женщинам фертильного возраста семена льна тоже пойдут на пользу.

Содержащиеся в семенах Омега-3 жирные кислоты усиливают репродуктивную функцию, нормализуют гормональный фон, поддерживают в тонусе кровяные сосуды.
Александра Степаненко
Нутрициолог

Польза льняных семян для мужчин

За счет Омега-3 жирных кислот семена льна способствуют укреплению иммунной и улучшению состояния сердечно-сосудистой системы. Употребление семян помогает снизить артериальное давление и уровень холестерина.

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Польза льняных семян для детей

Льняные семена будут полезны растущему организму, поскольку улучшают развитие мозга и глаз, а также способствуют здоровью пищеварительной системы.

Вред семян льна

В большом количестве семена льна могут принест больше вреда, чем пользы.

Проблемы со стороны желудочно-кишечного тракта

Высокое содержание клетчатки может привести к различным неблагоприятным последствиям: от вздутия живота до непроходимости кишечника.

Кроме того, воздержаться от употребления семян стоит, если диагностированы панкреатит или холецистит.

Аллергия

У людей с аллергией на семечки подсолнечника, кунжут и другие злаковые может проявиться реакция и на льняные семена.

Влияние на камни в почках и желчном пузыре

Семена имеют желчегонный и мочегонный эффект, поэтому при желчекаменной или мочекаменной болезни стоит проконсультироваться с врачом о возможности употребления семян льна, а главное — о их допустимом количестве. Избыток может способствовать движению камней.

Ложка с семенами льна на светлом фоне
Фото Freepik

Семена льна в медицине

Семена льна наиболее часто применяются для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Лечение язвы желудка

Слизь, которая выделяется после заваривания семян, обволакивает стенки желудка, поэтому полезна при лечении язвы желудка и двенадцатиперстной кишки.

Лечение запоров

При запорах рекомендуется использовать отвар из семян льна. Он обладает мягким слабительным эффектом.

Использование в диетологии

Тем, кто придерживается правильного питания, стоит включить семечки льна в рацион из-за высокого содержания клетчатки и питательности этого продукта. При этом, лучше есть семена не целиком, а в измельченном виде — так они лучше усваиваются.

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Блюда с семенами льна

Если семена измельчить, как рекомендуют производители, из полученной муки можно готовить каши или использовать ее для выпечки. В последнем случае нужно быть готовыми к тому, что у блюд будет немного непривычный привкус. Кроме того, целые семена можно добавлять в салаты и выпечку.

Банановый смузи

Смузи может заменить перекус во время полдника. По желанию в него можно добавить мед.

Ингредиенты:

  • банан — 1 шт;

  • кефир — 500 мл;

  • овсяные хлопья — 1 ч. л.;

  • семена льна — 1 ч. л.

Банановый смузи с льняными семечками в стакане
Фото Istockphoto.com/Ravsky

Способ приготовления:

  1. Нарезать банан кусочками. Положить в чашу блендера или в стакан.

  2. Залить банан кефиром.

  3. Добавить семена льна и овсяные хлопья.

  4. Взбить все ингредиенты до однородности.

  5. Разлить смузи по стаканам.

Льняные конфеты

Такой десерт подойдет не только худеющим, но и тем, кто не может позволить себе сладости в пост.

Ингредиенты:

  • льняная мука — 1/2 стакана;

  • вода — 3 ст. л.;

  • семена льна — 2 ст. л.;

  • мед — 5 ст. л.

Семена льна при желании можно заменить кунжутом, измельченными орехами или овсяными хлопьями.

Полезная конфета с льняными семечками
Фото Istockphoto.com/Mikhail Dragunov

Способ приготовления:

  1. Пересыпать муку в миску, добавить воду, перемешать

  2. Добавить мед.

  3. Тщательно вымесить полученную массу.

  4. Разделить полученное тесто на требуемое количество частей и скатать шарики.

  5. Обвалять шарики в льняных семечках.

  6. Убрать готовое печенье в холодильник для застывания.

Как выбрать семена льна

Нужно внимательно изучить состав. В упаковке не должно быть ничего, кроме собственно семян: ни соли, ни сахара. Также нужно убедиться, что семена без обжарки. Эту информацию производитель обычно так же указывает на упаковке.

Сама упаковка должна быть герметично закрытой: это гарантирует, что семена не прогоркли и не заплесневели.

Как хранить семена льна

Чтобы льняные семечки не слежались, не отсырели и не испортились другим способом, их нужно держать в сухих темных проветриваемых местах.

Прямые солнечные лучи, влажность выше 75% и температура выше +25°C — основные факторы, которые могут ускорить порчу продукта.

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Популярные вопросы

Производитель обычно указывает только рекомендуемую норму семян (1-2 столовых ложки в сутки) и не дает указаний по способам использования. Отвечаем на вопросы, которые могут возникать.

Когда лучше принимать семена льна утром или вечером

Время употребления семян зависит от цели. Использовать их можно в любое время суток.

Утренний прием семян льна улучшает работу желудочно-кишечного тракта. Вечерний — улучшает пищеварение и снижает аппетит.
Александра Степаненко
Нутрициолог

Можно ли заливать кипятком семена льна

Для лечения ряда заболеваний показан кисель из льняных семян или их отвар, поэтому заливать кипятком семена льна можно.

Если вы хотите похудеть или очистить кишечник, рекомендуется употреблять семена льна в грубо измельченном виде, запивая большим количеством жидкости. Настой из семян или семена, залитые кипятком, больше подходят для лечения воспалительных заболеваний.
Александра Степаненко
Нутрициолог

Если у вас появились проблемы со здоровьем, не занимайтесь самолечением — обратитесь к врачу, чтобы выявить причину недомогания и получить необходимое лечение.

Можно ли принимать льняное семя каждый день

Если нет противопоказаний, семена льна можно есть каждый день. Важно при этом не превышать рекомендованную норму.

Профилактическая доза — не больше двух чайных ложек в день.
Александра Степаненко
Нутрициолог

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