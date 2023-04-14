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Сегодня, 13:00

Что нужно есть в апреле? 5 сезонных продуктов

Ирина Юзуп
Кандидат медицинских наук, врач
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Проверка фактов

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Редис на столе
Фото Istockphoto/tycoon751
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Апрель — месяц, когда начинается настоящее пробуждение природы после зимней спячки. А значит, на полках магазинов появляются первые сезонные продукты.

В нашей подборке овощи и зелень, которые помогают организму справиться с весенней хандрой и делают рацион полезным для здоровья.

Рассказываем, что покупать для подзарядки витаминами в апреле.

Репчатый лук

В 100 г содержится:

  • 47 ккал

  • 1,4 г белка

  • 0 г жиров

  • 10 г углеводов

  • 1,2 г клетчатки

Репчатый лук.
Istockphoto/Olha_Afanasieva

Это один из наиболее популярных овощей, который доступен круглый год, но его пиковый сезон наступает именно в апреле. Лук — богатый источник антиоксидантов и других питательных веществ. Обратите внимание и на побеги. Зеленые луковые стрелки содержат мультивитаминный комплекс.

Лук можно добавлять в салаты в свежем виде или предварительно замариновав. Также его можно использовать при приготовлении супов и основных блюд.

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Редис

В 100 г содержится:

  • 20 ккал

  • 1,2 г белка

  • 0,1 г жиров

  • 3,4 г углеводов

  • 1,6 г клетчатки

Редис на столе
Istockphoto/CatEyePerspective

Это легкий овощ, который идеально подходит для весенних салатов и закусок. Редис содержит витамины C и B6, а также фолиевую кислоту и другие полезные питательные вещества. Несмотря на то что лучше все же искать редис в мае-июне, в апреле корнеплод уже заполняет рынки.

Редис не стоит есть на голодный желудок. Это может привести к вздутию.

Лук-порей

В 100 г содержится:

  • 61 ккал

  • 1,5 г белка

  • 0,3 г жиров

  • 14 г углеводов

  • 1,8 г клетчатки

Лук-порей на столе
Istockphoto/Westersoe

Этот продукт богат витамином К, фолиевой кислотой и другими питательными веществами. Лук-порей также содержит антиоксиданты, которые помогают бороться со стрессом и улучшить общее здоровье.

Лук-порей можно добавлять в салаты или использовать при приготовлении бульонов и вторых блюд.

Салат Айсберг

В 100 г содержится:

  • 14 ккал

  • 0,9 г белка

  • 0,1 г жиров

  • 1,8 г углеводов

  • 1,2 г клетчатки

Салат Айсберг
Istockphoto/Roman Zavorotny

Этот сезонный продукт можно использовать как базу для весенних салатов. Клетчатка в составе помогает пищеварению.

Чеснок

В 100 г содержится:

  • 149 ккал

  • 6,3 г белка

  • 0,5 г жиров

  • 33 г углеводов

  • 1,5 г клетчатки

Чеснок на столе
Istockphoto/IURII BUKHTA

Как и лук, обладает антисептическим действием. В нем много серы и витамина С. Также подойдет как для салатов, так и для горячих блюд.

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