Что нужно есть в апреле? 5 сезонных продуктов

Апрель — месяц, когда начинается настоящее пробуждение природы после зимней спячки. А значит, на полках магазинов появляются первые сезонные продукты.

В нашей подборке овощи и зелень, которые помогают организму справиться с весенней хандрой и делают рацион полезным для здоровья.

Рассказываем, что покупать для подзарядки витаминами в апреле.

Репчатый лук

В 100 г содержится:

47 ккал

1,4 г белка

0 г жиров

10 г углеводов

1,2 г клетчатки

Istockphoto/Olha_Afanasieva

Это один из наиболее популярных овощей, который доступен круглый год, но его пиковый сезон наступает именно в апреле. Лук — богатый источник антиоксидантов и других питательных веществ. Обратите внимание и на побеги. Зеленые луковые стрелки содержат мультивитаминный комплекс.

Лук можно добавлять в салаты в свежем виде или предварительно замариновав. Также его можно использовать при приготовлении супов и основных блюд.

Редис

В 100 г содержится:

20 ккал

1,2 г белка

0,1 г жиров

3,4 г углеводов

1,6 г клетчатки

Istockphoto/CatEyePerspective

Это легкий овощ, который идеально подходит для весенних салатов и закусок. Редис содержит витамины C и B6, а также фолиевую кислоту и другие полезные питательные вещества. Несмотря на то что лучше все же искать редис в мае-июне, в апреле корнеплод уже заполняет рынки.

Лук-порей

В 100 г содержится:

61 ккал

1,5 г белка

0,3 г жиров

14 г углеводов

1,8 г клетчатки

Istockphoto/Westersoe

Этот продукт богат витамином К, фолиевой кислотой и другими питательными веществами. Лук-порей также содержит антиоксиданты, которые помогают бороться со стрессом и улучшить общее здоровье.

Лук-порей можно добавлять в салаты или использовать при приготовлении бульонов и вторых блюд.

Салат Айсберг

В 100 г содержится:

14 ккал

0,9 г белка

0,1 г жиров

1,8 г углеводов

1,2 г клетчатки

Istockphoto/Roman Zavorotny

Этот сезонный продукт можно использовать как базу для весенних салатов. Клетчатка в составе помогает пищеварению.

Чеснок

В 100 г содержится:

149 ккал

6,3 г белка

0,5 г жиров

33 г углеводов

1,5 г клетчатки

Istockphoto/IURII BUKHTA

Как и лук, обладает антисептическим действием. В нем много серы и витамина С. Также подойдет как для салатов, так и для горячих блюд.

У нас появилась почтовая рассылка! Каждую неделю вместе с одним из наших экспертов предлагаем вам бросить себе «здоровый» вызов: попробовать новую полезную привычку или отказаться от какой-нибудь вредной. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!