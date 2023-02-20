Сколько блинов можно съесть за день без вреда для фигуры? Объясняет врач-диетолог

Сегодня, 16:00
Блины — блюдо довольно простое в приготовлении. Однако нашему организму с ними приходится совсем непросто.
У одних блины ассоциируются исключительно с Масленицей, другие готовы лакомиться ими круглый год. К тому же вариантов и рецептов этого блюда довольно много, на любой вкус:
на воде;
на молоке (коровьем и альтернативном);
на кефире;
с добавлением минеральной воды;
с добавлением томатного сока;
с начинкой (сладкий творог, овощи, мясной фарш, ягоды, джемы и прочие).
Состав блинов и то, каким образом они приготовлены («с припеком», на масле, в масле или без), напрямую влияет на их калорийность, а, значит, и на количество, которое можно себе позволить.
Также на то, сколько блинов можно съесть, влияют индивидуальные факторы:
здоровье человека (наличие лишнего веса, заболеваний ЖКТ, диабета и прочих);
потребность человека в энергии, которую определяют возраст, физические параметры и активность в течение дня;
суточная норма калорий, жиров и углеводов.
Если вы следите за своим весом, здоровьем, фигурой и рационом, то желаемое количество блинчиков учтете в своей суточной норме. Такой подход самый оптимальный.
Если же в расчеты не углубляться, то среднестатистический человек, который не имеет лишнего веса и заболеваний желудочно-кишечного тракта, каких-то острых состояний, у него в норме инсулинорезистентность, в этом случае где-то два-три блина в день он вполне может себе позволить. Но лучше не в один прием пищи.Елена СоломатинаВрач-диетолог, кандидат медицинских наук
Необязательно есть все блины сразу. Можно поделить их на пару приемов пищи. Например, два блинчика съесть на завтрак (или даже вместо него, в зависимости от того, что это за блины, с начинкой или без), а еще один оставить в качестве «десерта» на обед.
Блины с сытной начинкой вроде мяса вполне могут заменить полноценный прием пищи. Конечно, в идеале такую еду дополнить клетчаткой в виде овощей, чтобы не возникло проблем с пищеварением.
Поэтому количество лучше определять, все же исходя из индивидуальных показателей и норм. Если вы решили разово себя побаловать, будьте уверены — организм простит эту маленькую шалость. Главное, чтобы это не вошло в привычку. Ведь тогда даже здоровый и крепкий организм может дать сбой.Елена СоломатинаВрач-диетолог, кандидат медицинских наук
В некоторых случаях употребление блинов может сказаться не лучшим образом, и минуты гастрономической радости обернутся массой проблем. Несварение и метеоризм — самые из них безобидные.
Отказаться от употребления блинов стоит при:
сахарном диабете;
повышенном сахаре и холестерине;
ожирении;
болезнях желудочно-кишечного тракта, особенно в период обострения.
Блины блинам рознь. От рецепта зависит многое. Например, если блин приготовлен с добавлением ржаной, овсяной, гречневой и любой другой цельнозерновой муки, получится продукт для здорового питания.
Тот же овсяноблин, те же гречневые блины — их можно использовать регулярно в рационе как основу, вместо хлеба, заворачивать в них какую-то полезную и вкусную начинку.Елена СоломатинаВрач-диетолог, кандидат медицинских наук
При приготовлении блинов можно слегка смазать сковороду маслом или же вовсе от него отказаться (если имеется антипригарное покрытие). Это уменьшит не только калорийность готовых блинов, но и избавит от появления вредных канцерогенов, которые образуются в ходе термической обработки.
Сковороду, на которой готовятся блины, лучше просто слегка подмазывать кисточкой с маслом. Или как делали наши бабушки — резали пополам картофелину, смачивали в масле и также подмазывали поверхность сковороды, чтобы блин не прилипал. Сейчас, конечно, процесс стал значительно проще.Елена СоломатинаВрач-диетолог, кандидат медицинских наук
Чтобы помочь своему желудочно-кишечному тракту переварить непростое лакомство, положите в блин начинку с добавлением овощей или фруктов. Пищевые волокна в их составе «возьмут на себя» часть лишних жиров и сахаров, улучшат пищеварение и уменьшат количество калорий, которое организм получит в конечном счете.