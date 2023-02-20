Сколько блинов можно съесть за день без вреда для фигуры? Объясняет врач-диетолог

Вовсе не обязательно полностью от них отказываться даже на диете.

Блины — блюдо довольно простое в приготовлении. Однако нашему организму с ними приходится совсем непросто.

Какие бывают блины

У одних блины ассоциируются исключительно с Масленицей, другие готовы лакомиться ими круглый год. К тому же вариантов и рецептов этого блюда довольно много, на любой вкус:

на воде;

на молоке (коровьем и альтернативном);

на кефире;

с добавлением минеральной воды;

с добавлением томатного сока;

с начинкой (сладкий творог, овощи, мясной фарш, ягоды, джемы и прочие).

Сколько блинов можно съесть за день

Состав блинов и то, каким образом они приготовлены («с припеком», на масле, в масле или без), напрямую влияет на их калорийность, а, значит, и на количество, которое можно себе позволить.

Также на то, сколько блинов можно съесть, влияют индивидуальные факторы:

здоровье человека (наличие лишнего веса, заболеваний ЖКТ, диабета и прочих);

потребность человека в энергии, которую определяют возраст, физические параметры и активность в течение дня;

суточная норма калорий, жиров и углеводов.

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Если вы следите за своим весом, здоровьем, фигурой и рационом, то желаемое количество блинчиков учтете в своей суточной норме. Такой подход самый оптимальный.

Необязательно есть все блины сразу. Можно поделить их на пару приемов пищи. Например, два блинчика съесть на завтрак (или даже вместо него, в зависимости от того, что это за блины, с начинкой или без), а еще один оставить в качестве «десерта» на обед.

Блины с сытной начинкой вроде мяса вполне могут заменить полноценный прием пищи. Конечно, в идеале такую еду дополнить клетчаткой в виде овощей, чтобы не возникло проблем с пищеварением.

Кому вредно есть блины

В некоторых случаях употребление блинов может сказаться не лучшим образом, и минуты гастрономической радости обернутся массой проблем. Несварение и метеоризм — самые из них безобидные.

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Отказаться от употребления блинов стоит при:

сахарном диабете;

повышенном сахаре и холестерине;

ожирении;

болезнях желудочно-кишечного тракта, особенно в период обострения.

Какие блины полезны

Блины блинам рознь. От рецепта зависит многое. Например, если блин приготовлен с добавлением ржаной, овсяной, гречневой и любой другой цельнозерновой муки, получится продукт для здорового питания.

При приготовлении блинов можно слегка смазать сковороду маслом или же вовсе от него отказаться (если имеется антипригарное покрытие). Это уменьшит не только калорийность готовых блинов, но и избавит от появления вредных канцерогенов, которые образуются в ходе термической обработки.

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Чтобы помочь своему желудочно-кишечному тракту переварить непростое лакомство, положите в блин начинку с добавлением овощей или фруктов. Пищевые волокна в их составе «возьмут на себя» часть лишних жиров и сахаров, улучшат пищеварение и уменьшат количество калорий, которое организм получит в конечном счете.