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Сегодня, 16:00

Сколько блинов можно съесть за день без вреда для фигуры? Объясняет врач-диетолог

Ольга Стрельникова
Елена Соломатина
Врач-диетолог, кандидат медицинских наук
Фото Freepik/KamranAydinov
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Вовсе не обязательно полностью от них отказываться даже на диете.

Блины — блюдо довольно простое в приготовлении. Однако нашему организму с ними приходится совсем непросто.

Какие бывают блины

У одних блины ассоциируются исключительно с Масленицей, другие готовы лакомиться ими круглый год. К тому же вариантов и рецептов этого блюда довольно много, на любой вкус:

  • на воде;

  • на молоке (коровьем и альтернативном);

  • на кефире;

  • с добавлением минеральной воды;

  • с добавлением томатного сока;

  • с начинкой (сладкий творог, овощи, мясной фарш, ягоды, джемы и прочие).

Сколько блинов можно съесть за день

Состав блинов и то, каким образом они приготовлены («с припеком», на масле, в масле или без), напрямую влияет на их калорийность, а, значит, и на количество, которое можно себе позволить.

Блины — это чаще всего простые углеводы. В них почти нет «пластического материала», то есть белка. Все, что организм в большей степени получит, — это энергия, которую при необходимости он и так может взять из своих резервов — из жировых запасов.
Елена Соломатина
Врач-диетолог, кандидат медицинских наук

Также на то, сколько блинов можно съесть, влияют индивидуальные факторы:

  • здоровье человека (наличие лишнего веса, заболеваний ЖКТ, диабета и прочих);

  • потребность человека в энергии, которую определяют возраст, физические параметры и активность в течение дня;

  • суточная норма калорий, жиров и углеводов.

Блины. Фото istockphoto.com
Фото istockphoto.com

Если вы следите за своим весом, здоровьем, фигурой и рационом, то желаемое количество блинчиков учтете в своей суточной норме. Такой подход самый оптимальный.

Если же в расчеты не углубляться, то среднестатистический человек, который не имеет лишнего веса и заболеваний желудочно-кишечного тракта, каких-то острых состояний, у него в норме инсулинорезистентность, в этом случае где-то два-три блина в день он вполне может себе позволить. Но лучше не в один прием пищи.
Елена Соломатина
Врач-диетолог, кандидат медицинских наук

Необязательно есть все блины сразу. Можно поделить их на пару приемов пищи. Например, два блинчика съесть на завтрак (или даже вместо него, в зависимости от того, что это за блины, с начинкой или без), а еще один оставить в качестве «десерта» на обед.

Блины с сытной начинкой вроде мяса вполне могут заменить полноценный прием пищи. Конечно, в идеале такую еду дополнить клетчаткой в виде овощей, чтобы не возникло проблем с пищеварением.

Поэтому количество лучше определять, все же исходя из индивидуальных показателей и норм. Если вы решили разово себя побаловать, будьте уверены — организм простит эту маленькую шалость. Главное, чтобы это не вошло в привычку. Ведь тогда даже здоровый и крепкий организм может дать сбой.
Елена Соломатина
Врач-диетолог, кандидат медицинских наук

Кому вредно есть блины

В некоторых случаях употребление блинов может сказаться не лучшим образом, и минуты гастрономической радости обернутся массой проблем. Несварение и метеоризм — самые из них безобидные.

Блины. Фото istockphoto.com
Фото istockphoto.com

Отказаться от употребления блинов стоит при:

  • сахарном диабете;

  • повышенном сахаре и холестерине;

  • ожирении;

  • болезнях желудочно-кишечного тракта, особенно в период обострения.

Какие блины полезны

Блины блинам рознь. От рецепта зависит многое. Например, если блин приготовлен с добавлением ржаной, овсяной, гречневой и любой другой цельнозерновой муки, получится продукт для здорового питания.

Тот же овсяноблин, те же гречневые блины — их можно использовать регулярно в рационе как основу, вместо хлеба, заворачивать в них какую-то полезную и вкусную начинку.
Елена Соломатина
Врач-диетолог, кандидат медицинских наук

При приготовлении блинов можно слегка смазать сковороду маслом или же вовсе от него отказаться (если имеется антипригарное покрытие). Это уменьшит не только калорийность готовых блинов, но и избавит от появления вредных канцерогенов, которые образуются в ходе термической обработки.

Блины. Фото istockphoto.com
istockphoto.com
Сковороду, на которой готовятся блины, лучше просто слегка подмазывать кисточкой с маслом. Или как делали наши бабушки — резали пополам картофелину, смачивали в масле и также подмазывали поверхность сковороды, чтобы блин не прилипал. Сейчас, конечно, процесс стал значительно проще.
Елена Соломатина
Врач-диетолог, кандидат медицинских наук

Чтобы помочь своему желудочно-кишечному тракту переварить непростое лакомство, положите в блин начинку с добавлением овощей или фруктов. Пищевые волокна в их составе «возьмут на себя» часть лишних жиров и сахаров, улучшат пищеварение и уменьшат количество калорий, которое организм получит в конечном счете.

Польза и вред
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