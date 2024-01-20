Сколько граммов в столовой и чайной ложках

Сегодня, 10:00
Опытные хозяйки обычно добавляют продукты в блюда на глазок. Начинающие кулинары могут ориентироваться на книги с рецептами, в которых указано точное количество того или иного ингредиента. Если в арсенале нет кухонных весов, то можно измерить вес продуктов с помощью обычных ложек.
Специалист по питанию Алена Денисова рассказала, сколько граммов популярных продуктов в среднем содержится в одной столовой и в одной чайной ложке.
На вес сыпучих продуктов влияют степень их влажности и размер крупинок. Например, морская соль с крупными кристаллами будет отличаться по весу от соли мелкого помола: первая тяжелее. Продукты, которые хранятся в помещениях с повышенной влажностью, напитываются влагой, из-за чего их вес увеличивается.
соль — 7 г;
сахар — 6 г;
мука — 5 г;
сухие дрожжи — 5 г;
какао-порошок — 5 г;
рис — 5 г;
манная крупа — 7 г;
гречневая крупа — 7 г;
сода — 7 г;
желатин — 5 г.
соль — 25 г;
сахар — 20 г;
мука — 20 г;
сухие дрожжи — 8 г;
какао-порошок — 10 г;
рис — 12 г;
манная крупа — 10 г;
гречневая крупа — 20 г;
сода — 20 г;
желатин — 15 г.
Для большей точности лучше отмерять продукты без горки, потому что в зависимости от объема ложки и высоты горки вес продукта может сильно поменяться.
Вес жидких продуктов зависит от их плотности. Чем она больше, тем выше вес.
молоко — 5 г;
сливки жирные — 5 г;
сметана нежирная, йогурт — 8 г;
сок — 5 г;
сироп для кофе — 5 г;
растительное масло — 5 г;
вино — 5 г;
водка — 5 г;
уксус — 5 г.
молоко — 15 г;
сливки — 15 г;
сметана нежирная, йогурт — 20 г;
сок — 18 г;
сироп для кофе — 15 г;
растительное масло — 17 г;
вино — 17 г;
водка — 15 г;
уксус — 15 г.
мед жидкий — 7 г;
мед густой — 12 г;
варенье, джем — 10 г;
томатная паста — 10 г;
майонез — 10 г;
кетчуп — 8 г;
сливочное масло — 5 г.
мед жидкий — 21 г;
мед густой — 25 г;
варенье, джем — 25 г;
томатная паста — 25 г;
майонез — 20 г;
кетчуп — 25 г;
сливочное масло — 17 г.
Размер ложек может влиять на вес продукта. Поэтому в процессе готовки нужно использовать один и тот же прибор (или несколько одинаковых), чтобы более точно соблюсти пропорции продуктов.