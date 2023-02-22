Как сделать блины менее калорийными

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Классические «бабушкины» блины хоть и вкусные, однако могут плачевно сказаться на фигуре. Особенно в Масленичную неделю, когда мы особо не ограничиваем себя в количестве и начинках. Поэтому любителям всегда оставаться в форме приходится искать более полезные альтернативы. Нутрициологи Алена Денисова, и Наталья Торорощенко рассказали, как изменить рецепт, чтобы снизить калорийность блинов. Теперь мы можем позволить себе чуть больше.
Кстати, мы уже делились несколькими рецептами ПП-блинов и рассказывали, сколько классических блинов можно съедать без вреда для фигуры.
Калорийность зависит не только от того, как приготовлены блины, но и того, с чем они съедены.
В среднем в 100 граммах блинов (это примерно 2-3 штуки) — около 230-250 ккал.
Необходимо изменить некоторые ингредиенты в составе теста или количество масла для жарки. Не рекомендуется отказываться от яиц. Яйцо, именно белок и желток, — во всех смыслах связующее звено для теста. Другие ингредиенты можно заменить.
В пшеничной муке высшего сорта нет клетчатки и многих полезных веществ. Вместо простой пшеничной муки можно взять цельнозерновую. Или выбрать альтернативу не из пшеницы: гречневую, кукурузную, овсяную, рисовую (она не содержит глютен).
Рисовую муку получают из белого и из коричневого риса. Мука из коричневого содержит больше клетчатки и подходит для диетического питания. Выпечка на такой муке получается нежной и воздушной.Наталья ТоророщенкоНутрициолог
В овсяной муке содержатся калий, магний, фосфор, а еще она является источником клетчатки и сложных углеводов.Алена ДенисоваНутрициолог
Его можно полностью исключить, заменив водой. Если вы не готовы к таким радикальным мерам, можно просто разбавить. Или взять молоко со сниженной жирностью.
Молоко с наименьшей жирностью или разбавленное водой поможет снизить количество насыщенных жиров. Их избыток грозит развитием сердечно-сосудистых заболеваний.Алена ДенисоваНутрициолог
Есть множество рецептов блинов без сахара. Но если вы привыкли класть в тесто сахар, подумайте о том, чтобы использовать вместо него сахарозаменители.
Сахар, как и пшеничная мука, — источник быстрых углеводов. Он повышает калорийность блинов. А если блины будут со сладкой начинкой, сахара в одной порции получится слишком много.Алена ДенисоваНутрициолог
Разрешенные сахарозаменители: стевия, трегалоза, эритрит.Наталья ТоророщенкоНутрициолог
Сливочное и растительное масло увеличивает энергетическую ценность блинов, поэтому для приготовления желательно использовать антипригарную сковороду. На ней можно выпекать блины без масла — оно добавляется сразу в тесто. Другой вариант: слегка смазывать сковороду маслом, а не наливать его из бутылки.
Если использовать цельнозерновую муку, сахарозаменитель и воду вместо молока, калорийность блинов снизится до 90 ккал на 100 г.Наталья ТоророщенкоНутрициолог
Отлично, если блины будут с большим количеством крахмала. При обжарке он запечатывается и усваивается дольше, чем просто переработанная пшеничная мука. Калорийность таких блинов будет около 104,9 ккал на 100 г.
Как обычно, сладкоежки больше всех рискуют превысить норму калорий. Варенье, мед, сгущенное молоко, различные сиропы и шоколадная паста существенно увеличивают энергетическую ценность блина. Кроме того, простые углеводы моментально всасываются в кровь, повышают уровень сахара и заставляют нас есть больше.
В качестве начинки старайтесь выбирать творог, фрукты или ягоды, они добавят сладости блинам, но не навредят фигуре.Алена ДенисоваНутрициолог
Блины с икрой, сметаной и сливочным маслом тоже калорийны.
Лучшая начинка для блинов — белковая. Хорошо подойдут слабосоленая рыба или нежирный творог 5% без дополнительных сахаров внутри. Еще для начинки сытных блинов можно использовать нежирное мясо, грибы и сыр.
Если учесть все или хотя бы парочку рекомендаций, Масленица станет намного полезнее для вашей фигуры.