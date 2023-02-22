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Сегодня, 08:00

Как сделать блины менее калорийными

Наталья Торорощенко
,
Мария Сальникова
Алена Денисова
Нутрициолог
Блины.
Фото Freepik
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Масленица может пройти без последствий для фигуры.

Классические «бабушкины» блины хоть и вкусные, однако могут плачевно сказаться на фигуре. Особенно в Масленичную неделю, когда мы особо не ограничиваем себя в количестве и начинках. Поэтому любителям всегда оставаться в форме приходится искать более полезные альтернативы. Нутрициологи Алена Денисова, и Наталья Торорощенко рассказали, как изменить рецепт, чтобы снизить калорийность блинов. Теперь мы можем позволить себе чуть больше.

Кстати, мы уже делились несколькими рецептами ПП-блинов и рассказывали, сколько классических блинов можно съедать без вреда для фигуры.

Сколько калорий в блинах

Калорийность зависит не только от того, как приготовлены блины, но и того, с чем они съедены.

В среднем в 100 граммах блинов (это примерно 2-3 штуки) — около 230-250 ккал.

Чтобы определить энергетическую ценность одного блина, нужно учитывать его диаметр и толщину. Маленький блин будет весить примерно 30 г, большой — около 60 г. Поэтому калорийность одного блина составляет от 70 до 140 ккал.
Алена Денисова
Нутрициолог

Как снизить калорийность блинов

Необходимо изменить некоторые ингредиенты в составе теста или количество масла для жарки. Не рекомендуется отказываться от яиц. Яйцо, именно белок и желток, — во всех смыслах связующее звено для теста. Другие ингредиенты можно заменить.

Тесто для блинов. Фото istockphoto.com
Фото istockphoto.com

Мука

В пшеничной муке высшего сорта нет клетчатки и многих полезных веществ. Вместо простой пшеничной муки можно взять цельнозерновую. Или выбрать альтернативу не из пшеницы: гречневую, кукурузную, овсяную, рисовую (она не содержит глютен).

Рисовую муку получают из белого и из коричневого риса. Мука из коричневого содержит больше клетчатки и подходит для диетического питания. Выпечка на такой муке получается нежной и воздушной.
Наталья Торорощенко
Нутрициолог
В овсяной муке содержатся калий, магний, фосфор, а еще она является источником клетчатки и сложных углеводов.
Алена Денисова
Нутрициолог
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Молоко

Его можно полностью исключить, заменив водой. Если вы не готовы к таким радикальным мерам, можно просто разбавить. Или взять молоко со сниженной жирностью.

Молоко с наименьшей жирностью или разбавленное водой поможет снизить количество насыщенных жиров. Их избыток грозит развитием сердечно-сосудистых заболеваний.
Алена Денисова
Нутрициолог
Блины. Фото Freepik
Фото Freepik

Сахар

Есть множество рецептов блинов без сахара. Но если вы привыкли класть в тесто сахар, подумайте о том, чтобы использовать вместо него сахарозаменители.

Сахар, как и пшеничная мука, — источник быстрых углеводов. Он повышает калорийность блинов. А если блины будут со сладкой начинкой, сахара в одной порции получится слишком много.
Алена Денисова
Нутрициолог
Разрешенные сахарозаменители: стевия, трегалоза, эритрит.
Наталья Торорощенко
Нутрициолог

Масло

Сливочное и растительное масло увеличивает энергетическую ценность блинов, поэтому для приготовления желательно использовать антипригарную сковороду. На ней можно выпекать блины без масла — оно добавляется сразу в тесто. Другой вариант: слегка смазывать сковороду маслом, а не наливать его из бутылки.

Если использовать цельнозерновую муку, сахарозаменитель и воду вместо молока, калорийность блинов снизится до 90 ккал на 100 г.
Наталья Торорощенко
Нутрициолог

Отлично, если блины будут с большим количеством крахмала. При обжарке он запечатывается и усваивается дольше, чем просто переработанная пшеничная мука. Калорийность таких блинов будет около 104,9 ккал на 100 г.

Приготовление блинов. Фото Freepik/senivpetro
Фото Freepik/senivpetro

Что выбрать в качестве начинки

Как обычно, сладкоежки больше всех рискуют превысить норму калорий. Варенье, мед, сгущенное молоко, различные сиропы и шоколадная паста существенно увеличивают энергетическую ценность блина. Кроме того, простые углеводы моментально всасываются в кровь, повышают уровень сахара и заставляют нас есть больше.

В качестве начинки старайтесь выбирать творог, фрукты или ягоды, они добавят сладости блинам, но не навредят фигуре.
Алена Денисова
Нутрициолог

Блины с икрой, сметаной и сливочным маслом тоже калорийны.

Лучшая начинка для блинов — белковая. Хорошо подойдут слабосоленая рыба или нежирный творог 5% без дополнительных сахаров внутри. Еще для начинки сытных блинов можно использовать нежирное мясо, грибы и сыр.

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Если учесть все или хотя бы парочку рекомендаций, Масленица станет намного полезнее для вашей фигуры.

Рецепты
Советы и рекомендации
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