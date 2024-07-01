Сколько кваса можно выпить без вреда для здоровья: мнение диетолога

Натуральный квас отлично утоляет жажду и имеет ряд других полезных свойств. Но это не значит, что напиток можно поглощать литрами. Противопоказания у него тоже есть.

Диетолог-консультант Алексей Кабанов рассказал, сколько кваса можно выпить без вреда для здоровья и как часто это можно делать.

Почему квас может быть вреден

Квас — очень популярный напиток, поэтому существует несколько сотен рецептов его приготовления. Сейчас в магазинах можно встретить разные виды: сладкий, кислый, белый, фруктовый, ягодный, мятный, окрошечный и так далее. Тем не менее большая часть из них одинаково воздействует на организм.

Избыток сахара

Избыток сахара негативно отражается на состоянии сердечно-сосудистой системы. Также возникает дополнительный риск диабета и ожирения.

Наличие дрожжей

В норме квас готовится на закваске — такой же, которая используется для приготовления «живого» хлеба. То есть из цельнозерновой муки. Но для ускорения и удешевления производства в квас кладут дрожжи и сахар.

Продукты на дрожжах могут вызывать проблемы с ЖКТ и аллергию.

Наличие этанола

В некоторых странах квас приравнивается к пиву. На Руси до XII века напиток считался хмельным, отсюда и слово «квасить», означающее «пьянствовать». Квас — слабоалкогольный напиток, его крепость от 0,7 % до 2,6 %. Но в больших количествах он может навредить организму, как и любой другой алкоголь.

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Сколько кваса можно выпить без вреда

Из-за этанола от кваса стоит отказаться беременным и кормящим женщинам, людям с заболеваниями печени.

С осторожностью стоит пить напиток с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, такими как язва и гастрит. Особенно это касается кислого кваса, на котором готовят исконно русские блюда: ботвинью, тюрю, окрошку.

Здоровым людям эксперт рекомендует пить не более 300 мл кваса в день и делать это не чаще двух раз в неделю.