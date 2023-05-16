3 рецепта творожной запеканки от нейросети. Попробовали приготовить и делимся опытом

В Сети заработал искусственный интеллект, который генерирует рецепты блюд по критериям пользователей. Корреспондент «СЭ» опробовала его в деле на своей кухне, а нутрициолог Ольга Деккер оценила рецепты.

Подготовка к эксперименту

В описании на сайте сказано: «Не знаете, что приготовить сегодня вечером? Введите список ингредиентов с количеством или без, и ваш личный шеф-повар с искусственным интеллектом предложит индивидуальный рецепт».

Проблем с вечерним меню у меня обычно не возникает, а вот накормить ребенка чем-то сытным на завтрак — целая головная боль. Учитывая любовь сына к сладкому и запеканкам и мою нелюбовь к большому количеству сахара в рационе, а также небогатую фантазию, я решила попросить нейросеть придумать за меня несколько необычных рецептов сладкой творожной запеканки без сахара. О чем и написала в строке для запроса.

Программа подумала-подумала да и предложила мне запечь просто творог с добавлением разных фруктов и ягод. Сочетания должны были получиться интересные, только вот запеканкой получившийся продукт назвать было бы сложно — в рецептах не хватало ингредиентов, нужных для того, чтобы блюдо «схватилось».

На полке давно ожидала своего часа относительно «зожная» манная крупа из твердой пшеницы, поэтому я добавила к запросу слова «с манкой и яйцом». Дело вроде бы пошло.

Рецепт 1. Апельсиново-лимонная запеканка от нейросети

Рецепт от искусственного интеллекта выглядел так.

Ингредиенты:

манная крупа — 1,5 стакана;

яйца — 3 шт.;

творог — 2 стакана;

натертые апельсины — 2 шт.;

сок одного лимона;

оливковое масло — по мере необходимости;

соль и перец — по вкусу.

Инструкции:

Разогрейте духовку до 180 градусов. В большой миске смешайте манку и яйца. Смешайте до объединения. Добавьте творог, апельсины и лимонный сок. Смешайте до однородности. Смажьте форму для выпечки размером 9x13 дюймов оливковым маслом. Вылейте тесто в блюдо. Выпекайте 45 минут или до золотисто-коричневого цвета. Дайте остыть перед подачей на стол. Наслаждайтесь!

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Количество манки в рецепте смутило с первого же взгляда, но для чистоты эксперимента я решила полностью довериться цифровому кулинарному гению — вдруг он знает, что делает, — и сделать все точь-в-точь по инструкции. Ну, кроме совсем уж экзотики — добавления перца.

Рожденный сознанием машины, возомнившей себя кулинаром, и моей доверчивостью продукт пах вкусно и выглядел красиво. На этом его достоинства заканчивались.

На вкус это был кисловатый плотный, тяжелый манный пирог, которым при желании, я уверена, можно убить человека. Лучше всего качества этого блюда описывает рецензия моего мужа:

«Не все, что мы едим, должно быть вкусно. Ты, если не хочешь, не ешь, а я буду — это же продукт питания. И он не совсем противный».

Но в конце концов, когда запеканка, как и завещала заботливая нейросеть, остыла, сдался и он. Результат эксперимента пришлось отправить в мусорку.



В целом рецепт может быть неплохим вариантом для детского питания, но, пожалуй, стоит уменьшить количество манной крупы и увеличить количество творога и яиц, чтобы продукт был менее насыщен легкими углеводами с высоким гликемическим индексом и содержал больше белка. Ну и просто — был вкуснее.

Также эксперт посчитала, что излишним может быть добавление соли и перца, и рекомендовала бы заменить их на более натуральные специи, такие как корица или ванилин. И, возможно, было бы лучше заменить оливковое масло на кокосовое или масло авокадо, чтобы увеличить содержание полезных жиров в рецепте.

Рецепт 2. Запеканка от нейросети с корицей и бананом

И снова искусственный разум выдал рецепт с той же основой.

Ингредиенты:

манная крупа — 1,5 стакана;

яйца — 3 шт.;

творог — 2 стакана;

пюре из одного банана;

молотая корица- 3 ч. л.;

оливковое масло — по мере необходимости;

соль и перец — для вкуса.

Инструкции:

Разогрейте духовку до 180 градусов. В большой миске смешайте манку и яйца. Смешайте до объединения. Добавьте творог, банановое пюре и корицу. Смешайте до однородности. Смажьте форму для выпечки размером 9x13 дюймов оливковым маслом. Вылейте тесто в блюдо. Выпекайте 45 минут или до золотисто-коричневого цвета. Дайте остыть перед подачей на стол. Наслаждайтесь!

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Но на этот раз пропорции я рассчитала по-своему: положила всего три столовые ложки манки, одну чайную ложку корицы, два яйца, два банана, и позволила себе вольность в виде пары столовых ложек сметаны для нежности и сочности.

Вот теперь получилась действительно запеканка, та самая, за которой все то и дело бегают к холодильнику, чтобы съесть еще кусочек, с чашечкой кофе да со сметанкой. И действительно — сладкая без сахара и приятно-пряная.

И что немаловажно — главный «заказчик» остался доволен.

Также следует обратить внимание на количество употребляемой порции, чтобы не превысить дневную норму калорий и углеводов. Корица является богатым источником антиоксидантов, которые помогают бороться с воспалительными процессами в организме, однако следует учитывать, что слишком большое количество корицы может быть нежелательным для детей, особенно для тех, у кого есть аллергия на специи.

Рецепт 3. Морковно-изюмная запеканка от нейросети

Ингредиенты:

манная крупа — 1,5 стакана;

яйца — 3 шт.;

творог — 2 стакана;

натертая морковь — 1 шт.;

изюм — 1/2 стакана;

оливковое масло — по мере необходимости;

соль и перец — для вкуса.

Инструкции:

Разогрейте духовку до 180 градусов. В большой миске смешайте манку и яйца. Смешайте до объединения. Добавьте творог, натертую морковь и изюм. Смешайте до однородности. Смажьте форму для выпечки размером 9x13 дюймов оливковым маслом. Вылейте тесто в блюдо. Выпекайте 45 минут или до золотисто-коричневого цвета. Дайте остыть перед подачей на стол. Наслаждайтесь!

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Пропорции основы для запеканки я изменила так же, как и в предыдущем рецепте, а с морковью и изюмом придумывать ничего не стала.

Несмотря на то что ни морковь, ни изюм нельзя назвать моими любимыми продуктами, получилось вкусно. Морковь, натертая на самой мелкой терке, по вкусу совсем не определялась в запеканке как морковь, а скорее придала ей тонкий привкус запеченного сыра. А изюм добавил сладости.

Вывод

Искусственный разум — это хорошо, но пока придется еще попользоваться своим. Я не рекомендую верить нейросети на слово: исходя из моего опыта, есть вероятность, что рецепт нужно будет доработать. И лучше не экспериментировать, а сделать это сразу.

Однако, если правильно распределить обязанности, с роботом-кулинаром вполне можно сработаться и стать неплохой командой. Искусственному интеллекту я бы оставила выбор продуктов и вкусовых сочетаний, на которые не у каждого хватит фантазии и опыта, — это у него получается очень даже неплохо. А вот определение пропорций лучше оставить за собой.

А еще — советую не бояться писать слишком много слов в строке запроса: наоборот, чем он будет подробнее, тем лучше будет прописан рецепт.

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