5 причин не отказываться от сливочного масла

Сливочное масло — частый гость на нашем столе: утренние бутерброды, приятная добавка к каше, ингредиент для выпечки и жарки. Но из-за высокой калорийности сложился миф, что оно вредит здоровью и фигуре. Как и со многими продуктами, влияние определяется количеством: если не превышать разумную суточную норму, сливочное масло принесет только пользу. Нутрициолог Екатерина Григорович назвала пять причин для сохранения масла в рационе.

Сначала стоит сказать о размере рекомендованной порции: в день она составляет 20-25 грамм. Это примерно одна столовая ложка — такого количества как раз достаточно для пары бутербродов. В зависимости от процента жирности (72,5-82,5%), калорийность на 100 грамм составляет примерно 650-750 ккал. Получается, что сливочное масло — менее жирное и калорийное, чем растительное. Но подвергать его тепловой обработке и использовать для жарки не стоит, поскольку так выделяются трансжиры и вредный холестерин.

Итак, рассказываем о полезных свойствах сливочного масла, на которые стоит обратить внимание.

Содержит витамины

Продукт содержит целый букет витаминов — А, B, C, D, Е и К. Они благотворно влияют на состояние кожи, волос и ногтей, замедляют процессы старения, повышают иммунитет и настроение.

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Хорошо усваивается

Сливочное масло на 80% состоит из молочного жира, который легко усваивается. Жиры входят в состав клеток органов и тканей и участвуют в формировании новых клеточных структур.

Почти не содержит лактозы

В сливочном масле остаются только следы лактозы, поэтому умеренное употребление не приводит к негативным последствиям для людей с непереносимостью лактозы. Но людям с аллергическими реакциями лучше избегать масла в рационе.

Содержит аминокислоты

Аминокислоты выполняют в организме много функций — это строительный материал для тканей, помощь в работе кишечника и залог упругости кожи.

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Поддерживает здоровье слизистых

Продукт полезен для людей с язвенной болезнью желудка и кишечника: масло способствует заживлению поврежденной слизистой оболочки.

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