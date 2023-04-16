5 причин не отказываться от сливочного масла

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Сливочное масло — частый гость на нашем столе: утренние бутерброды, приятная добавка к каше, ингредиент для выпечки и жарки. Но из-за высокой калорийности сложился миф, что оно вредит здоровью и фигуре. Как и со многими продуктами, влияние определяется количеством: если не превышать разумную суточную норму, сливочное масло принесет только пользу. Нутрициолог Екатерина Григорович назвала пять причин для сохранения масла в рационе.
Сначала стоит сказать о размере рекомендованной порции: в день она составляет 20-25 грамм. Это примерно одна столовая ложка — такого количества как раз достаточно для пары бутербродов. В зависимости от процента жирности (72,5-82,5%), калорийность на 100 грамм составляет примерно 650-750 ккал. Получается, что сливочное масло — менее жирное и калорийное, чем растительное. Но подвергать его тепловой обработке и использовать для жарки не стоит, поскольку так выделяются трансжиры и вредный холестерин.
Итак, рассказываем о полезных свойствах сливочного масла, на которые стоит обратить внимание.
Продукт содержит целый букет витаминов — А, B, C, D, Е и К. Они благотворно влияют на состояние кожи, волос и ногтей, замедляют процессы старения, повышают иммунитет и настроение.
Сливочное масло на 80% состоит из молочного жира, который легко усваивается. Жиры входят в состав клеток органов и тканей и участвуют в формировании новых клеточных структур.
За счет высокой усвояемости организму не нужно так много пищеварительных ферментов, которых с годами больше не становится, чтобы получить пользу для здоровья.Екатерина ГригоровичНутрициолог, диетолог, преподаватель йоги
В сливочном масле остаются только следы лактозы, поэтому умеренное употребление не приводит к негативным последствиям для людей с непереносимостью лактозы. Но людям с аллергическими реакциями лучше избегать масла в рационе.
Содержит аминокислоты
Аминокислоты выполняют в организме много функций — это строительный материал для тканей, помощь в работе кишечника и залог упругости кожи.
В сливочном масле содержится большое количество триптофана — это аминокислота, которая способствует выработке серотонина. Поэтому умеренное употребление продукта уменьшает тягу к сладкому, а небольшой кусочек масла вполне может предотвратить переедание.Екатерина ГригоровичНутрициолог, диетолог, преподаватель йоги
Продукт полезен для людей с язвенной болезнью желудка и кишечника: масло способствует заживлению поврежденной слизистой оболочки.
Сливочное масло необходимо для здоровья слизистых оболочек, которые покрывают каждый орган желудочно-кишечного тракта. Когда болит какой-либо орган, страдают именно слизистые.Екатерина ГригоровичНутрициолог, диетолог, преподаватель йоги
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