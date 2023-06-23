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Сегодня, 18:00

Список продуктов для полезного меню на неделю

Ольга Матвеева
Нутрициолог, консультант по коррекции веса
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Продукты на столе.
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Хорошее питание — залог здоровья и долголетия. Вместе с нутрициологом Ольгой Матвеевой подготовили рацион на неделю для взрослого человека с примерными ценами и списком продуктов.

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Список продуктов

Мясо, рыба, птица:

  • филе тунца замороженное, 500 г — 500 рублей;

  • стейк из лосося (кета, горбуша) замороженный 500 г — 420 рублей;

  • говядина, 500 г — 300 рублей;

  • куриное филе, 750 г — 250 рублей;

  • рыбное филе замороженное, 400 г — 240 рублей;

  • упаковка сырокопченого бекона — 140 рублей.

Овощи и фрукты:

  • томаты, 1 кг — 180 рублей;

  • упаковка замороженной овощной смеси — 170 рублей;

  • огурцы, 1 кг — 160 рублей;

  • упаковка замороженных ягод — 140 рублей;

  • кабачки, 1 кг — 100 рублей;

  • яблоки, 1 кг — 100 рублей;

  • морковь, 1 кг — 80 рублей;

  • лук репчатый, 1 кг — 60 рублей;

  • белокочанная капуста, 1 кг — 50 рублей;

  • картофель, 600 г — 40 рублей.

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Молочные продукты и яйца:

  • масло сливочное, 200 г — 170 рублей;

  • йогурт питьевой, 1 л — 150 рублей;

  • сыр в нарезке — 140 рублей;

  • творог 2%, 180 г — 100 рублей;

  • кефир 2,5%, 1 л — 80 рублей;

  • молоко 2,5%, 1 л — 70 рублей.

  • десяток яиц — 60 рублей.

Бакалея и хлеб:

  • упаковка кофе — 300 рублей;

  • зеленый чай в пакетиках — 100 рублей;

  • рис в пакетиках — 70 рублей;

  • гречневая крупа в пакетиках — 60 рублей;

  • батон в нарезке — 60 рублей;

  • хлопья овсяные, 400 г — 50 рублей.

Итого примерная стоимость рациона на неделю составляет 4 340 рублей. При этом цены могут варьироваться в зависимости от места проживания и сезона.

Мама и дочка готовят вместе
Фото istockphoto.com

Рацион на неделю

Понедельник

Завтрак: омлет из двух яиц, два куска хлеба, чашка кофе.

Обед: гречневая каша с куриным филе, овощной салат, чашка зеленого чая.

Ужин: рыбное филе на пару, отварные овощи, стакан кефира.

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Вторник

Завтрак: каша на молоке, бутерброд с сыром, чашка кофе.

Обед: овощной суп, кусок говядины, свежий овощной салат, чашка зеленого чая.

Ужин: печеный картофель, жареное рыбное филе, стакан йогурта.

Среда

Завтрак: тосты с маслом и томлеными ягодами, чашка кофе.

Обед: салат с куриным филе, вареный рис, чашка зеленого чая.

Ужин: тунец на гриле, овощной салат, стакан кефира.

Четверг

Завтрак: йогурт, печеное яблоко, чашка кофе.

Обед: куриный суп, кусок жареного лосося, свежий овощной салат, чашка зеленого чая.

Ужин: творог с ягодами, стакан йогурта.

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Пятница

Завтрак: овсяная каша с фруктами, бутерброд с ветчиной и сыром, чашка кофе.

Обед: щи, кусок жареной говядины, овощной салат, чашка зеленого чая.

Ужин: печеный лосось, отварные овощи, стакан кефира.

Суббота

Завтрак: яичница с помидорами, два куска хлеба, чашка кофе.

Обед: куриные котлеты, овощной салат, чашка зеленого чая.

Ужин: рис с овощами, стакан йогурта.

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Воскресенье

Завтрак: тосты с яйцом и беконом, чашка кофе.

Обед: овощное рагу, кусок жареного лосося, свежий овощной салат, чашка зеленого чая.

Ужин: печеный картофель, кусок жареного мяса, стакан кефира.

Важно помнить, что рацион должен быть разнообразным и содержать все необходимые витамины и минералы для поддержания здоровья.

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