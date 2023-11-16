Стевия: польза и вред для организма

О свойствах стевии еще в древности было известно коренным жителям Южной Америки — индейцам гуарани. Они применяли ее в качестве лекарства и естественного подсластителя пищи. Разбираемся, так ли она полезна на самом деле.

Калорийность и БЖУ стевии

Калорийность стевии может быть разной у разных производителей. Обычно у стевии в таблетках калорийность около 150 ккал. В пересчете на одну таблетку это меньше одной калории.

Белки — 0 г;

Жиры — 0 г;

Углеводы — 38,8 г.

Фото istockphoto.com

Польза стевии

Для детей

Для детей стевия может быть полезной заменой сахара. Особенно это актуально для тех, кто страдает ожирением. Согласно данным Минздрава, в России у четверти несовершеннолетних есть избыточный вес. Стевия, в которой калорий значительно меньше, чем в сахаре, помогает держать вес ребенка под контролем.

У стевии есть еще одна особенность — она не вызывает кариес. Поэтому употребление стевии может сократить количество походов к стоматологу, что большой стресс для многих детей.

Для женщин

Стевия может быть полезной для женщин по нескольким причинам. Она обладает низким уровнем калорий, что может помочь в поддержании здорового веса и контроле аппетита. Это особенно важно во время беременности, когда нужно особенно тщательно следить за питанием. Кроме того, стевия обладает антиоксидантными свойствами и может помочь поддерживать здоровье кожи и волос.

Для мужчин

По статистике в России 47% мужчин старше 19 лет имеют избыточную массу тела. Такие искусственные подсластители, как стевия, помогают похудеть за счет своей низкой калорийности.

Стевия нормализует кровообращение, помогает избавиться от холестерина, чем может предотвратить половую дисфункцию. Полезные вещества, содержащиеся в стевии, нормализуют гормональный фон.

Фото istockphoto.com

Вред стевии

В отличие от некоторых по-настоящему опасных сахарозаменителей, к употреблению стевии практически нет противопоказаний. Она, как и любой другой продукт, может вызвать аллергию, поэтому людям, склонным к возникновению аллергических реакций, стоит начинать ее употребление с малых доз.

В редких случаях стевия вызывает проблемы с ЖКТ: газообразование, диарею, расстройство желудка. Кроме того, она может оказать влияние на артериальное давление, поэтому людям с гипотонией следует быть осторожными при употреблении этого продукта.

Стевия в медицине

При гестационном диабете

Во время беременности у некоторых женщин возникает гестационный диабет — состояние, когда вырабатываемый инсулин не может удовлетворить возросшие потребности организма. Тогда врачи рекомендуют вместо обычного сахара использовать подсластители — например, стевию.

При кариесе

Согласно исследованию итальянских ученых, стевия не только не вызывает кариес, но и предотвращает его возникновение. Одним из объяснений такого эффекта может быть тот факт, что стевия замедляет рост бактерий ротовой полости, которым приписывается развитие кариеса.

Фото istockphoto.com

В качестве профилактики сердечно-сосудистых заболеваний

Сердечно-сосудистые заболевания являются одной из наиболее распространенных причин смерти во всем мире. Они часто связаны с неправильным питанием и избыточным весом, поэтому стевия может считаться профилактическим средством против проблем с сердцем. Стевия не только устраняет факторы риска, негативно влияющие на сердце, но и приносит непосредственную пользу сердечно-сосудистой системе: она снижает артериальное давление у пациентов с легкой гипертонией.

Стевия в кулинарии

Броне-какао

Ингредиенты:

какао-порошок — 2 ч. л.;

растительное молоко (кокосовое, миндальное) — 200 мл;

топленое масло гхи — 1-2 ч. л.;

стевия по вкусу.

Фото istockphoto.com

Приготовление:

Какао размешать в горячем молоке, выдержать 2-3 минуты. Добавить масло гхи. Добавить подсластитель и перемешать.

Мандариновый пирог

Ингредиенты:

яйца — 5 шт.;

мандарины — 5 шт.;

миндальная мука — 200 г;

нарезанный орех макадамия — 40 г;

ванильный экстракт — 1 ч. л.;

разрыхлитель — 1 ч. л.;

стевия — 2 ст. л.;

сок 1 лимона.

Фото istockphoto.com

Приготовление:

Мандарины варить около 30 минут, очистить от кожуры и измельчить в пюре. Взбить яйца на высокой скорости в течение шести минут. Мандариновое пюре добавить к яичной смеси. Отдельно смешать сухие ингредиенты. Добавить сухие ингредиенты в яичную смесь, перемешать. Выпекать при 155°C в течение 35-45 минут.

Цитрусовый сироп

Ингредиенты:

свежевыжатый сок цитрусовых (апельсинов, лимонов, лаймов) — 250 мл;

вода — 125 мл;

стевия — 1 ст. л.;

цедра цитрусовых по вкусу.

Фото istockphoto.com

Приготовление:

В сотейнике смешать сок, воду и цедру. Довести до кипения на среднем огне. Уменьшить огонь и варить сироп на медленном огне около 10-15 минут, пока жидкость не уменьшится примерно вдвое. Убрать сотейник с огня и дать сиропу остыть. Перелить сироп через мелкое сито или марлю, чтобы удалить цедру. Добавить стевию и тщательно размешать, пока она полностью не растворится. Перелить сироп в стеклянную бутылку или банку и хранить в холодильнике до двух недель.

Этот цитрусовый сироп отлично подойдет для добавления в чай, коктейли, десерты.

Как выбрать стевию

Стевия доступна в разных формах: в виде порошка, жидкости и таблеток. Выберите то, что удобно для вас и соответствует вашим потребностям. Перед покупкой удостоверьтесь, что продукт состоит из чистой стевии без лишних добавок. А так же проверьте, что перед вами продукт от надежного производителя, который прошел сертификацию и соответствует стандартам качества.

Как хранить стевию

Стевию следует хранить в сухом и прохладном месте, вдали от прямых солнечных лучей. Лучше всего хранить ее в герметично закрытой упаковке или контейнере, чтобы предотвратить попадание влаги и посторонних запахов. Также важно избегать контакта стевии с воздухом, поэтому после каждого использования упаковку следует тщательно закрывать. Соблюдение этих правил поможет сохранить свойства стевии на протяжении длительного времени.

Фото istockphoto.com

Популярные вопросы

Можно ли стевию диабетикам?

Да, стевия — безопасный и низкокалорийный заменитель сахара, который может быть использован диабетиками. Исследования показали, что стевия не вызывает значительного увеличения уровня глюкозы в крови, поэтому она может быть использована в рационе для придания сладости еде и напиткам.

Сколько стевии можно есть в день?

Рекомендуемая норма потребления стевии может различаться в зависимости от индивидуальных потребностей и здорового состояния. Обычно рекомендуется употреблять не более 4-5 мг на 1 кг веса в день.

Что полезнее: сахар или стевия?

Стевию называют здоровой альтернативой сахару. Она в несколько раз слаще и при этом имеет очень низкую калорийность. Сахар содержит много калорий и может приводить к повышению уровня глюкозы в крови. Стевия, напротив, почти не содержит калорий и не влияет на уровень глюкозы.