Чем полезны и вредны сухофрукты? Рассказывают нутрициологи

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Фактчекинг - проверка фактических данных в тексте для установления их достоверности и корректности, вычленение и исправление или удаление сомнительной информации из материала.
Сухофрукты часто включают в дневное меню в качестве сытного и полезного перекуса. Худеющим они порой заменяют сладости, но здесь кроется опасность: можно съесть больше калорий, чем необходимо, считая, что все под контролем.
О калорийности разных видов сухофруктов, об их пользе и вреде рассказали нутрициологи Алена Денисова и Юлия Нартымова.
Сушеные фрукты, как и свежие, имеют разную энергетическую ценность. Чем слаще и калорийнее был свежий фрукт, тем более калорийным он будет в высушенном виде. В 100 г сухофруктов может быть от 200 до почти 400 ккал.
Вот калорийность некоторых из них:
Стоит учитывать разную калорийность при употреблении фруктовых смесей и компотов. Также нужно помнить, что сухофрукты могут закрывать суточную потребность в сахаре.
БЖУ сухофруктов (на 100 г):
Сухофрукты — источник витаминов, минералов и клетчатки.
Сухофрукты способствуют нормализации работы желудочно-кишечного тракта, помогают укрепить иммунную систему и защитить организм от свободных радикалов.Юлия НартымоваНутрициолог
Каждый сушеный фрукт полезен по-своему.
Чернослив содержит витамин К, магний, калий, медь и полифенолы. Кроме того, он способствует пищеварению и улучшает прочность костей.Алена ДенисоваНутрициолог
Полностью безвредных продуктов не бывает, поэтому, несмотря на пользу сухофруктов, не стоит ими злоупотреблять.
Основная опасность кроется в повышенном содержании сахара.
Из фруктов удаляется влага, весь сахар остается. Поэтому сухофрукты могут вызывать повышение уровня глюкозы в крови у людей с диабетом, а также проблемы с зубами.Юлия НартымоваНутрициолог
Людям с лишним весом и тем, кто следит за питанием, также не рекомендуется есть много сухофруктов.
Еще одна опасность — аллергия. Она может возникать как на сам продукт, так и на сульфиты, которыми обрабатываются сухофрукты.
У людей с аллергией на березу может возникать перекрестная аллергия на сушеные яблоки, груши или персики. У людей с аллергией на латекс может быть аллергия на бананы или киви.Юлия НартымоваНутрициолог
Аллергия на сульфиты может выражаться зудом, покраснением кожи, отеком губ или лица, насморком, кашлем, затрудненным дыханием, расстройством желудка.
Порция сухофруктов примерно в два раза меньше свежих фруктов.Алена ДенисоваНутрициолог
Одна небольшая горсть сухофруктов — это примерно 20-30 г. Такого количества в день вполне достаточно.
На упакованных сухофруктах нужно смотреть не только срок годности, но и состав.
Некоторые производители добавляют сахар в процессе сушки, особенно в манго и ананас. Кроме того, сухофрукты могут быть обработаны сиропом. Изюм и абрикосы часто обрабатывают диоксидом серы, чтобы сохранить свежесть и цвет. Для большинства людей это не страшно, однако может быть опасно для тех, кто страдает астмой.Алена ДенисоваНутрициолог
При выборе сухофруктов на вес нужно ориентироваться на их внешний вид. Здесь важно придерживаться золотой середины: не брать чрезмерно блестящие и глянцевые сухофрукты (это знак, что продукт обработан), но и не пропускать следы явных повреждений.
Сухофрукты не должны слипаться в одну массу, на них не должно быть следов плесени и загрязнения. Качественные сухофрукты будут свежими и мягкими.Юлия НартымоваНутрициолог
Хранить сухофрукты можно в холщовом мешке в шкафу. Перед употреблением их нужно мыть, а еще лучше — вымачивать.
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