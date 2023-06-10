Чем полезны и вредны сухофрукты? Рассказывают нутрициологи

Сухофрукты часто включают в дневное меню в качестве сытного и полезного перекуса. Худеющим они порой заменяют сладости, но здесь кроется опасность: можно съесть больше калорий, чем необходимо, считая, что все под контролем.

О калорийности разных видов сухофруктов, об их пользе и вреде рассказали нутрициологи Алена Денисова и Юлия Нартымова.

Калорийность и БЖУ сухофруктов

Сушеные фрукты, как и свежие, имеют разную энергетическую ценность. Чем слаще и калорийнее был свежий фрукт, тем более калорийным он будет в высушенном виде. В 100 г сухофруктов может быть от 200 до почти 400 ккал.

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Вот калорийность некоторых из них:

сушеные бананы — 390 ккал;

сушеная папайя — 327 ккал;

финики — 292 ккал;

сушеные ананасы — 280 ккал;

изюм — 264 ккал;

сушеные груши — 249 ккал;

сушеные яблоки — 231 ккал;

чернослив — 231 ккал;

курага — 215 ккал.

Стоит учитывать разную калорийность при употреблении фруктовых смесей и компотов. Также нужно помнить, что сухофрукты могут закрывать суточную потребность в сахаре.

БЖУ сухофруктов (на 100 г):

сушеные яблоки: 0,4 г белка, 0,4 г жира, 63 г углеводов;

сушеные груши: 0,5 г белка, 0,2 г жира, 59 г углеводов;

сушеные ананасы и папайя: 0,4 г белка, 0,3 г жира, 75 г углеводов;

чернослив: 2,3 г белка, 0,4 г жира, 63 г углеводов;

изюм: 2,3 г белка, 0,4 г жира, 79 г углеводов;

финики: 2,5 г белка, 0,5 г жира, 74 г углеводов;

сушеные бананы: 3,9 г белка, 1,8 г жира, 84 г углеводов;

курага: 5,2 г белка, 0,5 г жира, 48 г углеводов.

Польза сухофруктов

Сухофрукты — источник витаминов, минералов и клетчатки.

Каждый сушеный фрукт полезен по-своему.

В сушеных яблоках большое количество клетчатки и витамина С, а также калия, железа и кальция.

Сушеные груши ценны антиоксидантами, пищевыми волокнами, витаминами группы В.

Сушеные ананасы и папайя содержат ценные растительные ферменты (бромелайн и папаин), которые помогают улучшить пищеварение.

Изюм служит источником энергии благодаря высокому содержанию углеводов и железа.

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Курага содержит много пищевых волокон, калия и витамина А.

Финики богаты пищевыми волокнами, антиоксидантами и содержат минералы (калий, магний, железо и медь).

Сушеные бананы — источник калия, магния и витамина B6.

Чернослив богат клетчаткой, антиоксидантами и минералами.

Вред для организма

Полностью безвредных продуктов не бывает, поэтому, несмотря на пользу сухофруктов, не стоит ими злоупотреблять.

Основная опасность кроется в повышенном содержании сахара.

Людям с лишним весом и тем, кто следит за питанием, также не рекомендуется есть много сухофруктов.

Еще одна опасность — аллергия. Она может возникать как на сам продукт, так и на сульфиты, которыми обрабатываются сухофрукты.

Аллергия на сульфиты может выражаться зудом, покраснением кожи, отеком губ или лица, насморком, кашлем, затрудненным дыханием, расстройством желудка.

Сколько можно съесть сухофруктов в день

Одна небольшая горсть сухофруктов — это примерно 20-30 г. Такого количества в день вполне достаточно.

Как выбирать сухофрукты

На упакованных сухофруктах нужно смотреть не только срок годности, но и состав.

При выборе сухофруктов на вес нужно ориентироваться на их внешний вид. Здесь важно придерживаться золотой середины: не брать чрезмерно блестящие и глянцевые сухофрукты (это знак, что продукт обработан), но и не пропускать следы явных повреждений.

Хранить сухофрукты можно в холщовом мешке в шкафу. Перед употреблением их нужно мыть, а еще лучше — вымачивать.

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