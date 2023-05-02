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Сегодня, 22:30

5 пряностей, которые способствуют похудению

Светлана Перес
Генетик, нутрициолог
Васаби и имбирь.
Фото istockphoto.com
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Существует огромное количество специй с пряным и пикантным вкусом, среди которых есть и всем известные. О жгучем и сжигающем свойстве перца знают многие. Все дело в том, что острая пища обманывает наше тело, как только попадает на кончик языка, заставляя его думать, что мы горим. Такое действие перца, а точнее капсаицина, активирует механизмы охлаждения в нашем организме, заставляя его в это время сжигать калории.

О том, как работает острая диета, мы рассказали в статье. А сейчас — о том, какие именно приправы и добавки помогут потерять лишние килограммы.

ЧИЛИ

На самом деле это общее название очень острого перца, у которого есть множество видов:

  • хабанеро;
  • перец табаско;
  • халапеньо;
  • кайенский перец;
  • или перец чипотле.

Все они с разной степенью содержания капсаицина (вещества со жгучим вкусом). Чем больше капсаицина, тем сильнее усиливаются пряные свойства для похудения.

Чили можно добавлять к копченым блюдам, фаршированному мясу или морепродуктами, при жарке на масле, готовить с его использованием желе и напитки, а также добавлять к различным соусам и подливам.

ВАСАБИ

Эта приправа содержит не капсаицин, а другое вещество, имеющее идентичное действие.

Васаби также известен своими антибактериальными свойствами, а его употребление способствует ощущению сытости и позволяет готовить очень вкусные соусы с низкой калорийностью — например, для картофельного или овощного пюре, а также для блюд с рисом, морепродуктами или птицей.

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ИМБИРЬ

Пряный вкус ему придает гингерол, имеющий похожие на капсаицин свойства. Употребление имбиря в виде настоя или добавление его в чай — отличный способ разогнать внутренний «огонь» и улучшить пищеварение, а значит и убрать отечность, и снизить вес.

Набор специй.
istockphoto.com

ПЕРЕЦ

Содержание капсаицина в составе перцев любого типа улучшает пищеварение и ускоряет метаболизм. Помимо черного перца существуют разные виды, такие как: зеленый, белый или розовый, которые имеют совершенно разные вкусы и ароматы.

Использование различных видов перца очень ярко и естественно раскрывает вкус огромного количества блюд, как мяса и рыбы, так и овощей и злаковых.

ХРЕН

Этот корнеплод не имеет особого вкуса и аромата, пока вы его не разрежете, а затем он немедленно атакует ваши глаза и нос.

Хрен превосходен в соусах, супах и салатах, он является отличным дополнением к хот-догам, бутербродам, гамбургерам и другим подобным закускам.

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