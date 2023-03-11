3 аргумента за и 3 аргумента против трехразового питания

Пожалуй, самая известная схема питания, которая с детства входит в рутину многих, — трехразовый прием пищи. Мы часто слышим о том, как необходим завтрак для здоровья, на работе у большинства предусмотрен перерыв на обед. А затем наступает время ужина, когда можно провести время с друзьями, семьей или просто насладиться едой без спешки.

Вместе со специалистами разбираемся, какие плюсы и минусы есть в популярной системе трехразового питания.

Аргументы за трехразовое питание

Трехразовое питание определенно имеет свои плюсы. Вот несколько из них.

Удобство и привычка

Трехразовое питание идеально вписывается в режим множества людей. Они могут легко планировать свои приемы пищи и не испытывать чрезмерного чувства голода между ними.

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Сохранение здоровья

Если трехразовое питание сбалансированно и покрывает потребность во всех необходимых питательных веществах, оно может помочь в поддержании здоровья и даже в похудении.

Контроль уровня сахара в крови

Для некоторых людей с сахарным диабетом трехразовое питание может быть более удобным, так как помогает лучше контролировать уровень глюкозы в крови.

Аргументы против трехразового питания

Вот что может помешать трехразовому питанию «вписаться» в ваш режим.

Физическая активность

Если вы занимаетесь спортом или физически активны в течение дня, трехразовое питание может не обеспечивать достаточно энергии для удовлетворения потребностей организма.

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Контроль за аппетитом

Некоторые могут испытывать сильный голод между тремя приемами пищи, что в итоге приводит к перееданию и набору веса.

Заболевания желудочно-кишечного тракта

У людей с проблемами желудочно-кишечного тракта трехразовое питание может вызывать дискомфорт и ухудшение состояния.

В целом выбор стиля питания зависит от индивидуальных потребностей и предпочтений. Лучше всего выбрать тот режим, который обеспечит достаточно энергии и питательных веществ, а также «впишется» в вашу повседневную жизнь.

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