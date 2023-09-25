Тыквенные семечки: польза и вред для здоровья

Считается, что тыкву впервые стали культивировать в Центральной и Южной Америке, там ее семена уже использовали как пищу, а также для лечения различных заболеваний. Только в XVI-XVIII веках тыква распространилась по всему остальному миру. В России овощ появился в XVI веке, но широкую известность получил сильно позже, начиная с XVIII.

Калорийность и БЖУ тыквенных семечек

В 100 г тыквенных семечек:

калорий — 559;

белков — 30,23 г;

жиров — 49,1 г;

углеводов — 4,7 г.

Польза тыквенных семечек

Богаты жирными кислотами

Тыквенные семечки также богаты полезными жирными кислотами, такими как омега-3 и омега-6, которые способствуют здоровью сердца, улучшают функцию мозга и работу иммунной системы.

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Содержат витамин Е

Помогают в работе ЖКТ

Благодаря высокому содержанию клетчатки семена тыквы нормализуют работу кишечника. Также их употребление может избавить от приступов тошноты, связанных с морской болезнью или токсикозом. Стоит отметить, что эти семена являются отличным природным слабительным средством и рекомендуются людям, страдающим частыми запорами.

Улучшают здоровье простаты

Для нормального функционирования предстательной железы у мужчин организму требуется цинк. Чтобы получать достаточно цинка, необходимо съедать в день всего по 50 г тыквенных семян. Дефицит этого элемента приводит к риску развития воспалительных процессов простаты.

Богаты магнием

Высокое содержание магния делает тыквенные семечки полезными для поддержания здоровья костей, мышц и нервной системы. Магний также помогает снизить уровень стресса и улучшить качество сна.

Исследование с участием более 127 000 человек доказало, что диета, обогащенная магнием, снижает риск развития сахарного диабета на треть.

Фото istockphoto.com

Вред тыквенных семечек

Кроме этого, тыквенные семечки содержат большое количество калорий и жиров. Поэтому их стоит есть в умеренных количествах.

Тыквенные семечки в медицине

Тыквенные семечки широко используются в народной медицине благодаря своим полезным свойствам.

Помогают бороться с бессонницей

Тыквенные семечки улучшают сон и способствуют борьбе с бессонницей. Они содержат триптофан, аминокислоту, которая помогает организму производить серотонин и мелатонин — гормоны, отвечающие за регуляцию сна.

Укрепляют иммунную систему

Благодаря высокому содержанию цинка семена используют для поддержания иммунитета и предотвращения развития некоторых инфекционных заболеваний, ведь цинк является активным природным антибактериальным средством против различных вирусов и бактерий.

Рецепты с тыквенными семечками

Козинаки из тыквенных семечек и орехов

Ингредиенты:

семечки тыквенные (очищенные) — 50 г;

орехи грецкие — 50 г;

сахар — 3-4 ст. ложки;

мед — 1 ч. ложка;

масло растительное.

Фото istockphoto.com

Способ приготовления:

Обжарьте на сухой сковороде семечки и орехи 1-2 минуты, постоянно перемешивая. Пересыпьте в тарелку. В сковороде смешайте сахар и мед и, постоянно помешивая, нагрейте до растворения сахара и легкого карамельного цвета. Добавьте орехи и семечки в горячую карамель и хорошо перемешайте. Пергамент смажьте растительным маслом и выложите на него горячую массу. Разровняйте до толщины меньше 1 см. Пока смесь теплая, нарежьте ножом на порции.

Соус песто

Ингредиенты:

тыквенные семечки — 250 г;

чеснок — 2-3 зубчика

сок лимона — 2-3 ст. ложки;

оливковое масло — 6 ст. ложек

базилик сушеный — 1 ч. ложка;

петрушка — небольшой пучок;

соль, черный молотый перец — по вкусу.

Фото istockphoto.com

Способ приготовления:

Залейте очищенные тыквенные семечки холодной водой и настаивайте 12 часов. Слейте воду, поместите семечки в блендер, добавьте очищенные зубчики чеснока и взбейте до однородности. Добавьте сок лимона, масло, базилик, листья петрушки, соль и перец, и взбивайте еще две минуты. Густоту можно отрегулировать, добавив еще лимонного сока, масла или воды. Подавайте к пасте, мясным блюдам.

Готовый соус можно хранить в холодильнике 2-3 дня.

Как выбрать тыквенные семечки

Семечки продаются в очищенном виде, в оболочке, в глазури или соленые. Стоит выбирать неочищенные семечки без добавок, так как они наиболее полезны. Глазурованные семечки содержат красители, а также большое количества сахара или соли. Очищенные семечки должны быть зеленого цвета, гладкие, слегка глянцевые.

Как хранить тыквенные семечки

Тыквенные семечки нужно хранить в герметичной таре в сухом месте 2-3 месяца. Чтобы продлить срок хранения, можно поместить их в холодильник.

Популярные вопросы

Сколько можно съедать в день тыквенных семечек?

Суточная норма для взрослого человека — около 100 г (приблизительно 40 штук), но за один раз не рекомендуется съедать более 20 штук.

В каком виде лучше есть тыквенные семечки?

Можно ли есть кожуру тыквенных семечек?

Не стоит есть тыквенные семечки с кожурой, ее нужно очищать вручную перед употреблением. При нарушениях работы ЖКТ от кожуры вообще лучше отказаться, так как она может вызвать боли в животе, серьезные расстройства кишечника.

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