Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Стиль жизни
Рецепты
Польза и вред
Диеты
Что будет, если...
Советы и рекомендации
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Питание и еда

Сегодня, 06:00

Тыквенные семечки: польза и вред для здоровья

Анна Архипенко
Автор
Ирина Козлачкова
Нутрициолог
Проверка фактов
Проверка фактов

Фактчекинг - проверка фактических данных в тексте для установления их достоверности и корректности, вычленение и исправление или удаление сомнительной информации из материала.

Подробнее о проверке фактов
Тыквенные семечки в металлической чаше.
Фото istockphoto.com
Telegram Дзен

Считается, что тыкву впервые стали культивировать в Центральной и Южной Америке, там ее семена уже использовали как пищу, а также для лечения различных заболеваний. Только в XVI-XVIII веках тыква распространилась по всему остальному миру. В России овощ появился в XVI веке, но широкую известность получил сильно позже, начиная с XVIII.

Калорийность и БЖУ тыквенных семечек

В 100 г тыквенных семечек:

  • калорий — 559;

  • белков — 30,23 г;

  • жиров — 49,1 г;

  • углеводов — 4,7 г.

Виноградные косточки. Можно ли есть виноград с косточками

Польза тыквенных семечек

Тыквенные семечки содержат много полезных и необходимых микронутриентов: витамины группы В, Е А, РР; антиоксиданты, жирные кислоты, кальций, йод, фосфор, цинк, магний, селен, линолевую и глутаминовую кислоты, а также пектины.
Ирина Козлачкова
Нутрициолог

Богаты жирными кислотами

Тыквенные семечки также богаты полезными жирными кислотами, такими как омега-3 и омега-6, которые способствуют здоровью сердца, улучшают функцию мозга и работу иммунной системы.

Фото istockphoto.com

Содержат витамин Е

Тыквенные семечки особенно богаты витамином Е, витамином красоты, который полезен женщинам. Он помогает поддерживать молодость и необходим в период менопаузы.
Ирина Козлачкова
Нутрициолог

Помогают в работе ЖКТ

Благодаря высокому содержанию клетчатки семена тыквы нормализуют работу кишечника. Также их употребление может избавить от приступов тошноты, связанных с морской болезнью или токсикозом. Стоит отметить, что эти семена являются отличным природным слабительным средством и рекомендуются людям, страдающим частыми запорами.

Улучшают здоровье простаты

Для нормального функционирования предстательной железы у мужчин организму требуется цинк. Чтобы получать достаточно цинка, необходимо съедать в день всего по 50 г тыквенных семян. Дефицит этого элемента приводит к риску развития воспалительных процессов простаты.

Кроме того, цинк укрепляет нервную систему, полезен при выпадении волос и для здоровья кожи, необходим для тканей, костей и нормального функционирования щитовидной железы.
Ирина Козлачкова
Нутрициолог

Богаты магнием

Высокое содержание магния делает тыквенные семечки полезными для поддержания здоровья костей, мышц и нервной системы. Магний также помогает снизить уровень стресса и улучшить качество сна.

Исследование с участием более 127 000 человек доказало, что диета, обогащенная магнием, снижает риск развития сахарного диабета на треть.

Жареные тыквенные семечки в кожуре.
Фото istockphoto.com

Вред тыквенных семечек

Не рекомендуется есть тыквенные семечки при обострении заболеваний желудочно-кишечного тракта, а также при различных формах непроходимости кишечника, при лечении гастритов, колитов или язвы желудка и двенадцатиперстной кишки.
Ирина Козлачкова
Нутрициолог

Кроме этого, тыквенные семечки содержат большое количество калорий и жиров. Поэтому их стоит есть в умеренных количествах.

Сало: польза и&nbsp;вред для организма человека, калорийность, как выбрать. Сало: польза и вред для здоровья

Тыквенные семечки в медицине

Тыквенные семечки широко используются в народной медицине благодаря своим полезным свойствам.

Помогают бороться с бессонницей

Тыквенные семечки улучшают сон и способствуют борьбе с бессонницей. Они содержат триптофан, аминокислоту, которая помогает организму производить серотонин и мелатонин — гормоны, отвечающие за регуляцию сна.

Укрепляют иммунную систему

Благодаря высокому содержанию цинка семена используют для поддержания иммунитета и предотвращения развития некоторых инфекционных заболеваний, ведь цинк является активным природным антибактериальным средством против различных вирусов и бактерий.

Рыба: польза и&nbsp;вред для организма человека. Рыба: польза и вред для здоровья

Рецепты с тыквенными семечками

Козинаки из тыквенных семечек и орехов

Ингредиенты:

  • семечки тыквенные (очищенные) — 50 г;

  • орехи грецкие — 50 г;

  • сахар — 3-4 ст. ложки;

  • мед — 1 ч. ложка;

  • масло растительное.

Фото istockphoto.com

Способ приготовления:

  1. Обжарьте на сухой сковороде семечки и орехи 1-2 минуты, постоянно перемешивая. Пересыпьте в тарелку.

  2. В сковороде смешайте сахар и мед и, постоянно помешивая, нагрейте до растворения сахара и легкого карамельного цвета. Добавьте орехи и семечки в горячую карамель и хорошо перемешайте.

  3. Пергамент смажьте растительным маслом и выложите на него горячую массу. Разровняйте до толщины меньше 1 см. Пока смесь теплая, нарежьте ножом на порции.

Соус песто

Ингредиенты:

  • тыквенные семечки — 250 г;

  • чеснок — 2-3 зубчика

  • сок лимона — 2-3 ст. ложки;

  • оливковое масло — 6 ст. ложек

  • базилик сушеный — 1 ч. ложка;

  • петрушка — небольшой пучок;

  • соль, черный молотый перец — по вкусу.

Фото istockphoto.com

Способ приготовления:

  1. Залейте очищенные тыквенные семечки холодной водой и настаивайте 12 часов.

  2. Слейте воду, поместите семечки в блендер, добавьте очищенные зубчики чеснока и взбейте до однородности. Добавьте сок лимона, масло, базилик, листья петрушки, соль и перец, и взбивайте еще две минуты. Густоту можно отрегулировать, добавив еще лимонного сока, масла или воды.

  3. Подавайте к пасте, мясным блюдам.

Готовый соус можно хранить в холодильнике 2-3 дня.

Как выбрать тыквенные семечки

Семечки продаются в очищенном виде, в оболочке, в глазури или соленые. Стоит выбирать неочищенные семечки без добавок, так как они наиболее полезны. Глазурованные семечки содержат красители, а также большое количества сахара или соли. Очищенные семечки должны быть зеленого цвета, гладкие, слегка глянцевые.

Арбузные косточки: в&nbsp;чем польза, мнение нутрициолога. Чем полезны арбузные косточки? Отвечает нутрициолог

Как хранить тыквенные семечки

Тыквенные семечки нужно хранить в герметичной таре в сухом месте 2-3 месяца. Чтобы продлить срок хранения, можно поместить их в холодильник.

Популярные вопросы

Сколько можно съедать в день тыквенных семечек?

Суточная норма для взрослого человека — около 100 г (приблизительно 40 штук), но за один раз не рекомендуется съедать более 20 штук.

В каком виде лучше есть тыквенные семечки?

Лучше всего употреблять подсушенные несоленые семечки. Их не стоит грызть, чтобы не повредить зубную эмаль.
Ирина Козлачкова
Нутрициолог

Можно ли есть кожуру тыквенных семечек?

Не стоит есть тыквенные семечки с кожурой, ее нужно очищать вручную перед употреблением. При нарушениях работы ЖКТ от кожуры вообще лучше отказаться, так как она может вызвать боли в животе, серьезные расстройства кишечника.

Теперь у нас есть сообщество во «ВКонтакте», где мы рассказываем все о здоровом образе жизни, делимся советами и лайфхаками. Подписывайтесь, чтобы оставаться в форме!

Польза и вред
Рецепты
0
Читайте также
В Италии умер один из главарей сицилийской мафии Маттео Мессина Денаро
Экс-ведущий Fox Карлсон обвинил власти США в срыве его интервью с Путиным
Эксперт Шурыгин рассказал о военном значении города Токмак
Что нужно знать о формировании и изменении границ: спецпроект «Известий»
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Популярное видео
«Атлетико» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Райо Вальекано» — «Вильярреал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Хетафе»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Почему валится «Трактор», срыв Тамбиева, прорыв «Лады»
«Барселона» — «Сельта»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Команда Федорова проиграла «Ладе»
Алексадр Кадейкин назначен капитаном СКА после серии поражений
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
«Реал» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Торпедо» Ларионова прервало победную серию
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
«Барселона» — «Бетис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
СКА проиграл «Динамо» и потерпел четвертое поражение подряд
«Торпедо» Ларионова пока не проигрывает / Первое Зеленое дерби
Минеев vs Карвальо, Туйнов vs Ли Ху, Янькова vs Юйсинь: прямой эфир
Московское «Динамо» по всем статьям переиграло армейцев
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
СКА снова отдал Мичкова в аренду «Сочи»
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Зачем в сборной делят деньги и почему бежала Горбачева? Эфир с Поповой
КХЛ оштрафовала Романа Ротенберга на 300 тысяч
Аналитический разбор 8-го тура МФЛ от РУСТАТ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Как правильно хранить клубнику, чтобы сохранить ее свежесть