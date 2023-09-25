Тыквенные семечки: польза и вред для здоровья

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Считается, что тыкву впервые стали культивировать в Центральной и Южной Америке, там ее семена уже использовали как пищу, а также для лечения различных заболеваний. Только в XVI-XVIII веках тыква распространилась по всему остальному миру. В России овощ появился в XVI веке, но широкую известность получил сильно позже, начиная с XVIII.
В 100 г тыквенных семечек:
калорий — 559;
белков — 30,23 г;
жиров — 49,1 г;
углеводов — 4,7 г.
Тыквенные семечки также богаты полезными жирными кислотами, такими как омега-3 и омега-6, которые способствуют здоровью сердца, улучшают функцию мозга и работу иммунной системы.
Тыквенные семечки особенно богаты витамином Е, витамином красоты, который полезен женщинам. Он помогает поддерживать молодость и необходим в период менопаузы.Ирина КозлачковаНутрициолог
Благодаря высокому содержанию клетчатки семена тыквы нормализуют работу кишечника. Также их употребление может избавить от приступов тошноты, связанных с морской болезнью или токсикозом. Стоит отметить, что эти семена являются отличным природным слабительным средством и рекомендуются людям, страдающим частыми запорами.
Для нормального функционирования предстательной железы у мужчин организму требуется цинк. Чтобы получать достаточно цинка, необходимо съедать в день всего по 50 г тыквенных семян. Дефицит этого элемента приводит к риску развития воспалительных процессов простаты.
Кроме того, цинк укрепляет нервную систему, полезен при выпадении волос и для здоровья кожи, необходим для тканей, костей и нормального функционирования щитовидной железы.Ирина КозлачковаНутрициолог
Высокое содержание магния делает тыквенные семечки полезными для поддержания здоровья костей, мышц и нервной системы. Магний также помогает снизить уровень стресса и улучшить качество сна.
Исследование с участием более 127 000 человек доказало, что диета, обогащенная магнием, снижает риск развития сахарного диабета на треть.
Не рекомендуется есть тыквенные семечки при обострении заболеваний желудочно-кишечного тракта, а также при различных формах непроходимости кишечника, при лечении гастритов, колитов или язвы желудка и двенадцатиперстной кишки.Ирина КозлачковаНутрициолог
Кроме этого, тыквенные семечки содержат большое количество калорий и жиров. Поэтому их стоит есть в умеренных количествах.
Тыквенные семечки широко используются в народной медицине благодаря своим полезным свойствам.
Тыквенные семечки улучшают сон и способствуют борьбе с бессонницей. Они содержат триптофан, аминокислоту, которая помогает организму производить серотонин и мелатонин — гормоны, отвечающие за регуляцию сна.
Благодаря высокому содержанию цинка семена используют для поддержания иммунитета и предотвращения развития некоторых инфекционных заболеваний, ведь цинк является активным природным антибактериальным средством против различных вирусов и бактерий.
Ингредиенты:
семечки тыквенные (очищенные) — 50 г;
орехи грецкие — 50 г;
сахар — 3-4 ст. ложки;
мед — 1 ч. ложка;
масло растительное.
Способ приготовления:
Обжарьте на сухой сковороде семечки и орехи 1-2 минуты, постоянно перемешивая. Пересыпьте в тарелку.
В сковороде смешайте сахар и мед и, постоянно помешивая, нагрейте до растворения сахара и легкого карамельного цвета. Добавьте орехи и семечки в горячую карамель и хорошо перемешайте.
Пергамент смажьте растительным маслом и выложите на него горячую массу. Разровняйте до толщины меньше 1 см. Пока смесь теплая, нарежьте ножом на порции.
Ингредиенты:
тыквенные семечки — 250 г;
чеснок — 2-3 зубчика
сок лимона — 2-3 ст. ложки;
оливковое масло — 6 ст. ложек
базилик сушеный — 1 ч. ложка;
петрушка — небольшой пучок;
соль, черный молотый перец — по вкусу.
Способ приготовления:
Залейте очищенные тыквенные семечки холодной водой и настаивайте 12 часов.
Слейте воду, поместите семечки в блендер, добавьте очищенные зубчики чеснока и взбейте до однородности. Добавьте сок лимона, масло, базилик, листья петрушки, соль и перец, и взбивайте еще две минуты. Густоту можно отрегулировать, добавив еще лимонного сока, масла или воды.
Подавайте к пасте, мясным блюдам.
Готовый соус можно хранить в холодильнике 2-3 дня.
Семечки продаются в очищенном виде, в оболочке, в глазури или соленые. Стоит выбирать неочищенные семечки без добавок, так как они наиболее полезны. Глазурованные семечки содержат красители, а также большое количества сахара или соли. Очищенные семечки должны быть зеленого цвета, гладкие, слегка глянцевые.
Тыквенные семечки нужно хранить в герметичной таре в сухом месте 2-3 месяца. Чтобы продлить срок хранения, можно поместить их в холодильник.
Суточная норма для взрослого человека — около 100 г (приблизительно 40 штук), но за один раз не рекомендуется съедать более 20 штук.
Лучше всего употреблять подсушенные несоленые семечки. Их не стоит грызть, чтобы не повредить зубную эмаль.Ирина КозлачковаНутрициолог
Не стоит есть тыквенные семечки с кожурой, ее нужно очищать вручную перед употреблением. При нарушениях работы ЖКТ от кожуры вообще лучше отказаться, так как она может вызвать боли в животе, серьезные расстройства кишечника.
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