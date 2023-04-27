КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Стиль жизни
Рецепты
Польза и вред
Диеты
Что будет, если...
Советы и рекомендации
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Питание и еда

Сегодня, 19:30

5 рецептов полезного маринада для шашлыка

Валерия Шиянова
Автор
Юлия Кемаева
Нутрициолог
Проверка фактов
Проверка фактов

Фактчекинг - проверка фактических данных в тексте для установления их достоверности и корректности, вычленение и исправление или удаление сомнительной информации из материала.

Подробнее о проверке фактов
Шашлык на столе
Фото Istockphoto/Tatiana Volgutova
Telegram Дзен

Уже скоро в магазинах появятся всевозможные варианты шашлыка в готовом маринаде. Но чтобы быть уверенным в качестве и вкусе, лучше замариновать мясо самостоятельно.

Дипломированный эксперт интегративной нутрициологии Юлия Кемаева предложила пять рецептов маринада для мяса и рыбы и рассказала, как приготовить самый полезный шашлык.

5 рецептов маринада для мяса и рыбы

Количество ингредиентов зависит от количества мяса или рыбы — они должны обильно пропитаться маринадом.

Вот несколько вариантов полезного и вкусного маринадда:

  • на 1 кг мяса: 1 луковица, черный перец, соль, 3 веточки базилика;

  • на 1 кг мяса: 150 мл кефира, хмели-сунели и перец — по вкусу;

  • на 1 кг мяса: 100 г томатной пасты, 1 луковица, 2 зубчика чеснока, специи — по вкусу;

  • на 1 кг мяса: 120 г сметаны, 1 зубчик чеснока, 1 луковица, 5 веточек кинзы, смесь перца и соли — по вкусу;

  • на 1 кг мяса: 2 столовые ложки аджики, 1 луковица, 1 зубчик чеснока, паприка, соль, перец — по вкусу.

Все ингредиенты перемешать и пропитать мясо или рыбу. Мариновать от двух часов в банке или пакете.

Рецепт шашлыка из курицы и рыбы

Такой вариант шашлыка отлично подойдет для тех, кто старается придерживаться правильного питания. Можно приготовить два вида одновременно.

Ингредиенты:

  • куриное филе бедра — 350 г;

  • рыба (семга, горбуша, кижуч, кета) — 350 г;

  • кабачок — 350 г;

  • шампиньоны (шляпки) — 350 г;

  • сметана — 80 г;

  • лук репчатый очищенный — 80 г;

  • помидоры — 140 г;

  • огурцы — 130 г;

  • редис — 130 г;

  • чеснок — 3-4 зубчика;

  • базилик свежий — по вкусу;

  • соль — по вкусу;

  • смесь перцев — по вкусу;

  • свежая зелень — по вкусу.

Шашлык из рыбы
Istockphoto/Nelea Reazanteva

Приготовление:
Рыбу и курицу нарезать большими кусками. Лук порезать кольцами, базилик порвать на листочки. Выкладывать в разные банки курицу и рыбу слоями: курица, соль, перец, зелень, лук — и так несколько раз. Так же поступить с рыбой. Закрыть сверху пищевой пленкой в контакт. Можно поставить груз. Мариновать два часа или всю ночь в холодильнике. К маринаду больше ничего не добавлять.

Кабачок нарезать четвертями колец, у грибов убрать ножки. Положить овощи в чашку, выдавить чеснок, добавить сметану, соль, перец и перемешать. Это удобно делать в кастрюле: закрыть крышкой и потрясти. Оставить мариноваться в кастрюле или переложить в банку или пакет.

Запекать можно на мангале, как обычный шашлык, на решетке или шампурах.

Второй вариант: надеть мясо и овощи на деревянные шпажки (чередовать мясо с овощами). Разогреть духовку до 170 градусов (режим «верх-низ»). Готовить 25-30 минут.

На тарелку к шашлыку добавить свежие овощи и зелень.

Шашлык с&nbsp;пивом. Можно ли запивать шашлык пивом? Отвечает врач

У нас появилась почтовая рассылка! Каждую неделю вместе с одним из наших экспертов предлагаем вам бросить себе «здоровый» вызов: попробовать новую полезную привычку или отказаться от какой-нибудь вредной. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

Рецепты
3
0
Читайте также
Блогера Блиновскую задержали по подозрению в неуплате налогов
Как пройдет «Диктант Победы» в 2023 году: дата и место, вопросы и ответы
Пушилин заявил о контроле 50 из 59 кварталов Марьинки в ДНР
Юрист напомнила о правилах содержания дачного участка
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Популярное видео
Хартли и «Авангард», Толчинский и СКА: студия «СЭ»
В СКА поменяли тренеров
«Колорадо» — «Сиэтл»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Бостон» — «Флорида»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Райо Вальекано» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Мальорка»: видеообзор, 31-й тур чемпионата Испании
Гуськов: итоги сезона МХЛ, победа «Чайки», планы лиги
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
«Ак Барс» цепляется за последний шанс
«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»: видеообзор, 1-й раунд Кубка Стэнли
«Даллас» — «Миннесота»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Каролина» — «Айлендерс»: видеообзор, 1-й раунд Кубка Стэнли
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
Панин остается в Уфе
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
«Сиэтл» — «Колорадо»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Виннипег» — «Вегас»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Тампа-Бэй» — «Торонто»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: видеообзор, 1-й раунд Кубка Стэнли
ЦСКА в шаге от чемпионства
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Миннесота» — «Даллас»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Флорида» — «Бостон»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Айлендерс» — «Каролина»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
Трусова вышла с Кондратюком на внеплановый номер
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Что такое гипоаллергенная диета для взрослых? Меню и рецепты от нутрициолога