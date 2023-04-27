5 рецептов полезного маринада для шашлыка

Уже скоро в магазинах появятся всевозможные варианты шашлыка в готовом маринаде. Но чтобы быть уверенным в качестве и вкусе, лучше замариновать мясо самостоятельно.

Дипломированный эксперт интегративной нутрициологии Юлия Кемаева предложила пять рецептов маринада для мяса и рыбы и рассказала, как приготовить самый полезный шашлык.

5 рецептов маринада для мяса и рыбы

Количество ингредиентов зависит от количества мяса или рыбы — они должны обильно пропитаться маринадом.

Вот несколько вариантов полезного и вкусного маринадда:

на 1 кг мяса: 1 луковица, черный перец, соль, 3 веточки базилика;

на 1 кг мяса: 150 мл кефира, хмели-сунели и перец — по вкусу;

на 1 кг мяса: 100 г томатной пасты, 1 луковица, 2 зубчика чеснока, специи — по вкусу;

на 1 кг мяса: 120 г сметаны, 1 зубчик чеснока, 1 луковица, 5 веточек кинзы, смесь перца и соли — по вкусу;

на 1 кг мяса: 2 столовые ложки аджики, 1 луковица, 1 зубчик чеснока, паприка, соль, перец — по вкусу.

Все ингредиенты перемешать и пропитать мясо или рыбу. Мариновать от двух часов в банке или пакете.

Рецепт шашлыка из курицы и рыбы

Такой вариант шашлыка отлично подойдет для тех, кто старается придерживаться правильного питания. Можно приготовить два вида одновременно.

Ингредиенты:

куриное филе бедра — 350 г;

рыба (семга, горбуша, кижуч, кета) — 350 г;

кабачок — 350 г;

шампиньоны (шляпки) — 350 г;

сметана — 80 г;

лук репчатый очищенный — 80 г;

помидоры — 140 г;

огурцы — 130 г;

редис — 130 г;

чеснок — 3-4 зубчика;

базилик свежий — по вкусу;

соль — по вкусу;

смесь перцев — по вкусу;

свежая зелень — по вкусу.

Istockphoto/Nelea Reazanteva

Приготовление:

Рыбу и курицу нарезать большими кусками. Лук порезать кольцами, базилик порвать на листочки. Выкладывать в разные банки курицу и рыбу слоями: курица, соль, перец, зелень, лук — и так несколько раз. Так же поступить с рыбой. Закрыть сверху пищевой пленкой в контакт. Можно поставить груз. Мариновать два часа или всю ночь в холодильнике. К маринаду больше ничего не добавлять.

Кабачок нарезать четвертями колец, у грибов убрать ножки. Положить овощи в чашку, выдавить чеснок, добавить сметану, соль, перец и перемешать. Это удобно делать в кастрюле: закрыть крышкой и потрясти. Оставить мариноваться в кастрюле или переложить в банку или пакет.

Запекать можно на мангале, как обычный шашлык, на решетке или шампурах.

Второй вариант: надеть мясо и овощи на деревянные шпажки (чередовать мясо с овощами). Разогреть духовку до 170 градусов (режим «верх-низ»). Готовить 25-30 минут.

На тарелку к шашлыку добавить свежие овощи и зелень.

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