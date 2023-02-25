5 продуктов с полезным крахмалом. Что это такое и зачем он нужен?

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Крахмал бывает разным. Например, одна из его разновидностей действительно в рационе нежелательна, а другая приносит организму неоценимую пользу. Подробнее об этом рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.
Полезный (резистентный или устойчивый) крахмал отличается от своего вредного собрата тем, что не расщепляется ферментами поджелудочной железы, а попадает в толстый кишечник в «цельном» виде.
По свойствам резистентный крахмал схож с клетчаткой. Он, как и пищевые волокна, поддерживает полезные бактерии в кишечнике, становясь для них питательной средой. Это, в свою очередь, помогает организму:
поддерживать иммунитет, предотвращать аллергические реакции и уменьшать воспаление;
улучшать работу кишечника, защищать от возрастных изменений в нем;
снижать уровень сахара и холестерина, улучшать чувствительность к инсулину;
ускорять обмен веществ.
Устойчивый крахмал безопасен для людей с сахарным диабетом, ожирением и тех, кто следит за весом. Он также оказывает благотворное действие на работу сердечно-сосудистой системы и организма в целом. Благодаря противовоспалительному эффекту резистентный крахмал защищает от онкозаболеваний.
Резистентный крахмал есть в таких продуктах, как:
бобовые (горох, фасоль, нут, соя и прочие);
цельные зерновые (нешлифованный рис, овсяная крупа, кукуруза и прочие);
сырой картофель;
зеленые бананы.
Обычный крахмал, который, например, содержится в вареном картофеле, попадая в тонкий кишечник, успешно расщепляется и переваривается. При этом значительно повышает уровень глюкозы в крови, что похоже на действие сахара. Поэтому его нельзя употреблять людям с диабетом.Елена СоломатинаВрач-диетолог, кандидат медицинских наук
В сыром картофеле присутствует устойчивый крахмал, но при термической обработке он меняет структуру и перестает быть полезным. То же самое происходит с рисом и некоторыми другими продуктами.
Но есть лайфхак, который поможет вернуть этим продуктам полезные свойства, — их нужно всего лишь поместить в холодильник. После охлаждения крахмал снова становится резистентным и приносит пользу.
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