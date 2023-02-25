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Сегодня, 08:00

5 продуктов с полезным крахмалом. Что это такое и зачем он нужен?

Ольга Стрельникова
Елена Соломатина
Врач-диетолог, кандидат медицинских наук
Продукты с полезным крахмалом.
Фото Freepik/azerbaijan_stockers
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Считается, что крахмал вреден для здоровья и фигуры, но все не так однозначно.

Крахмал бывает разным. Например, одна из его разновидностей действительно в рационе нежелательна, а другая приносит организму неоценимую пользу. Подробнее об этом рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

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Чем полезен резистентный крахмал

Полезный (резистентный или устойчивый) крахмал отличается от своего вредного собрата тем, что не расщепляется ферментами поджелудочной железы, а попадает в толстый кишечник в «цельном» виде.

По свойствам резистентный крахмал схож с клетчаткой. Он, как и пищевые волокна, поддерживает полезные бактерии в кишечнике, становясь для них питательной средой. Это, в свою очередь, помогает организму:

  • поддерживать иммунитет, предотвращать аллергические реакции и уменьшать воспаление;

  • улучшать работу кишечника, защищать от возрастных изменений в нем;

  • снижать уровень сахара и холестерина, улучшать чувствительность к инсулину;

  • ускорять обмен веществ.

Рис. Фото Freepik/KamranAydinov
Фото Freepik/KamranAydinov

Устойчивый крахмал безопасен для людей с сахарным диабетом, ожирением и тех, кто следит за весом. Он также оказывает благотворное действие на работу сердечно-сосудистой системы и организма в целом. Благодаря противовоспалительному эффекту резистентный крахмал защищает от онкозаболеваний.

Из устойчивого крахмала организм получает ценные компоненты — короткоцепочечные жирные кислоты, пропионовую и масляную. Они защищают слизистую кишечника, предотвращают попадание в кровь токсинов и снижают воспаление, предотвращая развитие онкологии и в целом помогая организму оставаться здоровым.
Елена Соломатина
Врач-диетолог, кандидат медицинских наук

В каких продуктах содержится устойчивый крахмал

Резистентный крахмал есть в таких продуктах, как:

  • бобовые (горох, фасоль, нут, соя и прочие);

  • цельные зерновые (нешлифованный рис, овсяная крупа, кукуруза и прочие);

Кукуруза. Фото Freepik/KamranAydinov
Фото Freepik/KamranAydinov
  • семена;

  • сырой картофель;

  • зеленые бананы.

Обычный крахмал, который, например, содержится в вареном картофеле, попадая в тонкий кишечник, успешно расщепляется и переваривается. При этом значительно повышает уровень глюкозы в крови, что похоже на действие сахара. Поэтому его нельзя употреблять людям с диабетом.
Елена Соломатина
Врач-диетолог, кандидат медицинских наук

В сыром картофеле присутствует устойчивый крахмал, но при термической обработке он меняет структуру и перестает быть полезным. То же самое происходит с рисом и некоторыми другими продуктами.

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Но есть лайфхак, который поможет вернуть этим продуктам полезные свойства, — их нужно всего лишь поместить в холодильник. После охлаждения крахмал снова становится резистентным и приносит пользу.

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