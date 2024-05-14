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В каких продуктах содержится коллаген: продукты, богатые коллагеном
Питание и еда

Сегодня, 07:00

2 мин.

В каких продуктах содержится коллаген: рассказывает нутрициолог

Анна Архипенко
Автор
Ульяна Беликова
Интегративный нутрициолог
Молодая девушка делает смузи
Фото istockphoto.com/MarsBars
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Коллаген играет важную роль в организме человека. Это основной структурный белок: именно из него «строятся» сухожилия, кожа, хрящи и кости. В молодости организм активно вырабатывает коллаген, однако с возрастом его уровень снижается. Это приводит к тому, что кожа становится дряблой, а хрящи, сухожилия, связки и суставы менее подвижными.

Функции коллагена

Основные функции коллагена:

  • помогает сохранить упругость кожи, предотвращает ее обвисание и появление морщин;

  • играет важную роль в процессе заживления ран, так как способствует регенерации тканей;

  • помогает поддерживать здоровье суставов, хрящей и костей, улучшает их прочность и гибкость;

  • способствует здоровью волос и ногтей, делая их более крепкими и блестящими;

  • поддерживает здоровье слизистой оболочки желудка и кишечника.

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Продукты, в которых содержится коллаген

Коллаген можно найти в следующих продуктах:

  • Животные продукты

Коллаген содержится в желатине, костном бульоне, субпродуктах (например, хрящах, коже и костях животных).

  • Морепродукты

Коллаген присутствует, например, в коже рыбы, моллюсках, креветках.

Фото istockphoto.com/luchezar

  • Пищевые добавки

Существуют пищевые добавки, такие как гидролизованный коллаген (коллаген в виде порошка). Их можно принимать для улучшения состояния кожи, суставов и волос. Но предварительно необходимо проконсультироваться с врачом.

Помните: пища, богатая коллагеном, в первую очередь способствует здоровью соединительных тканей.
Ульяна Беликова
Интегративный нутрициолог

Продукты, способствующие лучшему усвоению коллагена

Коллаген, поступающий в организм с пищей, не всегда усваивается полностью из-за его сложной структуры. Однако существуют продукты, которые облегчают этот процесс:

  • Продукты, богатые витамином C

Витамин C (цитрусовые, красный перец, клубника) улучшает усвоение коллагена. Поэтому в рацион стоит добавить продукты, богатые этим полезным веществом.

  • Белки

Употребление белков вместе с коллагеном помогает улучшить усвоение последнего. Много этого макронутриента содержится, например, в яйцах.

Упаковка яиц
Фото istockphoto.com/Михаил Руденко
Лучший способ поддерживать уровень коллагена в организме — это разнообразное питание, богатое белками, витамином C и другими питательными веществами.
Ульяна Беликова
Интегративный нутрициолог
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