В каких продуктах содержится коллаген: рассказывает нутрициолог

Коллаген играет важную роль в организме человека. Это основной структурный белок: именно из него «строятся» сухожилия, кожа, хрящи и кости. В молодости организм активно вырабатывает коллаген, однако с возрастом его уровень снижается. Это приводит к тому, что кожа становится дряблой, а хрящи, сухожилия, связки и суставы менее подвижными.

Функции коллагена

Основные функции коллагена:

помогает сохранить упругость кожи, предотвращает ее обвисание и появление морщин;

играет важную роль в процессе заживления ран, так как способствует регенерации тканей;

помогает поддерживать здоровье суставов, хрящей и костей, улучшает их прочность и гибкость;

способствует здоровью волос и ногтей, делая их более крепкими и блестящими;

поддерживает здоровье слизистой оболочки желудка и кишечника.

Продукты, в которых содержится коллаген

Коллаген можно найти в следующих продуктах:

Животные продукты

Коллаген содержится в желатине, костном бульоне, субпродуктах (например, хрящах, коже и костях животных).

Морепродукты

Коллаген присутствует, например, в коже рыбы, моллюсках, креветках.

Фото istockphoto.com/luchezar

Пищевые добавки

Существуют пищевые добавки, такие как гидролизованный коллаген (коллаген в виде порошка). Их можно принимать для улучшения состояния кожи, суставов и волос. Но предварительно необходимо проконсультироваться с врачом.

Продукты, способствующие лучшему усвоению коллагена

Коллаген, поступающий в организм с пищей, не всегда усваивается полностью из-за его сложной структуры. Однако существуют продукты, которые облегчают этот процесс:

Продукты, богатые витамином C

Витамин C (цитрусовые, красный перец, клубника) улучшает усвоение коллагена. Поэтому в рацион стоит добавить продукты, богатые этим полезным веществом.

Белки

Употребление белков вместе с коллагеном помогает улучшить усвоение последнего. Много этого макронутриента содержится, например, в яйцах.