Кому нельзя есть вареные яйца? Отвечает нутрициолог

Сегодня, 08:00
Яйца — идеальный источник белка с самым высоким уровнем усвоения, но подходят в пищу они не всем.
Нутрициолог Катерина Григорович рассказала, кому стоит ограничить употребление вареных яиц, а кому и вовсе исключить.
В рамках одного приема пищи лучше ограничиться двумя штуками, а всего в день съедать не более трех. При такой дозе удастся избежать скачков холестерина.
Количество яиц для рекомендуемого ежедневного употребления зависит от индивидуальных особенностей организма человека и может быть точно определено вместе с нутрициологом.
При некоторых заболеваниях и состояниях организма о завтраке с яйцами лучше забыть. К ним относятся:
· панкреатит в стадии обострения;
· открытые раны в желудочно-кишечном тракте;
· камни в желчном пузыре.
В ответ на яичный желток желчный пузырь начинает сокращаться и выбрасывать желчь — это провоцирует сильную боль у людей с соответствующими заболеваниями.Екатерина ГригоровичНутрициолог, диетолог, преподаватель йоги
Воздержаться от вареных куриных яиц также следует людям с повышенной чувствительностью к серным добавкам. Их употребление может вызывать такие реакции, как накопление слизи в носоглотке, головная боль, сонливость, повышение пульса, покраснение кожи, отечность.
Если съесть яйцо хочется очень сильно, но присутствуют нежелательные реакции, можно помочь организму и однократно, до приема пищи, воспользоваться ферментами растительного происхождения, которые помогут усвоить продукт. Принимать следует именно растительные ферменты, потому что в отличие от ферментов животного происхождения они не блокируют работу поджелудочной железы.
Серная чувствительность встречается при мутации гена метилирования (CBS). Ее можно диагностировать, сдав генетический тест или пройдя лабораторную диагностику (низкий гомоцистеин, высокий таурин и низкий глутатион подтвердят опасения). Также обращайте внимание на реакцию организма — он нас никогда не обманывает.Екатерина ГригоровичНутрициолог, диетолог, преподаватель йоги
Серную чувствительность можно и нужно корректировать, поскольку ограничение в приеме яиц является, пожалуй, наименее неприятным из возможных последствий этого состояния.
Полностью отказаться от яиц придется людям с аллергией на яичный белок. Как правило, человек узнает о такой особенности организма еще в раннем детстве. В этом случае важно не только избегать употребления вареных яиц, но и обращать внимание на еду, содержащую яйца в любом виде, — например выпечку.
У нас появилась почтовая рассылка! Каждую неделю вместе с одним из наших экспертов предлагаем вам бросить себе «здоровый» вызов: попробовать новую полезную привычку или отказаться от какой-нибудь вредной. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!