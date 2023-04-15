Кому нельзя есть вареные яйца? Отвечает нутрициолог

Яйца — идеальный источник белка с самым высоким уровнем усвоения, но подходят в пищу они не всем.

Нутрициолог Катерина Григорович рассказала, кому стоит ограничить употребление вареных яиц, а кому и вовсе исключить.

Сколько яиц в день можно есть здоровому человеку

В рамках одного приема пищи лучше ограничиться двумя штуками, а всего в день съедать не более трех. При такой дозе удастся избежать скачков холестерина.

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Кому нельзя есть вареные яйца

При некоторых заболеваниях и состояниях организма о завтраке с яйцами лучше забыть. К ним относятся:

· панкреатит в стадии обострения;

· открытые раны в желудочно-кишечном тракте;

· камни в желчном пузыре.

Воздержаться от вареных куриных яиц также следует людям с повышенной чувствительностью к серным добавкам. Их употребление может вызывать такие реакции, как накопление слизи в носоглотке, головная боль, сонливость, повышение пульса, покраснение кожи, отечность.

Если съесть яйцо хочется очень сильно, но присутствуют нежелательные реакции, можно помочь организму и однократно, до приема пищи, воспользоваться ферментами растительного происхождения, которые помогут усвоить продукт. Принимать следует именно растительные ферменты, потому что в отличие от ферментов животного происхождения они не блокируют работу поджелудочной железы.

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Полностью отказаться от яиц придется людям с аллергией на яичный белок. Как правило, человек узнает о такой особенности организма еще в раннем детстве. В этом случае важно не только избегать употребления вареных яиц, но и обращать внимание на еду, содержащую яйца в любом виде, — например выпечку.

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