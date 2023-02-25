Что происходит с организмом во время поста? Разбираем плюсы и минусы с экспертом

Автор «СЭ» на личном опыте выяснила, как религиозные ограничения в питании влияют на здоровье.

В 2023 году Великий пост начинается 27 февраля и заканчивается 15 апреля. В течение семи недель верующие должны соблюдать определенные ограничения, которые несут пользу для души. Однако полезен ли пост для здоровья?

Чтобы ответить на этот вопрос, важно понимать, что пост — это не про диету, а про веру, очищение души и духовный рост. Ограничение себя от страстей, развлечений, злых поступков, раздражения, негативных эмоций и ссор в дни поста намного важнее ограничений в еде.

Пост ни в коем случае нельзя воспринимать исключительно как отказ от употребления в пищу определенных продуктов, способ очистить организм или тем более похудеть. Пост — это духовное очищение, но в то же время его ограничения определенным образом влияют на организм человека.

Великий пост — самый главный и строгий среди православных постов. В дни поста Церковный устав запрещает скоромную пищу — продукты животного происхождения.

В дни Великого поста верующие отказываются от:

мяса и мясных продуктов;

птицы;

яиц;

молочных продуктов;

рыбы и растительного масла (в определенные дни поста эти продукты разрешены).

Также во время поста следует отказаться от алкогольных напитков.

Особо стоит рассказать о том, допускается ли в пост употребление жареного. Во-первых, пост строго запрещает употреблять в пищу сливочное масло. При этом по особым дням разрешается растительное.

Фото Freepik/rawpixel.com

Во-вторых, согласно Церковному уставу, в понедельник, среду и пятницу следует придерживаться сухоядения, что запрещает употребление горячей пищи. Во вторник и четверг следует отказаться от растительных и животных жиров. Выходные дни допускают приготовление горячей пищи с маслом. Так, жареное на растительном масле можно есть в пост, но в строго отведенные для этого дни.

Во время поста разрешено употреблять в пищу:

любые продукты растительного происхождения (орехи, семечки, сухофрукты, грибы, фрукты, овощи, злаки, крупы, зелень, ягоды);

постные блюда (постные салаты, супы, каши, котлеты и т. д.).

Чем полезен пост

Во время поста мы едим меньше жирной пищи и больше овощей, что благотворно сказывается на организме. Это отличный способ получать больше витаминов и клетчатки из натуральных продуктов.

Для тех, кто в обычной жизни употребляет алкоголь, отказ от него почти на два месяца принесет только плюсы.

Во время поста человек может чувствовать легкость, поскольку из-за отсутствия тяжелой пищи в рационе снижается нагрузка на органы пищеварения, печень и почки, а из организма выводятся шлаки и токсины. Также у людей, соблюдающих пост, улучшается работа сердца и очищаются сосуды.

Чем может быть опасен пост

Если соблюдать пост неправильно, это может привести к анемии, дефициту витаминов и вызвать постоянное ощущение усталости. Чтобы этого избежать, важно в рамках ограничений питаться максимально разнообразно и принимать витамины и минералы (какие именно, можно узнать, посоветовавшись с врачом).

Фото Freepik/ededchechine

Кроме того, для соблюдения Великого поста есть множество противопоказаний. Его не рекомендуется придерживаться:

беременным и кормящим женщинам;

людям, занятым тяжелым физическим трудом;

пожилым;

детям до 14 лет;

людям, имеющим любые заболевания в острой фазе (язвенная болезнь желудка или двенадцатиперстной кишки);

при острых респираторных заболеваниях (грипп, ОРВИ);

при железодефиците и всех видах анемии, при любых дефицитных состояниях;

людям, имеющим травмы, пережившим инфаркты, инсульты;

при эндокринных заболеваниях (тиреотоксикоз, сахарный диабет);

людям, имеющим любые болезни, требующие срочного медицинского вмешательства.

Как правильно начинать и завершать пост

Входить в пост и выходить из него рекомендуется постепенно. Нельзя резко изменять свой рацион и сразу переставать есть мясо, сыр, яйца или творог. Точно так же при окончании поста нельзя резко возвращаться к прежней еде. Если вы сделаете это внезапно, то одновременно возрастет нагрузка на печень, почки и желчный пузырь, что может привести к серьезным последствиям для организма.

Рацион до и после поста надо изменять постепенно, медленно убирая или добавляя в него необходимые продукты.

Как меняется состояние организма во время поста

В прошлом году во время поста мое самочувствие было неоднозначным. С одной стороны, меня радовала легкость, которую я ощущала на протяжении всех семи недель. Отказ от мяса, которое я обожаю, а также жирной пищи, бесспорно, положительно на меня влияли. Я перестала чувствовать тяжесть после еды, даже если хорошо обедала.

Моя подруга-вегетарианка когда-то говорила, что уже не воспринимает мясо как еду. Во время поста я поймала себя на мысли, что, приходя в ресторан, столовую или магазин, уже не рассматриваю для себя мясо и молочные продукты как что-то съедобное. В начале поста сложно привыкнуть к этой мысли, но после второй недели уже вырабатывается привычка.

Фото Unsplash/Anna Pelzer

В то же время иногда я чувствовала слабость и отсутствие сил, так как на моем организме сильно сказывался недостаток белка. Мне сложнее было концентрироваться на учебе, и за день я успевала сделать гораздо меньше дел, поскольку делала их медленнее.

Кроме того, мои тренировки в зале и пробежки стали менее результативными, поскольку я чувствовала себя слабее, чем обычно. Сложно было и восстанавливаться после нагрузок, так как организм привык получать белок после физической активности.

Я, конечно, пыталась набирать белок из растительных продуктов. Они содержатся в бобовых, крупах, орехах и сое. Однако я чувствовала, что этого мне недостаточно. Поэтому уменьшила количество тренировок в неделю и сделала их менее интенсивными, что сказалось на состоянии моего тела и самочувствии.

Многие считают, что за время поста человек может сильно похудеть. На моем личном опыте это не подтвердилось: за семь недель поста я совсем не похудела. Дело в том, что при отсутствии достаточного количества белка, чтобы добрать необходимое количество калорий, во время поста мы заменяем их углеводами — кашами, хлебобулочными изделиями, фруктами. Поэтому даже если отказаться от мяса и молочных продуктов и добавить в рацион больше круп и овощей, еще не значит, что можно сбросить вес.

Несмотря на то что прошлогодний опыт поста в оказался сложным для меня, я обязательно буду держать его и в этом году. Для меня это очень важная часть года, время, когда я могу подумать, сосредоточиться на серьезных вещах и в ограничениях почувствовать себя счастливой.

Фото istockphoto.com

Подводя итоги, повторюсь, что самое важное — это понимать, что пост абсолютно никак не связан с диетами и похудением. Для верующего человека пост — время духовного очищения и ограничений. Мы добровольно отказываемся от привычных удовольствий, будь то мясо, алкоголь или просмотр телепередач, чтобы очистить мысли и сосредоточиться на главном.

Великий пост — это семь недель духовной работы, воздержания и дисциплины. Держать пост с целью улучшить состояние организма или похудеть, на мой взгляд, большая глупость, поскольку суть поста заключается не только в отказе от определенных продуктов. А если быть честной, и вовсе не в этом.